На прошлой неделе на Украине выявили на 8 тысяч больше случаев коронавирусной болезни COVID-19, чем неделей ранее. А количество госпитализированных выросло на семь сотен

«За прошедшую неделю всего было выявлено 53 270 случаев заболевания коронавирусной болезни. Если сравнивать с позапрошлой неделей, то тогда было 45 286 случаев», — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, за прошедшую неделю были госпитализированы 7 248 человек, тогда как за позапрошлую неделю было 6 545 госпитализаций.

На 1 ноября Украина была по количеству новых случаев коронавирусной болезни 17-й в мире и 9-й в Европе, а по общему количеству выявленных за время пандемии заражений — 21-й в мире и 8-й в Европе (по данным за 31 октября). Комаровский: Тесты на коронавирус превратились в удачную бизнес-модель © Facebook, Евгений Комаровский

Такими темпами Украина может достигнуть показателя 15 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19 в сутки уже в ноябре. И тогда Минздрав будет вводить новые карантинные ограничения, мобилизовать всех медицинских работников и разворачивать полевые госпитали.

В оранжевой и красной зонах - почти вся Украина

Со 2 ноября, в стране обновили эпидемиологические зоны. Впервые в «оранжевых» и «красных» зонах оказались все области страны, за исключением одной.

К «красной» отнесены 11 областных центров, где установят самые строгие ограничения. В «красную» зону попали два новых областных центра — Житомир и Ужгород.

В зоне повышенной эпидопасности остались Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, Сумы, Николаев и Ровно.

В целом красный уровень эпидемической опасности объявлен в 112 административных единицах в 20 регионах Украины — это максимальное число с начала пандемии (на прошлой неделе «красных» зон было 100).

Тернополь перешел из «красной» в «оранжевую». Наименьший уровень распространения, согласно данным Минздрава и Кабмина, сохраняется в Херсонской области. Исключительно здесь сохраняются последние оставшиеся на Украине районы желтой и зеленой зон.

В «зеленую» попали всего два района Херсонской области — больше таких оазисов нет нигде на Украине.

Киев пока остался в «оранжевой зоне», хотя за сутки 1 ноября в столице было выявлено более полутысячи заболевших. Новое коронавирусное зонирование вступает в силу на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Закрытое метро и остановка общественного транспорта могут снова стать реальными, если Киев попадает в «красную зону» карантина из-за ежедневного роста количества новых случаев коронавируса. Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию «Сегодня».

Он допускает, что также придется отменить маршруты, которые следуют из Киева. Однако Ляшко подчеркнул, что совсем не обязательно, что это случится. Такой вариант не исключают, если коронавирус продолжит распространяться.

30 октября министр Степанов заявил, что Минздрав выступает против возвращения к жесткому общенациональному карантину. Даже несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19 и тот факт, что теперь почти вся страна оказалась в красной и оранжевой зонах карантина.

«Мы считаем, что стратегия адаптивного карантина, когда мы вводим ограничения в регионе в зависимости от эпидситуации, абсолютно правильная. Учитывая ряд факторов, в том числе экономические, мы должны максимально избегать полного локдауна», — заявил Степанов.

Когда Кабмин только вводил принцип распределения по карантинным зонам, предполагалось, что в красных зонах будут действовать запрет на работу ТРЦ, кафе, ресторанов; запрет либо ограничение работы городского и областного транспорта; запрет на посещение учебных заведений, включая школы и вузы.

Однако позже местным комиссиям по ТЭБ и ЧС разрешили участвовать в разработке особых карантинных мер для того или иного региона — с учетом пожеланий местных властей.

В итоге это обернулось тем, что почти нигде на Украине после введения режима красной зоны не вводили максимальный либо локальный локдаун: не останавливали транспорт, не закрывали полностью ТРЦ и рестораны и т. д.

Распространение красных и оранжевых зон со 2 ноября на ряд новых регионов также ознаменовалось решением местных властей не ужесточать ограничения. Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Мэры болеют и умирают

У городского головы Харькова Геннадия Кернеса в сентябре был подтвержден COVID-19, его в тяжелом состоянии госпитализировали в берлинскую клинику «Шарите».

Заболел короновирусом и мэр столицы Виталий Кличко. Но он, в отличие от Кернеса, чувствует себя хорошо, дело пока ограничилось самоизоляцией. Городской головы Тернополя Сергей Надал также переболел коронавирусом. Жена и теща мэра Львова Андрея Садового заболели Covid-19, у самого градоначальника — отрицательный результат тестирования.

Заболел коронавирусом мэр Умани Александр Цебрий, прославившийся тем, что изгонял из города «заразных» хасидов COVID-19 подхватил и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Победивший на выборах мэра города Белгорода-Днестровского в Одесской области Виталий Граждан заболел коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции.

Заболел COVID-19 и председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив. «Коронавирусные» листовки испугали украинских пенсионеров © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Коронавирус унес жизнь уже второго мэра, который побеждал на местных выборах — речь идет о действующем градоначальнике Новгорода-Северского Олеге Бондаренко. Бондаренко умер в Черниговской областной больнице, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Олег Бондаренко руководил Новгородом-Северским с 2015 года. На местных выборах 25 октября он был переизбран на второй срок.

Ранее от коронавируса умер Анатолий Федорчук — действующий мэр Борисполя (Киевская область) и главный претендент на должность главы Бориспольской ОТО, — так и не дождавшись своей победы на местных выборах 2020 года. Теперь в Борисполе будут заново выбирать мэра.

Кислородный голод

По заявлению главы Минздрава Максима Степанова, максимальное количество коек, которое можно ввести в оборот в медицинских учреждениях на Украине для лечения больных COVID-19, ограничена.

«… Много месяцев я обращаюсь к вам, дорогие украинцы, с одними словами: придерживайтесь правил потому, что у системы здравоохранения есть граница. Эта граница абсолютно конкретна- 52 тысячи коек. Больше быть не может. Откуда взялась эта цифра? Это 30% общего коечного фонда…», — сказал Максим Степанов на брифинге.

Андрей Лазарчук: Украина и Россия произведут вакцину от коронавируса, если станут единым государством © Facebook, Андрей Лазарчук Андрея Волянского удивляет озвученное в Минздраве граничное количество коек для больных коронавирусом.

«Министр считает, что в Украине 170 тысяч коек. Общедоступная информация — 309 000 коек на конец 2017 года, откуда такая разница? Неужели Супрун успела ликвидировать за 2 года 140 тысяч?

И второй вопрос: почему 30%, а не 35%, к примеру? Зачем разворачивать койки на стадионах, если есть больницы? Почему при угрозе гибели нескольких десятков тысяч людей в течение ближайших полугода нельзя быстро перепрофилировать еще, скажем, 20 тысяч коек и быстро провести к ним кислород? Деньги кончились?», — написал на своей странице в Facebook Андрей Волянский.

Как признался недавно главный санитарный врач Украины, из отведенных для больных коронавирусом 52 тыс. коек, только 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой, а это всего 40%.

В Министерстве здравоохранения планируют до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тысяч коек подводом кислорода.

А пока для того чтобы уменьшить нагрузку на стационары, решили снизить показатель сатурации (насыщения крови кислородом) как критерий госпитализации пациентов в стационары.

«Теперь средняя тяжесть заболевания будет определяться при уровне сатурации в 92%, а не 93%, как сейчас. Критерии, которые определяют необходимость в госпитализации: частота дыхания — менее 10 или более 30; сатурация — менее 92%; нарушение сознания; наличие ряда сопутствующих заболеваний», — пишет издание «Лига», ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины.

По словам Ляшко, изменения внесли из-за роста заболеваемости и увеличения количества нуждающихся в госпитализации пациентов.

МИД Украины сомневается, что Белоруссия ограничила пропуск граждан из-за коронавируса © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

В ответ на такую информацию о помощи от производителей никто активно не откликнулся. Поэтому очень быстро было решено «подогнать под ответ» показатели госпитализации. Остальных, не вписывающихся в «критерии» решили оставить за бортом этой «шлюпки спасения».

Можно считать, что военная медицинская сортировка уже началась.