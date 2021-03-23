Одна из доходных статей бюджета Белоруссии — продажа нефтепродуктов, изготовленных из нефти, полученной от России по пониженным ценам, на Запад, но основным потребителем белорусской нефтепереработки является Украина, власти которой постоянно говорят о борьбе с «российской агрессией». В нынешнем году ситуация не изменилась

Белоруссия — главный экспортер нефтепродуктов на Украину

Боевые действия в Донбассе и обострение отношений между Россией и Украиной оказались Минску весьма на руку. По официальным данным Государственной службы статистики Украины, в 2014 году экспорт нефти и продуктов нефтеперегонки из Белоруссии вырос по сравнению с предыдущим годом в денежном эквиваленте в 1,33 раза, достигнув 3 млрд 268,1 млн долл. Что характерно, экспорт нефтепродуктов составил в 2014-м 82,3% всего белорусского экспорта на Украину.

Однако наглядней будут цифры о доле Белоруссии в украинском импорте нефтепродуктов. Обратимся за цифрами к отраслевым изданиям и консалтинговым агентствам.

В большой статье, опубликованной в апрельском номере российского журнала «Современная АЗС» за 2016 год, приводилась выразительная инфографика, согласно которой Белоруссия в 2014 году обеспечила 36,6% (751 тыс. тонн) украинского импорта бензина и 54,2% (2,57 млн тонн) импорта дизельного топлива, а в 2015-м — 44,2% (619 тыс. тонн) импорта бензина и 44,7% (2,16 млн тонн) импорта дизельного топлива. Аналогичные цифры за 2014 год, кстати, даны и в аналитическом материале, опубликованном 2 февраля 2015 года украинским интернет-изданием «НафтоРынок».

Белоруссия в те годы однозначно была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Украину, хотя пока и не занимала откровенно доминирующего положения, как будет вскоре. Экспортировала нефтепродукты с белорусских НПЗ не только государственная Белорусская нефтяная компания (БНК), но и частные трейдеры из разных стран.

На втором месте по украинскому импорту бензина находилась Литва, обеспечившая поставки 26,0% в 2014-м и 20,5% в 2015-м, а по импорту дизельного топлива — Россия, обеспечивавшая поставки 22,1% в 2014-м и 27,8% в 2015-м.

«В 2015 г. доля белорусского дизельного топлива сократилась с 2,57 млн тонн до 2,16 млн тонн (падение составило 16,4%, или больше 410 тыс. тонн). Из этого количества более 90% белорусского ДТ приходится на Мозырский НПЗ и только порядка 8,5% на Новополоцкий НПЗ, — отмечается в статье в "Современной АЗС". — Кроме экономической ситуации в Украине, ключевым фактором, который повлиял на сокращение цетановых объемов из Беларуси, стала политика ценообразования. Участники украинского рынка отмечают, что из-за высокой премии на топливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ оптовики и ретейлеры были вынуждены диверсифицировать поставки».

Иначе говоря, белорусы подняли цены, а кроме того — откровенно «химичили». В той же статье в «Современной АЗС» упомянуто: «Тот факт, что более половины объемов из Республики Беларусь приходятся на А-92, украинские эксперты объясняют тем, что в стране работает общеизвестная практика "разгонять" мозырскую "двойку" до "пятого" путем добавления различного рода присадок, что вряд ли можно назвать законным».

Кроме того, в 2015 году на топливный рынок Украины мощно зашли экспортеры из Польши, сразу занявшие большую нишу с поставкой 212 тыс. тонн бензина.

Впрочем, в 2016-м белорусы отыграли свое. «В сравнении с 2015 годом Беларусь увеличила отгрузки дизельного топлива на украинский рынок на 26%, с 2,16 млн тонн до около 2,73 млн тонн. Прежде всего это связано с перебоями в импорте дизтоплива из России в первом полугодии… Таким образом, на сегодняшний день в украинском дизельном балансе белорусы занимают 48%», — отмечало 23 января 2017 года издание «НафтоРынок».

А белорусский бензин в 2016 году стал абсолютным чемпионом, заняв в импорте бензинов на Украину долю в 80,3% (1,16 млн тонн), на 88,7% больше, чем годом ранее. Как отмечало 17 января 2017 года то же издание, «даже несмотря на продолжающиеся проблемы с поставками российского сырья в Беларусь и, как результат, недозагрузку Мозырского и Новополоцкого НПЗ, на соседнюю страну (Украину. — Авт.) суммарно приходится 80,3% импортных поставок бензинов. Конечно же, лидером является Мозырский НПЗ, на долю которого пришлось 74,6% всех заграничных объемов бензинов, или около 1,09 млн тонн».

В 2018-м государственная компания «Укртатнафта» неоднократно лоббировала введение заградительных мер против демпингующих поставщиков из Белоруссии, имевших в запасе такой козырь, как поставки беспошлинной нефти из России. В итоге, как писало 19 сентября 2019 года издание «Белрынок», «доля белорусского бензина на украинском рынке снижается. Директор ООО "Консалтинговая группа А-95" (Киев) Сергей Куюн отмечает, что импорт бензинов из Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года снизился на 25% до 315 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года».

Снижалась, по данным того же издания, и доля белорусского дизельного топлива: «В 2018 году доля БНК в балансе украинского рынка дизтоплива упала с 43 до 30%. Этот объем заместили поставки российского топлива, доля которых выросла с 28 до 39%». Речь, уточняется далее в той же статье, о поставках дизельного топлива из России по недавно всплывшему в новостях трубопроводу «ПрикарпатЗападТранс».

Но стоит учесть, что доля непосредственно БНК никогда не составляла основу поставок топлива из Белоруссии. По статистике именно страны происхождения импортного бензина, указывало 6 августа 2020 года белорусское интернет-издание «Нефтехимия», белорусский бензин продолжал в 2019—2020 годах доминировать на украинском рынке. Так, за период с января по июль 2019-го доля бензина белорусского происхождения составила на украинском рынке 67,7%, а за тот же период 2020-го — 76,0%. И дальше, кстати, доля поставок белорусских нефтепродуктов на Украину только росла.

Белорусская кровь украинской авиации

Еще одна сфера, где роль поставок из Белоруссии была для Украины определяющей, — авиационное топливо.

Как отмечает профильный интернет-ресурс neftegaz.ru, «Беларусь была практически единственным поставщиком авиатоплива на Украину в 2014—2015 годах», причем только «в 2015 году Беларусь поставила 96,2 тыс. тонн авиатоплива на украинский рынок».

Причем поставки шли часто по очень льготным условиям. «Как указывает руководитель белорусского аналитического центра Belarus Security Андрей Поротников, топливо Украине поставляли в долг, а не по предоплате в самые критические моменты в июле — августе 2014 года, в момент начала открытой фазы российско-украинского конфликта», — отмечала 2 января 2016 года «Немецкая волна» (Deutsche Welle).

Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич несколько лет назад также напоминал, как «в 2014-м, на фоне попыток РФ "задушить" украинскую авиацию прекращением поставок топлива, в Новополоцке оперативно начали изготавливать сей продукт и предложили украинцам», и указывал на такой выразительный момент: «Топливо с "Нафтана" в Украине было сертифицировано раньше, чем в самой Беларуси».

То есть речь шла о приоритетных поставках именно на украинский рынок.

Осенью 2015 года у белорусских и болгарских поставщиков авиационного топлива возникли серьезные проблемы, связанные с качеством поставляемой ими продукции. Лаборатория Государственной фискальной службы (ГФС) Украины обнаружила, что, например, авиакеросин производства Новополоцкого нефтеперегонного завода (НПЗ) «Нафтан» по параметру температуры выкипания при 90% часто имел пограничные значения, в связи с чем попадал в категорию легких дистиллятов, облагаемых повышенной ставкой акцизного сбора.

«Лаборатория ГФС, которая в последние годы имела бесконечные претензии к параметрам выкипания 90% объема, теперь выявила превышение доли ароматических углеводородов (что говорит о недостаточной степени очистки топлива. — Авт.), притом сразу у обоих поставщиков. Сертификат они не выдают, импортеры остановили поставки», — сообщил 30 сентября 2015 года отраслевому интернет-изданию enkorr.ua анонимный представитель ГФС. Впрочем, насколько известно из СМИ, Белорусская нефтяная компания продолжала поставки на Украину вплоть до ноября 2015 года.

Это оказалось серьезным ударом, в том числе для украинской армии. Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отмечал в статье, опубликованной 3 марта 2016 года в газете «Зеркало недели» и посвященной закупкам топлива для Министерства обороны Украины: «Вопрос с авиатопливом имеет особую важность, поскольку Российская Федерация закрыла поставки авиакеросина сразу после начала войны, а с 2016-го прекратил поставки крупнейший экспортер этого товара в Украину — Беларусь. Причина уже не там, а здесь: украинские таможенники приравнивают авиатопливо к бензину, требуя вдесятеро больший акциз (если быть точным — 202 евро вместо 23, на 2015 год. — Авт.), что делает это топливо абсолютно непроходным. Попытки белорусов донести абсурдность ситуации до первых лиц ГФС обернулись открытием трех уголовных производств против одного из топ-менеджеров Белорусской нефтяной компании в Украине. Трейдеры переключились на поставки из Европы, но там выпускают марку керосина Jet A-1, которую ВСУ не используют».

Есть и еще один момент. Издание «Сайт белорусских исследований» указывало три года назад: «На фоне нефтяных войн 2015—2016 годов между Минском и Москвой одним из оснований для недовольства "друзей из-за поребрика" были как раз поставки нефтепродуктов для нужд ВСУ. В результате на момент переговоров о поставках нефти с РФ (конец 2015-го — начало 2016 года) белорусская сторона ушла с тендеров ЗСУ и настойчиво просила своих контрагентов в Украине "подождать с военными поставками", тем более объемы по ранее заключенным контрактам еще не были выбраны полностью. Военный рынок белорусы потеряли».

В итоге спустя какое-то время Киев и Минск нашли общий язык. «Мы возобновили поставки на рынок Украины в этом месяце, — сообщил 16 ноября 2016 года коммерческий директор БНК Сергей Гриб на конференции Petroleum Ukraine, организованной "Консалтинговой группой А-95". — У нас были переговоры с украинскими коллегами, нашли понимание: в целях контроля и борьбы с использованием реактивного топлива в качестве компонента мы выстроили одноканальную схему через нашу дочернюю компанию». Речь вновь шла о поставках реактивного топлива РТ с Новополоцкого НПЗ «Нафтан».

Правда, вернуть поставки на прежний уровень удалось не сразу, потому что за 2015 год украинские потребители нашли новых поставщиков из Литвы, Азербайджана, Болгарии, Саудовской Аравии, Италии, Израиля, Греции, Туркмении и других стран. Как сообщили 19 января 2017 года сайту Oilnews.com.ua в «Консалтинговой группе А-95», за декабрь 2016 года БНК поставила на Украину лишь 1,1 тыс. тонн авиатоплива. И далее рост шел медленно. «По данным "Консалтинговой группы А-95", за 8 месяцев 2017 г. из Белоруссии было импортировано суммарно 10,6 тыс. тонн авиатоплива… Основным поставщиком выступает "БНК-Украина" (9,5 тыс. тонн за 8 месяцев 2017 года), вторым является аэропорт Львов (1,1 тыс. тонн)», — сообщало 10 октября 2017 года enkorr.ua.

И снова — первые

Впрочем, позже белорусские компании смогли получить даже контракты с Минобороны Украины, на что указывал «Сайт белорусских исследований»: «В начале марта 2018 года компании, торгующие белорусским авиационным топливом, выиграли тендер на поставку в ВСУ 7,6 тысячи тонн продукта на сумму 227,22 миллиона гривен (около 8,5 млн долл.). Срок поставки — до мая 2018-го».

В феврале 2019 года у белорусских поставщиков вновь возникли проблемы с ГФС, что снова остановило поставки авиационного топлива. На этот раз причины были уже другие. Как сообщалось 7 марта 2019 года на enkorr.ua, «госэкспортер Белорусская нефтяная компания остановила поставки реактивного топлива в Украину в связи с проблемами при погашении налоговых векселей, выданных при импорте топлива в текущем году. Об этом enkorr стало известно из собственных источников. По имеющимся данным, ГФС высказала претензии к порядку заправки авиатопливом с привлечением сторонних компаний без перехода права собственности на авиатопливо… В этой связи компания приняла решение с 1 марта временно остановить новые поставки».

Впрочем, и на этот раз экспорт быстро восстановился. Как отмечалось в статье, опубликованной 8 августа 2019 года на enkorr.ua, «в июле в Украину импортировано 23,3 тыс. тонн авиационного керосина, что на 40% превышает июньские объемы (16,6 тыс. тонн). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования… Новополоцкий НПЗ ОАО "Нафтан» (Беларусь) отгрузил в Украину в июле 6,1 тыс. тонн (против 1,6 тыс. тонн в июне)».

При этом официальный Минск предпринимал все усилия, чтобы увеличить объемы поставок. Так, как сообщала 22 ноября 2019 года пресс-служба Министерства энергетики Украины, во время визита в Киев делегации во главе с министром энергетики Республики Беларусь Виктором Кранкевичем «представители Беларуси подняли вопрос о поставках реактивного топлива в Украину по "многоканальной схеме"».

Не помешала поставкам и пикировка Киева и Минска по поводу итогов президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии.

2 сентября 2020 года заместитель главы белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил в интервью корпоративному изданию «Вестник Белнефтехима»: «Уверенно чувствуем себя в Украине, будем прилагать все усилия для того, чтобы наращивать здесь свою долю. В 2020-м планируем поставить 3,2 млн тонн. То качество и те условия работы с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, которые сейчас практикуются, позволяют нам уверенно смотреть в будущее на этом рынке».

В свою очередь, генеральный директор «БНК-Украина» (украинская дочерняя компания Белорусской нефтяной компании) Евгений Поспелов сообщил, выступая 16 декабря 2020 года на международной конференции Petroleum Ukraine в Киеве, что компания увеличивает объемы импорта на Украину: ежемесячные объемы дизельного топлива выросли до 200 тыс. тонн в месяц, что больше прошлогодних показателей на 8,5%, и «такая же ситуация по бензинам (+2,2%, до 40 тыс. тонн/мес)».

И это не только слова. В декабре 2020 года украинское отраслевое издание enkorr.ua констатировало: «Усилила свои импортные позиции Беларусь. Ее НПЗ в прошлом месяце отправили в Украину 251 тыс. тонн дизтоплива, что на 31,6% больше объема ноября 2019-го». В январе 2021-го, по представленным на прошлой неделе данным Белстата, поставки на Украину составили 262,3 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 1,5 раза больше, чем в январе 2020-го. Если же брать самые свежие данные за январь – февраль 2021 года, обнародованные 21 марта Государственной таможенной службой Украины, в общем объеме украинского импорта нефти и нефтепродуктов в 1,631 млн тонн Белоруссия по-прежнему занимает первое место с 523,7 тыс. тонн (44,96%).