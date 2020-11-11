На четверг, 12 ноября, в Ереване назначена акция протеста против договора по Нагорному Карабаху, подписанного премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Организовывают акцию радикалы, которые весьма негативно относятся не только к Турции, но и к России

Во вторник, 10 ноября, на одном из популярных в Армении Telegram-канале «Воссоединение» анонсировали митинг в центре Еревана в четверг, 12 ноября.

«Уверен также, что увеличение наших провалов и потерь откроет новый путь к суверенному национальному государству. В то же время мы должны иметь в виду, что навязанное нам русско-турецкое заговорщическое перемирие и их план по захвату и расчленению Арцаха оторваны от реальности и не могут быть реализованы до конца. Мы обязаны и способны оправдать героическое самопожертвование тысяч наших молодых солдат и офицеров. Я полон решимости инициировать сплочение вокруг цели сорвать совершенное предательство. В четверг, 12 ноября, в 16:00 приглашаю наш народ на митинг на площади Свободы. Результатом начинающегося этим митингом процесса станет суверенная Армения нашей мечты с границей от Куры до Аракса», — цитировал канал лидера армянской партии «Сасна црер» Жирайра Сефиляна. Главы России, Армении и Азербайджана заявили об окончании войны в Нагорном Карабахе © REUTERS, Hayk Baghdasaryan/Photolure/File

Кроме Сефиляна на митинг позвали и другие члены оппозиционного объединения «Национально-демократический полюс» (НДП): Альберт Багдасарян, Ара Папян, Аркадий Варданян, Арменак Кюрегян, Гарегин Чугасзян, Егише Петросян, Варужан Аветисян и Тигран Хзмалян.

Примечательно, что ранним утром 10 ноября, когда Ереван отходил от беспорядков из-за подписания договора между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху, НДП выступил с заявлением, в котором обвинил в произошедшем Россию и Турцию и призвал не возвращать к власти старых политиков.

«Россия и Турция в очередной раз за счет Армении и армянского народа формируют свои сферы влияния. Для достижения своих целей они развязали эту войну, создали угрожающую нашему выживанию ситуацию и навязали нам свои условия. В свою очередь, наше бесхребетное правительство, осталось верным «русскому сапогу», тем самым лишив Армению какой-либо альтернативы, удержало нас в сфере русско-турецких интересов и вследствие чего приняло условия капитуляционного мирного соглашения», — говорилось в заявлении.

Народные демократы назвали такое соглашение неприемлемым для армянского народа и нелегитимным. Беспорядки в Ереване. За мир в Нагорном Карабахе заплатили высокую цену © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

«Призываем население быть организованным, не поддаваться уловкам бывших преступников и их сателлитов, которые десятилетиями грабили и подтачивали нашу государственность и все свои действия направить на нейтрализацию внешних и внутренних врагов», — указывалось в обращении.

Те, кто созывают выйти на протестный митинг 12 ноября, довольно известны в Армении. Несмотря на это, до недавнего времени они были не очень популярны. Однако они вполне могут прийти к власти на волне общественного негодования.

Радикал со стажем

Утром 17 июля 2016 года группа вооруженных людей проникла на территорию патрульно-постового полка Армении в районе Эребуни на окраине Еревана. В ходе захвата погиб полковник Артур Ваноян, ранения получили полковник Арам Ованнисян, подполковник Грач Хотегян и младший офицер Гагик Мкртчян. Нападавшие взяли в заложники заместителя начальника полиции Армении Вардана Егиазаряна и замначальника полиции Еревана Валерия Осипяна и ряд других полицейских.

Захватчиками оказались радикалы из Фронта общественного спасения «Новая Армения». Они потребовали освободить содержащегося под арестом участника карабахского конфликта, лидера «Новой Армении» Жирайра Сефиляна. Ранее, 22 июня, Сефиляна арестовали по обвинению по статье «незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Сефилян к тому времени заслужил славу одного из главных политических радикалов Армении. Он родился в Ливане, принимал участие в защите ливанских армян во время гражданской войны, а в девяностых прибыл в Армению и принял участие в войне в Нагорном Карабахе. Он возглавил Шушинский особый батальон, освобождавший город Шушу от азербайджанских военных. За подвиги Сефиляна наградили Боевым крестом I степени.

Но отношения с другими «карабахцами» — руководившим с 1989 по 1993 года комитетом обороны Нагорно-Карабахской Республики Сержем Саргсяном и первым президентом этого непризнанного государства Робертом Кочаряном — у Сефиляна не задались. В 2006 году, когда Кочарян был уже президентом Армении, а Саргсян — министром обороны, Сефиляна арестовали за призывы к свержению власти.

Вечером 20 июля 2016 года — спустя три дня — возле захваченного здания произошли столкновения между оппозиционерами и полицейскими. В результате задержали 136 человек.

Сефилян вышел на свободу лишь в июне 2018 года, когда в Армении сменилась власть. Его выпустили прямо из зала суда, где рассматривалось ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Сефиляну. А в декабре 2019 года Кассационный суд вынес решение о прекращении уголовного преследования в отношении Сефиляна.

К тому времени Сефилян потерпел фиаско в политике. Созданная им партия «Сасна црер» в декабре 2018 года потерпела поражение, набрав 1,82% голосов. Несмотря на то что у партии было отделение в Нагорном Карабахе, особой популярности она не добилась и там. Парламент Армении попытался созвать заседание для импичмента Пашиняна © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом не только Сефилян, но и другие члены «Народно-демократического полюса» — объединения ряда армянских политиков — известны не только последовательной антироссийской риторикой, но и связями с Западом.

Не «соросята», но западные ястребы

Если на Украине политиков, связанных с Западом, подчас называют «соросятами», намекая на их молодость и неопытность, то средний возраст прозападных политиков Армении довольно солиден, а потому «соросятами» их при всём желании не назовёшь. То, что некоторые из членов «Народно-демократического полюса» именно прозападные политики, утверждает ряд СМИ.

Тот же Ара Папян — глава исследовательского центра Modus Vivendi — с 2000 по 2006 год был послом Армении в Канаде, а ещё раньше — в 1998 году — окончил Оборонный колледж НАТО в Риме.

Примечательно, что в комментарии изданию «Кавказский узел» после начала боев в Нагорном Карабахе Папян заявлял, что Армении невыгодно участие России в конфликте.

«Армении выгодно воевать один на один с Азербайджаном. Поэтому надо не допустить вовлечение России и, как следствие, Турции в конфликт. Достаточно, чтобы Россия выполняла свои обязательства по охране армяно-турецкой границы», — заявил он 30 сентября.

В 2013 году Папян обвинил Россию в том, что она оказывает давление на Армению инцидентом, когда российские пограничники смертельно ранили турецкого пастуха, незаконно перешедшего границу. Тогда же он заявил, что РФ может увеличить цену на газ вне зависимости от того, подпишет ли Армения соглашение с ЕС об ассоциации.

А Тигран Хзмалян — лидер «Европейской памяти Армении» 22 июня 2020 года опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором подверг критике слова российского лидера и назвал Великую Отечественную войну «вторым этапом Второй мировой войны».

«Я бы хотел напомнить Вам, что 300 тысяч погибших моих соотечественников — половина из всех мобилизованных армян, сражались в том числе и за возвращение наших исторических территорий, подаренных советской Россией Турции в 1921 году. Надежды наших предков на восстановление исторической справедливости были тщетны — ни пяди армянских земель не было возвращено Армении, несмотря на огромные жертвы, принесенные армянским народом. Поэтому сегодня, говоря о «традиционных российских территориях» и о «подарках русского народа», Вам следует вспомнить о преступном российско-турецком пакте Ленина-Кемаля 16 марта 1921 года, по которому советская Россия «подарила» Турции всю территорию Западной Армении, признанную Севрским договором и мандатом Лиги Наций. Вскоре, решением Сталина армянские Нахиджеван и Карабах также насильственно и противозаконно были подарены Россией Азербайджану», — писал Хзмалян.

Он заявлял, что именно договорённости советской России и кемалистской Турции стали прецедентом для пакта Молотова-Риббентропа.

«Предлагаю Вам начать ревизию территориальных проблем, которой Вы сейчас озаботились, с пересмотра российско-турецких договоров 1921 года. Армянский народ никогда не согласится с тем, что наша историческая Родина была «подарена» и разделена палачами и преступниками вопреки международному праву и исторической справедливости», — завершал своё письмо Путину политик.

И Сефиляна, и Папяна, и Хзмаляна и других можно было бы считать маргиналами, если бы не одно «но»: у Пашиняна фактически нет сильных противников, кроме представителей прежних властей, которые и довели армян до протестов 2018 года своей коррумпированностью и тем, что так и не смогли предоставить Армении образ привлекательного будущего. При этом часть армянского общества крайне недовольна условиями договора, который подписал Пашинян.

В таких условиях волна народного гнева вполне может вынести во власть маргинальные политические силы. И если до 12 ноября обстановка в Нагорном Карабахе ухудшится, смена власти в Армении вполне возможна.