В субботу, 16 января, в Украине вступила в силу норма закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке. И хотя местная власть в Одессе демонстрирует конформизм, обычные горожане не спешат расставаться с русским языком

Ведь, к счастью, возможность такая предоставляется — чтобы с тобой не общались на госязыке, достаточно попросить обслуживать по-русски.

Мэр Труханов призвал чиновников переходить на мову, а националисты «кошмарили» еврейский ресторан

18 января мэр Одессы Геннадий Труханов во время аппаратного совещания призвал всех чиновников переходить на украинский язык при общении с гражданами. «Мы должны выполнять этот закон», — отметил он и поручил провести соответствующую разъяснительную работу среди работников одесского самоуправления. По его словам, в случае необходимости чиновникам нужно будет улучшать свои знания государственного языка, для чего в городе должны создаваться специальные условия, то есть открываться курсы украинского.

Вместе с тем Труханов признал, что закон несовершенен и его, безусловно, необходимо менять.

«Когда политики оказываются перед выборами, они все вспоминают о том, что Украина — многоязычная страна, но сразу забывают об этом, как только выборы проходят», — подчеркнул городской голова. Держмова как ширма. Разделяют, властвуют, воруют © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем временем представители украинских националистов восприняли закон как возможность «кошмарить» бизнес. Адепты тотальной украинизации из числа активистов Майдана создают «языковые патрули», чтобы ходить по разным заведениям с проверками и жаловаться на тех, кто его не исполняет. Тем более что языковой омбудсмен снабдил их специальными методичками для жалоб.

Наиболее знаковый скандал разгорелся вокруг кулинарного магазина еврейской кухни «У Машковичей», владельцам которого угрожал известный убийца Сергей Стерненко и его «побратимы».

16 января заведение опубликовало у себя в Facebook заметку русскими буквами следующего содержания:

«Шалом люби друзи. Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста. Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади. Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси. Завжды ваша Артель у Машковичей».

Заведение часто делает рекламу на пресловутом «одесском говоре». Националисты восприняли это как издевательство над украинским языком. Стерненко пригрозил, что не даст заведению работать.

«Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон», — написал он в комментарии под постом ресторана.

Не отставала от него активистка одесского евромайдана и бывшая замгубернатора Одесской области Зоя Казанжи: «Через некоторое время расскажете нам, как идет ваш бизнес. Тогда посмеемся вместе».

Затем туда «набежали» другие представители «бдительных украинизаторов», дошло до угроз расправы: постили призыв устроить «языковой патруль», снабдив его фотографией представителей гитлеровского вермахта, утверждали, что в помещении вскоре произойдет «учебный пожар».

Одесситы против драконовского закона

Вместе с тем многие горожане вступили в ожесточенную полемику с «активистами», поддержав заведение, а его собственник Ирина Машкович мотивировала написание поста русскими буквами отсутствием украинской раскладки на своем мобильном телефоне. Но в итоге вся языковая баталия промежуточно закончилась жалобой Машкович на Стерненко и Ко в СБУ и Посольство Израиля в Украине.

В целом, в части заведений попытки формального соблюдения закона имели место — особенно это касается супермаркетов. Но как только от клиента слышали родную русскую речь, то на нее мгновенно переходили. Другая часть просто «забила» на украинизацию. На большинстве одесских рынков, в том числе на легендарном «Привозе», ситуация не изменилась: торговцы зазывают клиентов традиционными шутками-прибаутками на русском языке. «И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Большая часть одесситов, опрошенных на улицах города журналисткой «Страны» Антониной Белоглазовой, категорически не приветствовали «языковой» закон, считая его способом разделения, а не объединения людей, подчеркивая многонациональный характер города.

«Это не самое лучшее решение. Если мы с детства говорили на русском — хочется продолжать на нем говорить. Я просто не хочу украинский язык коверкать. Мне стыдно, что я буду говорить с непонятным акцентом и вспоминать полчаса каждое слово. Это просто некрасиво перед языком», — утверждала пожилая жительница города.

«Они отвлекают от всех коммунальных услуг, кошмаров и ужасов, которые происходят в стране. Это выдуманная история», — утверждает один из одесситов.

«Почему я должен говорить на украинском, если я родился в семье, где все говорили на русском? Я тоже родился в Уссурийске. С 1956 года живу в Одессе. Жена у меня белоруска. Мы уже больше 40 лет вместе живем. Поэтому нам не нравится категоричный переход», — рассуждала семейная пара.

«Я абсолютно против, потому что сама работаю в сфере обслуживания, и на украинском языке это будет просто белиберда. Я не говорю на нем. Я не мыслю на нем. Это очень неудобно. Мы просто не будем говорить. Было справедливо, когда Закарпатье всегда, всю жизнь, и при Советском Союзе говорило на украинской мове. Были украинские каналы. Мы тоже смотрели эти мультики — Капитошку и Петрика Пяточкина. И никто им не запрещал говорить на том языке, на котором они привыкли», — делилась своим мнением работница сферы услуг.

«У нас многонациональный город. Все привыкли говорить только на русском языке. И чего вдруг я должна срочно говорить на украинском? Ну, чего ради? Много национальностей на рынке — гагаузы, грузины, азербайджанцы, например, тоже должны сейчас срочно учить украинский? Кто только у нас не стоит. Ну это же просто невозможно выдержать. Вот эти тупые законы, недоразвитые», — возмущалась другая женщина.

Были, конечно, и те, кто согласен с «драконовским» законом, но таковых меньшинство.

Сомнительные перспективы украинизации

По мнению главреда издания «Таймер» Юрия Ткачева, русский язык все равно вытеснят из Украины из-за системной методичной работы государства, и слабая самоорганизация не сможет тому противостоять.

«Русский язык будет вытеснен из Украины, и это лишь вопрос времени, причем небольшого. Никакая народная самоорганизация (которой, кстати, нет) не может помешать организованной сверху системной работе государства. Украина избавится от русского языка, как и от других пережитков прошлого, вроде горячей воды, централизованной канализации или, скажем, нормального образования или медицины. Думаю, уже дети тех, кто сегодня ходит в школу, 1 января будут поздравлять друзей с днём рождения Степана Бандеры, распевая на чистом украинском языке колядки под уютный треск дров в буржуйках», — написал он в своем телеграм-канале. С 16 января Одесса должна говорить на украинском: что будут делать одесситы? © Скриншот из видео Украина.ру

В свою очередь, глава Союза анархистов Украины одессит Вячеслав Азаров придерживается другого мнения: насильственное насаждение ничего не даст.

«В истории неизвестны случаи, чтобы местное население поменяло свой язык по приказу пришедшего на его землю государства. Вступившая в силу 30-я драконовская статья о тотальном переходе сферы обслуживания на держмову является еще одной глупой попыткой опровергнуть эту истину. Ничего конструктивного в жизнь украинского общества такие меры не вносят. Но если государство не настроено на созидание, то и эксплуатирует население с помощью всевозможных конфликтов. Так что стратегически власть этим законом лишь продолжает свою линию на внутриполитическую вражду, демонстрируя, что она не способна эволюционировать к лучшему и ее надо быстрее менять», — констатирует Азаров.

В целом, русский язык служит средством межнационального общения и сохранения одесской культурной идентичности. Одесса, несомненно, останется городом русской культуры, а насаждением госязыка власть добьется обратного эффекта — украинизацию будут тихо саботировать. Хотя, конечно, в ближайшее время стоит ожидать всплеска конфликтов на языковой почве с подачи «майданных» активистов-провокаторов.