Премьер-министр Армении Никол Пашинян - сегодня самый обсуждаемый политик Закавказья. В эти дни решается его судьба: если уличные протесты в Армении увенчаются успехом, Пашиняну не позавидуешь. В лучшем случае его ждёт просто отставка. Тем временем звёзды пророчат премьер-министру непростую судьбу

Женщины в политике Украины. Астрологический анализ Оксаны Марченко и ее конкуренток Никола Пашиняна. Ещё в июле 2020 года поддержку премьер-министру Армении Николе Пашиняну оказывали около 80 процентов населения. Это был, конечно, блестящий результат. Тем более что после голосования за премьера Пашиняна в парламенте республики прошло уже два года.

Совершенно не похоже, например, на рейтинг президента Украины Зеленского, который за два года уменьшился в три или уже почти в четыре раза и теперь составляет около 20 процентов.

Ситуация для премьера Армении была более чем комфортной. Все шло, как в игре "Цезарь", — народ доволен и благодарит, государство стабильно, варвары не нападают.

Но дальнейшее известно — дальше была война, обвал рейтинга, постоянная угроза отставки и массовых протестов. Пока что Пашинян устоял (но это пока что). Хотя ситуация и казалась временами безвыходной.

Что будет дальше — посмотрим чуть позже. А вот сам момент возможной "отставки с грохотом", "падения с высоты" осенью 2020-го был легко предсказуем.

Для этого надо было всего лишь воспользоваться знаниями, которые известны уже много веков.

Астрология давно знает механизмы "отставки президента" (премьера, императора, царя), потому что это было основное, что интересовало любого государя. Астрологи древности рисковали жизнью в случае неправильного предсказания. Особенно при некоторых безумных императорах Древнего Рима. Но механизмы эти настолько просты, что даже некоторые римские императоры сами были способны им обучиться.

Астрологами были императоры Нерон, Адриан и Тиберий. И давали довольно точные предсказания.

А император Октавиан Август велел гравировать знак Козерога на одной из своих монет. То ли считал его счастливым для себя, то ли это был знак его зачатия — здесь мнения расходятся. Свой гороскоп он сделал публичным, так как в нем были указания на его неминуемое возвышение.

Кстати, сохранились его же монеты с гравировкой "победа над Арменией". Хоть победа была и временной, монету успели выпустить.

Знаменитый греческий учёный Клавдий Птолемей, живший в городе Александрия Египетская (не так далеко от Армении), оставил нам труд по астрологии. Это был не только знаменитый астроном, математик, теоретик музыки, географ и так далее, но и астролог. Его книга "Тетрабиблос" — «Четырехкнижие» — основа средневековой, да во многом и сегодняшней астрологии.

На что же нам указывает греческий учёный.

Что "отрезает власть"

Три загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителей

Что интересно, фактор затмения действует до и после самого затмения. Обычно выделяют три месяца до и после.

30 ноября 2020 года произошло лунное затмение, которое совпало с Солнцем в карте рождения Николы Пашиняна. Солнце находилось в знаке Стрельца, в оппозиции к Солнцу премьера (он — Близнец по солнечному знаку). Луна в соединении с Солнцем.

Это серьезное указание на падение государя. Солнце "отрезает власть". Да, затмение произошло уже после войны. Но действовать оно начало за три месяца до самого затмения, в начале сентября. Война началась 29 сентября 2020-го.

Кроме этого в день затмения Марс был в квадрате с Сатурном, а транзитный Сатурн — в квадрате с Ураном в карте рождения премьера. Все это — факторы огромного риска.

Надо сказать, что и сам Никол Пашинян родился в затмение. Это повышает его "чувствительность" к затмениям. Особенно к затмениям этого же цикла. Такие люди считаются в чем-то выделенными. Рождённых в затмение довольно много среди людей, находящихся на вершинах власти.

Затмения одной серии повторяются каждые 18 лет. Противофаза — каждые 9 лет.



Таким образом, важные затмения будут повторяться каждые 9-18 лет. В жизни любого человека есть события, отвечающие этим циклам. У рождённых в затмение эти серии начинаются прямо в день рождения.

Как у Николы Пашиняна. Все годы жизни, кратные 9, будут повторяться затмения, которые несут для него крупные перемены. В 45 лет было очередное. В 2020 году.

Государи и затмения

Затмения — очень важный фактор для любого государя, как бы он сегодня ни назывался. Императоров сменили президенты, но что же? Затмения "отрезают власть".

Неожиданное "падение с высоты" произошло в 1945 году у Уинстона Черчилля, когда он неожиданно для всех проиграл выборы.

Роковой выстрел в Далласе унес жизнь Джона Кеннеди в 1963-м.

Бенито Муссолини был арестован и лишён власти в результате госпереворота в 1943 году. Все эти события были связаны с затмениями, которые опасно аспектировали их личные карты.

Затмения, безусловно, предупреждали о катастрофе.

Это тем более интересно, что предсказать что-то по карте государства гораздо сложнее. Даты рождения лидеров в основном хорошо задокументированы, а даты рождения государства — нет. И чаще всего их несколько.

Как, например, в случае с Арменией. Датой основания можно считать и 2-4 века до нашей эры, и 1918, и 1990, и 1991 годы.

Период ретро, стоянки планет

Второй важнейший фактор нестабильности и войны мы тоже можем узнать из трудов Клавдия Птолемея.

Отмечаем точки стационарности Сатурна, Марса. Особенно важны аспекты Марса и Урана (это уже современная астрология, Птолемей ещё не знал о существовании Урана).

С 10 сентября по 13 ноября 2020 года Марс был ретроградным. Война будет происходить именно в этом промежутке.

К 27 сентября, к дате начала боевых действий, Марс отошёл от точки "стояния" на два градуса. 29 сентября стационарным становится Сатурн. Планеты войны (Марс) и государства (Сатурн) в квадрате друг к другу.

Именно в этот момент начинается война.

Удивительно то, что предсказать ее вероятность можно было, пользуясь книгами, написанными Птолемеем почти две тысячи лет тому назад.

Более того, 10 ноября 2020-го было заключено перемирие. Опять на почти стационарном Марсе. 14 ноября Марс развернулся в прямое движение. Вся война, начатая на квадрате стационарного Сатурна и почти стационарного Марса, закончилась тоже на стационарном Марсе. Полностью на периоде его ретроградности.

Профессиональный революционер

Для того чтобы понять дальнейшие перспективы Николы Пашиняна на посту премьера страны, надо посмотреть, в частности, на его личный гороскоп. Там тоже есть много подсказок.

Судьба зависит от характера, это давно известно без астрологии.



Марс оппозиция Плутон. Сложный, жесткий характер. Это аспект "профессиональный революционер".

По судьбе у такого человека очень возможны либо столкновения с криминалом, либо борьба против государственной власти, "силовиков". Это прирожденный борец.

Никол Вованович Пашинян был дважды осуждён. Первый раз как редактор газеты за клевету. Второй раз — за организацию массовых беспорядков во время выборов президента.

В 2008 году президентом был избран Серж Саргсян. Сторонники другого кандидата (и первого президента Армении в 1991-1998) Левона Тер-Петросяна считали, что выборы сфальсифицированы.

Это так называемое "дело 1 марта". Именно 1 марта 2008 года произошли основные беспорядки — снос палаток протестующих в Ереване на Театральной площади (с 1991 — площадь Свободы), подавление протестов, аресты руководителей.

Пашинян был объявлен в розыск, впоследствии решил сдаться властям, был осуждён, но через полтора года помилован. И продолжил политическую борьбу.

Марс с Плутоном в любых комбинациях — это аспекты революционеров. Такие аспекты есть в гороскопах Сталина, Троцкого (бесконечные аресты, тюрьмы, ссылки), Стива Джобса (неутомимый революционер в бизнесе, не желал мириться с ограничениями).

Конфликтность, неудобство в общении. Будет настаивать на своем в любой ситуации.

Плохо то, что этот аспект притягивает внешние конфликты. Ещё хуже то, что даже маленькие ошибки приводят к большим поражениям. Это очень опасный аспект для политического лидера и для военачальника. Ненужная страсть к революционным изменениям, бравада.

Эту черту характера можно назвать неуступчивостью, а можно — внутренней стойкостью в зависимости от того, на чьей вы стороне.

В 2018-м множество сторонников Пашиняна прославляли его стойкость и волю к победе. Был установлен памятник "Пашинян в полях" (практически Ленин в Разливе). Официально памятник назывался "Мой шаг". В 2020 году множество противников Пашиняна требовало его отставки. Скорее всего, это были одни и те же люди. Кто-то разрушил памятник "Пашинян в полях", теперь его называют "Идущий без головы".

Пашинян привык к борьбе. Люди с аспектом Марс — Плутон обязательно найдут область, где они будут "ниспровергать". Ему часто не везло. Он постоянно проигрывал выборы.

Его блок "Импичмент" (даже название — типичное для ниспровергателя) в 2007 году проиграл выборы. Он сам баллотировался в Национальное собрание в 2010 году (будучи под следствием) — проиграл.

Только в 2017-м его блок "Елк" ("Выход", "Исход") вошел в парламент. Для этого его партии пришлось объединиться с двумя другими. В этом же году Пашинян баллотировался на мэра Еревана — проиграл.

В 2018 году, до "революции любви", как потом назвал эти события сам Пашинян, блок "Елк" поддерживали только 8 процентов избирателей. В мае 2018-го парламент (уже после "революции") не поддержал его кандидатуру на пост премьера. Пришлось вносить ее ещё раз.

Никол Пашинян привык к поражениям, у него есть большой опыт политических неудач. Скорее можно говорить о том, что его успех — два года поддержки народом его правления, — это необычное для него состояние.



Политический сатирик

Можно сравнить премьер-министра Армении и сегодняшнего президента Украины, чтобы было яснее, о чем речь.

Неужели у Зеленского тоже есть аспект "непримиримого революционера"? Конечно, нет. Это законопослушный человек. Более того, он даже по профессии юрист.

В его гороскопе есть квадрат Меркурий — Плутон. Это объясняет все его политические шутки.

Марс (у Пашиняна) — планета действий, оружия и войны. Меркурий (у Зеленского) — планета разговоров, общения. Политическая сатира — вот что с очень большой вероятностью может получиться из аспекта Меркурий — Плутон.

Так что в этом смысле он совершенно не похож на Пашиняна. Когда Никола Пашинян строил баррикады из перевёрнутых троллейбусов, подвергался арестам и участвовал в митингах, Владимир Зеленский шутил на политические темы.

Это описание вида деятельности, привычной для человека активности.

Марс — Плутон почти обязательно предполагает борьбу с "существующей системой". Чаще всего аспект проявляется в общественной жизни, в политической борьбе.

Меркурий — Плутон — это словесные конфликты. Кстати, однажды Зеленский уже серьезно дошутился — эпизод с Рамзаном Кадыровым, после которого, по слухам, пришлось приносить личные извинения. При аспекте с Плутоном такого рода конфликты неизбежны.

Чувство вкуса, меры и стиля при аспекте Меркурий — Плутон отсутствует. Знаменитая "игра на рояле без рук" — из этой серии.

Или сравнение Украины с актрисой из "немецкого фильма для взрослых", которая готова "принять любое количество с любой стороны". Зеленский до сих пор оправдывается за эту неудачную шутку. И прямо заявляет, что он не хотел "сравнить свою страну с проституткой". Речь шла только о "финансовой независимости" Украины.

Честно говоря, шутка абсолютно несмешная и абсолютно неуместная для любого жителя Украины. Время от времени такие "шутки" обязательно будут сказаны человеком с квадратом Меркурий — Плутон.

Солнце — Нептун

Звезды Сталина. Астрологический портрет Иосифа Джугашвили

А после того как Никол Пашинян пробыл в тюрьме во вполне сносных условиях около года (после митингов 2008 года), он сказал: "Я вспоминал в тюрьме Нельсона Манделу."

Нельсон Мандела, несгибаемый борец с режимом апартеида в ЮАР, провел в тюрьме 27 лет, из них 17 в одиночке. Свидания разрешались с одним человеком раз в полгода. Письма — то же самое.

Как-то вроде неловко вспоминать Манделу, если твой тюремный срок — несколько месяцев. И далеко не в одиночке.

Солнце оппозиция Нептун. Это аспект неверной оценки действительности.

Но это и аспект большого личного обаяния, которое, безусловно, есть у Никола Пашиняна. Многие отмечали его воздействие на людей, на толпу — аспект магического влияния, как у любого хорошего артиста.

Этот же аспект даёт заблуждения, особенно по поводу собственной личности и роли в обществе, неумение адекватно оценить обстановку, ненужное внимание к мелочам.

То, что Пашинян упомянул, что ворвавшиеся в его кабинет протестующие (в ноябре 2020-го) стащили часы, духи и водительские права, — это не случайная неуместная реплика.

В стране, потерявшей за три месяца войны четыре тысячи человек (по данным Армении), замечание Пашиняна об украденных духах вызвало огромное возмущение.



Но тут есть такой момент. Любому лидеру народ вручает свои невероятные надежды. То, что невозможно воплотить. Даже, можно сказать, собственные коллективные фантазии. Именно этим объясняется избрание президентами, губернаторами бывших актеров или людей с артистическими способностями. Коллективный МифАспект Солнце — Нептун не даёт возможности адекватно оценивать происходящее.

Чудачества премьера Англии Бориса Джонсона. Актеры-президенты (Рональд Рейган) и актеры-губернаторы (Арнольд Шварценеггер).

Журналисты, умеющие очаровывать толпу (Никол Пашинян). Обаятельный комик (Владимир Зеленский).

Это, можно сказать, тренд. Люди хотят, чтобы им рассказывали сказки. Но и последствия разочарования тоже грандиозны. Отсюда все грандиозные скачки рейтингов.

Это просто значит, что миф больше не работает.

У людей, которые умеют очаровывать толпу, шансов на выборах сегодня значительно больше, чем у тех, кто умеет управлять государством.

Два затмения — лето 2021-го

И тут мы можем подумать над вопросом — так что же будет дальше. Как сложится судьба Никола Пашиняна? Это зависит, в частности, от того, насколько он будет отвечать "коллективному мифу".

Насколько включится его Солнце в аспекте с Нептуном — аспект влияния. Бороться он будет в любой ситуации.

Впереди — два затмения в знаке Близнецов. 26 мая и 10 июня 2021-го. Они происходят вблизи Солнца Пашиняна.

Это будут судьбоносные затмения для премьер-министра. Три месяца до и после — в это время может произойти как его свержение, так и возвышение.

Учитывая его характер и способность быть несгибаемым борцом, у него, как это ни странно, есть большие шансы удержать власть. Если же он ее потеряет, то нет сомнений, что продолжит борьбу.