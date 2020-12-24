США вышли из-за кулис в белорусском кризисе. И объявили свои санкции. В первую очередь был оглашен «Акт о демократии», оказавшийся одноименным документом, принятым в далеком 2004 году тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим

Затем был оглашен санкционный список — персональный и экономический. Что-то похожее на аналогичные три пакета Евросоюза. Все это вызвало восторг белорусской оппозиции. Но есть и плохие новости: 15 декабря Сенат США утвердил Джули Фишер в должности посла в Белоруссии — первого за 12 лет.

В сравнении с этой картой, предыдущие — шваль. Потому что ничего кардинально нового Вашингтон не показал. Да и не является Белоруссия противником США — разные весовые категории. Враги Лукашенко как раз те, кто аплодируют якобы санкциям. А вот для них власти приготовили настоящий новогодний подарок — обновленный КоАП и не только.

Акт о демократии-2

Итак, что же за сенсацию достал из цилиндра уходящий Дональд Трамп? Да, да! Совсем не демократ Байден, а республиканец Трамп, с администрацией которого пытался договориться президент Белоруссии, погрозил пальцем «последнему диктатору Европы».

Злая ирония судьбы: «огласил весь список» именно тот представитель без пяти минут экс-администрации, кто сравнительно недавно, в начале этого злосчастного года посещал Минск и демонстрировал неслыханную дружбу с Александром Лукашенко. Невероятный уровень доверия: нефтью обещал обеспечить «на 100%» на фоне энергетического конфликта с Россией. Не будем же затягивать театральную паузу — это госсекретарь США, Майк Помпео. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Он, сменив маску, объявил о «подрыве демократии в Белоруссии» и объявил, что Америка не желает видеть на своей территории «подрывников демократии», так что 39 представителям команды Лукашенко не видать американской визы, как видимо и американской нефти. Своим указом № 8015, Дональд Трамп вынес этот суровый приговор.

В целом, счастья ступить на американскую землю лишены 63 официальных белоруса. И это не все. На сайте зловещего Минфина США, который позавчера сообщил о санкциях против Роскосмоса, появилась угрожающая информация о санкциях в отношении ЦИК РБ, спецназа КГБ «Альфа», минского ОМОН и замглавы МВД Геннадия Казакевича.

Омоновцы теперь не смогут посетить Диснейленд. Александр Лукашенко тоже, он возглавляет список. Последнему оглашен «Акт о демократии», в котором очень много любопытного. Выяснилось, что Лукашенко «не является законно избранным лидером Беларуси», США признают Координационный совет как законный орган, который уполномочен вести переговоры о мирной передачи власти. Вашингтон — за новые выборы после этой самой передачи.

А пока этого не случилось, Америка обещала «гражданскому обществу» много-много вкусного, в первую очередь знаменитые «печеньки Нуланд». На данном этапе конкретно заграничным пропагандистам и протестному IT-сектору, которые, цитата, «способствуют распространению правдивой информации и укреплению прав человека». Непосредственно и конкретно это, например, главред варшавской Нехты, Степан Андреевич Путило и ему подобные. Оппозиция Белоруссии в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков? © REUTERS, Hannibal Hanschke

Они прямые выгодополучатели за подстрекательскую и экстремистскую деятельность, которую, как теперь уже ясно, ну никак не прекратят — не имеют права. Тем более, что «Акт» обещает варшавским пропагандистам поддержку в обходе блокировок на территории Белоруссии, а также гарантирует личную безопасность и понятное дело обеспечит физическую охрану.

Что еще нужно для работы оппозиционного блогера? Ничего! Обеспечив таким образом Степану Путило и другим «честным журналистам» источник вечной выпивки и закуски, сайт Минфина США сообщил, что кроме персональных санкций есть и экономические. Они буквально сенсационны. Касаются, в частности, Нафтана и Белнефтехима. Анекдот в том, что еще в феврале Помпео на всю планету обещал поддержку именно белорусскому нефтяному сектору на 100%. Наврал…

А на самом деле

На самом деле «Акт» — это, как сейчас модно выражаться, «бородатый баян». Он был принят в сентябре 2004 года. Тогда США открыто объявили о намерении добиваться отстранения от власти Александра Лукашенко.

Слово ныне покойному сенатору Джону Маккейну: «Смена режима президента Лукашенко планируется не вооружённым путём, а с помощью международного давления». Тогда же упомянутый Минфин США обвинил Белоруссию в отмывании денег ныне покойного Саддама Хусейна.

Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за введение экономических санкций против Белоруссии и её президента лично. Требовали безоговорочно освободить «борцов за гражданское общество», прекратить репрессии против независимых СМИ, независимых профсоюзов, неправительственных и религиозных организаций, и, конечно же, провести «свободные и честные президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ».

С того самого момента Вашингтон запретил предоставлять Минску какие-либо займы, кредитные гарантии, страховые выплаты, финансирование, любое иное финансовое содействие, а представителям США в МВФ, во Всемирном банке и других международных организациях приказали голосовать против предоставления любого содействия Минску.

Согласно Акту, Конгресс и президент США координируют реализацию данного закона с другими государствами, в первую очередь европейскими, «поощряя их идти на аналогичные меры в отношении Республики Беларусь». МИД Белоруссии рассказал, как Минск ответит на санкции ЕС © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

Тогда же было дано указание найти т определить арестовать личное состояние Лукашенко и других белорусских руководителей, включая судей и прокуроров. Экономические санкции США против РБ вступили в силу 21 октября 2004 года.

Никаких зарубежных счетов у Лукашенко, как и у его команды, американцы не нашли. Но доклад об этом все равно написали. В нем были использованы, как источники, материалы русскоязычных СМИ. Статьи из газет. Не стоит искать отличия от теперешнего «Акта» и того — 16-летней давности. Их нет.

КоАП с сюрпризом

Что касается Помпео с его заявлением, «Акта о демократии», прямой материальной мотивации Степана Путило и компании, то МИД РБ пока никак не комментирует это.

Однако зная местные обычаи можно предположить, что будет высказана обеспокоенность и будут обещаны ответные меры. Впрочем, что касается США, то может быть ограничатся обеспокоенностью. Потому что слишком уж гладко все шло до этого момента. А Вашингтон совсем не отказался от планов отправить в Минск посла, что является самым важным маркером того, что все, к чему пришли белорусско-американские отношения на момент февраля 2020 года остается в силе.

Но Минск не может не реагировать. Это, снова-таки, не в обычаях нынешней системы. Реакция будет, и она обещает быть жесткой. Вот только ударят ответные меры не по Вашингтонскому обкому, разумеется. А как раз по тем, кто громко аплодировал Помпео, Минфину США и «Акту о демократии». Помпео назвал Россию врагом США © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Акт» — клочок бумаги, с которым не считались ни в Белом доме, ни во Дворце республики, начиная с его оглашения 16 лет назад. Для Лукашенко же имеют значение только место его работы (Белоруссия) и его подчиненные — собственно народ. На этот момент массовка Беломайдана окончательно потухла, работает только ядро, которое намерено идти до конца. Это они сегодня создают картинки для Степана Путило, обеспечивая его благополучное проживание в Польше, а также Светланы Тихановской, которой устроили бесплатный «президент-тур» по странам ЕС.

И вот, что просочилось в СМИ на днях. Это не какой-то там эфемерный «Акт». Это «Кодекс об административных правонарушениях». Проект нового КоАП. А в нем масса новогодних сюрпризов, которые ждут змагаров под рождественской ёлочкой. На подписи у президента Лукашенко лежит новая редакция, впитавшая в себя бесценный опыт забаненного в США ОМОН, «Альфы», милиции, судов и прокуратур. Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Юристы проанализировали методы экстремистов, их цели, задачи, поведение, повадки. И предложили конкретные меры, которые вылились в ряд весьма любопытных нововведений. Вся соль в статье 23.34. «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Теперь максимальная мера наказания по ней повышена до 30 суток, а штраф до 200 базовых величин (БВ). Последняя цифра прискорбна: 5400 белорусских рублей или 2000 долларов США.

Отдельный подарок под ёлкой для блокировщиков дорог. На первый раз 50 БВ (500 долл), на второй — уголовная ответственность. Автолюбителям, кто поддерживает змагаров сигналя — 10 БВ (100 долл). Это немного, поэтому на прицеп — год хождения пешком.

Подарочные наборы от власти ждут интернет-ресурсы, не зарегистрированные, как СМИ (например, «Тут Бай»). Ответственность за распространение нехорошей информации, по слухам, ведь проект КоАП еще никто не видел, серьезно ужесточена. Учтены и моменты, связанные с зарубежным финансированием.

Еще сюрприз: за проведение незаконных опросов штраф до 200 БВ (2000 долл). А главное ноу-хау под ёлку — уже не КоАП, а поправка к закону о гражданстве, опубликованная 16 декабря. Там возможность отнимать паспорт РБ за экстремистскую деятельность или «причинение тяжкого вреда интересам государства».

Операция «С Новым годом!»

Совершенно очевидно, что санкции запада представляют собой камуфляж и прикрытие. Но чего?

Экономическим давлением на предприятия оборонки на РБ никак не повлияешь. Совсем не та весовая категория — из пушки по воробьям. Персональные санкции и запреты для Лукашенко пустой звук. Его принимала и принимает Москва — этого достаточно.

Ввести серьезные санкции, значит повлиять на благосостояние белорусов, в том числе участников протестов. Настроить их против себя, сплотить вокруг «Батьки», своими руками помочь толкнуть телегу Союзного государства, реализовать все пункты Союзного договора.

Так зачем же эта шумиха? Не думают же они, что смогут заставить Лукашенко уйти в отставку и передать власть нелепой Тихановской?

Конечно нет! Искать нужно не то, что коллективный запад настойчиво демонстрирует, но то, что он тщательно прячет. И вот скорее всего фейковыми санкциями США и ЕС дают время на принуждение улицы к миру. С тем, чтобы, когда все уляжется, продолжить плодотворные отношения с Минском, так досадно прерванные в августе незадачливыми змагарами.