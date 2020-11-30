На всех больных коронавирусом не хватает кислорода. Перебои с подачей кислорода есть в больницах, где люди дышат по очереди, поминутно. Родственники тех, кому не хватило коек и кого отправили домой на лечение, сбиваются с ног в поисках кислородного концентратора, который может помочь выжить. Сегодня аппарат — на вес золота

Кислород в больницах продают из-под полы

В украинских больницах «пропустили проблему» недостатка кислорода — замглавы Офиса президента © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В городе Бобровица Черниговской области 74-летнюю женщину, больную пневмонией, вместе с вещами выгнали из больницы. Женщина задыхалась и даже не могла подняться со скамейки возле больницы. А из окон наблюдали за все происходящим врачи и пациенты. Пенсионерке снова пришлось вызвать скорую, которая ее снова отвезла в эту же больницу, но бабушка умерла.

Пенсионерку выписали, чтобы освободить место для других пациентов, которым нужен кислород.

Интернет облетело письмо преподавательницы университета из Житомира Ольги Грабарь, в котором она жаловалась на отсутствие кислорода в инфекционной больнице, где лечилась. Письмо женщина адресовала мэру города.

«Для людей в реанимации на ковид-19 уже нет кислорода! Сегодня реанимация работала через раз! А это единственный наш шанс на спасение!!!! Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще!!!! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!!! Бедные врачи в реанимации не знают, что делать!!! Спасите!!!» — написала Ольга в Фейсбуке.

А через сутки ее не стало.

В медицинском учреждении опровергли нехватку кислорода, о которой писала Ольга, утверждали, что имеют достаточно кислорода, и 39-летняя женщина умерла от интенсивной тромбоэмболии легочной артерии. Врачи убеждали, что больная была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких и получала 30, а не 10 литров кислорода в минуту. С учетом диагноза Ольги она постоянно нуждалась в кислороде, чтобы остановить образование тромбов.

Впрочем, частично признала проблему заместитель Житомирского городского главы Мария Мисюрова. Она отметила, что хоть больницы и обеспечены кислородом, но на выходных были некоторые технические проблемы, которые удалось решить.

Сегодня в разных уголках страны одна единственная проблема — отсутствие кислорода для больных коронавирусом. Мужчина по имени Даниил из Днепра рассказал, что ему в больнице с сатурацией 84 давали «подышать» 20 минут в сутки.

«Бледность и синюшность, слабость и потеря сознания никого не настораживала», — сообщает Даниил.

А Владимир из Ровно рассказал, что в их палате на четверых больных коронавирусом один кислородный концентратор. Среди ночи часто прибегала медсестра, срывала маску и тянула аппарат и несла в соседнюю палату со словами: «Человек умирает, нужен кислород!». Оставалось только молиться и надеяться на чудо.

Синдром внезапной смерти: педиатры предупредили об опасности масок для детей © РИА Новости, Валерий Титиевский | Перейти в фотобанк Юлия из Киева рассказывает, что ее родственники лежали в двух разных больницах (в 5-й и 17-й). И кислорода для всех не было.

«Кислород уже продают из-под полы. Нужен кислород, гони бабки, и человеку дадут подышать», — возмущается Юлия.

Людмила Кравцова, чья знакомая сейчас лежит в одной из киевских больниц с коронавирусом, поделилась недавно написанным ею письмом:

«Коллапс — это когда главврач больницы по лечению легких не может заправить баллоны с кислородом. Нет в Украине кислорода! Ни за какие деньги. Лежишь в палате, где кислород проведен по стенам, а в трубах пусто. Последнее время вы стали много дышать. Все, устала, пошла дальше капаться. Не болейте! Никаких денег не хватит!»

Как отметил киевлянин Сергей, их семья тоже столкнулась с проблемой — его бабушку забрали в больницу только после того, как она начала задыхаться, но было уже поздно, она умерла.

«Не всех лечат, нам так и сказали, только избранных. Это страшно, берегите себя», — посоветовал Сергей.

Глоток воздуха покупают и сдают напрокат

Если в больницах не всем хватает кислорода, то что уже говорить о тех, кого в больницу не принимают. А ведь не многие могут обойтись без глотка воздуха. Сегодня на Украине уже невозможно купить кислородный концентратор. Те, что были, скупили перекупщики, которые теперь продают аппараты, сдают в аренду и наживаются на чужой беде. Или же всё закупили богатые люди для себя и семьи — про запас.

А при этом люди, которым отказывают в госпитализации, но которым надо поднять уровень кислорода в крови, обречены на смерть. У жительницы Луцка маму с сатурацией 86 не берут в больницу, потому что не готов ПЦР-тест. Врачи советуют подключить кислород, но взять его негде, в Луцке нет кислородных концентраторов нигде. Даже купить негде. Искали, где взять напрокат, но цены кусаются — от 100 до 500 долларов в неделю.

Люди готовы платить, барыги — наживаться.

Как отмечают прошедшие через этот ад люди, главное — вовремя подключить кислород, и тогда шансы на жизнь увеличиваются в разы. Месяц назад семья харьковчанки Юлии похоронила бабушку, которую лечили в больнице, потом выписали, но никто из врачей не сказал, что ей постоянно нужно мерить сатурацию и в идеале подключить кислород. А спохватились они поздно, через неделю, когда пенсионерке легче не становилось.

«Мы делали все, что могли, до последнего вдоха. Друзья доставали баллоны с кислородом, находили нужные переходники. Нашли, через кого можно ездить и заправлять баллоны в больницу по несколько раз в день. Потом нам дали бесплатно кислородный концентратор со словами: «Я понимаю, в какой вы сейчас ситуации. Спасайте». Знали бы мы на неделю раньше, мы бы спасли… и от этого еще больнее и тяжелее принять реальность», — отмечает Юлия.

Надо затаить дыхание до декабря

Полный коллапс: больные COVID-19 одесситы дерутся за кислород © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На брифинге глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сейчас в Украине предусмотрено 53 445 койко-мест для больных коронавирусом, из них заполнены пациентами примерно половина — 27 792. При этом, отмечает Степанов, в начале пандемии, количество койко-мест было почти в 4,5 раза меньше — их тогда насчитывалось 12,7 тысячи. А главное, из более чем 53 тысяч койко-мест половина обеспечена кислородом или централизованно, или за счет кислородных концентраторов. А это 25 996 коек.

«В целом по стране у нас 12 168 свободных коек с кислородом. Но есть регионы, где ситуация довольно напряженная. Это Киев, Черкасская и Харьковская области. Мы считаем, что там недостаточное количество», — сказал Степанов.

В целом он подытожил, что «ситуация полностью контролируется», а под лечение больных планируют вводить новые койко-места. Кроме того, утверждает глава Минздрава, правительство выделяет деньги на лечение больных и обеспечение больниц необходимыми медикаментами и оборудованием.

Украинец умер от COVID-19, отдав свой кислород сыну © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

«В Киеве не госпитализируют тех, у кого сатурация 90. И не надо говорить, что это одиночные случаи. В Киеве человеку с сатурацией 80 дают подышать 30 мин. каждые 6 часов. И не надо говорить, что так не бывает. В регионах люди стоят в очереди на госпитализацию неделю и больше. Про какие 12000 свободных коек с кислородом он несет?» — отмечают волонтеры.

Как говорят медики, цена вопроса для страны минимальная:10-литровый кислородный концентратор стоит 40 тыс. грн, 10 тыс. концентраторов обойдутся в 400 млн грн. Но сегодня этим озабочены только волонтеры из разных благотворительных организаций.

И еще одно — медики отмечают, что дефицит кислорода напрямую связан с дефицитом кислородных баллонов. На сессии Генического райсовета выделили деньги на приобретение 50 баллонов для кислорода. Однако местная больница нуждается в 150 баллонах, ведь за день для больного коронавирусом нужно 3-4 баллона кислорода. Оказывается, дефицита самого кислорода нет, не хватает емкостей. Поэтому администрация Генической центральной райбольницы просит неравнодушных граждан помочь обеспечить баллонами для кислорода медучреждение.

При этом в МОЗ прогнозируют, что до середины декабря только 80% коек для больных ковидом будут обеспечены кислородными магистралями и кислородными концентраторами. Даже несмотря на то, что государство выделило на это 900 млн грн финансирования. Больницы не успевают с закупками и с проведением работ.