Политический философ, известный политолог Дмитрий Выдрин пытается понять, что происходит с молодежью, которая выходит на протестные акции, чаще всего не по своей воле. По мнению Выдрина, в усложнившемся в последние десятилетие мире, это происходит из-за смешения высокой культуры с вседозволенностью

Помните: «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»? Добавлю: все стабильные режимы похожи друг на друга, каждый протест протестен по-своему.

Так сложилось, что я заинтересовался протестными движениями много лет назад. Изучал американские студенческие и школьные антивоенные протесты полувековой давности. Мало кто помнит, но тогда студенты врывались не то что в Капитолий, а в сам Пентагон. В них стреляли, а они кидали в солдат маргаритки. Как Яна Роуз Кашимир на всемирно знаменитом фото.

Тогда еще их не научил будущий «гуру» цветных революций Джин Шарп сразу вслед за цветами кидать в представителей власти горящие шины и «коктейли Молотова». Тогда еще среди протестантов не считалось особым шиком выбить глаз представителю власти. Наверное, просто про Шарикова не читали с его манифестом для оппонентов: «Глазик выколю, другой останется, чтобы видал, гавно, кому кланяться».

И мало кто помнит, что количество протестующих школьников в Штатах тогда доходило до четырех миллионов. А количество убитых и покалеченных исчислялось десятками.

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но тогда все было более-менее понятно. Студенты и школьники были за мир, так как не хотели служить и умирать. Индейцы кипишили за автономию так как дотации коренных жителей континента разворовывались, а права урезались. Короче, всё по концепции убежденного дезертира и циника Чарльза Буковски: «Большинство начинает вопить о несправедливости, только когда это касается их лично».

Но потом мир усложнился. Причинно-следственные связи стали запутанней и причудливее. Если во Франции еще можно понять логику «желтых жилетов», начавших с протестов против подорожания горючего, то во многих других странах — полный алогизм и безумие.

Например, я до сих пор не пойму, зачем протестанты в свое время растерзали мудреца Муаммара Каддафи. Или, скажем, почему так стремились «мыло» Шеварнадзе заменить на «шило» Саакашвили. Ну, а академический физик Акаев чем мешал горячим киргизским «лирикам»?

Не говорю уже про дважды антигерое майданов профессоре Януковиче. После каждого его свержения экономика Украины обваливалась на четверть. Еще бы пару раз его «свергнуть», и от страны осталось бы чистое поле…

Но и там, где протесты не удавалось довести до логического конца, страны, как правило, потом медленно и тяжело приходили в себя от беспорядков, как больной после коронавируса. «Так зачем же?» — как вопрошал один из героев бессмертных «За двумя зайцами».

Я это спрашивал у того же Шарпа в Бостоне. Он задумчиво предложил мне прогуляться по пешеходной «Тропе свободы». В ответ захотелось отправить его в пешей эротический маршрут: не люблю типичную привычку либералов все сводить к аллегориям, рыбе и удочке.

Дмитрий Выдрин: Когда ошибка хуже предательства. Уроки Армении через полвека © РИА Новости, Владимир Трефилов Соросом. Тот вообще всегда играл в «несознанку». Типа я не я и революция не моя. Хотя венгерские коллеги как-то пригласили меня посмотреть на многотысячный шумный протест перед их парламентом. Туда участников срочно свозили на деньги дедушки со всей Европы даже не на наземном, а дорогом воздушном транспорте. Кстати, заплатил он тогда не на порядок, а ровно на два больше, чем потом раскошелится, по слухам, Джули Фанчелли за миллионный митинг под Конгрессом.

Конечно же, понятно всё насчет «внешнего фактора», кукловодов, спонсоров и «серых кардиналов». Хотя я до сих пор не могу поверить, что желчный и анемичный Шарп (при жизни), эгоцентричный нарцисс Сорос (до сих пор) смогли концептуализировать, отрежиссировать, профинансировать бесчисленное множество протестов по всему миру, даже опираясь на тысячи преданных учеников и кучу инкорпорированных правительств. Ноль пассионарности. Минус обаяния. Не Ленины по уму. Даже не Гевары по плечистости, не Чавесы по речистости… Но где тогда «курица», несущая тухлые яйца протестов. Причем с поразительной продуктивностью и постоянством?..

Видимо, не только поезда «стучат на стыках». Мировое сообщество еще не вышло на уровень бесшовного соединения различных социальных страт, бытийных укладов, религиозных традиций, культурных матриц и моделей жизни. А там, где шов груб и очевиден, там и трясет, подбрасывает, громыхает.

Громыхнуло даже в самой Америке, считавшей, что рельсы американской мечты сегодня самые гладкие — без стыков и противоречий. Ан, нет! Государственники против космополитов, редники против офисных хомяков, красные против синих (и голубых), черные против белых, натуралы против виртуалов… И понеслось.

В России было относительно тихо. Соседняя Украина своим брутальным примером обеспечила федерации полноценную семилетку практически безпротестного развития. Вот, говорят, что «Россия Украину потеряла». Но не говорят, что себя нашла! Это ведь дорого стоит — постоянно и рядышком иметь наглядный пример того, что нельзя делать, как нельзя делать и с кем нельзя делать. Пожалуй, это и обеспечило державе столь длительную передышку. Было время сосредоточиться, подготовиться, многое продумать. Пусть и не всё…

Молчание армян. Не отрекаются любя © REUTERS, David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout

Сейчас в основном спорят о том, какой урон понесло общество при неизбежном отвлечении сил, времени, ресурсов на преодоление этого препятствия. Думаю, что потери не столь значительны. Но вот уроки, извлеченные из этой ситуации, стоят отдельного разговора.

Во-первых, была протестирована государственная машина на предмет задействования всех ее механизмов жизнеобеспечения. Она создавалась, как все на Руси, с большим запасом прочности, и многие детали не использовались годами. Заржавели. Вот посмотрели в собственные законы, например, и оказалось, что там непочатый ресурс нейтрализации любых незаконных протестов вместе с их инициаторами.

Во-вторых, наконец уяснили, что даже у солидных внешних наблюдателей и заказчиков движение другостороннее. Они сами его называют «это другое». Поэтому самые праведные действия на нашей стороне им кажутся диаметрально неправедными. То есть их критику вполне можно воспринимать как подтверждение правильности наших действий.

В-третьих, протесты, как выяснилось, носят искусственных характер. То есть не затрагивают подлинных интересов их участников. Ведь только искусственную ситуацию можно переломить искусственными мерами, типа закрытий на это время станций метро. За подлинные жизненные интересы люди море переходят аки посуху как в Библейской истории…

Впрочем, всё это сопутствующие находки. Главное в другом. Стало ясно, что у организаторов волнений в руках действительно оказалась почти волшебная дудочка для почти детей — сетевые ресурсы.

Я и сам в начале событий с тревогой вспомнил старую повесть Стругацких «Гадкие лебеди». Помните, там появляются в обществе таинственные пришельцы — «мокрецы», которые добровольно уводят из благополучных семей их малолетних чад. На миг показалось, что и эти уведут.

Но потом проступило фундаментальное различие. Мокрецы вели детей к высоким смыслам, великому будущему, безупречной морали, четким принципам, внятным убеждениям… Организаторы протестов вели малолеток в бессмыслицу, беспредел, бесноватость, махалово, месилово… Конечно, после почти года коронасидения можно самых непоседливых вывести на любой движ. Но не в этом суть. Не в этом. А в чем? И тут, спасибо «лежачему полицейскому», он встряхнул главный корявый «стык», рубцеватый «шов» нашего общества. Это противоестественная спайка больших целей и ничтожных удовольствий.

Долго не мог понять, что меня раздражает в бесконечных ток-шоу на наших главных ТВ-каналах, посвященных именно анатомии нынешних протестов. Вроде всё и почти все говорят правильно: о всесилии антигосударственных интернет-ресурсов и бессилии патриотических, о казенных и топорных методах информационно-агитационной работы власти, об отсутствии внятной идеологии и присутствии ущербной фразеологии, о бюрократизации и догматизации, о сбоях социальной мобильности и авариях в социальных лифтах, о тотальной лжи оппонентов и двойных стандартах Запада… И еще много о чем. Повторюсь — всё вроде правильно, но с какой-то латентной червоточиной…

Имперское чистилище против мышиного рая. На примере Аляски и Сан-Ремо © РИА Новости, Владимир Трефилов Рэй Бредбери опасался, что реклама потеснит реальность как симулякр, матрица виртуального мира. А она его не потеснила, а заменила. Что становится наглядно очевидным, когда серьезная озабоченность экспертов и ведущих протестами вдруг прерывается рекламой. Это святое! И вдруг мы видим, как ничтожны наши проблемы — любовь и дружба, война и мир перед великой проблемой кошачьего корма.

Да, наверное, не случайно котики стали главной темой блогерского движа. Они — символ нового мира, где всё можно отдать за еду. Это раньше было «поколение Пепси». Сейчас мужает в уличных схватках «поколение кошачьего корма». Ведь всегда можно доказать, что власть перекармливает своих котов и недокладывает чужим. И в этом плане протестный потенциал в стране действительно значителен: «Они воруют еду наших питомцев!»

Впрочем, всё это уже когда-то живописал великий пересмешник Лао Шэ в памфлете «Записки о кошачьем городе». Там как раз и повествовалось, как можно государство с древней историей, давними традициями, высокой культурой и великой литературой погубить, превратив «низы» в потребителей «дурмана» и растлив «верхи» вседозволенностью.

Видимо, нельзя одновременно создавать общество великих целей и брутального потребления. Не уживается в одном государстве миссия всеобщей справедливости и безудержный гедонизм отдельных «счастливчиков». Не помещаются в одну передачу сюжеты великой державы и сытых котиков… Социально-политическая шизофрения получается. Рано или поздно одна из сюжетных линий победит. Будем строить свою державу или кормить их котиков.