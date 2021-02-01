Власти Украины рассчитывают получить вакцину от коронавируса через механизм ВОЗ COVAX, однако произойдёт это нескоро. Поняв, что медлить нельзя, многие страны, включая латиноамериканские и Венгрию, одобрили российский «Спутник V», а Германия содействует регистрации в ЕС, чтобы она была доступна всем членам союза

Верховная Рада 29 января приняла закон об ускоренной регистрации на территории Украины вакцин от коронавируса, но есть исключение — препараты, произведённые в России. Ничего удивительного в этом нет — на протяжении 6 лет Киев последовательно искореняет всё, что имеет хоть какое-то отношение к Москве, а о недопустимости применения «Спутник V» ни при каких обстоятельствах министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил неоднократно за последние месяцы.

Впрочем, некоторые украинцы, которые находятся в России проездом или проживают здесь постоянно, пользуясь возможностью, делают прививку от коронавируса. Как происходит эта процедура и есть ли противопоказания, корреспонденты издания Украина.ру с паспортами Украины и ДНР проверили на собственном опыте.

«Спутник V» успешно летит на Запад

А тем временем интерес к «Спутнику V» в мире продолжает расти, особенно на фоне возникших проблем с препаратами других производителей.

Так, Евросоюз столкнулся с проблемами в поставках уже одобренной для использования внутри ЕС вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Планы Брюсселя по массовой вакцинации оказались под угрозой срыва. И в такой непростой ситуации каждый спасается как может. Например, Венгрия решила воспользоваться правом, предусмотренным Европейским медицинским агентством (ответственным за сертификацию лекарств в ЕС), и на уровне национального правительства разрешить применение «Спутника V», став первопроходцем среди государств-членов Евросоюза. Будапешт стремится максимально диверсифицировать поставки препаратов от коронавируса — власти закупили 19,7 млн доз вакцин западных компаний Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Janssen и Curevac, а также на днях должен быть подписан контракт с китайской компанией Sinopharm (кстати, именно ею собирается привиться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан). «Спутника V» Будапешт, согласно достигнутой в Москве договорённости глав МИД, получит 2 млн доз. Прививки в Сербии: выявлена самая опасная вакцина от COVID © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«За исключением Венгрии, члены ЕС пока воздерживаются от «одиночного плавания» в вопросах закупок вакцин, делая коллективную ставку на одобренные европейскими властями западные препараты. При этом растёт недовольство застопорившимися поставками препарата от Pfizer, и, например, в Словакии уже раздаются призывы последовать примеру Венгрии. <…> Венгры могут помочь России в борьбе за международное признание её вакцины. Если «Спутник» будет допущен к применению на европейском рынке, это станет для Кремля «победой по очкам» в борьбе против доминирования западной фармацевтической промышленности. При этом ключевое значение имеет не финансовый аспект, а геополитическая конкуренция», — пишет австрийское издание Die Presse.

И, похоже, процесс пошёл. В Германии, где, согласно опросам, за месяц количество желающих сделать прививку от коронавируса выросло с 52% до 63%, Институт Пауля Эрлиха, отвечающий за контроль над оборотом лекарственных препаратов в стране, сообщил, что оказывает международную поддержку российской стороне по вопросу возможной регистрации и дальнейшего производства «Спутника V» в ЕС, обещанную канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Впрочем, интерес к российской вакцине проявляют и другие европейские страны. Как рассказал накануне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в кулуарах зимней сессии ПАСЕ многие иностранные коллеги спрашивали про «Спутник V» и даже выражали готовность привиться им.

Для Латинской Америки российская вакцина, как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, «стала маяком надежды» в условиях задержки поставок западными компаниями, с которыми уже заключены контракты. Экономическая и социальная стабильность региона, сильно пострадавшего от пандемии, во многом будет зависеть от успеха и скорости массовой вакцинации, поэтому нужны большие объёмы вакцины, а её происхождение имеет второстепенное значение, подчёркивает автор статьи. Прививки «Спутником V» делают в Аргентине, Мексике, а 29 января первая партия лекарства доставлена в Боливию. Якубин о вакцинации: Украина встала в ряд с беднейшими странами мира © Facebook Алексея Якубина

Для скорейшей победы над COVID-19 и возвращения к привычному образу жизни, по которому многие соскучились, необходимо сформировать коллективный иммунитет. И тут возникает серьёзная проблема. Британский журнал The Economist предупреждает, что если развитые страны, а также имеющие собственные препараты, но с их огромным населением Китай и Индия смогут завершить массовую вакцинацию к середине-концу 2022 года, то в развивающихся это произойдёт не раньше 2023-го, если вообще произойдёт. Почему? Да потому что поставки через механизм ВОЗ COVAX, на который, к слову, рассчитывает и Украина, могут двигаться медленно, особенно если задержки производства для стран побогаче отложат сроки доставки в страны победнее.

Глава отдела The Economist по глобальному прогнозированию Агата Демаре уверена, что коронавирус, который ещё год назад считался «новым», будет с нами надолго, как и многие другие заболевания, определявшие нашу жизнь на протяжении веков. По её мнению, стоит уделить пристальное внимание такой важной тенденции, как «вакциннная дипломатия». Дорого и малоэффективно: Абзалов рассказал об альтернативных «Спутнику» вакцинах для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«И Россия, и Китай займут деловой подход к поставке вакцин, превратив прививки от коронавируса в козырь для продвижения своих долгосрочных интересов», — заявила Демаре.

Как сказала в комментарии изданию Deutsche Welle бывший руководитель Государственного экспертного центра — специализированной структуры при Министерстве здравоохранения Украины, ответственной за регистрацию лекарственных средств, — Татьяна Думенко, с юридической точки зрения никаких препятствий для получения разрешения для российской вакцины в стране не будет, если заявитель предоставит результаты надлежащего качества всех трех фаз клинических испытаний.

Однако на практике не всё так гладко. Помимо того, что харьковский завод «Биолек» подал лишь заявку на регистрацию «Спутника V» без материалов, необходимых для начала экспертизы, нет и политической воли на появление российского препарата, а без неё этот вопрос с места не сдвинется, какой бы сложной ни была эпидемиологическая обстановка на Украине.

Не только Министерство здравоохранения выступает против «Спутника V», но и МИД, а он руководствуется другими мотивами — ещё в октябре посольство США в Киеве прямым текстом запретило применять российскую вакцину. Официальная причина — клинические испытания не завершены, хотя некоторые западные страны тоже разрешили применение своих вакцин на этом этапе. Печально, что власти Украины, пытаясь выслужиться перед американскими кураторами, не осознают, что хуже желают лишь собственным соотечественникам, ведь их лишают возможности избежать болезни или даже смерти.