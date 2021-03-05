После аномального для Крыма снегопада на полуостров вернулись солнечные дни. Растаявший снег принес региону 12,3 миллиона кубометров воды, и хотя осадки выпадали неравномерно, в водоемах степной местности наблюдается хороший уровень влаги

А вот на Южном берегу, любимом месте туристов, ситуация обстоит несколько хуже. Самые же печальные показатели в Симферополе. Все, что получила столица Крыма за февраль в виде дождей и снега, было потрачено моментально.

«В симферопольскую систему водоснабжения за прошедший месяц закачали больше 3 миллионов кубометров воды. И только треть этого взяли из местного водохранилища, недостающую часть подняли из скважин. Последнее время притоки нас не радуют. Бывает, что в сутки прибывает всего 14 кубов», — объясняет генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Сегодня наполненность Симферопольского водохранилища сохраняется на критической отметке — 7% от необходимого объема. Больше всего воды в феврале получило Чернореченское водохранилище в Севастополе — 9,5 миллиона кубов. Неплохие показатели и в Белогорском — 4,5 миллиона. Партизанское наполнилось на 1,7 миллиона кубов. Водная проблема. Сможет ли Крым победить засуху © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Несмотря на активное таяние снега и небольшие дожди, пересыхание наблюдается в водоемах Феодосии, Алушты и Судака. Но в предгорье уровень воды в реках вырос на 1-34 сантиметра.

А вот водохранилищам Ялты помогли местные водопады.

«Мы получили 40 тысяч кубов из Дебет дают Хаста-Баш, 11,5 — из Уч-Кош, еще 15 — из Массандровского водопада. Свой вклад сделал источник Ай-Панда — 30 тысяч кубов и Форос — 640. Кроме того, к нам дополнительно поступает 2 тысячи кубометров воды из озера Могаби», — рассказывает глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Местные синоптики не обнадеживают — лимит зимних осадков исчерпается очень быстро. В региональном МЧС предупреждают, что в связи с низким уровнем воды в республике могут ввести ЧС.

Крымские ученые настаивают: следует как можно скорее заняться активной посадкой новых лесополос, ведь они отлично задерживают влагу и становятся естественными накопителями воды.

Властям республики не остается ничего другого, как успокаивать туристов и бизнесменов: дефицит воды не повлияет на проведение курортного сезона. Несмотря на хорошие поступления воды из водопадов, Большая Ялта не собирается отказываться от почасовых графиков. Город будет экономить ценную влагу вплоть до лета, чтобы успешно провести курортный сезон. Для этого Южному берегу нужно накопить 18-21 миллион кубометров воды.

Между тем правительство республики приняло важное для отрасли решение: все гостиницы, отели и здравницы полуострова должны иметь запас воды минимум на три дня. Министр курортов Вадим Волченко уверяет, что такой запас в работающих отелях уже есть. Спецрепортаж: как Россия вернет воду в Крым?

Напомним, Крым остался без поставок воды из Украины после присоединения к России в 2014 году. Начиная с 2020 года водный дефицит усугубляется еще и длительным засушливым периодом. Чтобы решить проблему с водоснабжением, российское правительство выделило на соответствующие проекты 48 миллиардов рублей. Одним из самых вероятных, но дорогостоящих вариантов стало опреснение морской воды. Крымские власти даже выбрали участки для строительства опреснительных установок в Керчи, Судаке, Феодосии и Николаевке — недалеко от Симферополя.

Из-за сложной технологии и длительного подключения установки смогут заработать только в 2023-м. И это при условии, что необходимое оборудование будут поставлять вовремя. А так как его производят в Европе, то с покупкой и доставкой его на полуостров явно возникнут проблемы. У Крыма уже был подобный горький опыт с турбинами Siemens, который закончился жутким скандалом и санкциями для западной фирмы.

Но это не единственная проблема. Дороговизна строительства опреснительных установок и их функционирования, без сомнений, повлияет на стоимость воды. Эксперты уже сейчас подсчитывают, какое подорожание ждет жителей полуострова, — приблизительно в три раза. 20 кубов будет обходиться не в 555 рублей, а примерно в 1500.

Это значит, что, если объем осадков значительно не увеличится, крымчане будут получать воду по графику годами, и опресненные кубометры станут на вес золота.