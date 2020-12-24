Трубоукладочная баржа «Фортуна» уверенно укладывает трубы «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Германии

Дания уже сообщила, что в январе трубоукладочные работы начнутся и в её исключительной экономической зоне. Страшный, агрессивный российский газ вновь близок к тому, чтобы получить доступ на европейский рынок в обход демократической украинской территории.

Эксперты утверждают, что при существующих темпах СП-2 будет достроен где-то в середине лета. Впрочем, это не значит, что газ сразу по нему пойдёт. Надо будет выполнить ещё ряд бюрократических формальностей, связанных с проверкой его экологической безопасности и получением соответствующих страховок. Понятно, что США попытаются мешать санкциями, но раз уж они не сумели остановить достройку трубопровода, то и начало его работы смогут в лучшем случае немного затянуть, но не отменить.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Но почему молчит Украина, исправно истерившая каждый раз, как только трубопровод начинал продвигаться к германскому берегу? Времени-то осталось немного, если не остановить стройку прямо сейчас, потом будет поздно. Уж по части экологических экспертиз и страховок Германия (да и другие европейские страны, чьи компании являются акционерами трубопровода) с европейским законодательством и американскими санкциями разобраться сумеют.

Кстати, и Польша как-то помалкивает. Между тем она только что получила подтверждение Стокгольмского арбитража об окончательности решения об изменении цены законтрактованного Польшей до 2022 года российского газа. Это решение даёт Польше 1,5 миллиарда долларов. Могла бы на волне успеха и за СП-2 взяться. Мало ли в ЕС разных судов да арбитражей. Тем более что если уж Стокгольмский арбитраж закрепил за собой право не определять, нарушен ли контракт, но менять его содержание, то что стоило бы какому-нибудь суду вообще признать СП-2 незаконным?

Тем более немцы сами создали прецедент, когда доказывать ничего не надо. Чем Навальный, в отравление которого все должны верить на слово, лучше СП-2? Если Польша и Украина утверждают, что газопровод агрессивный и угрожает их национальной безопасности, ЕС должен к ним прислушаться, а если не хочет, европейские суды должны его к этому принудить.

Но Польша и Украина (которая, кстати, тоже имеет опыт переписывания Стокгольмским арбитражем контракта с «Газпромом» в её пользу) молчат и делают вид, что ничего не происходит. И ладно бы Украина — ей уже всё равно ничего не поможет, но как же Польша махнула рукой на миллиарды долларов прибыли от потенциального транзита и на дешёвый российский газ, позволяющий польской экономике рассчитывать на выживание в условиях сокращения, а затем и прекращения европейского финансирования по программе выравнивания потенциалов?

Вспомнилась история, рассказанная мне одним приятелем в начале нулевых годов. Три его знакомых в начале 1990-х начали в Киеве совместный бизнес. Дела пошли неплохо, заработки по тем временам были сумасшедшими, перспективы открывались великолепные. Но через полгода один из этих троих украл двести тысяч долларов (тогда это были невообразимо огромные деньги, сейчас люди спокойнее воспринимают двадцать миллионов) и удрал в Европу.

«Северный поток – 2»: Путин уверен, что строительство газопровода будет закончено, а российская баржа «Фортуна» уложила первые километры труб © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

У меня такое впечатление, что Украина и Польша, каждая из которых фактически украла у «Газпрома» при помощи Стокгольмского арбитража несколько миллиардов долларов, внезапно обнаружили себя в ситуации упомянутого вора-беглеца. Не успели начать роскошную жизнь, как деньги кончились. Россия однозначно дала понять Европе, что если последняя будет кочевряжиться, то не только энергетическое, но и всякое экономическое сотрудничество может быть прекращено. За последние годы российские энергетические компании активно осваивали рынки Юго-Восточной Азии, им есть куда переориентировать поставки.

Европа, наученная опытом санкций и контрсанкций, относится к этому делу серьёзно. Тем более что Россия достаточно прозрачно намекает, что и международные организации, вроде ОЗХО (отказывающейся от сотрудничества в деле Навального, чтобы покрыть германский провал) или WADA (регулярно верящей на слово людям, утверждающим, что российские спортсмены массово употребляют допинг), и арбитражи вроде Стокгольмского (выносящие неправосудные ангажированные решения) могут быть проигнорированы Россией, которая создаст с союзниками свою систему международных структур. Кто захочет что-то у нас покупать — и судиться будет в тех судах, которые Россия с Китаем создадут.

Что же касается международных организаций, то, если США недавно хотели создать параллельную ВОЗ, почему Россия с Китаем, Ираном и другими не может создать параллельную ОЗХО и другие организации? Запад давно утратил глобальную гегемонию, так что придётся ему смириться. Тем более что аргументов у него нет. Семь лет санкций убедительно продемонстрировали, что Россия без Запада вполне может прожить, более того, начинает активнее развиваться, а вот Запад без России оказывается неконкурентоспособен.

В этих условиях Польша, Украина и остальные лимитрофы, несколько десятилетий пытавшиеся жить подъеданием упавшего с американского стола и обгладыванием костей, которые бросали им европейцы, вдруг обнаружили, что они не просто никому не нужны, что ими тяготятся. Да, у них есть надежда, что Байден быстро справится с американским внутриполитическим кризисом, активизирует американскую политику на европейском направлении и они опять понадобятся. Не случайно же они устроили «карнавал» в Белоруссии. Это не столько демонстрация своей полезности, сколько заманивание США в привычный для них формат цветных переворотов.

Но даже на этом направлении и США, и ЕС ограничиваются ритуальными заявлениями, столь же ритуальными санкциями и демонстративным выделением небольших сумм на поддержку белорусской демократии. Степень их реальной вовлечённости не идёт ни в какое сравнение с майданами в Грузии, Сербии, на Украине, в Северной Африке.

«Северный поток – 2»: Меркель считает правильным завершение проекта, поставки газа по нему могут начаться в 2021 году © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Пытаясь встроиться в американский мир в том виде, в каком они его себе представляли, они абсолютно выпали из реальности. Они оказались в положении дворовых людей, которые состояли при господах, ездили с господами в Италию да в Париж, приобретали лоск, перенимали манеры и глубоко презирали работавших на земле своих крепостных собратьев. И тут грянул 1861 год. Все получили вольную, господа разорились, свой «вишнёвый сад» продали, а дворовых распустили, они теперь свободные, да и кормить их стало обременительно.

Тут-то и выяснилось, что те крестьяне, которые на земле сидели, на хлеб себе заработать могут, а кое-кто и в купцы выбился. Бывшие же дворовые, которые ничего, кроме принеси-подай, не умеют (разве что своим лакейским званием гордиться), вынуждены умирать с голоду, ибо новые господа практичны, им толпы приживал-бездельников не нужны.

Так начиналась катастрофа, символом которой стала простая баржа «Фортуна».