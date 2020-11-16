Эпопея с пандемией коронавирусной инфекции выходит на новый этап. Технологические гиганты — Китай, США, Евросоюз и Россия — находятся на финальных стадиях тестирования своих вакцин. Мир, затаив дыхание, ждет избавления, а корпорации — больших денег

Своя корова

Ряд ученых считает, что моровое поветрие остановится тогда, когда примерно 60–70% населения Земли получит от него устойчивый иммунитет. То есть из 7,8 млрд человек привиться вакциной должны где-то 5 млрд. Стоимость двух доз российской вакцины «Спутник V» для зарубежных рынков прогнозируют на уровне не менее 10 долларов. Западные препараты дороже. Франко-британская разработка Sanofi и GlaxoSmithKline выйдет в 42 доллара, а американо-германская Pfizer и BioNTech — примерно в 40 долларов. Власти США уже сделали предзаказ своей отечественной вакцины на 100 млн доз за 2 млрд долларов.

Если взять по-среднему, то есть 20 долларов на вакцинирование одного человека (а так на самом деле не будет), то речь идет о внезапно появившемся рынке минимум в 100 млрд долларов. За такие деньги, особенно во время экономического кризиса, можно на многое пойти. Война вакцин: кто захватит глобальный рынок? © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Во-первых, это значит, что каждая страна-производитель (или группа стран), несмотря на пустые разговоры о свободном рынке, будет по возможности закрываться от проникновения чужого продукта, даже если он окажется лучше своего. Во-вторых, каждая из указанных монополий включится в борьбу за сферы влияния, то есть за чужие рынки.

В Евросоюзе решение о возможности выдачи лицензии на продажу вакцины принимает Европейское агентство лекарственных средств. На основании его рекомендаций Еврокомиссия разрешает или не разрешает регистрацию. Данная процедура не во власти национальных правительств стран ЕС.

В конце октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер недвусмысленно пояснил, что граждане Евросоюза будут отдавать деньги только корпорациям Евросоюза.

«Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем. Это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на наш рынок, но они должны будут пройти глубокую процедуру сертификации, и они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях предоплаты», — заявил он.

На иное даже и рассчитывать не приходится. Находящаяся в руках корпораций госвласть платит из бюджета за вакцину. Так кому она будет платить— себе или конкурентам? Свою корову доить мы будем сами, и никак иначе, говорят они миру. Война вакцин. Почему Запад не хочет принять спасение из России © Пресс-служба АФК "Система" | Пресс-служба АФК "Система" | Перейти в фотобанк

Все равны, но кое-кто равнее

Что касается США, то еще в августе тогдашний глава аппарата Белого дома Марк Медоуз прямо сказал, что российскую вакцину американцы покупать не будут:

«Мы не примем иностранные испытания от России… Российские испытания… Я бы не стал принимать эту вакцину».

Ну уж если такова позиция администрации большого «друга» России Трампа, то от Байдена ожидать тем более нечего. Если честно, совершенно непонятно, почему патриотическая общественность в России в большей своей части так яростно вписывается за Трампа и переживает о фальсификациях на американских выборах. Даже на самых кристально честных выборах в США победу одержит исключительно представитель американского капитала. А друзей России, в смысле российского капитала, среди них нет и быть не может. Все они друг другу конкуренты.

Особенно когда на большие деньги претендует совместный американо-германский разработчик вакцин. Таким образом монополизируется рынок общей сложностью в 850 млн человек (США + ЕС).

Pfizer и BioNTech уже в середине текущего месяца подписали договор с Евросоюзом о поставке 200 млн доз вакцины с возможностью дополнительного производства еще 100 млн доз при необходимости. Препарат произведут, естественно, на заводах в США, Германии и Бельгии. Нет никакого смысла искать места для производства с более дешевой рабочей силой. Ведь у монополии нет конкурентов и цену товара она может выставить почти произвольно. Кстати, если нужно проколоть 70% населения, то как раз небольшая рыночная ниша в ЕС остается для франко-британской вакцины Sanofi и GlaxoSmithKline или англо-шведской AstraZeneca. США и Германия сильнее, чем Франция и Великобритания, поэтому и доля у них больше.

Однако произвести в 2021 году Pfizer и BioNTech собираются до 1,3 млрд доз вакцины, что означает наличие внешних рынков. Например, Японии, которая уже предварительно заказала 120 млн доз. Всего же этой вакцины заказано 600 млн доз.

И то, что так называемые развитые, то есть самые богатые, страны по данным исследовательского цента Global Health Innovation Center при Университете Дьюка забронировали себе больше половины от того количества доз, которые при нынешних мощностях могут произвести корпорации, тоже нормально для существующего мироустройства. В исследовании указано, что 1/6 часть зарезервирована для США (1 млрд доз, примерно по три дозы на одного гражданина), а Канада заказала вообще по 10 доз на одного гражданина. Интересно, сколько сможет получить Мексика или Колумбия? Война вакцин вышла на уровень испытаний. Российский "Спутник V" уже в Индии и Венесуэле © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

И.о. президента Украины Кристина Квин

Россия, безусловно, тоже борется за рынки для своей вакцины. Ее исследования проводятся в Белоруссии, Венесуэле, Узбекистане, Египте, ОАЭ и даже в Непале. 50 стран мира оставили заявки на покупку российского продукта, эффективность которого, согласно исследованиям, ничуть не меньше американо-германского. А вот цена существенно ниже.

Но, как мы уже увидели, в мире государственных или поддерживаемых государствами монополий этот фактор играет второстепенную роль. Когда Венгрия летом сделала предзаказ 5 млн доз вакцины у Еврокомиссии, все было хорошо. Но как только там решили купить еще и российскую продукцию, как тут же Еврокомиссия отреагировала на это угрозой санкций: получать госзаказы должны только «свои» корпорации.

Опосредствованно диктовать свою волю членам ЕС корпорации могут на законном основании, ссылаясь на необходимость внутренней сертификации и т.д. А вот с зависимыми «независимыми» государствами получается уж совсем на грани фола. Особенно с Украиной. Стоило 13 октября министру здравоохранения Максиму Степанову лишь заикнуться, что Украина рассмотрит возможность приобретения российской вакцины в случае, если ее одобрит ВОЗ, как через пару дней он очутился на ужине с временной поверенной по делам США в Украине, или, иначе, главой американского посольства Кристиной Квин. В итоге на Facebook-странице посольства появилась следующая запись:

«Вчера временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!»

Вот так, с «НЕ» большими буквами и восклицательным знаком в конце. Я бы тоже радовался, если бы мог получить несколько миллиардов, просто пообедав с человеком. Неудобно вышло? Ничего подобного. Неудобно спать на потолке, а продажа вакцины — это большие деньги. Да и по большому счету, кого сейчас может удивить очередное доказательство внешнего управления Украиной? Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

А еще, оказывается, Кристина Квин объяснила Степанову, что третью фазу тестирования американо-германской вакцины неплохо было бы провести на гражданах Украины, а разговоры о покупке российского продукта «наламывают ход». По крайней мере директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко на телеэфире сказала, что «мы тоже получили первую заявку на прошлой неделе на проведение третьей фазы европейского производителя, и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4200 добровольцев смогут принять участие в этом проекте».

Расстановка сил меняется

Есть еще один отличный вариант, как западные корпорации могут заработать, пользуясь силой контролируемых ими государств.

Пока границы у всех закрыты, но как только в США и Евросоюзе произведут массовую вакцинацию и будут более-менее уверены в безопасности, обязательно начнут принимать трудовых мигрантов. Они нужны по многим причинам — начиная от демографических (старение населения и т.д.) и экономических (поддержание относительно низкого уровня зарплат для работяг) и заканчивая чисто политическими (перенаправление народного гнева на мигрантов, которые якобы отнимают у людей работу).

Сотни тысяч ежегодно устремляются в США и Европу из Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Юго-восточной Азии в поисках лучшей жизни. И это речь только о легальной миграции. Воистину в XXI веке главный источник обогащения не нефть, не газ и даже не хайтек, а люди. Ведь ясно, что без прививки никого не пустят. И ясно, что не пустят без сертифицированной прививки. То есть китайские или российские вакцины для толп данных мигрантов не будут иметь никакого практического значения. Покупать придется продукцию американских и европейских компаний.

Впрочем, пока без всяких шуток загнивающая часть мира (с падением ВВП), играя в протекционистские игры, отказывается от ею же придуманного экономического глобализма, прогрессирующая часть мира в виде Китая (с ростом ВВП даже во время пандемии) создает самую большую в мире зону свободной торговли. В организацию «Всесторонее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП) войдут 14 стран с населением в 2,2 млрд человек и совокупным ВВП в 26,2 трлн долларов. Забавно, что это произошло благодаря Дональду Трампу, который считается большим врагом Китая. Ведь именно по инициативе Трампа в 2017 году прекратило существование Транстихоокеанское партнерство.

А в эту зону свободной торговли с США входили почти все те страны, которые сейчас создают ВРЭП с Китаем. Мало того, с КНР сближаются такие зависимые от Соединенных Штатов страны, как Филиппины, Австралия, Новая Зеландия и даже Южная Корея с Японией. Никакая продажа вакцин марионеточной Украине не компенсирует такую страшную потерю.

Экспорт же Китая тем временем в сентябре этого года вырос на 9,9%. А еще КНР практически вытеснила Запад из Африки, куда вкладывает баснословные деньги на строительство дорог, железных дорог, портов, электростанций, больниц, проводит китайско-африканские форумы по безопасности. Так что вполне понятно, кто будет покупать 13 китайских вакцин от коронавируса, 4 из которых (почти половина в мире) находятся на 3-й фазе клинических испытаний.

Усугубленный пандемией экономический кризис и история с вакцинами отчетливо отражают сложившуюся в мире расстановку сил. Россия пытается продать свою вакцину, используя оставшееся влияние на постсоветском пространстве и тянущийся к ней ряд стран в Восточной Европе, Ближнем Востоке и Латинской Америке, которые осознают, что их бедность непосредственно связана с богатством Вашингтона и Брюсселя. Китай просто растет и мягко, без насилия, исключительно на основе взаимного экономического интереса создает себе пространство для торговли, выдавливая известных конкурентов.

А США и ЕС остается лишь вести себя как слон в посудной лавке — продвигать свою вакцину с помощью санкций и прямого политического давления, указывая, кому что покупать и вообще никак не учитывая интересы других. Это все еще эффективно, но мало кому нравится. Именно поэтому даже Япония с Южной Кореей входят во ВРЭП, а Индия с Пакистаном — в ШОС.

К сожалению, когда санкции и посольства перестанут давать ожидаемый эффект, в ход пойдет оружие. Два раза в XX веке та же самая ситуация приводила к мировым войнам. Мы все надеемся на благоразумие принимающих решения лиц, но, когда на кону большие деньги, надежда не лучшая защита.