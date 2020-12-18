Звезды Сталина. Астрологический портрет Иосифа Джугашвили

По официальной версии советского времени, Иосиф Виссарионович Сталин родился 21 декабря 1879 года. Но не так давно появилась другая версия, и сейчас она тоже уже стала официальной — 18 декабря 1878 года. Сталин - самая загадочная и, возможно, в силу сложившихся обстоятельств самая влиятельная личность в истории XX века

Во всяком случае, он создал дольше всех руководил советской империей, родившейся из Российской и ставшей современной Россией. Его правление пришлось на самые ужасные времена в истории человечества — Вторую мировую войну, которую он выиграл. Кем он был — демоном или агнцем истории — до сих спорят его противники и адепты. Но очевидно, что звезды сыграли в формировании этой незаурядной личности огромную роль.

Загадочная дата

Сам Сталин праздновал свой день рождения 21 декабря. И датой рождения указывал 1879 год.

Великий политтехнолог 20 века Владимир Ленин. Астрологический портрет Виссариона Ивановича Джугашвили и его жены Екатерины Габриэловны — 18 декабря (по новому стилю) 1878 года. Иосифа крестили в Успенской церкви в Гори через 10 дней.

Та же самая дата рождения — 18 декабря 1878 года — значится в записях об окончании Иосифом Джугашвили духовного училища в Гори.

Зачем же Сталин поменял и дату, и год рождения?

Это неразгаданная загадка. Нет ответа.

Может быть, это случайность? Или поменял по какой-то необходимости в бурные революционные годы? А потом махнул рукой — пусть так и останется.

Но дело в том, что человек, родившийся 18 декабря 1878 года, должен действовать только по ясному, чёткому плану (Марс в трине с Сатурном, Солнце в квадрате с Сатурном). Это человек чрезвычайно точный, дисциплинированный.

У него не может быть действия без причины. Наоборот, он будет действовать только после тщательного анализа (Солнце квадрат Сатурн). Может быть, даже будет немного медлительным, осторожным.

Кроме того, это, конечно, стоик, спартанец, способный к самоотверженному, долгому труду без особых наград. Человек, у которого всегда будет слишком много обязанностей. Очень упорный.



Сатурн — это планета одиночества, холода, изоляции. В квадрате к Солнцу — значит, человек будет переживать серьезные лишения.

Сталин неоднократно сидел в тюрьме, был в ссылке. И не только в Туруханском крае, но и в посёлке Курейка возле Полярного круга. Где зимой минус 45.

Яков Свердлов жил в Курейке вместе со Сталиным. "Парень хороший, но слишком большой индивидуалист", — писал он в письмах знакомым.

Практический маг

Лучше быть диктатором, чем голубым. Астрологический портрет Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пока что все объяснения — только фантастически нелепые и смешные. Особенно учитывая абсолютно не склонный к мистике характер Сталина.

Хотя в его гороскопе Марс в оппозиции к Плутону — а это, безусловно, маг. Человек способен силой воли (Плутон) преобразовывать косную материю (действующий Марс).

Марс находится в Скорпионе. Чрезвычайно волевой, проницательный, необычайно упорный человек. Конфликтный. Легко наживает врагов и безжалостно с ними расправляется.

Внешне выглядит очень спокойным. Чрезвычайно скрытный. Близких людей безоговорочно считает своей собственностью. Со всеми плюсами и минусами такого отношения.

При оппозиции Марса к Плутону все эти качества усиливаются. Вулканическая энергия. Властность. Желание преобразовать окружающую жизнь.

С близкими — та же самая властность в отношениях.

Но аспект даёт и необычную харизму. Редкое обаяние.

Безусловно, это человек, знакомый с магией с рождения. Если магия — это подчинение других людей своей воле.

Он несомненно имел магическое, телепатическое влияние на людей. Причём даже не столько на близких, сколько на большие массы. Плутон руководит массами, населением.

Но вернёмся к версиям — почему Сталин изменил дату рождения?

Волхвы и цыгане

Внук Сталина Бурдонский, сын Василия Сталина, придумал версию, что поменять дату рождения ему подсказал великий мистик Георгий Гурджиев.

В пьесе "Батум" Михаил Булгаков описывает встречу Сталина с цыганкой, которая предсказывает ему великое будущее. Может быть, она и посоветовала поменять дату рождения?

Или вот ещё версия. Волхвы провели над Сталиным обряд посвящения во время Туруханской ссылки. И конечно, посоветовали поменять дату рождения… Так и сказали, прямо в капище своём, — ты, мол, теперь великий шаман, дата рождения должна быть 21 декабря, шаман Иосиф.

Версии — одна экзотичнее другой. И то, что Сталин постоянно курил трубку, — это якобы не просто так. Это он создавал защитный ореол дыма и огня вокруг себя.

Удивительная фантазия у людей. А вот у Сталина на фантазии времени не было.

У него была фантастическая работоспособность, фантастическое упорство и удивительно трезвый взгляд. Способность анализировать и строить, создавать новое с математической точностью. Все это — аспекты Марса, Солнца и Сатурна.

При нем, во время первых пятилеток, было построено 9000 крупных промышленных предприятий за 12 лет. Вот это — практическая магия!

СССР Иосифа Сталина

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Отдельного внимания требует гороскоп СССР. Сравнимый по мощи с гороскопом Сталина. Непобедимое государство.

Казалось бы, этой страны давно нет. Но СССР жив в душах людей. Наша огромная великая страна.

Гороскоп СССР, как считают многие астрологи, работает до сих пор. То есть события, происходящие сегодня, укладываются в логику его развития.

Но это отдельная большая тема, и не одна. Гражданская война. Индустриализация. Великая Победа. Полет в космос. Иосиф Сталин как создатель этих побед.

Попробуем выполнить гораздо более скромную задачу. Каким был не руководитель Советского государства Иосиф Сталин, а Иосиф Джугашвили в обычной жизни?

"Дорогой Иосиф"

Коба, как звали его старые друзья, или "дорогой Иосиф", как называла его вторая жена, был равнодушен к "быту".

Кстати, псевдоним Коба он взял из романа Александра Казбеги. Этот герой — романтический мститель, благородный разбойник. И очень этим своим именем дорожил.

Сохранились записки последних лет жизни Сталина, где он обстоятельно указывает, что и куда сажать на даче. Где сажать помидоры, где кукурузу. Там было приличное хозяйство и даже пасека. Арбузы выращивались такие и столько, что излишки отправляли в Москву в магазины.

Да и сама дача была не маленькой. Ковер в зале, например, был площадью 60 метров.

Часто там происходили обеды на 20-30 человек, во время которых Сталин наблюдал за поведением подвыпивших гостей.

При всей личной аскетичности (Солнце квадрат Сатурн) Сталин был чрезвычайно хлебосольным хозяином. Его Луна в трине к Юпитеру. Он расслаблялся за богатым столом, должен был любить атмосферу домашнего праздника. Ел он, кстати, чрезвычайно много (это тоже трин Юпитер — Луна).

Выращивание растений (Луна) доставляло ему удовольствие. Чем больше (Юпитер), тем лучше.

Но сохранилось и письмо Аллилуевой (1929 года), где она просит прислать ей "рублей 50", потому что "сидит без копейки". В 1920-е годы ещё не было ни арбузов, ни дачи, ни шикарных застолий. Был простой, скромный быт.

Като и Татька

Так звали первую и вторую жену Сталина в домашнем обиходе.

Первая жена, Екатерина Сванидзе, скончалась через два года после свадьбы. Вторая жена, Надежда Аллилуева, застрелилась в ноябре 1932 года.

Был ли Сталин грубым человеком в общении? Скорее всего, да. Он был "очень обаятельным", как вспоминала родственница Надежды Аллилуевой. Женщинам нравился. Ленин называл его "чудесный грузин".

Солнце в соединении с Венерой в Стрельце может давать такое "прямолинейное обаяние". То есть человек может грубовато шутить, но обаяние его не уменьшается.

Никита Хрущев писал, что на даче у Сталина любили исполнять матерные частушки, так "жаль, что нигде больше повторить их было нельзя", очень неприличные.

Конечно, Сталин не был дипломатичным дамским угодником. Ещё и Марс в Скорпионе! Ему должны были нравиться грубоватые шутки с сексуальным подтекстом.

Надежда Аллилуева вышла за него замуж по большой любви. Ее отец был против этого брака. Не потому что Сталин был на 20 лет старше. Наоборот, он считал, что взрывной неуправляемый характер Надежды — не для брака с таким, как Сталин.

Но она влюбилась и уехала с ним на фронт. В 1919-м они поженились. Надежде было 18 лет.

Конфликты в семейной жизни у них были поначалу смешные. Например, однажды Сталин перестал с ней разговаривать, не объясняя причин. Потом стало ясно, наконец, что он просил её называть его на ты, а жена продолжала говорить ему "вы, Иосиф".

Она его ревновала. Сохранились письма, где она сдержанно ему намекает на это. "Слышала от молодой и красивой женщины, что ты выглядишь прекрасно". Но и другое писала: "Целую тебя крепко, как ты меня на прощание. Твоя Надя".

Он ей писал по-простому: "Как только выкроишь 6-7 дней свободных, катись прямо в Сочи. Твой Иосиф".

У Надежды почти сразу оказалось трое сыновей. Собственный Вася, приёмный Артём и сын Сталина Яков. Потом родилась Светлана. Со всеми детьми отношения у нее были замечательные. Да и со Сталиным тоже. Проблемой была только её ревность. Но это не было чем-то грандиозным, до той роковой ночи.

Что же произошло в ту ночь, когда Надежда покончила с собой? Версий много. Но все сводятся к одному. Сталин заигрывал с какой-то женщиной. Прямо за столом, при всех.

Надежда вспыхнула и убежала.

Потом гуляла с женой Молотова, жаловалась ей. Пришла домой, застрелилась у себя в комнате.

Вячеслав Молотов потом оценивал это так: "Она была, по-моему, немного психопаткой в то время… а было просто так, немножко выпил, шутка. Но она очень ревновала его. Цыганская кровь".

Венера в квадрате к Сатурну в гороскопе Сталина. Это говорит и о том, что жена может болеть. Как заболела и умерла первая жена Сталина. Это говорит о том, что жена будет строгая, сдержанная, будет стремиться работать, учиться, как Надежда. Будет ставить ему жёсткие условия.

Надежда очень страдала от головной боли, ездила лечиться в Германию, но безуспешно.

Артём Сергеев, приёмный сын Сталина, говорил в интервью: "У неё были дикие головные боли всю жизнь. Неправильное сращивание костей черепа. Доктора ничего не могли поделать".

Артёму было тогда 11, так же как и Василию. Их взяли на похороны. "Прощание было в одном из помещений ГУМа. Сталин рыдал. Василий вис у него на шее и повторял: "Папа, не плачь".

Сталин очень тяжело пережил гибель жены. И первой тоже. Но там была виновата болезнь. А поступок Нади он считал предательством.



Поэт и читатель

В молодости Иосиф Джугашвили писал и публиковал стихи. Про Луну, про цветы. Патриотические:

Цвети, о Грузия моя,

Пусть мир царит в родном краю.

А вы учёбою, друзья,

Прославьте родину свою.

Публиковал их в газете "Иверия" Илья Чавчавадзе, лучший грузинский поэт того времени. Он же убеждал Иосифа продолжать писать стихи.

Стихотворение "Утро" вошло в учебник родного языка в 1912 году, и грузинские школьники учили его наизусть.

Так и каждый работою

Должен родину радовать, —

так оно заканчивается. Опять мотив Сатурна — планеты хронических трудоголиков.

Сталин имел уникальные способности к самообразованию.

В детстве он не знал русского языка совершенно. Поэтому не мог поступить в духовное училище. Его мать попросила детей священника, Иосиф выучил русский за год и поступил сразу не в первый, а во второй класс училища.

Интересно, что в 1899 году он после исключения из семинарии подрабатывал репетитором… русского языка. В частности, учил Симона Тер-Петросяна, будущего революционера Камо.

А в семинарию поступил учиться за казённый счёт как единственный отличник в училище.

В будущем сын сапожника Иосиф Джугашвили в результате самообразования стал чрезвычайно начитанным человеком. В его библиотеке было около 40 000 томов книг.

А дневная норма чтения руководителя советского государства — 500 страниц. Практически все книги в его библиотеке — с пометками, сделанными рукой Сталина.

Это Меркурий в Козероге. Планета ума, учёбы — в знаке, который даёт самых прилежных учеников с самой большой дисциплиной.

Как вспоминали его соученики в Гори, "не было случая, чтобы он пропустил урок или опоздал".

Писатель Чарльз Сноу писал, что по сравнению со Сталиным "Ллойд Джордж и Черчилль — на диво плохо образованные люди. Как, впрочем, и Рузвельт".



Болезни и вкусы

Перед первой ссылкой в 1903 году тюремный доктор почти прощается с ним. У Иосифа слабые лёгкие. Он не выдержит сибирских морозов.

За это тоже должен отвечать Меркурий. Меркурий в Козероге может влиять на лёгкие. Но это будут скорее хронические, постоянные болезни. Сталин пережил не одну ссылку, но всю жизнь опасался воспаления лёгких.

С детства у него не разгибалась рука после травмы, лицо было в оспинах. Это тоже поражённый Меркурий, который отвечает за руки, лёгкие, дыхание (Сталин постоянно курил) и за болезни, передающиеся с воздухом (например, оспа). Меркурий в Козероге в квадрате к Луне.



Сталин отличался страшным консерватизмом. Когда для него переоборудовали "ближнюю дачу", все комнаты дома его дочь Светлана назвала "безликими". Кабинет в Кремле был большим, но простым. Единственное его "украшение" — это была посмертная маска Владимира Ленина.

Вкусы человека определяет Венера. А она в гороскопе Сталина в квадрате к Сатурну. Формализм, консерватизм, аскетичность. И вот эта посмертная маска — это тоже соответствие каким-то "закостеневшим" вкусам в убранстве.

Вино и компании

Любил ли Сталин выпить? Нет, он любил угощать. Сам пил мало, чаще всего сухое вино. Предпочтение отдавал вину "Хванчкара". В последние годы пил лёгкое вино "Маджари", крепостью 3-4 градуса.

Писатель М. Джилас был на даче Сталина в 1948 году. Он так описал приём спиртного: "Каждый сказал, сколько градусов ниже нуля, и потом, в виде штрафа, выпил столько стопок водки, на сколько градусов ошибся. Берия… ошибся на три и сказал, что нарочно, чтобы получить побольше водки".

Грубоватые, простоватые шутки — это тоже Венера квадрат Сатурн, Меркурий в Козероге.



Мама

Мама Иосифа страстно желала для него лучшей жизни и делала для этого все возможное. Кстати, вот интересно. Луна трин Юпитер — должна быть богатая, образованная мама. Насколько же оценка зависит от общества, страны, обстоятельств жизни.

Да, можно с полной уверенностью утверждать, что у Иосифа Джугашвили мама была и зажиточной, и образованной. На фоне общества Гори и Грузии конца 19-го века, безусловно. Она умела читать и писать по-грузински. Её муж был образованным сапожником, он тоже был грамотным и мог говорить ещё на нескольких языках, кроме грузинского. И неплохо зарабатывал!

Да и сама мама Иосифа со временем стала портнихой, что означало неплохой доход и даже привилегированное положение для бывшей крестьянки.

Но самое главное — она толкала сына вверх по лестнице успеха. Здесь Луна трин Юпитер проявилась в полной мере.

Дети

То, что сделала Надежда, Сталин считал предательством. Детям сказали, что мама умерла от болезни. И только намного позже Светлана, которая изучала английский, в иностранном журнале прочитала, что её мама застрелилась.

Конечно, это было шоком для Светланы. А впоследствии, когда Сталин разорвал её отношения с Алексеем Каплером, это был ещё больший шок. Близкими людьми с отцом они больше не были никогда.

Идеалом её, видимо, на всю жизнь остался режиссёр и сценарист Алексей Каплер. Который гулял с ней по Москве и открывал ей "новый, неизведанный мир искусства", как она потом напишет в воспоминаниях.

Светлана считала, что это необычайно романтично. Сталин считал, что это предательство интересов страны.



Шел 1943 год.

Его сын Яков погиб в концлагере.

Его сын Василий — на фронте. За время войны совершил 26 боевых вылетов и лично сбил 2 самолёта противника. А кроме того, от 20 до 90 сбил в команде. Василий вообще отличался невероятной храбростью, характер у него был не для мирного времени. Дебошир и хулиган.

Но это испортит ему жизнь потом. В 1943 году это фронтовой лётчик — герой.

Приемный сын Сталина Артём, сын большевика Фёдора Сергеева (товарища Артёма), — на фронте. Сталин его усыновил после гибели друга.

Артём Сергеев получил за годы войны 24 ранения, первое из которых — штыком в живот. У него была раздроблена и оторвана кисть. Но он постоянно возвращался на фронт, участвовал в Сталинградской битве, в битве за Днепр, дошёл до Германии.

А Светлана, школьница, в 17 лет "полюбила" "Люсю" Каплера, которому в 1943 году было 40 лет.

Был большой скандал. Каплера выслали в Воркуту. Светлана, видимо, никогда не простила этого отцу.

Получилось, что с детьми у него близких отношений не было. Внуками он даже не очень интересовался.



Солнце в квадрате к Сатурну предполагает определённое одиночество. Особенно ближе ко второй половине жизни.

Руководитель огромной страны жил на даче, в окружении многочисленной охраны, соратников, прислуги. Но рядом не было ни одного родного человека.

Вряд ли он скучал по ним. Маги и жрецы не страдают от одиночества.