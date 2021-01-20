Байден готовится предъявить миру «антитрамповскую» политику, однако главные направления внешней политика США останутся неизменными, прогнозируют политические эксперты

На среду, 20 января, назначена инаугурация нового президента США Джо Байдена. Главной темой инаугурации станет «Объединенная Америка», которая отражает приверженность Байдена и избранного вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны, говорится в сообщении команды Байдена переходного периода. Джо Байден: кто он © REUTERS, Kevin Lamarque

В целом демократы возвращаются в Белой дом, в то время как у республиканцев жесткий внутрипартийный кризис.

При этом уже первые анонсированные назначения показывают, что Байден собирается вести «многовекторную» политику.

Какой именно она будет, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Отношения с Россией

Андрей Коробков, профессор политологии Университета Теннесси:

В адрес России могут звучать резкие заявления, при этом я уверен, что Байден вернётся за стол переговоров по ограничению вооружений и к подписанию нового договора по СНВ. Кроме этого, практически гарантированно будет возобновлена ядерная сделка с Ираном.

Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике :

Андрей Коробков: США могут приложить усилия к тому, чтобы Зеленский в политическом смысле исчез © ok.ru Барака] Обамы. Фактически это такая администрация «Обама 2.0», но только теперь уже Байден играет роль не вице-президента, а президента.

Сейчас атмосфера в Вашингтоне такова, что кандидату на пост главы ЦРУ Уильяму Бернсу, который был послом Соединенных Штатов в Москве, в любом случае надо будет отыгрывать ту же партию, которую отыгрывают все остальные: это тема российского вмешательства, тема «российской агрессии», тема необходимости «сдерживания» России.

Если он не будет отыгрывать эти позиции, то, я полагаю, он не сможет занять этот пост. Выраженная антироссийская позиция сейчас является необходимым условием для получения высокого назначения.

Олег Неменский, политолог:

Байден не является таким уж ястребом в отношениях с Россией, и, судя по его политической биографии, он явно настроен на переговорный процесс, который при нем реально запустить.

Кроме того, уже поднимался вопрос о том, что в отношениях с Россией нужно использовать тактику кнута и пряника, но надо сказать, что до сих пор использовали только кнут. Так что можно сказать, что это позитивное заявление, говорящее о том, что Вашингтон готов идти на переговоры и проявить заинтересованность в активизации отношений.

Олег Неменский: Байден явно настроен на переговорный процесс с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

Отношения с Украиной

Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике:

Байден не будет дистанцироваться от Украины. Скорее он, напротив, задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России. В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил.

Не удивлюсь также, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на территории Украины.

Олег Неменский, политолог:

Думаю, что лично Байден не станет активно вмешиваться в политику в отношении Украины, по крайней мере, в публичной сфере. Он не будет играть ту роль, на которую сейчас многие надеются в Киеве, что он вновь, как в бытность вице-президентом, возьмет под пристальный личный контроль отношения с Украиной.

Алексей Пушков: Во внешней политике Байден будет опираться на администрацию «Обама 2.0» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но при нем Украиной будут довольно плотно заниматься те люди, которые действительно знают страну хорошо и имеют непосредственное отношение ко всем событиям Евромайдана.

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист (о действиях украинских властей):

Что скажут, то и будут делать. Бардак там всегда и был, внешнее управление не гарантирует полного порядка. Будут конфликты, будет приезжать, скажем, теперь Камала Харрис и разруливать конфликты между олигархами и властью, министрами, как это было в прошлый раз.

То есть раздрай и будет, но искать общий язык никто не будет, будут командовать, а как будут проходить команды, посмотрим. Они всегда проходили с определённым трудом.

Андрей Коробков, профессор политологии Университета Теннесси:

Дмитрий Дробницкий: Байден может назначить "царя" по Украине © РИА Новости, Нина Зотина Зеленский в политическом смысле исчез, а к власти на Украине вернулось первое поколение постмайданных политиков, с которыми Байден привык работать в годы своего вице-президентства.

Причём речь не о лично Порошенко, Турчинове или Яценюке, которые слишком дискредитированы. Это могут быть весьма неожиданные фигуры из этой политической среды.

Отношения с Белоруссией

Олег Неменский, политолог:

Американская политика в отношении Белоруссии очень мало зависит от той администрации, которая находится в Белом доме.

При Помпео Госдеп пытался наладить отношения с Минском, провести нормализацию, примерно такую, какую европейские страны провели еще в 2015-17 годах. Но, во-первых, сделал это с опозданием, а во-вторых, летом 2020 года все это было сорвано.

Тот разворот американской политики в отношении Белоруссии с августа 2020 года сохранится и будет продолжен новой администрацией. Андрей Грозин: Центральная Азия остается черной дырой американской региональной политики © РИА Новости, Александр Натрускин Лукашенко.

Отношения с постсоветским пространством

Радослав Чернецки, польский философ:

Вновь могут активизироваться локальные войны: за Донбасс между Украиной и местными пророссийскими силами, между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Не исключены попытки Грузии взять под контроль Южную Осетию и Абхазию, и практически неизбежен рост напряжённости по Днестру, то есть эскалация конфликта Молдавии с Приднестровьем, особенно после недавних выборов в Кишинёве.

Вооружённые конфликты возможны и по всей Средней Азии, хотя они пока дремлющие, и о них мало пишут.

В частности, если США удалось бы дестабилизировать Казахстан, то это создало бы проблемы как для России, так и для Китая. Кроме того, разжигание конфликтов и противоречий в Дагестане и на Северном Кавказе в целом, с одной стороны, приведёт к проблемам внутри России, с другой — сосредоточит внимание исламского мира на этих конфликтах, что создаст предпосылки для их интернационализации.

Радослав Чарнецки: Джо Байден — временный президент, «нового Обаму» будут лепить из Камалы Харрис Ян Лисневский, политтехнолог из Кишинёва, директор компании Intellect Group:

Планы влияния США на страны ЕС и постсоветские государства сильно не изменятся. Ещё во время правления Трампа в США увидели необходимость усиления своего влияния на данных территориях, даже с применением радикальных средств.

К примеру, 2019 год показал слабость ЕС перед влиянием России и то, что Франция и Германия готовы в некоторых важных для США вопросах уступить Российской Федерации взамен на решение финансово-экономических вопросов. В условиях «новой холодной войны», о которой часто говорят американские политологи, США усилят формирование антироссийской оси любыми средствами — так было при Трампе, так будет и при Байдене.

Вашингтон неоднократно давал понять, что в противостоянии Москве намерен сформировать антироссийскую ось, и Приднестровье является большой проблемой в данном процессе.

Решению приднестровского конфликта, а если быть точнее — пониманию самой сути конфликта, всегда мешали правые политики Молдавии, которые пытались выслужиться перед своими западными патронами.

Ян Лисневский: США будут усиливать формирование антироссийской оси любыми средствами и при любой власти © Sputnik / Osmatesco Отношения с Европой

Святослав Вышинский, политолог и телеведущий из Черновцов:

Делая упор на новую глобализацию без опоры на национальные государства, администрация Байдена нормализует отношения с Европейским Союзом, что также будет означать наступление на Венгрию и Польшу, а также некоторое охлаждение между США и Великобританией.

России это сулит достаточно выгодные перспективы для маневра: возможность восстановления экономических связей с ЕС и увеличение контроля над бывшими советскими республиками.

Но цена этих приобретений может оказаться слишком высокой, так как от Кремля рано или поздно потребуют определенности в китайском вопросе, подталкивая его к конфликту с «китайским Трампом» Си Цзиньпином, которого Байден — в интересах китайских же глобалистов — должен как можно скорее свергнуть.

Святослав Вышинский: Над США нависла угроза второй Гражданской войны © Facebook, Філософ Вишинський Ситуация в США в целом

Андрей Коробков, профессор политологии Университета Теннесси:

Радикально изменилась структура американского общества. В последние годы ускорилось разделение США на различные группы — расовые, гендерные и т.п., формируется так называемая «двойная идентичность», вследствие чего остаётся всё меньше пространства для компромисса между этими группами.

Всё это является следствием принятого в 1960-х сознательного решения: вести политику «позитивной дискриминации», то есть квоты и специальные привилегии для различных категорий населения.

(…) «Трампизм» никуда не уйдёт. Дело в том, что Трамп выражал интересы очень широких слоёв, не только реального сектора американской экономики, но и малого и среднего бизнеса, среднего класса и белого населения США в целом, а также силового блока.

(…) С экономической точки зрения влияние Соединённых Штатов не изменится, поскольку оно основано не на эфемерной демократии, а на финансах и Вооружённых силах США. Поэтому Штаты ещё долго будут центром мировой системы.