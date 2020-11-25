На проходившем в минувшие выходные в онлайн-формате саммите «Большой двадцатки» лидеры крупнейших стран договорились о замораживании долговых выплат для бедных стран в связи с пандемией Covid-19

К этому же они призвали и частных кредиторов, чтобы облегчить бедным странам долговое бремя и дать возможность высвободить средства для борьбы с пандемией.

МВФ отметил странность налоговой политики Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, многие государства не способны выполнять свои долговые обязательства из-за пандемии нового коронавируса и связанного с ней экономического кризиса. Для помощи им будет направлено более $14 млрд, а в случае отсутствия улучшения ситуации, отсрочку по выплате предыдущих кредитов могут продлить на более долгий срок.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал 22 ноября списать долги бедным странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года из-за пандемии.

Беднейшей страной европейского континента последние годы является Украина, которая активно набирала все эти годы долги, в особенности у МВФ. Новые кредиты, которые Киев активно вымаливает, идут преимущественно на оплату старых долгов. Проще говоря, Украина живет по принципу «перезанять, чтобы переотдать».

Как отмечает глава подкомитета парламента по вопросам финансов, депутат Ольга Василевская-Смаглюк, за предыдущие 10 месяцев года почти все поступления от внешних кредиторов ушли на выплату им же по старым долгам. «Интересно, что по сути все заимствования за 10 месяцев мы потратили на погашение государственного долга — почти 337 млрд грн, и еще на обслуживание — 104 млрд грн. Берем в долг, чтобы перекрыть старые кредиты», — говорит нардеп.

Для Украины пиковый период по выплатам кредитов наступит в мае 2021 года, так как придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015 году 3,8 млрд долларов госдолга.

Украина не получит транш МВФ до конца года — названа причина © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Легитимный-live» утверждает, что Киев не использует представившиеся возможности, так как именно представители грантовых структур убедили президента исполнять все требования МВФ. «Разумной альтернативой кредиту было бы обращение Зеленского к ведущим мировым державам с просьбой об отсрочке выплат и включении Украины в действие программы помощи. Однако этого не происходит, поскольку Офис президента сейчас тесно сотрудничает с «соросятами», а последние убедили главу государства в необходимости идти на выполнение всех требований МВФ и прочих мировых финансовых структур. Поэтому наша страна вновь продолжит практику постоянных займов в ущерб своим интересам», — пишет «Легитимный-live».

С весны этого года многие бедные страны мира использовали возможность реструктурировать долги, многим были списаны значительные суммы для более эффективной борьбы с пандемией, которая является все-таки проблемой глобального масштаба. Например, в августе 2020 власти Аргентины договорились с кредиторами о реструктуризации задолженности. Значительная часть госдолга при этом была списана. Однако Киев просто не обращался по этому поводу. Вместо этого, на фоне первого весеннего карантина в украинском парламенте продавливали законопроект об открытии рынка земли и прочие «хотелки» МВФ.

Сейчас же, по итогам недавним переговоров с МВФ главы Нацбанка и президента Зеленского, стало известно, что у МВФ появились и новые требования, которые Киев спешит удовлетворить. В частности МВФ выставил целый пакет требований: подконтрольные западу наблюдательные советы должны сохранить свой контроль над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Государственным бюро расследований (ГБР). Кроме того, реформа судебной системы должна пройти по проекту, предоставленному западными партнерами, а Конституционный Суд должен быть перезагружен. Еще МВФ требует переписать проект госбюджета на следующий год и снизить планируемый дефицит госбюджета с 6 до 5%, а также пересмотреть вопрос о повышении минимальной зарплаты.

Переговоры об этом ведутся даже в ущерб государственным интересам, как отмечает юрист Елена Лукаш. «В данный момент, игнорируя гос.интерес и даже здравый смысл, власть безуспешно ведёт переговоры с МВФ о предоставлении новых займов для погашения предыдущих и не собирается делать НИЧЕГО для реструктуризации долгов. Очевидно для кого и на кого работают эти редкие сво…», — пишет Лукаш.

Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что Киев беспокоится зря и денег всё-таки дадут — это в интересах самих кредиторов, но власти Украины чересчур уж пытаются им угодить. «МВФ пугает перспектива дефолта Украины. Банкротство страны станет слишком наглядным примером того, куда заводит излишне тесное сотрудничество с коллективным Западом. Думаю, украинское руководство могло бы и жестче разговаривать с кредиторами, но чиновники боятся повышать голос, — считает Золотарёв.

Авторы telegram-канала «Резидент отмечают, что существенную роль в такой угодливой политике Украины играет окружение Зеленского — советники, убеждающие его не пользоваться возможностями по реструктуризации долгов. «Проблема Офиса Президента в том, что они даже не рассматривают альтернативные сценарии работы с МВФ. Соросята убеждают Зеленского, что МВФ не даст Украине отсрочку, а признание «бедной» страной не позволит привлечь дополнительное финансирование из других фондов и кредитных организаций. Президента вводят в заблуждение ложной статистикой и мнением «нужных» экспертов, которые заявляют о крахе экономики Украины и нищеты населения если мы не выполним условия МВФ», — отмечает «Резидент».

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ говорит, что власти Украины идут на такие невыгодные условия из-за своих амбиций и желания повысить свой собственный статус. Ради этого и соглашаются на самые невыгодные для страны кредиты. «Благодаря сотрудничеству с МВФ статус этих людей на Западе повышается. Получается, что они представляют страну, которая сотрудничает с международными структурами, это выглядит солиднее. О последствиях они не задумываются. Брать кредиты стало неким ритуалом, даже религией. Ради собственной рукопожатности эти люди готовы платить долги до последнего украинца», — подчеркивает экономист.

Украина: провал власти на выборах и дорога к внешнему управлению. Главное на неделе 13-20 ноября от экспертов © пресс-служба президента Украины Джо Байденом экс-президент Петр Порошенко хвастается тем, что повысил цены на газ для населения даже выше, чем хотел МВФ. «В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100%-е тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%», — говорил Порошенко на аудио-записи. И новые власти Киева действуют в том же ключе.

Не будет покупатель даже напоминать о положенной ему скидке в магазине, если сам является сотрудником магазина, а покупает лишь от имени клиента (в данном случае — народа Украины). Такой «покупатель», скорее, постарается оформить сделку, наиболее выгодную продавцу, пусть даже под кабальные условия, в надежде получить затем повышение по службе и премию.