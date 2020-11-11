Ситуация с мостами на Украине плачевная. До 2018 года уровень финансирования ремонта мостов на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения был крайне низким. В последние годы на мосты приходилось менее 5% средств, выделенных на дороги

Такой подход власти объясняли тем, что более 90% автомобильных дорог слишком изношены, поэтому основная часть денег направлялась именно на их ремонт.

По остаточному принципу

Еще в 2018 году на тот момент министр инфраструктуры Владимир Омелян докладывал, что из 6 тысяч мостов, находящихся на балансе «Укравтодора», тысяча находятся в аварийном состоянии и еще 2,5 тысячи нуждаются в ремонте.

По официальным данным «Укравтодора», по состоянию на май 2020 года на автомобильных дорогах общего пользования насчитывается 16 155 мостовых сооружений, из них 5845 — на дорогах государственного значения и 10 310 — местного. Более 10 тыс. из них не соответствуют современным нормам и стандартам по габаритам и грузоподъемности, а более 2 тысяч нуждаются в срочном ремонте. Средний возраст мостов составляет 56 лет, поскольку 81% мостов построен до 1980 года. На Украине мост на дороге международного значения залатали тряпками © скриншот видео "ТСН"

По данным аналитической экспертной системы управления мостами (АЭСУМ), за последние 5 лет количество мостов, находящихся в аварийном состоянии, увеличилось вдвое и составляет 152 единицы: на дорогах государственного значения — 124, на дорогах местного значения — 28. Однако эта цифра, вероятно, занижена, из-за того, что лишь 35% мостов были обследованы. Если говорить в абсолютных цифрах, то на дорогах государственного значения обследовано 4098 мостов, на дорогах местного значения — 1539.

По данным экс-замминистра инфраструктуры Александра Кавы, в стране около 17 тысяч мостов, из которых 9 тысяч нуждаются в капитальном ремонте. Только в Киеве 27 мостовых сооружений (или 16% от их общего количества) определены как неработоспособные.

У семи нянек дитя без глаза

К сожалению, проблемы с мостами на Украине не решаются годами, а то и десятилетиями. Например, из-за наводнения в 2008 году в Карпатском регионе были повреждены 360 автомобильных и 561 пешеходный мост. Они не имеют стратегического значения, как мосты через Днепр или Южный Буг, но они соединяют несколько районов запада Черновицкой части области и юга Ивано-Франковской области.

Остатки моста в родном селе певицы Софии Ротару Маршинцы Черновицкой области — памятник чиновничьей безответственности и пустым обещаниям. Жители Герцаевского и Новоселицкого районов уже более 11 лет ожидают реконструкции моста, который был разрушен стихией еще в 2008 году.

Июньское наводнение 2020 года вновь насело серьезный ущерб транспортной инфраструктуре в западных регионах Украины. В результате разгула стихии было полностью разрушено 64 моста, повреждено 135 мостов.

Но не только стихия виновата в разрушении украинских мостов. Причинами их неудовлетворительного состояния стали несколько факторов. Первый — в стране нет одного органа, который отвечает за все мостовые переходы. На Украине есть дороги государственного значения, местного значения и коммунальные дороги. Соответственно, за мосты, которые расположены на государственных дорогах, отвечает Служба автодорог (Укравтодор). За дороги и мосты местного значения — областные государственные администрации (ОГА), за коммунальные — муниципалитеты, начиная от районного и ниже. «Рассказывай, Андрюша, больше ада»: мэр Днепра отреагировал на откровения Богдана по ремонту моста © dnepr.com

Кроме того, есть мосты "Укрзализныци", в том числе и внеклассные. Например, Петровский железнодорожный мост в Киеве или ж/д часть Дарницкого моста. Соответственно, определить, сколько средств выделяется ежегодно на поддержание мостов, сложно. Только Укравтодор в 2019 году выделил больше 1 млрд грн на ремонт мостов.

По данным финплана автодорожного ведомства, на восстановление искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования госзначения планируется направить в 2020 году чуть более 1,94 млрд грн.

Мировая слава

Мировую известность приобрел аварийный мост в Полтавской области, который еще в начале двухтысячных был отнесен телеканалом "Дискавери" к числу самых опасных в мире. Речь идет о Крюковском автомобильно-железнодорожном двухуровневом мосте в городе Кременчуг. Через этот мост проходит международная трасса М-22 Полтава-Александрия и национальная дорога М-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг) — Мариуполь, плюс городской трафик.

Мост был открыт еще в 1949 году на опорах, построенных… в 1872-м. В 1988 и в 2007 годах на Крюковском мосту производился ремонт дорожного покрытия с полным перекрытием движения транспорта. Аварийным мост был признан еще в конце прошлого столетия. А вопрос возведения новой переправы через Днепр обсуждался перед каждыми выборами разных уровней.

На проектирование моста через Днепр в Кременчуге в разные годы были потрачены десятки миллионов гривен бюджетных средств. Но несколько лет назад руководство автодорожной отрасли Полтавской области сообщило, что Кабмином предлагается строительство нового моста в другом месте, за десятки километров от Кременчуга. Институт нацпамяти Украины готовится видоизменить мост Патона и статую Родины-матери в Киеве © Ukraina.ru

И хотя местные власти протестовали, разработкой проекта объезда Кременчуга с мостом через Днепр в начале 2017 года занялась «China Road and Bridge Corporation». Возведение сооружения планировали начать в 2018 году, но так и не начали. В апреле 2019 года в Китае было согласовано подписание инвестиционного соглашения между Украиной и Китаем на сумму $340 млн на строительство моста через Днепр. В данном случае речь идет об объездном мосте в Кременчуге. Этим же соглашением предусмотрено провести капремонт и Крюковского моста, который после постройки нового будет использоваться исключительно как внутригородской.

Но не одним Крюковским мостом «богата» область. Всего на ее территории 572 моста. Из них восемь (в том числе мост в Кременчуге) — аварийные.

От Тернополя до Чернигова

Тернопольская область может похвастаться наличием 245 мостов и путепроводов, при этом в критическом состоянии находятся всего три из них. Так, мост в селе Лысовцы, который соединял Борщевский и Залещикский районы, обрушился еще в феврале 2019 года. Примечательно, что Служба автомобильных дорог в Тернопольской области обследовала этот мост в 2018 году и внесла его в список объектов, которые подлежат ремонту в 2019-м, но мост устал ждать ремонта.

Еще один проблемный мост является частью объездной дороги Тернополя. Расположен он при въезде в пригородное село Великие Гаи, поэтому горожане называют его «Гаевский мост». Это часть коммунальной дороги города, а также часть международной трассы Берлин-Киев. Именно поэтому долго спорили, кто же должен ремонтировать аварийное сооружение. В результате эту миссию возложили на городской совет, поскольку объект расположен на территории Тернополя.

Из-за аварийного состояния моста движение по нему частично ограничили с 1 мая 2019 года, что сразу же привело к массовым заторам в часы пик. Мост вот-вот должны сдать в эксплуатацию. Но, когда будет воплощен весь проект с развязкой, говорить не берутся. Объясняют, что на весь комплекс нужно много средств и город «не потянет». Поэтому в мэрии рассчитывают на помощь из государственного и областного бюджетов.

На балансе Службы автомобильных дорог Днепропетровской области, прогремевшей на всю страну во время пресс-конференции Зеленского, всего 364 моста и путепровода, 159 сооружений требуют ремонта. Четыре — находятся в аварийном состоянии. В частности, путепровод автодороги международной трассы М-04 Знаменка — Луганск — Изаварино км 301+900, путепровод автодороги М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта км 228+778 (Хорошевский путепровод), мост на автомобильной дороге территориального значения Т-04-32 Божедаровка — Малософиевка — Никополь и мост на автодороге Т-04-20 Одаривка — Томаковка — Вищетарасовка. Не могут остановить. Разводной мост взбесился в Николаеве © commons.wikimedia.org, Aleksandrit

Из 390 мостов в Одесской области около половины нуждаются в ремонте: техническое состояние 177 сооружений на дорогах государственного значения не соответствует действующим нормам. Но есть и сооружения, которые могут вот-вот рухнуть.

Как отмечают местные специалисты, проблема мостов в Одесском регионе давняя и ЧП уже случались. Пять лет назад на юге области — в селе Калчева Болградского района произошел обвал одного из двух пролетов каменно-арочного моста на автомобильной дороге Новые Трояны-Червоноармейское-Васильевка-Каменка. Данная магистраль — общего пользования, с нее выезд на международный пункт пропуска с Молдовой. В прошлом году, опять в том же районе во время дождя на участке дороги Т-16-06 Болград — Кубей на другом мосту образовался провал.

Как оказалось, неизвестные злоумышленники много лет назад украли металлические конструкции, на которых держались бетонные плиты. В Одесской облгосадминистрации ОГА отмечают, что особое беспокойство вызывают 15 мостов. При этом считают, что оперативно, вне очереди, необходимо отремонтировать три сооружения: на международных трассах — Одесса-Южный и Одесса-Рени (на румынский Бухарест), а также — на дороге государственного значения Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши.

В Черниговской области, по данным Службы автомобильных дорог в области, 255 мостов/искусственных сооружений. Из них 9 — аварийных. В этом году планируют отремонтировать 6 из них.

В Николаеве аварийным является разводной Южнобугский мост, более известный под названием "Варваровский". Он соединяет микрорайон Варваровка с городом и является частью международного автомобильного коридора Вена-Будапешт-Одесса-Мелитополь-Ростов-на-Дону. Мост построен летом 1964 года. Капитально ремонтировался один раз — с июля по октябрь 1991 года (производилась замена металлоконструкций ортотропной плиты разводного пролета и асфальтобетонного покрытия).

В начале 2000-х проводились также локальные работы по ремонту проезжей части моста. В 2008 году проектный институт «Киевсоюзшляхпроект» опубликовал заключение, в котором обосновал необходимость срочного ремонта. Однако ремонтные работы не начались до сих пор.

В октябре 2019 года, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть. Сейчас «Укравтодор» официально принял на баланс Варваровский мост, и его ремонт перестал быть головной болью городской власти.

В Запорожской области всего 154 моста, через которые проходят дороги общегосударственного значения. Девять из них находятся в аварийном состоянии и движение по ним закрыто. Специалисты называют это «пятым эксплуатационным состоянием». Еще 72 моста имеют статус ограниченной работоспособности. То есть, эти сооружения нуждаются в срочном ремонте. Недостоин обнажения: ремонт моста в Днепре не прошел проверку ню-модели © dnipro.depo.ua

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрея Ивко, фактически половина запорожских мостов находится в непригодном для использования состоянии. Правда, эта проблема, как и во всей стране, возникла не вчера и не сегодня. Сооружения разваливаются годами, а в некоторых случаях их капитально не ремонтировали с момента ввода в эксплуатацию — более 50-60 лет.

Тема аварийных мостов актуальна и для Житомира, где долгие годы не ремонтировался подвесной мост через реку Тетерев в Житомирском парке имени Гагарина. Четыре года назад это сооружение наконец-то отремонтировали. До этого мост долгое время считали аварийным, и жители просто боялись по нему передвигаться, так как при ходьбе люди чувствовали, как это сооружение вибрирует. На ремонт его закрыли в мае 2016-го и ремонтные работы продлились до осени.

По данным Службы автодорог Житомирской области, в регионе сейчас реконструируют 4 искусственных сооружения, подлежащих срочному ремонту — на магистрали М-06 (обход Житомира), ремонт еще двух мостов — путепровода через железную дорогу (на км 310 + 832 на пути Н-02) и мост через реку Ирпень (на км 38 + 596 на а / д Т-06-11). Полностью отремонтировать их планируют в следующем году. До конца же этого года в регионе также запланированы проектные работы по капитальному ремонту отдельных мостов: через реки Гнилопять, Тетерев, Очеретянка (в поселке Черниговка), а также через ручей в селе Молчановка.

Похоже, что Житомирская область едва ли не единственная, в которой пытаются успешно реализовывать пятилетнюю национальную Программу по восстановлению мостов.