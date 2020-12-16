В понедельник, 14 декабря, на Украине чествовали ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль торжественно почтили память погибших ликвидаторов. Тем временем Украине угрожает аналогичная катастрофа — из-за действий украинских властей и олигархов

Буквально накануне немецкое издание «Шпигель» опубликовало материал с предупреждением об угрозе масштабной экологической катастрофы.

«Из-за отсутствия денежных средств на Украине остановились работы на трёх месторождениях по добыче урана. Если шахтам отключат ещё и электричество, может произойти крупномасштабное отравление грунтовых вод», — пишет «Шпигель».

Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль? © commons.wikimedia.org, DENAMAX

Государственная компания «Энергоатом», как отмечает «Шпигель», управляет четырьмя атомными электростанциями. 15 блоков электростанций производят более половины украинской электроэнергии. Пятая же электростанция, Чернобыльская, была постепенно остановлена после аварии 1986 года.

Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) тоже сообщает об опасности из-за остановки урановых рудников.

«7 декабря из-за нехватки средств все подразделения предприятия выводят в простой и полностью останавливают производственный процесс, что приведет к банкротству предприятия в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе, где находятся три урановые шахты», — отмечают в НПГУ.

Детище Курчатова в Киеве. Что сегодня происходит с реактором в столице Украины © РИА Новости, С. Крячко | Перейти в фотобанк

По словам атомщиков, уранодобывающему предприятию (ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат») необходима государственная помощь. Протестующие также подчеркнули, что из-за нехватки средств остановлен производственный процесс, а зарплаты работникам не выплачивают.

Еще в начале апреля работники атомной промышленности направили Зеленскому письмо, где рассказали о катастрофической ситуации в ядерной энергетике страны: нет финансирования, нет должного обслуживания АЭС, на руководящих должностях — некомпетентные люди.

«Украине грозит новый Чернобыль — да не один, а сразу 15!» — предупреждали ветераны атомной энергетики в письме.

Его подписали, в частности, бывшие директора и главные инженеры атомных станций, в том числе Владимир Бронников и Владимир Коровкин — многолетние руководители Запорожской и Ровенской АЭС. Авторы письма пишут о недопустимости назначения в руководство «Энергоатом» людей, далеких от ядерной энергетики.

Кроме этого, ветераны-атомщики обратили внимание на то, что за счет сверхнизкого тарифа на энергию АЭС субсидируются коррупционные схемы украинского энергорынка.

Затем, в августе 2020 года, профсоюз атомщиков вышел к Кабмину на акцию протеста.

Протестующие требовали не ограничивать работу АЭС в связи с переориентацией властей на «зелёную» энергетику. Однако мероприятию не суждено было начаться. Заместителю главы отраслевого профсоюза удалось попасть на прием к премьер-министру Денису Шмыгалю. Глава правительства сумел заверить организаторов протеста, что атомная энергетика не останется без внимания правительства, пообещав погасить долги в скором времени.

Однако, как мы видим, власти Украины лишь отделываются обещаниями и тянут время. По крайней мере, для атомщиков ситуация с тех пор только ухудшилась.

Украинские эксперты считают сложившуюся ситуацию следствием политики контролируемого олигархом-монополистом Ринатом Ахметовым Минэнерго. По решению Минэнерго, на Украине резко ограничили производство дешевой атомной электроэнергии, зато увеличили производство тепловой и самой дорогой — «зеленой» энергетики, которая к тому же сосредоточена в руках Ахметова.

Государственную компанию «Энергоатом», таким образом, загоняют в долги и доводят до банкротства, намеченного, по сообщению НПГУ, на начало следующего года.

На Украине 90% всей электроэнергии производят всего три энергетических компании: «Энергоатом», «Укргидроэнерго» (владеет 10 гидроэлектростанциями на реках Днепр и Днестр) и группа ДТЭК Рината Ахметова, которой принадлежит 8 из 12 ТЭС.

Государственный «Энергоатом» — это прямой конкурент ДТЭК Ахметова и его «зелёной» энергетики. Поэтому сначала власти добились ограничения импорта электроэнергии, а затем стали останавливать деятельность украинской госкомпании.

VGORODE.UA. День памяти Чернобыльской катастрофы: что надо знать о трагедии © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

По действующему закону, государство должно выкупать 100% электроэнергии с возобновляемых источников энергии (солнечные и ветроэлектростанции) и оплачивать её по достаточно высокому «зелёному тарифу» — до 5 гривен за киловатт. Такие высокие расценки были утверждены еще при Порошенко. Любые попытки пересмотра дорогого «зелёного» тарифа тут же натыкались на жёсткую критику со стороны ЕС, а ему Киев перечить не смеет.

«Как оказалось, государству не нужна дешёвая атомная электроэнергия по 57 копеек за киловатт. Блоки АЭС остановят, но будут выкупать "зелёную" электроэнергию по 5 гривен за киловатт», — говорил глава профсоюза «Энергоатома» Алексей Лыч.

Он также подчёркивал, что из-за снижения генерации постоянно будет расти задолженность, в том числе и по зарплатам, но атомщики не могут просто отправить персонал в простой — на атомных станциях люди должны постоянно обслуживать оборудование. Кроме того, карантин привёл к снижению потребления энергии, что ещё глубже загоняет атомщиков в долги.

Теперь «Энергоатом» не может рассчитаться с поставщиками и добытчиками урана. Для поддержания выработки электроэнергии действующими энергоблоками АЭС ежегодно требуется 2,5 тыс. тонн окиси урана. Работу шахт останавливают. В итоге получается порочный круг в сфере энергетики и экологии.

Евросоюз обеспокоен вопросами экологии и требует переходить на возобновляемые источники энергии, стимулируя её производство высокими тарифами. Её производство монополизирует олигарх, который сначала проталкивает в парламенте запрет на импорт российской и белорусской энергии, затем доводит до банкротства украинских производителей дешёвой энергии (АЭС), которые, в свою очередь, не могут рассчитаться с добытчиками урана. Как следствие — урановые шахты останавливаются.

Им грозит затопление, которое может привести к масштабной экологической катастрофе из-за отравления грунтовых вод, о чём предупреждают украинские профсоюзы и немецкие журналисты. Круг замыкается.

Чрезмерные аппетиты самого богатого украинца Рината Ахметова и недальновидность украинских «реформаторов» энергорынка могут привести к катастрофе, соразмерной по последствиям с аварией на ЧАЭС.