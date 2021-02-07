Не «Запорожец», а забытый «Украинец» из Днепропетровска

О «Запорожце» все знают. Благо, особо живучие экземпляры поголовья «горбатых» и «ушастых» по сей день рассекают по просторам бывшего СССР. А вот что вы знаете об «Украинце»? Как ничего? Может, вы ещё не знаете о Днепропетровском автомобильном заводе? Нет, если вы из Днепропетровска, то таки знаете. А вот если нет, то мы вам расскажем

История эта началась 21 июля 1944 года.

Вспомним этот день. Война ещё идёт, когда она закончится, не ясно, но ясно чем. 32 армия Карельского фронта выходит на советско-финскую границу. Войска 2-го Белорусского фронта подходят к Гродно. Танковые армии 3-го Украинского фронта начинают обход Львова.

А в Москве уже думают о мирной послевоенной жизни. 21 июля 1944 года Государственный комитет обороны принимает решение о строительстве в освобождённом осенью 1943 года Днепропетровске автомобильного завода.

Для постройки была выбрана площадка, ещё до войны предназначенная для авиамоторного завода. Генеральным конструктором ДАЗ стал сорокаоднолетний Виталий Грачёв.

В отличие от Королёва, Грачёва «украинцем» не объявили. Его вообще на Украине помнят, кажется, только специалисты по истории автомобилестроения. Родился он в Томске. К моменту переезда на Украину Грачёв был уже известным конструктором. Под его руководством были созданы первый советский колёсный вездеход — любимая машина маршалов ГАЗ-61, советские «джипы» ГАЗ-64 и ГАЗ-67, бронеавтомобиль БА-64. В Днепропетровск его отправили именно как представителя Горьковского завода — тут собирались выпускать ГАЗ-51. Подготовка к производству этой машины на ГАЗе началась в 1941 году, но была прервана войной.

Однако в 1945 году было принято решение развернуть на ДАЗе производство четырёхтонного грузовика ЗиС-150. Это была разработанная ещё в 1938 году замена легендарной «трёхтонки» — ЗиС-5. В отличие от патриарха новая машина имела трёхместную металлическую кабину, зализанные формы и двигатель мощностью 95 л.с. (против 73 л.с.). В Москве его производство началось, правда, только в октябре 1948 года.

Не ладились дела и в Днепропетровске. Строительство завода шло с сильным отставанием от графика. Например, в 1945 году план строительно-монтажных работ был выполнен всего на 40%. В 1946 году ЦК КП(б)У и СНК Украины объявили ДАЗ ударной стройкой. Неудивительно — это ведь должен был быть первенец автомобилестроения на Украине (одновременно строился автосборочный завод в Одессе, но он не должен был иметь полного производственного цикла).

В декабре 1946 года на Заводе вспомогательного оборудования (филиал ДАЗ, созданный на основе уже существовавшего военного завода 490) были собраны два автомобиля ЗИС-5. Позже на заводе выпускались автокраны К-31 и К-32, самосвалы ЗиС-585, были разработаны гидравлические автопогрузчики для производства во Львове.

В КБ завода на основе изучения лендлизовского GMC DUKW-353 был разработан плавающий автомобиль БАВ ДАЗ-485, пошедший в серию в 1951 году уже на ЗиСе. За эту разработку Грачёв получил Сталинскую премию третьей степени (уже вторую — первая была за БА-64).

В 1947 году была начата разработка грузовика ДАЗ-150 «Украинец», шасси ДАЗ-120 и седельного тягача ДАЗ-150А.

Днепропетровские конструкторы весьма критически относились к конструкции и внешнему виду предложенной модели и самовольно (Грачёва даже в прессе за это критиковали) осуществили его модернизацию. В частности, был предложен капот аллигаторного типа (на ЗиСе доступ к мотору был только боковой). Фары были встроены в крылья, а кабина сдвинута вперед и приподнята для лучшего обзора (она напоминала кабину ГАЗ-51). При этом была увеличена длина платформы при сохранении базы автомобиля. Впервые в советском автостроении была использована штамповано-сварная, а не литая, балка заднего моста. К днепропетровскому заделу вернутся только в середине 50-х — при проектировании ЗиЛ-130. Несмотря на новаторский дизайн, производство этого автомобиля должно было быть заметно дешевле, чем базовой машины. Кузовные детали ДАЗа были более простыми, не требовали штамповки с глубокой вытяжкой металла.

По некоторым данным, в работах по совершенствованию машины участвовал известный автодизайнер (как бы сейчас сказали) Юрий Долматовский (старший брат поэта Евгения Долматовского). Но документальных подтверждений этому нет.

Первый автомобиль был продемонстрирован 7 ноября 1947 года. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) дал положительное заключение, хотя и были отмечены недостатки — затруднённый доступ к мотору и недостаточная утеплённость капота. В 1948 году производство автомобиля было одобрено, но общее количество выпущенных автомобилей неизвестно. В документах есть данные о 80 автомобилях, но историки техники сомневаются в том, что это были именно ДАЗ-150, — оборудование для серийного выпуска машин с новой передней частью ещё не было готово. Скорее это были базовые ЗиС-150, а самих ДАЗов достоверно было собрано всего восемь, плюс два ЗиС-150 с новой кабиной. На одном из этих грузовиков Грачёв переехал в Москву, и машина некоторое время использовалась на ЗиСе.

У Грачёва впереди были полноприводной грузовик ЗиЛ-157, ракетоносец ЗиЛ-135К (единственное в мире серийное шасси с двумя автоматическими коробками передач), бронетранспортёр БТР-152, поисково-спасательный мобильный комплекс «490» с абсолютной проходимостью — «Синие птицы».

Своё будущее было у Днепропетровского автозавода. 9 мая 1951 года он был передан Министерству вооружений. В сентябре выпуск автомобилей на нём был прекращен. Впереди были новое название — Южный машиностроительный — Александр Макаров и Михаил Янгель, Р-1 и «Сатана»… Но старожилы и по сей день называют ЮМЗ «автозаводом».