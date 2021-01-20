На среду, 20 января, назначена инаугурация нового президента США Джо Байдена. Главной темой инаугурации станет «Объединенная Америка», которая отражает приверженность Байдена и избранного вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны, говорится в сообщении команды Байдена переходного периода.
В целом демократы возвращаются в Белой дом, в то время как у республиканцев жесткий внутрипартийный кризис.
При этом уже первые анонсированные назначения показывают, что Байден собирается вести «многовекторную» политику.
Какой именно она будет, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.
Отношения с Россией
Андрей Коробков, профессор политологии Университета Теннесси:
В адрес России могут звучать резкие заявления, при этом я уверен, что Байден вернётся за стол переговоров по ограничению вооружений и к подписанию нового договора по СНВ. Кроме этого, практически гарантированно будет возобновлена ядерная сделка с Ираном.
Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике :
Во внешнеполитической сфере, в отличие от внутренней, Байден будет опираться на команду [экс-президента США Барака] Обамы. Фактически это такая администрация «Обама 2.0», но только теперь уже Байден играет роль не вице-президента, а президента.
Сейчас атмосфера в Вашингтоне такова, что кандидату на пост главы ЦРУ Уильяму Бернсу, который был послом Соединенных Штатов в Москве, в любом случае надо будет отыгрывать ту же партию, которую отыгрывают все остальные: это тема российского вмешательства, тема «российской агрессии», тема необходимости «сдерживания» России.
Если он не будет отыгрывать эти позиции, то, я полагаю, он не сможет занять этот пост. Выраженная антироссийская позиция сейчас является необходимым условием для получения высокого назначения.
Олег Неменский, политолог:
Байден не является таким уж ястребом в отношениях с Россией, и, судя по его политической биографии, он явно настроен на переговорный процесс, который при нем реально запустить.
Кроме того, уже поднимался вопрос о том, что в отношениях с Россией нужно использовать тактику кнута и пряника, но надо сказать, что до сих пор использовали только кнут. Так что можно сказать, что это позитивное заявление, говорящее о том, что Вашингтон готов идти на переговоры и проявить заинтересованность в активизации отношений.
Плюс отношения двух стран сейчас настолько плохи, что это является угрозой для мира во всем мире. И тут уж любая активизация взаимодействия — это позитив.
Отношения с Украиной
Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике:
Байден не будет дистанцироваться от Украины. Скорее он, напротив, задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России. В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил.
Не удивлюсь также, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на территории Украины.
Олег Неменский, политолог:
Думаю, что лично Байден не станет активно вмешиваться в политику в отношении Украины, по крайней мере, в публичной сфере. Он не будет играть ту роль, на которую сейчас многие надеются в Киеве, что он вновь, как в бытность вице-президентом, возьмет под пристальный личный контроль отношения с Украиной.
Это все-таки такая достаточно маргинальная тема для американской внешней политики, и для Байдена она небезопасна, поэтому он будет стараться максимально от этого отстраниться.
Но при нем Украиной будут довольно плотно заниматься те люди, которые действительно знают страну хорошо и имеют непосредственное отношение ко всем событиям Евромайдана.
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист (о действиях украинских властей):
Что скажут, то и будут делать. Бардак там всегда и был, внешнее управление не гарантирует полного порядка. Будут конфликты, будет приезжать, скажем, теперь Камала Харрис и разруливать конфликты между олигархами и властью, министрами, как это было в прошлый раз.
То есть раздрай и будет, но искать общий язык никто не будет, будут командовать, а как будут проходить команды, посмотрим. Они всегда проходили с определённым трудом.
Андрей Коробков, профессор политологии Университета Теннесси:
Киев получит более последовательную поддержку, чем при Трампе, и скандалы вокруг «украинского следа» семейства Байденов на это не повлияют. Однако Вашингтон может приложить усилия к тому, чтобы Зеленский в политическом смысле исчез, а к власти на Украине вернулось первое поколение постмайданных политиков, с которыми Байден привык работать в годы своего вице-президентства.
Причём речь не о лично Порошенко, Турчинове или Яценюке, которые слишком дискредитированы. Это могут быть весьма неожиданные фигуры из этой политической среды.
Отношения с Белоруссией
Олег Неменский, политолог:
Американская политика в отношении Белоруссии очень мало зависит от той администрации, которая находится в Белом доме.
При Помпео Госдеп пытался наладить отношения с Минском, провести нормализацию, примерно такую, какую европейские страны провели еще в 2015-17 годах. Но, во-первых, сделал это с опозданием, а во-вторых, летом 2020 года все это было сорвано.
Тот разворот американской политики в отношении Белоруссии с августа 2020 года сохранится и будет продолжен новой администрацией. Америка будет довольно жестко давить на Минск, и явно Вашингтон не будет заинтересован в улучшении отношений, а, наоборот, попытается усугубить негативную линию в отношении Лукашенко.
Отношения с постсоветским пространством
Радослав Чернецки, польский философ:
Вновь могут активизироваться локальные войны: за Донбасс между Украиной и местными пророссийскими силами, между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.
Не исключены попытки Грузии взять под контроль Южную Осетию и Абхазию, и практически неизбежен рост напряжённости по Днестру, то есть эскалация конфликта Молдавии с Приднестровьем, особенно после недавних выборов в Кишинёве.
Вооружённые конфликты возможны и по всей Средней Азии, хотя они пока дремлющие, и о них мало пишут.
В частности, если США удалось бы дестабилизировать Казахстан, то это создало бы проблемы как для России, так и для Китая. Кроме того, разжигание конфликтов и противоречий в Дагестане и на Северном Кавказе в целом, с одной стороны, приведёт к проблемам внутри России, с другой — сосредоточит внимание исламского мира на этих конфликтах, что создаст предпосылки для их интернационализации.
Ян Лисневский, политтехнолог из Кишинёва, директор компании Intellect Group:
Планы влияния США на страны ЕС и постсоветские государства сильно не изменятся. Ещё во время правления Трампа в США увидели необходимость усиления своего влияния на данных территориях, даже с применением радикальных средств.
К примеру, 2019 год показал слабость ЕС перед влиянием России и то, что Франция и Германия готовы в некоторых важных для США вопросах уступить Российской Федерации взамен на решение финансово-экономических вопросов. В условиях «новой холодной войны», о которой часто говорят американские политологи, США усилят формирование антироссийской оси любыми средствами — так было при Трампе, так будет и при Байдене.
Вашингтон неоднократно давал понять, что в противостоянии Москве намерен сформировать антироссийскую ось, и Приднестровье является большой проблемой в данном процессе.
Решению приднестровского конфликта, а если быть точнее — пониманию самой сути конфликта, всегда мешали правые политики Молдавии, которые пытались выслужиться перед своими западными патронами.
Отношения с Европой
Святослав Вышинский, политолог и телеведущий из Черновцов:
Делая упор на новую глобализацию без опоры на национальные государства, администрация Байдена нормализует отношения с Европейским Союзом, что также будет означать наступление на Венгрию и Польшу, а также некоторое охлаждение между США и Великобританией.
России это сулит достаточно выгодные перспективы для маневра: возможность восстановления экономических связей с ЕС и увеличение контроля над бывшими советскими республиками.
Но цена этих приобретений может оказаться слишком высокой, так как от Кремля рано или поздно потребуют определенности в китайском вопросе, подталкивая его к конфликту с «китайским Трампом» Си Цзиньпином, которого Байден — в интересах китайских же глобалистов — должен как можно скорее свергнуть.
Ситуация в США в целом
Андрей Коробков, профессор политологии Университета Теннесси:
Радикально изменилась структура американского общества. В последние годы ускорилось разделение США на различные группы — расовые, гендерные и т.п., формируется так называемая «двойная идентичность», вследствие чего остаётся всё меньше пространства для компромисса между этими группами.
Всё это является следствием принятого в 1960-х сознательного решения: вести политику «позитивной дискриминации», то есть квоты и специальные привилегии для различных категорий населения.
(…) «Трампизм» никуда не уйдёт. Дело в том, что Трамп выражал интересы очень широких слоёв, не только реального сектора американской экономики, но и малого и среднего бизнеса, среднего класса и белого населения США в целом, а также силового блока.
(…) С экономической точки зрения влияние Соединённых Штатов не изменится, поскольку оно основано не на эфемерной демократии, а на финансах и Вооружённых силах США. Поэтому Штаты ещё долго будут центром мировой системы.