Эксперты из Москвы и Киева обсудили острые темы политики. В студии в Москве находились журналист Владимир Скачко и историк Александр Васильев; в Киеве — генпродюсер телеканала КРТ Жан Новосельцев, журналист Алексей Кутепов, журналист Руслан Коцаба, журналист канала News One Ангелина Журавская, журналист Дмитрий Филимонов и адвокат Светлана Новицкая

«Феноменальное дело»

В киевской студии отметили, что адвокат Светлана Новицкая (хорошо известная нам по делам журналистов Волкова, Муравицкого, Васильца, Коцабы и по многим другим) присутствует не просто так, ей предложено следить за ходом дискуссии и вовремя предупреждать ораторов, чтобы те не заходили за «красные флажки» и потом смогли бы благополучно поехать домой.

Возможно, сначала это объяснение было воспринято частью зрителей как шутка, но ведущий КРТ Алексей Кутепов развеял сомнения в серьёзности ситуации. Он тоже сначала отметил «шуточность ситуации, но затем сказал: ««Это до чего же мы дожили, коллеги, Москва, — чтобы просто поговорить с журналистами, друг с другом, и мы уже как будто бы здесь, знаете ли, делаем что-то такое… незаурядное».

Что ж, учитывая нынешнюю ситуацию в отношениях двух стран, событие действительно, что говорится, из ряда вон. Издание Украина.ру проводит уже второй телемост с коллегами из Украины и планирует сделать такие трансляции регулярными, напомнил модерировавший дискуссию главный редактор Украины.ру Искандер Хисамов. По его словам, телемост Москва-Киев — «дело не то, чтобы редкое, а, по нынешним временам, почти феноменальное». При этом он отметил, что на этот раз в московской студии все участники, включая его самого, тесно связаны с Украиной.

В свою очередь, в киевской студии Алексей Кутепов выразил благодарность Украине.ру «за то, что в принципе этот телемост есть».

«Мы видим в этом большой смысл, потому что даже сам факт телемоста Киев-Москва — это уже событие само по себе», — сказал он.

Исторический Майдан

Участники телемоста обсудили принятое Верховной Радой постановление, утверждающее историческую значимость евромайдана. Историк Александр Васильев отметил, что он, по большому счёту, с оценками Рады согласен: по крайней мере, в новейшей истории Украины, победа Майдана в 2014 году — «событие действительно грандиозное, которое полностью перевернуло историю этой страны». И, если говорить о векторе, который выбрала Украина после этого слома, то, по словам историка, снова нельзя не согласиться с националистами, которые утверждают, что «Украина стала более украинской».

Владимир Скачко в связи с этим отметил, что Украина, может быть, и стала более украинской, но — «продвигается она в абсолютно антиукраинском направлении». Он подчеркнул, что семь лет назад в Украине совершался «второй по счёту разрушительный государственный переворот, который удался».

Результатом этого удавшегося госпереворота «стала тотальная деградация украинского государства, и закончиться этот процесс может полным исчезновением Украины с карты мира», подчеркнул Скачко. По его словам, уже сейчас, спустя лишь семь лет после евромайдана, украинское государство практически не имеет суверенитета — ни политического, ни экономического, ни культурного.

Думать помогает тарифный геноцид

В киевской студии Руслан Коцаба на прекрасном украинском языке рассказал, что участвовал в событиях и первого Майдана, и евромайдана, как журналист, и при этом тогда он симпатизировал протестующим, как и большинство его друзей и знакомых. Теперь же видит, что это была «банальная политтехнология», и остаётся только сокрушаться всем вместе…

По словам Коцабы, из общения с земляками в Западной Украине он делает вывод, что пока ещё сильны проявления «шароварного патриотизма», но — «в принципе, народ выздоравливает», людям хорошо помогает думать тарифный геноцид…

Революция или иностранное вторжение?

Украинцы получили то, что они заслужили, констатировала Светлана Новицкая. Она рассказала, что группа юристов в своё время даже готовили иск с тем, чтобы запретить Виктору Януковичу подписывать договор об ассоциации с ЕС, поскольку были одними из немногих, кто прочитал текст договора, все 900 страниц, и понимали, к чему это ведёт.

Однако сформированный при Януковиче Административный суд иск не принял, неудачной оказалась и попытка обратиться в Конституционный суд.

«Люди просто скакали на Майдане, даже не прочитав, за что они скачут», — сказала Новицкая. Она добавила, что пыталась объяснять людям, что этим документом Украина просто передаёт свой суверенитет, причём — «отдаёт за ни за что, за обещания, за фантики пустые». Но тогда никто и слушать этого не хотел. Бондаренко объяснил, зачем Зеленский узаконил «священность» Евромайдана © РИА Новости, Нина Зотина

При этом никаких «миллионов» протестующих на Майдане не было, и быть физически не могло, подчеркнула юрист, добавив: Крещатик и мэрию захватили несколько тысяч лиц, помогавших совершать переворот, который даже не здесь был спланирован, по сути, это было — «иностранное вторжение».

В результате Украиной теперь управляет «даже не Евросоюз», а какие-то неизвестные чиновники Госдепа. «Мы, никуда не вступив, ничего, кроме развала экономики и развала страны, не получили», — констатировала Новицкая.

За что боролись?

Тот факт, что страной управляют извне, теперь уже не секрет для большинства украинцев. Жан Новосельцев напомнил о результатах социологического исследования Украинского Института будущего: почти две трети украинцев (65%) считают, что страна находится под внешним управлением, даже на западе Украины с этим утверждением согласны 56% респондентов.

При этом журналист добавил, что семь лет тому назад многие участники евромайдана «всё-таки верили в идею и думали, что действительно что-то поменяется в лучшую сторону».

Своё личное мнение, попросив не путать его с позицией телеканала, высказала Ангелина Журавская. По её словам, люди выходили на Майдан не за документ об ассоциации с ЕС, а за высокие идеи: «это была и свобода слова, и демократия, и какие-то культурные ценности». Впоследствии оказалось, что борьба за эти ценности была «манипуляцией», и теперь — «очень многие люди разочарованы».

«Денег не было даже на бутерброды»

В свою очередь, в московской студии историк и бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев отметил, что сама власть при Януковиче действовала очень неоднозначно. Он рассказал, что депутаты его фракции (фракции партии «Родина», второй по численности после фракции Партии Регионов) в горсовете Одессы с текстом документа об ассоциации Украины с ЕС внимательно ознакомились и — «выступили принципиально против этого документа».

В ответ получили репрессии со стороны власти, со стороны Януковича и его команды. Был закрыт оппозиционный телеканал «АТВ», а лидер партии «Родина» Игорь Марков попал в тюрьму, рассказал Васильев, добавив, что и сам он «по состоянию на начала Майдана, был фигурантом целой череды уголовных дел по сопротивлению власти», и т.д. Поэтому отношение очень многих одесситов к Януковичу вполне понятно, сказал историк и журналист. Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть

Но при этом одного призыва в интернете оказалось достаточно, чтобы на митинг против евромайдана вышли тысячи и тысячи одесситов. Но что дальше? «Денег не было даже на бутерброды, никаких олигархов за нами не стояло, никакой Москвы, никакой ФСБ», — отметил историк. Новая власть сопротивление Одессы подавила: «многие оказались убиты, многие оказались в эмиграции…».

Владимир Скачко напомнил, что власть при Януковиче вовсе не отказалась от подписания договора об ассоциации с ЕС, а лишь отложила этот момент, не получив обещанных 15 млрд. долларов «на адаптацию». Возглавлявший правительство Николай Азаров считать деньги умел и понимал, к чему приведёт ассоциация с ЕС без этих денег. Но грянул евромайдан, и теперь все украинцы на себе ощущают результаты подписания кабального соглашения, констатировал журналист. Он добавил: всё, что есть в этом документе, абсолютно невыгодно Украине — «и теперь, через семь лет, это становится понятно даже самым упоротым евроинтеграторам».

Зеленский и Зеленский: «два разных человека»

Что происходит в Украине теперь? Журналист Дмитрий Филимонов из киевской студии отметил, что так называемая украинизация в стране идёт «не так, как было задумано», если только организаторы сознательно не добиваются реакции отторжения. Журналист рассказал о сильном разочаровании в Зеленском, за которого он и сам голосовал, поверив обещаниям.

С этим согласился Алексей Кутепов: народ хотел мира и урегулирования отношений с Россией, Зеленский в ходе предвыборной кампании это и декларировал. Но такое ощущение, что Зеленский, который шёл на выборы, и тот, которого мы видим сейчас — это вообще два разных человека. Как будто бы осталась только оболочка от Зеленского…», — сказал журналист.

По его словам, «мы видим сейчас бесконечно управляемого и бесконечно слабого человека на посту вот этого слабого государства», и поэтому Зеленский становится особо опасным, поскольку «он выполнит любую мерзость, которую велит (выполнить — Ред.) его управляющий, а управляющий — это какой-то коллективный союз разведок…».

Искандер Хисамов предложил участникам дискуссии высказать свои предположения: чего ждать? Особенно, учитывая такой тревожный симптом, как состоявшееся уже закрытие трёх информационных телеканалов.

Кутепов обрисовал грустные сценарии: гайки внутри страны будут закручивать, и война на Донбассе продолжится, она нужна коллективному Западу. Словом, «дело идёт к какому-то окончательному краху государства». С этим согласился Жан Новосельцев, предположив, что возможный распад страны может быть даже выгоден казнокрадам, это освободит их от ответственности. Может быть, к этому они и ведут, поэтому воруют, так сказать, широкими мазками, и ничего не боятся?

Камуфляжное «правосудие»

Коцаба напомнил о гражданской войне в Испании, которая длилась три года. За это время погибло полмиллиона человек, из которых лишь 15% были люди с оружием, военные. Все остальные погибли в результате политических репрессий, подчеркнул журналист, добавив, что этот урок нам все надо усвоить.

«Сейчас, когда в Киеве потеряна монополия власти на насилие, есть проблема, что все эти камуфляжные банды, парамилитарные образования, которые крышуются, к сожалению, властью, они будут здесь вершить своё так называемое правосудие. И снова пострадают просто мирные люди», — предостерёг Коцаба. Признания Жвании: кто устроил Евромайдан © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Светлана Новицкая в связи с этим отметила, что можно тут вспомнить даже не опыт Испании, а события 1918 года в Киеве, вспомнить петлюровцев, которые «всё прогуляли и разбежались». По её словам, нынешняя власть очень этих петлюровцев напоминает: «у них сейчас самое главное — продать землю, продать железную дорогу, почту, и убежать…».

Есть официальный Киев, а есть народ

Участники телемоста обсудили обострение в Донбассе, поводом стало заявление секретаря СНБОУ Алексея Данилова, по сути, снявшего ограничения на обстрелы. По словам Искандера Хисамова, это очень тревожный факт, означающий фактически прекращение перемирия.

С этим согласился Владимир Скачко, отметивший: если сведения, просочившиеся с закрытого заседания СНБОУ — правда, то это действительно может означать подход к горячей фазе и к возобновлению войны. И напомнил в связи с этим некоторые высказывания президента РФ Владимира Путина, а также его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, которые, по мнению журналиста, свидетельствуют о том, что и Россия теперь готова действовать в отношении Украины «нетрадиционными недружественными методами».

«И это означает, что Украина существует как единое суверенное государство в тех границах, пока существует на неё заказ со стороны Запада — именно как Антироссия, громадная агрессивная Антироссия. Как только эта роль у Украины отпадёт, она начнёт распадаться», — сказал Скачко, отметив, что он даже боится прогнозировать, что останется от страны.

В свою очередь, из киевской студии Алексей Кутепов уточнил: если говорить об Украине как Антироссии, то это разговор об официальной Украине, а есть ещё и Украина альтернативная, есть народ. С этим все согласились. По словам Хисамова, это подразумевается: «есть официальный Киев и есть украинский народ, который мы безмерно любим».

«Нет журналистской солидарности»

Участники телемоста договорились проводить такие встречи регулярно. В заключение Искандер Хисамов отметил мужество журналистов в киевской студии. И это не фигура речи. Как рассказала Ангелина Журавская, она и Руслан Коцаба попали в так называемые списки пропагандистов, составляемые известным всем активистом Стерненко. Попавшим в списки журналистам угрожали. Но самое примечательное то, что составлять их помогали Стерненко некоторые журналисты, бывшие коллеги, работавшие на тех же (закрытых властью — Ред.) телеканалах.

«В Украине, помимо того, что нет защиты медиа от власти, нет ещё и журналистской солидарности», — констатировала Журавская.

В свою очередь, Искандер Хисамов отметил, что проблемы со свободой имеются сейчас во всём мире, в том числе, в США и в России. Поэтому стоит подробно обсудить этот вопрос на одной из будущих встреч.