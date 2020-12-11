В ночь с 3 на 4 декабря на границе России и Украины произошла перестрелка. УФСБ РФ заявила, что трое вооруженных людей из Украины пытались пересечь границу на участке Белгородской и Воронежской областей. При попытке задержания нарушители открыли огонь из огнестрельного оружия, ответным огнем один из них убит, двое скрылись на территории Украины

Об инциденте известно крайне мало.

К сообщению УФСБ РФ можно добавить публикацию пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, которая со ссылкой на переданное ей заявление ФСБ уточнила в тот же день, что, «по информации, поступившей от российских пограничников к Госпогранслужбе… событие якобы состоялась в полночь по московскому времени».

Информации немного, и дальше пошли активно плодиться конспирологические версии. Рассмотрим их.

Погибший — хулиган с Сумщины?

Украинские диверсии на российской границе. Справка © пресс-служба министерства обороны Украины поведала 7 декабря Украинская редакция Радио «Свобода». — По словам собеседника Радио «Свобода», убитый хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей. Как говорят его знакомые, неоднократно организовывал там вечеринки на озерах «для своих», которые любят рыбачить».

При этом источник Радио «Свобода» отрицает, что у Голубева мог быть с собой автомат: «Собеседник отмечает, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум — тепловизор». В общем-то контрабандисты действительно обычно не носят оружия (хотя интересно, что в списке судимостей Голубева перед этим контрабанда не упоминается, хотя в пограничном регионе это популярная статья). Исключая, правда, случаи, когда у них особо ценный груз (конечно, тут не граница Пакистана с Афганистаном, где идет оживленный наркотрафик, но бывает всякое) или ценный «клиент».

Опять же, немаловажный вопрос — идет ли речь именно о Калашникове или гражданской версии?

Смущает в информации Радио «Свобода» то, что упомянутый ею Евгений Голубев указанного возраста не находится в «ВКонтакте» (ни при выставлении указанной даты рождения, ни просто возраста, плюс-минус несколько лет), хотя это было бы вполне логично, особенно для человека, живущего в восточной области Украины и общающегося со знакомыми в России, что удобно через эту соцсеть. Но всякое бывает.

Удивляет скорее то, что новостные сайты Сумщины вообще ничего не сообщают о погибшем в перестрелке на границе, хотя по местным меркам это большая новость. Тем более будь погибшим местный житель. Почему неназванные сумские силовики и знакомые погибшего дают интервью Радио «Свободе», а не местным сайтам — вопрос.

Пограничники спорят, был ли нарушитель вообще

Перестрелка на границе. Тайная война спецслужб США с Россией руками Украины © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Андрей Демченко: «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, которая распространяется в СМИ со ссылкой на какие-то отдельные источники, поскольку, подчеркну, во время погранично-представительской встречи российская сторона не предоставила никакой информации, в том числе не только о факте нарушения государственной границы из Украины в Россию… Они не предоставили никакой информации о вроде бы погибшем лице и оружии, которое нарушитель мог использовать».

Хотя, конечно, сформулировано немного лукаво, как говорится, все дело в акцентах. Формально Демченко не сказал, что нет погибших, а отказался «подтвердить или опровергнуть», сославшись на отсутствие данных от российской стороны.

Правда, дальше Демченко вообще поставил под вопрос и сам факт нарушения границы, что противоречит наличию у украинских силовиков информации об этом и тем более о погибшем при этом нарушении гражданине страны, пусть и гражданском: «Учитывая все это, можно говорить о непонятных действиях с российской стороны… В том числе, после первой погранично-представительской встречи они на местности не смогли показать следы или факт нарушения государственной границы».

С другой стороны, Демченко мог дискутировать не с Радио «Свободой», а с российским Следственным комитетом, сообщившим 7 декабря:

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности). Следствием установлено, что 3 декабря 2020 года пограничным нарядом пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена попытка нарушения государственной границы Российской Федерации тремя вооруженными лицами.

На требование командира пограничного наряда остановиться, нарушители открыли огонь по пограничникам в целях воспрепятствования их законной деятельности. Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь. В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения, — все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств. Двое других лиц предположительно покинули территорию Российской Федерации путем пересечения границы на территорию Украины».

Или это был украинский спецназовец?

Украина отрицает пограничный инцидент с Россией © dpsu.gov.ua опубликовавшая на своем сайте статью «Пришлось стрелять: ФСБ не дала Украине выкрасть из России ополченца», в которой утверждалось:

«И вот стало известно, что это была целая операция СБУ — Службы безопасности Украины. На территории России был захвачен гражданин РФ, воевавший когда-то в ополчении Донбасса. Ему ввели химический раствор, чтобы он не мог сопротивляться. Причем, на границе диверсионную группу с захваченным человеком уже встречал вооруженный отряд ССО — Сил спецопераций Украины. Но что-то пошло не так. Диверсию не дало довершить ФСБ. Завязалась перестрелка. По некоторым данным, был уничтожен один из бойцов ССО Украины. Гражданин РФ освобожден».

Непонятен следующий момент. Судя по отсутствию упоминания об автомобильном или хотя бы гужевом транспорте, границу нарушители переходили пешком. То есть они похищенному «ввели химический раствор» и несли его через границу на себе. Из попадавших в публичное поле аспектов деятельности спецслужб известно, что «обкалывают» людей, перевозимых через границу на каком-то транспорте, иначе смысла в этом нет.

И еще один вопрос. Почему «диверсионную группу СБУ» встречает на границе «вооруженный отряд ССО», то есть бойцы армейских бригад специального назначения, а не спецназ СБУ «Альфа» или хотя бы, если это совместная зарубежная операция (хотя об этом в статье не говорится), спецназ Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны, у которого нет буквенного названия? Это 10-й отдельный отряд специального назначения или воинская часть 2245.

Правда, на факт некоего «слива» из силовых ведомств указывают публикации, появившиеся 9 декабря в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова.

Неизвестные с территории Украины пытались прорваться в РФ, есть погибший © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

Из дальнейшей части публикации вроде бы становится понятно, откуда взялся «химический раствор» в «Комсомолке»: «Источники @wargonzo в Киеве также сообщают, что украинским силовикам была поставлена жесткая задача добыть любой ценой военнослужащих ДНР (бывших и действующих), а также добровольцев с российским гражданством, которые теоретически могли находится в зоне крушения «боинга» под Торезом. Чтобы либо под силовым и психологическим воздействием, либо под воздействием психотропных препаратов — получить удобные для украинской (и не только украинской) стороны показания».

Вторая наводит на мысль, что источник у этого Telegram-канала и «Комсомолки» в целом один: «Источники @wargonzo в силовых структурах РФ сообщают, что российский спецназ провел операцию по предотвращению диверсии Киева без потерь. Также подтверждается информация КП о том, что один украинский спецназовец погиб в результате боестолкновения с подразделением ФСБ».