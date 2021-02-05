Недавно были опубликованы данные Киевского международного института социологии и Центра «Социальный мониторинг», которые продемонстрировали обвал рейтингов Зеленского и партии «Слуга народа». Их результаты довольно существенно расходились. Для ровного счёта можно присмотреться ещё и к данным третьей авторитетной социологической службы

Исследование группы «Рейтинг» было проведено 2-3 февраля. Опрошено 2 тыс. респондентов. Так же, как и КМИС, группа «Рейтинг» проводила исследование по телефону (общепринятая сейчас методика «CATI»).

Общая ситуация

По данным исследования, отношение населения к политике действующей власти по-прежнему скептическое: 73% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении, только 17% полагают иначе. Это продолжение тенденции, начавшейся ещё весной прошлого года.

Ухудшились и прогнозы граждан. Если в январе 52% полагали, что новый год будет лучше прошлого, то сейчас таких всего 30%. Наоборот считали 18%, сейчас же — 31%.

89% опрошенных поддерживают акции протеста, направленные против роста коммунальных тарифов. В самом росте 36% обвиняют правительство, 29% — парламент и 24% — президента.

Рейтинг президента

Президентский рейтинг выглядит так:

— Владимир Зеленский — 21% (КМИС — 20%, ЦСИ — 21%);

— Юрий Бойко — 17% (КМИС — 11% + 7,5% у Виктора Медведчука, ЦСИ — 16%);

— Пётр Порошенко — 16% (КМИС — 16%, ЦСИ — 16%);

— Юлия Тимошенко — 12% (КМИС — 12%, ЦСИ — 11%).

Как видим, в целом данные всех служб совпадают. Выбивается только КМИС, у которого ОПЗЖ представлена двумя кандидатами, электораты которых взаимодополняемы только частично: в данных декабрьского опроса КМИС 15+9=21% (рейтинг Бойко + рейтинг Медведчука = результат контрольного опроса, где в списке кандидатов Медведчука нет), т.е. сейчас у Бойко должно быть около 16%.

Следует отметить, что рейтинг Зеленского по сравнению с январём заметно снизился — тогда он составлял 26%. Рейтинги Порошенко и Тимошенко незначительно выросли.

Во втором туре президентских выборов Зеленский по-прежнему имеет преимущество и над Порошенко (56% против 44%), и над Тимошенко (55% — 45%), и над Бойко (60% — 40%). В случае, если во второй тур выходят Порошенко и Бойко, они получают примерно равный результат (51% — 49%).

Напомним, что, по данным КМИС, Порошенко побеждают и Зеленский (55% против 45%), и Бойко (55% против 47%).

Рейтинг «Слуги народа»

Парламентский рейтинг:

— «Оппозиционная платформа» — 19% (КМИС — 20%, ЦСИ — 23%);

— «Слуга народа» — 19% (КМИС — 11%, ЦСИ — 21%);

— «Европейская солидарность» — 15% (КМИС — 15%, ЦСИ — 16%);

— «Батькивщина» — 12% (КМИС — 13%, ЦСИ — 11%).

Опять-таки данные трёх центров в основном совпадают, только у КМИС произошёл обвал рейтинга СН.

По сравнению с январскими данными заметно «просела» СН (было 22%), несколько выросла ОПЗЖ (было 17%).

Выводы

Результаты группы «Рейтинг» усредняют данные КМИС и ЦСИ. Взвешенная картина всё же ближе к результатам ЦСИ.

Да, популярность президента и партии «Слуга народа» снизилась. Снизилась заметно, но катастрофы всё же не произошло. Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге и имеет шансы нанести поражение своим конкурентам в случае досрочных выборов. «Слуга народа» остаётся одной из наиболее популярных политических партий (отставание от ОПЗЖ — менее 1%).

Безусловно, падение поддержки президента связано с ростом коммунальных тарифов, которое вызвало значительную обеспокоенность граждан. Но прямого влияния на рейтинги это обстоятельство всё же не имеет.

Очевидно, украинские избиратели всё ещё связывают с Зеленским и его политпроектом определённые надежды.

Мы не исключаем, что жёсткие, за пределами формальной законности, действия президента могут выправить ситуацию с рейтингами и вернуть ситуацию как минимум к январским данным. Однако ситуация с тарифами может иметь кумулятивный эффект, особенно, если после объявленного снижения тарифов платёжки всё равно останутся неподъёмными.