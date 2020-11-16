Итоги выборов 25 октября в Киеве были объявлены только 6 ноября. ЦИК, как мы уже писали, думала 12 дней. В 2014 году результаты были установлены быстрее: выборы состоялись 25 мая, а результат был объявлен 3 июня (девять дней). А вот во время досрочных выборов 2008 года результат появился всего через пять дней (25—30 мая). Деградация налицо…

Явка на выборы в столице составила менее 30% против 37% по стране в целом. Это даже лучше, чем было в 2014 году, когда в выборах приняли участие 28,5% киевлян.

Выборы мэра

По данным экзитпола, проведённого Социологической группой «Рейтинг», первое место занял действующий мэр Виталий Кличко, получивший 47,8% голосов. Этого, однако, было недостаточно для победы, и во второй тур выходил представитель ОПЗЖ Александр Попов с 8,6%.

Однако, по окончательным данным, вопрос о втором туре был снят. Всего в выборах участвовали 20 кандидатов, результаты же наиболее рейтинговых из них были такими:

— Виталий Кличко — 50,5%;

— Александр Попов — 9,5%;

— Сергей Притула («Голос») — 7,9%;

— Алексей Кучеренко («Батькивщина») — 6,3%;

— Ирина Верещук («Слуга народа») — 5,4%;

— Андрей Пальчевский («Победа Пальчевского») — 5,3%.

Остальные кандидаты получили менее 5% голосов избирателей, включая таких заметных, как недавний кандидат на пост президента Игорь Смешко (всего 3%) и Александр Омельченко — сын легендарного Шур Шурыча, руководившего городом с 1996 по 2006 год.

Естественно, возникли сомнения относительно того, были ли «нарисованы» результаты выборов или нет. Естественно, возможности для «рисования» были, и команда Кличко вряд ли ими не воспользовалась. Но практического значения это не имеет — Кличко всё равно остался бы в кресле мэра.

Разумеется, Кличко — плохой мэр и город пришёл при нём в упадок, но тут надо иметь в виду несколько обстоятельств.

Во-первых, отношения Кличко и киевлян имеют долгую историю. Впервые он выдвигался на выборах 2006 года и занял второе место. На досрочных выборах 2008 года он не победил только из-за упорства Юлии Тимошенко, которая проталкивала электорально безнадёжного Александра Турчинова. В 2015 году Кличко вообще должен был идти на пост президента, с хорошими шансами на успех, и этому походу помешал только майдан. В 2014 и 2015 годах он переизбирался городским головой, получив в одном случае 56,7%, а в другом — 40,6%.

Во-вторых, обратите внимание на состав конкурирующей команды. За кого голосовать? За галичан Притулу и Верещук, которые буквально вчера стали киевлянами по месту жительства? Или за Пальчевского?

Толковыми кандидатами являлись только Попов и Кучеренко.

Первый фактически руководил городом в 2010–2014 годах в качестве назначенного президентом главы администрации, в то время как избранный мэр Леонид Черновецкий самоустранился от исполнения обязанностей и даже уехал из страны. Как руководитель городского хозяйства Попов был, пожалуй, неплох (и то сказать: за его спиной был Николай Азаров — пожалуй, лучший премьер в истории Украины), но:

— он так и не смог стать для киевлян своим (сам он бывший мэр Комсомольска Полтавской области, нынешних Горишних Плавней);

— его считали «узурпатором власти» в 2010–2014 годах (в смысле, лишил Киев избранного мэра Янукович, но исполнял-то функции Попов);

— в ноябре 2013 года именно он отдал приказ устанавливать на майдане ёлку, что привело к инциденту с «онижедетями» и росту майданных настроений (кстати, многие считали, что в той ситуации Попов работал в интересах оппозиции).

Сейчас же он представляет не самую популярную в Киеве партию «Оппозиционная платформа», что автоматически исключало его победу.

Кучеренко — бывший министр по делам ЖКХ, но, опять же, ставленник политической силы, чей звёздный час в Киеве уже далеко позади. К тому же у киевлян есть к Тимошенко и свои претензии, связанные хотя бы с выборами 2008 года.

В общем, как бы Кличко ни был плох, но его переизбрание закономерно.

Выборы Киевсовета

В выборах городского совета участвовали 24 партии, включая столь оригинальные, как Партия национального эгоизма (честно заняла последнее место). В состав Киевсовета вошли, однако, только семь из них (в прошлом составе, избранном в 2015 году, партий было пять).

Результаты выборов были следующими:

— «Европейская солидарность» — 21,8% (31 место);

— УДАР В. Кличко — 21,3% (30 мест).

В 2014 году УДАР шёл на выборы в составе блока Петра Порошенко, который получил в сумме 27,6%, что дало 52 места. От разделения партий результат улучшился. Даже в абсолютных цифрах две партии получили 280 тыс. голосов против 238 тыс.

Кстати, на парламентских выборах ЕС получила 16,7%, правда, в абсолютных значениях результат был значительно лучше, чем у двух партий сейчас, — почти 380 тыс.;

— «Единство Александра Омельченко» — 9,3% (14 мест).

В 2015 году партия получила 7,8% и 15 мест;

— ОПЗЖ — 8,3% (12 мест).

В 2015 году тогда ещё единый «Оппозиционный блок» в состав горсовета не прошёл, получив всего 4,8% голосов. На выборах 2019 года за ОПЗЖ проголосовали в городе 7,8%, но в абсолютных значениях сейчас результат партии оказался хуже;

— «Слуга народа» — 8% (12 мест).

Тут, понятно, всё плохо — после 36,5%…

— «Батькивщина» — 8% (12 мест).

На выборах 2015 года партия получила 8,9% и 14 мест в горсовете. В прошлом году её результат в столице составил 8,4%, но в абсолютных значениях тогда было почти вдвое больше голосов…

— «Голос» — 6,3% (9 мест).

В 2019 году партия получила в столице 9,9%. В 2015 году место «Голоса» замещала «Самопомощь» с 11,8%.

Вплотную к барьеру подобралась «Победа Пальчевского» (4,8%). Гораздо меньше получила «Сила и честь» (3,5%, в 2019 году — 5,5%).

«Свобода», которая в 2015 году прошла в горсовет, получив 7,7%, в этот раз проиграла с результатом 3,3%. В прошлом году её результат составил 2,6%, но общее количество избирателей партии было несколько больше.

Выводы

Поражение «Слуги народа» в Киеве было предсказуемым, хотя результат оказался хуже ожидаемого. Помимо факторов, общих для всей страны (переход «слуг народа» из представителей народа в представители власти, невыполнение предвыборных обещаний и т.п.), были и моменты, характерные именно для Киева.

Во-первых, Киев по своим политическим ориентациям всегда был ближе к западным регионам. Это связано со столичным статусом — в город постоянно привлекалась украинская творческая интеллигенция и западноукраинские управленческие кадры. Местные избиратели с начала 1990-х предпочитали голосовать за кандидатов-патриотов. А Зеленский всё же представитель Юго-Востока. Его успех в прошлом году действительно был скорее случайностью.

Во-вторых, сыграла свою роль крайне неудачная кадровая, да и вся остальная политика в Киеве.

Верещук, при всех своих достоинствах, вовсе не была хорошим кандидатом для Киева. А её избирательная кампания, кажется, была направлена на её же дискредитацию.

Можно вспомнить скандалы с «Велюром» и «Эпицентром» во время весеннего локдауна, коррупционные следы от которых вели в Офис президента.

Список можно продолжать.

В-третьих, выборы, по сути, были проиграны ещё в тот момент, когда Офис президента не нашёл юридических возможностей для проведения досрочных выборов осенью прошлого года. Тогда у представителя «Слуги народа» возможностей было бы больше (даже учитывая факторы поддержки Кличко, перечисленные нами выше).

Правда, с Кличко удалось договориться. Во всяком случае — он поддерживает ОП в конфликте с мэрами из-за карантина выходного дня. Но за это, очевидно, власти тоже придётся как-то платить…