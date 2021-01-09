Новый год принес Белоруссии новое явление - "обратную цензуру". Это, когда не власть цензурирует СМИ и социальные сети, а, наоборот, соц сети в лице их владельцев цензурируют власть. Администрация Instagram начала блокировать страницы сторонников Лукашенко и государственных СМИ республики

Одной из самых слабых сторон действующей белорусской власти всегда была работа над собственным имиджем. Государственные источники массовой информации значительно уступали в популярности, уровне «продвинутости» и интерактивности оппозиционным медиа. Власть по старинке рассчитывала на телевидение и печатные газеты, что привело к нынешнему доминированию недружественных к ней блогеров, порталов и Telegram-каналов, а противопоставить им в интернете было толком нечего. Дзермант: В вопросе реформ Белоруссия пойдёт по собственному пути © Facebook, Алексей Дзермант

Лишь в последние полгода ситуация в белорусском интернете стала постепенно меняться. Сторонники Лукашенко стали открывать и продвигать в сети свои страницы и блоги, некоторые медийные персоны начали писать посты с политическими заявлениями, активизировались в соцсетях государственные ведомства и СМИ. Благодаря некоторой консолидации провластным белорусам удалось создать собственную интернет-среду с рядом новых лидеров общественного мнения. Пусть она гораздо малочисленнее и скромнее, чем оппозиционная, но монополия противников Лукашенко уже не выглядит в сети такой абсолютной, как раньше.

«Выдавливание» конкурентов



Оппозиционно настроенные медиа и просто интернет-активисты не смогли пройти мимо данного факта, и начали слаженную работу по блокировке любых попыток оппонентов ворваться в интернет-пространство и сразиться там «на равных». Безпалько: Всебелорусское народное собрание – это имитация транзита власти © РИА Новости, Нина Зотина

Благодаря серьезному организационному и мобилизационному ресурсу за счет собственной популярности ряд Telegram-каналов организовали «диванные войска» для противодействия конкурентам в интернете. Они занимаются не только информированием собственных подписчиков, но и призывают их участвовать в онлайн-акциях. Например, сбрасывают ссылки на страницы государственных СМИ и знаменитостей, которые поддерживают действующие власти, и просят массово на них жаловаться. После того, как атака «жалобщиков» заканчивается удачей, и страница того или иного идеологического противника блокируется или удаляется — в каналах отчитываются об успехах акции.

Под Новый год и в первую неделю 2021-го администрация сети Instagram целый «парад» блокировок страниц, поддерживающих Лукашенко. Среди «жертв» оказались профили пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт; певицы Алены Ланской, артисток сестер Груздевых, певца Александра Солодухи, блогера Юлии Хомич, депутата Марии Василевич, которые неоднократно высказывалась в поддержку действующего режима. Кроме того, до этого был заблокирован и удален аккаунт гостелеканала ОНТ.

Провластная пропаганда в Белоруссии остаётся всё еще очень консервативной и пока не вписавшейся в интернет-культуру. Поэтому, если на указанных страницах и содержался какой-то оскорбительный контент, за который можно блокировать, он точно встречался нечасто и уступал по резкости многим оппозиционно настроенным блогерам. При этом, ряд указанных выше лиц пытались создать новые страницы, но их также очень быстро блокировали без объяснения причин, что также наводит на мысли о политически мотивированных решениях администрации Instagram.

Любопытно, что до сих пор никто из лидеров оппозиции, выступающих за свободу слова, не осудил подобные меры своих сторонников, ограничивающих свободу слова в интернете. Похоже, там решили, что в текущих условиях борьбы с оппонентами все средства хороши, и «клин клином вышибают». Но как показывает опыт Украины, эта борьба может вовсе не прекратиться и в случае прихода нынешней оппозиции к власти. Как бы «диванные войска» на страже достижений революции не продолжили массовые атаки на неугодных журналистов и блогеров… Ведь западные соцсети готовы им помогать.

Информационный беспредел

На фоне глобализации информационного пространства администраторы самых популярных в мире социальных сетей (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) играют всё более и более значимую роль в политических процессах. Причем, как в международных, так и во внутренних — Белоруссия тому пример.

Ранее все перечисленные ресурсы уже успели отметиться цензурой блогов Дональда Трампа в пользу Демократической партии, что неоднократно вынуждало республиканцев жаловаться на препятствия в общении со своими сторонниками. Twitter заблокировал аккаунт Трампа после публикации картинки серпа и молота © AP, Alex Brandon

В 2016 году, когда Трамп пришел к власти, соцсети ещё не цензурировали его посты. Это стало поводом для разговоров о победе Twitter над мейнстримными СМИ, которые однозначно «топили» за Хиллари Клинтон. Социальные сети тогда позволяла оппонентам открыто и свободно конкурировать за умы избирателей. Но ближе к выборам президента в 2020 году их администраторы стали «исправляться» и играть на стороне демократов. Например, 27 мая 2020 года Трамп написал, что «если разрешить американцам голосовать по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, то это откроет путь к значительным махинациям», но это сообщение было отмечено модераторами Twitter как «потенциально недостоверное».

Под предлогом «борьбы с фейками и мифическим российским вмешательством в выборы президента США» американские интернет-платформы удаляли посты ряда иных общественных деятелей со стороны республиканцев, ограничивали доступ к их блогам.

Под предлогом «борьбы с расизмом и hate speech» регулярно удаляются посты с осуждением погромов, осуществляемых участниками движения Black Lives Matter, в то время как на оскорбление их противников дан почти полный карт-бланш.

Но апогеем антиреспубликанской кампании стала блокировка аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube после захвата Капитолия его сторонниками 6 января. И хотя сам экс-президент Штатов призывал их не применять насилие и мирно разойтись, его свободу слова ограничили на всех популярных площадках как по одному щелчку пальцев, фактически «выбросив» из медийного пространства.

Призрачные перспективы свободы слова

Социальные сети, которые с момента их создания воспринимались как гаранты свободы слова и альтернатива традиционным СМИ с их нередкой цензурой и ангажированностью, превратились новых глобальных цензоров и надзирателей. Цензура в интернете. Запреты, которые рождают прозрение © AFP, Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

При этом, получив колоссальное влияние на глобальные информационные процессы, в сфере цензуры они не подчиняются законодательству ни одной из стран мира. У них есть собственные Правила пользования, которые позволяют модераторам удалять или ограничивать любой контент, который им покажется «фейковым», «дискриминационным» или даже «подозрительным». Зачастую без объяснения причин.

При этом, пользователи, столкнувшиеся фактически с презумпцией виновности, не могут обжаловать такие решения ни в суде, ни в иной независимой инстанции — администраторы и модераторы обладают правом самостоятельно определять правила на своих ресурсах. А подчинить социальные сети государственному законодательству в сфере цензуры и правил пользования означало бы их национализацию, что маловероятно.

Управление важной информационной повесткой сегодня оказывается в руках руководства Facebook, Google и Twitter, которые в любой момент могут заблокировать для миллионов пользователей то, что не будет совпадать с интересами и ценностями, продвигаемыми Демпартией США. И какой-либо глобальной альтернативы им пока нет, так что, перспективы свободы слова в соцсетях остаются очень призрачными.