Для украинцев не хватает не только кислорода и лекарств, но уже и мест в моргах. Чтобы попасть на кладбище, умершим от коронавируса телам нужно пройти семь кругов ада, ждать своей очереди на захоронение и даже в морг

В некоторых больницах санитары не успевают уносить умерших из палат, и они лежат плечом к плечу вместе с живыми.

При этом похоронный бизнес процветает.

Мертвые сраму не имут

В начале декабря родственники пациентов, находящихся в больнице № 5, попытались прорваться внутрь медучреждения. Люди хотели увидеться с родными, после того как один из больных распространил фотографии с телами умерших от коронавируса пациентов, которые лежат в холле и палатах больницы.

Родственники были напуганы, медики тоже, и до такой степени, что пришлось брать больницу под охрану нацгвардии.

В больнице не скрывают, что трупы были и что они лежали в холле и в палатах, и все потому, что персонал не справляется.

«За сутки мы принимаем по 50 пациентов — это очень большая нагрузка. Пациенты в панике, персонал паникует. Действительно, пациенты умирают, персонал не всегда успевает все вовремя сделать. Есть такие моменты, когда умирают несколько пациентов одновременно», — рассказала журналистам заместитель директора по медицинским вопросам больницы № 5 Людмила Бирюкова.

Одесская городская больница № 5 открылась за несколько дней до этой истории. По сообщениям волонтеров, ее отделение на 90 койко-мест заполнилось за полтора дня.

Ковидные суициды. Почему украинцы выбрасываются из окон больниц © AP, Evgeniy Maloletka



Совсем недавно в Запорожье разразился скандал из-за отношения к умершим от коронавируса в местном морге, где в течение недели скапливают по 10-15 таких тел. Родные говорят, что ритуальные службы не хотят работать с покойниками, и людям приходится самим выносить тела, укладывать в гроб и хоронить их в защитных мешках без одежды.

Невестка умершей Светлана Крюкова говорит, что то, что происходит здесь, лучше не видеть никому. Она недавно хоронила свекровь. Женщина умерла в воскресенье, когда они приехали за телом, в морге никого не было — у патологоанатома выходной, а санитар был на больничном из-за коронавируса.

«Я с мужем зашла в зал морга, а там на полу семь других тел. Кто-то в пакете, кто-то не в пакете. Кто-то закрыт, кто-то нет. Чтобы добраться до тела свекрови, надо было пораздвигать всех. Из-за увиденного у мужа произошел сердечный приступ. Покойницу похоронили через день в закрытом гробу без одежды. И в морге, и в ритуальной службе одевать умершего отказались», — рассказала девушка.

В судебно-медицинской экспертизе не скрывают, что ситуация сложная. Старое здание морга не способно принять всех. Весной, когда выбирали помещение, количество умерших было в десять раз меньше. Теперь покойники просто перестали помещаться.

«Обычно, все они находятся либо в холодильной камере, либо на каталках в предсекционной. А если вот такой наплыв — было такое, что 25 тел умерших поступило в один день. Сами понимаете, какая ситуация. Вот куда складывать?» — оправдывается руководитель КУ «Запорожская областная судмедэкспертиза» Анатолий Куртев.

Но то, что некоторые тела были без защитных мешков, категорически отрицают. Чиновники клянутся, что все делают в соответствии с приказами санитарных врачей.

А ведь еще в начале ноября министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что пока нет необходимости разворачивать в Украине мобильные морги из-за стремительного распространения коронавируса.

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За деньги делают нужные результаты вскрытия

В то же время в Черновцах, где количество заболевших и умерших зашкаливает, люди по 7 дней ждут отправки тел усопших родственников на кремацию в Киев. В Харькове ситуация не лучше.

«Сегодня мы похоронили родную тетю, которая умерла от Covid-19. Что вам сказать. Все зарабатывают на этом вирусе как только могут. Умерших от короны в Харькове не хоронят. Или везите в киевский крематорий, и это вам обойдется где-то в 14 000 грн. Или в специально отведенное кладбище в Безлюдовке. И это еще 20000 грн.

А какое законное и научное обоснование такого треша?! Это же не сибирская язва, которая веками в земле живет. Почему до 20000, там что, спецусловия захоронения, металлические склепы — нет. На зарезервированном ранее месте на другом кладбище хоронить категорически не разрешили даже с соблюдением всех санитарных норм. Желаю всем, кто стоит за этим из-за своих коррупцонных целей или из-за своей тупости, таких же ощущений горя и безысходности! Горите в аду!» — возмущается Елена Седых.

В Запорожье, если человек умер от ковида, нужно заплатить 2500 грн за дополнительную обработку гроба. В Хмельницькой области люди дают взятку, чтобы не писали ковид, чтобы похоронить по-человечески. А в Западной Украине, во Львовской области, наоборот, дают взятку врачу за посмертный диагноз ковид, потому что похороны бесплатные за счет местных органов власти на специальных кладбищах, в лучшем месте, чем на обычных кладбищах. По идее, должны выделять отдельные площади.

В Киеве захоронение обходится в 14 тысяч грн, а кремация 18-20 тысяч грн, стоимость увеличилась, так как накручивают «ковидные».

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В Киевской области скандалом закончилось погребение заслуженного врача Украины, директора коммунального предприятия Киевоблсовета «Киевский областной онкологический диспансер» Олега Ременника, умершего от осложнений, вызванных коронавирусом. Выдающегося врача по указанию мэрии Ирпеня хоронили в закрытом гробу, который был помещен в цинковый ящик.

Однако Министерство здравоохранения официально признало, что хоронить умерших от ковида безопасно.

«Хоронить умерших от ковида абсолютно безопасно. Законом не требуется кремировать больных, упаковывать их в мешок с хлоркой, цинковые гробы и др. Даже гроб можно открыть. Это четко написано в постановлении МЗ №44 от 4 августа 2020 года. Но закон не указ для многих больниц, представителей местной власти и руководства кладбищ. Которые просто издеваются над людьми и делают на этом бизнес. Причем не только в одном городе, но и по всей стране», — рассказал экс-глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян.

Но самое ужасное в том, что многие жители не знают о многих тонкостях и платят столько, сколько им говорят. И делают все так, как скажут в похоронных конторах, которые сегодня процветают. Но, как ни странно, никто не обращается в правоохранительные органы.