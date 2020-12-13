Спустя месяц после подписания заявления о прекращении огня в регионе вновь раздались выстрелы, но хрупкий мир спасли российские миротворцы

11 декабря Министерство обороны РФ сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, произошло это в Гадрутском районе.

В Карабахе вновь неспокойно

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд республики Арцах (Нагорно-Карабахской республики — ред.). Армия обороны предпринимает соответствующие действия», — заявило несколькими часами ранее Министерство обороны Армении. Армянский эксперт рассказал, как изменится внешняя политика Еревана после поражения в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Речь идёт о двух сёлах Гадрутского района, которые превратились в анклав: они контролируются армянской стороны, а все дороги, ведущие к ним, — Азербайджаном.

Как уточняется, азербайджанская армия применила артиллерию, а ходе в перестрелки 6 армянских военнослужащих ранения. Произошедшее очень обеспокоило жителей Степанакерта, и они устроили стихийный митинг около базы российской миротворческой миссии, чтобы понять их позицию и получить объяснение, что же вообще происходит на самом деле.

«С нами побеседовал замкомандира, потому что генерал Мурадов (командующий российскими миротворческими силами в регионе — ред.) не в Арцахе. Замкомандира заверил нас, что вместе со сторонами он попытался стабилизировать обстановку, а наши войска остались на позициях в Хцаберде, но противник вошёл и туда. Сейчас на всех уровнях идут переговоры для восстановления прежних позиций», — рассказал на своей странице в Facebook бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Айк Ханумян.

Позже мэр Гадрута Ваган Савадян пояснил, что территория сёл Хин Таглар и Хцаберд была нейтральной полосой, которую занимали армянские военнослужащие, там не было российских миротворцев, но после нападения они прибыли туда.

В связи с произошедшим президент Армении Армен Саркисян призвал министерства обороны и иностранных дел предоставить общественности информацию о реальном положении дел и рассказать, что армянская сторона сделала для защиты этих двух населённых пунктов и соблюдения режим перемирия, а Национальному собранию предложил экстренно созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить причины сложившейся в Гадрутском районе ситуации и пути решения. Азербайджанский эксперт сказала, кто больше всех выиграл от урегулирования в Карабахе © REUTERS, Aziz Karimov

Баку все обвинения в свой адрес отрицает и возлагает ответственность за дестабилизацию обстановки на Ереван. В сообщении Министерства обороны Азербайджана говорится, что «армянская сторона совершила провокационные действия на освобождённых территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня, со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры, в настоящее время соблюдается режим прекращения огня».

«Там (в Карабахе — ред.) находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определённой степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 декабря.

США и Франция оказались бессильны, помочь смогла только Россия

Карабахский конфликт имеет многолетнюю историю: принадлежность региона Армения и Азербайджан начали оспаривать в 1988 году, ещё будучи республиками СССР, для урегулирования спора в 1992 году в рамках ОБСЕ была создана профильная Минская группа, сопредседателями которой стали Россия, США и Франции. Однако во время нынешнего обострения, начавшегося 27 сентября, активное содействие для прекращения огня оказала лишь Москва. 12 декабря Алиев принял в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США — Стефана Висконти и Эндрю Шофера, — на встрече также присутствовали посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Политолог Искандарян описал, что было бы, если бы Ереван признал независимость Карабаха © РИА Новости, Юрий Алексеев | Перейти в фотобанк

«Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это ещё раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу, но, когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против. Может, у них есть, что мне сказать. Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас», — сказал азербайджанский лидер.

Висконти подчеркнул, что правительство Франции приветствовало прекращение огня в Карабахе, «которое положило конец бойне», и очень позитивно относится к соглашению, достигнутому в ночь с 9 на 10 ноября. Он заверил, что посредники будут стараться найти вариант урегулирования в соответствии с волей сторон. По его словам, возникла совершенно новая ситуация для коллективного создания в регионе стабильности и благополучия, а что касается работы Минской группы над всеми остальными вопросами, то это полностью будет зависеть от сторон конфликта, для этого есть хорошая основа.

Однако Алиев не был столь оптимистичен в оценке деятельности западных посредников: «К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в разрешении конфликта. Несмотря на то, что Минская группа на протяжении 28 лет имела мандат на это. Я в течение 17 лет участвовал в переговорах. Однако, хотя Минская группа и выступала с идеями и старалась действовать творчески, это не дало никакого результата».

Остановить войну в Нагорном Карабахе удалось благодаря России, при посредничестве которой Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий: стороны остановились на занятых позициях, а следить за соблюдением договорённостей в регионе будут российские миротворцы. Политолог пояснил, как Россия сохранила нейтралитет в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Нина Зотина

12 декабря штаб миротворческого контингента сил после того, как в Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия, по прямым каналам связи оперативно потребовали от сторон соблюдать режим полного прекращения огня. Сейчас ситуация в регионе спокойная: за последние сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 634 беженца, а российские специалисты разминировали около 12 гектаров территории, в том числе в районе аэропорта «Степанакерт», продолжается восстановление инфраструктуры.

Произошедший инцидент, к счастью, не перерос в новый виток вооружённого противостояния Армении и Азербайджана, но он продемонстрировал, насколько ещё хрупок мир в Нагорном Карабахе, и главная задача — сохранить и укрепить его, чтобы регион навсегда забыл что такое война.