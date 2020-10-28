За последние три с половиной года из Украины вывели более $25 млрд в пользу внешних кредиторов. При этом около 2/3 долгосрочных кредитов украинские компании получают из офшоров

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

В частности, по его данным, дивидендов в пользу нерезидентов за этот срок было выведено в сумме $8,5 млрд, процентов по прямым инвестициям — на $1,6 млрд.

При этом поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестируемых доходов за этот период составили лишь $5,1 млрд. В то же время, как показал анализ этих финансовых потоков, около 4/5 дивидендов было выплачено нерезидентам в низконалоговых юрисдикциях, в частности на Кипре и в Нидерландах.

Порошенко утаил офшор и попал под уголовное дело © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«При этом около 2/3 негарантированных долгосрочных займов украинским компаниям были предоставлены резидентами Кипра, Нидерландов и Британских Виргинских островов, что свидетельствует о связанности сторон этих операций и направленности этих операций на размывание налоговой базы и вывод прибыли за границу», — написал Данилишин.

Выплата процентов по портфельными инвестициями государственным (облигации внутреннего и внешнего займов) и частным сектором за период с начала 2017 по второй квартал 2020 года составила более $6,4 млрд.

Глава совета НБУ отмечает, что другим мощным каналом вывода капитала из Украины выступают контролируемые операции по экспорту и импорту товаров.

Он подчеркнул, что, согласно данным за 2018 год, треть всей внешней торговли Украины, составляющей около $30 млрд, была организована через низконалоговые юрисдикции, выступавшие плательщиками при экспорте товаров или получателями средств при импорте, тогда как вторая сторона в таких операциях числилась в других странах, не относящихся к странам с льготным налогообложением.

По словам представителя НБУ, перекрыть непродуктивный отток капитала из Украины помогло бы проведение системной госполитики защиты национальных интересов в отношениях с международными инвесторами и применение международных правил налогообложения, в том числе налогообложения контролируемых иностранных компаний и правил «тонкой капитализации».

Кроме того, этому должно поспособствовать присоединение Украины к международному обмену налоговой информацией, которое запланировано на 2022 год. Пауки в Банке. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Кошмар для государства

Украинский бизнес десятки лет жил по правилам офшоров. В стране считается абсолютно нормальным использовать зарубежные компании в целях оптимизации бизнес-деятельности.

Объяснения, к которым привык рядовой украинец: причина тому — несовершенное законодательство, коррупция, возможности заключения контрактов с иностранными партнерами, унификация расчетов, защита своего имущества и тому подобное. Поэтому сейчас во многих украинских бизнес-структурах есть одна или несколько зарубежных компаний.

Такие компании работают в рамках правил юрисдикции, в которой они зарегистрированы, несмотря на то, что владелец — украинец. Компания платит налоги согласно законодательству соответствующей страны-регистратора, ставки которых меньше, чем на Украине.

Если на Украине ставка налога на прибыль — 18%, то на Кипре — 12,5%, в Венгрии — 9%, а в оффшорных юрисдикциях — 0%.

Уже традиционной проблемой для Украины стали бедность граждан и государства, причин тому эксперты видят много и одни из наиболее часто упоминаемых — коррупция, неуплата налогов и офшоры. Собственно, все они напрямую связаны друг с другом.

Тем не менее, еще недавно на Украине вопрос проблемы офшоризации бизнеса не поднимался вообще, несмотря на многочисленные скандалы, которые так возмущали общество.

Особый интерес общественности вызвало упоминание в «панамском досье», опубликованном в 2015 году Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), имени на тот момент президента Украины Петра Порошенко. Криминальная панама. На Порошенко пало панамское проклятье украинских политиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как выяснилось, на Британских Виргинских островах были созданы три офшорные компании, связанные с главой украинского государства. По словам самого Порошенко, это было необходимо для процедуры передачи в «слепой» траст его доли в корпорации Roshen банку Rothschild. Он также всячески подчеркивал, что этим он принципиально отличается от других политиков, которые стали фигурантами «панамагейта».

Офшорный скандал стал поводом для проведения расследований в различных государствах, однако Украина оказалась в числе стран, которые расследование «замяли».

И вот уже в октябре 2020 года стало известно, что, по меньшей мере, четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) о подозрительных транзакциях компаний, связанных с экс-президентом Петром Порошенко, на сумму $65 млн.

В отчётах банки отмечают, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию офшорных компаний и не декларировать это.

Согласно исследованиям международных компаний, в «офшорах» скрывается более 10-13% мирового ВВП, что превышает сумму в $10 трлн. И как отмечает издание The Guardian, из Украины ежегодно выводится и оседает в «налоговых гаванях» от 100 до 300 млрд гривен.

Мировой тренд борьбы с офшорами

Впрочем, мировой тренд на борьбу с офшорами в ближайшие несколько лет должен сделать их непопулярными. Использование тихих налоговых гаваней фактически потеряет смысл.

Мир начал активно бороться с офшорами в 2013 году. Именно тогда был представлен план BEPS. Base erosion and Profit Shifting — это глобальный проект по борьбе с уклонением от налогообложения и выводом денег в офшоры, предусматривающий системные меры направленные, в частности, на борьбу со злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, и применением конвенций об избежание двойного налогообложения.

Уже через несколько лет План вышел за рамки ОЭСР. «Киприотам России» приготовиться. Что означают слова Путина по офшорам © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР еще в 2017 году. Украина обязалась имплементировать так называемый Минимальный стандарт Плана действий BEPS — обязательные четыре мероприятия из пятнадцати предложенных.

Если объяснять простыми словами, то речь идет о присоединении к к Плану мероприятий, который имеет целью заставить компании облагать налогом прибыль там, где создается добавочная стоимость и непосредственно осуществляется экономическая деятельность, а не просто зарегистрирована компания.

Конвенция по противодействию выводу денег в офшоры вступила в силу на Украине с 1 декабря 2019 года. И хотя Украина подписала конвенцию еще в 2018 году, для ратификации необходимо было одобрение Организации экономического сотрудничества и развития.

Как сообщали тогда в украинском Минфине, благодаря Конвенции, Украина сможет внести необходимые изменения в большинстве международных договоров об избежание двойного налогообложения между Украиной и другими государствами.

А это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета.

Портнов рассказал об офшорах Вакарчука © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Кущ, самая главная часть Конвенции пока на Украине не действует, поэтому капитал продолжает утекать в офшоры.

«Мы имплементировали пока рамочную конвенцию, а теперь должны подписать международные протоколы с каждой страной. Соответственно процесс этот продвигается очень слабо.

У нас со следующего года может быть запущен механизм контроля за контролируемыми физическими лицами-резидентами Украины иностранными компаниями, будет применяться понятие деловой цели, чтобы не пользовались договорами об избежание двойного налогообложения в целях оптимизации.

То есть, конвенция в полном объеме еще не действует», — рассказал в комментарии Украина.ру Алексей Кущ.

По мнению экономиста, соотношение объемов прямых иностранных инвестиций, которые заходят в страну с объемами капитала, которые выводятся из Украины в виде дивидендов, погашения кредитов нерезидентов и так далее, дает качественное понимание об инвестиционном климате Украины.

«И анализ, сделанный Данилишиным, показывает, что инвестиционный климат у нас носит негативный оттенок. Соотношение же кредитных средств, которые заведены в страну и выведены из страны, показывает степень управления страной со стороны внешних кредиторов.

Один из американских президентов еще в 19-м веке сказал, что нам не нужно контролировать правительство чужой страны, нам нужно контролировать долги этой страны», — подчеркнул Алексей Кущ.

Артподготовка к амнистии капитала

Офшоры Суркисов отсудили у «Приватбанка» $350 млн © CC0, Pixabay

«Если сейчас и прорываются какие-то кадровые назначения, которые идут вразрез с интересами внешних сил влияния, то буквально на следующий день, или через неделю, или через месяц, от этих новых людей идут заявления о приверженности прежней политике. Здесь всё очевидно.

Были определенные ожидания, что с приходом нового главы НБУ внешнее управление центральным банком страны ослабнет. Мы увидели, что вроде бы начались какие-то кадровые перестановки, которые вызвали недовольство внешних кредиторов. Но мы же говорим не о персоналиях, а об изменении политики. А политика НБУ осталась прежней — и в части инфляционного таргетирования, и монетарная политика, регулятивная и так далее.

Можно вспомнить, например, Игоря Уманского, который был назначен министром финансов. Это человек, который захотел не просто ограничиться сменой персоналий, а системно изменить политику. Его идеей было начать разговор о реструктуризации наших внешних долгов с кредиторами. И мы видели, как это быстро закончилось для Уманского.

Я думаю, что ни о какой войне с офшорами речь не идет. Пост Данилишина в Facebook может быть связан с тем, что сейчас в Верховной Раде будет рассматриваться закон об амнистии капиталов. И подобные посты сейчас будут появляться часто, и смысл их будет сводиться примерно к следующему: зачем нам брать кредиты у кредиторов, если, смотрите, сколько денег выводится из страны — их нужно просто вернуть обратно.

Хотя вопрос амнистии ни в коем случае нельзя решать так, как предлагают сейчас решить наши законодатели», — пояснил Алексей Кущ.