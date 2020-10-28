Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

В частности, по его данным, дивидендов в пользу нерезидентов за этот срок было выведено в сумме $8,5 млрд, процентов по прямым инвестициям — на $1,6 млрд.

При этом поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестируемых доходов за этот период составили лишь $5,1 млрд. В то же время, как показал анализ этих финансовых потоков, около 4/5 дивидендов было выплачено нерезидентам в низконалоговых юрисдикциях, в частности на Кипре и в Нидерландах.

Порошенко утаил офшор и попал под уголовное дело
Порошенко утаил офшор и попал под уголовное дело
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
В свою очередь, по словам Данилишина, выплата украинским резидентами процентов по кредитам от нерезидентов с 2017 года составила $8,6 млрд.

«При этом около 2/3 негарантированных долгосрочных займов украинским компаниям были предоставлены резидентами Кипра, Нидерландов и Британских Виргинских островов, что свидетельствует о связанности сторон этих операций и направленности этих операций на размывание налоговой базы и вывод прибыли за границу», — написал Данилишин.

Выплата процентов по портфельными инвестициями государственным (облигации внутреннего и внешнего займов) и частным сектором за период с начала 2017 по второй квартал 2020 года составила более $6,4 млрд.

Глава совета НБУ отмечает, что другим мощным каналом вывода капитала из Украины выступают контролируемые операции по экспорту и импорту товаров.

Он подчеркнул, что, согласно данным за 2018 год, треть всей внешней торговли Украины, составляющей около $30 млрд, была организована через низконалоговые юрисдикции, выступавшие плательщиками при экспорте товаров или получателями средств при импорте, тогда как вторая сторона в таких операциях числилась в других странах, не относящихся к странам с льготным налогообложением.

По словам представителя НБУ, перекрыть непродуктивный отток капитала из Украины помогло бы проведение системной госполитики защиты национальных интересов в отношениях с международными инвесторами и применение международных правил налогообложения, в том числе налогообложения контролируемых иностранных компаний и правил «тонкой капитализации».

Кроме того, этому должно поспособствовать присоединение Украины к международному обмену налоговой информацией, которое запланировано на 2022 год.

Пауки в Банке. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов
Пауки в Банке. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов
© РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Кошмар для государства

Украинский бизнес десятки лет жил по правилам офшоров. В стране считается абсолютно нормальным использовать зарубежные компании в целях оптимизации бизнес-деятельности.

Объяснения, к которым привык рядовой украинец: причина тому — несовершенное законодательство, коррупция, возможности заключения контрактов с иностранными партнерами, унификация расчетов, защита своего имущества и тому подобное. Поэтому сейчас во многих украинских бизнес-структурах есть одна или несколько зарубежных компаний.

Такие компании работают в рамках правил юрисдикции, в которой они зарегистрированы, несмотря на то, что владелец — украинец. Компания платит налоги согласно законодательству соответствующей страны-регистратора, ставки которых меньше, чем на Украине.

Если на Украине ставка налога на прибыль — 18%, то на Кипре — 12,5%, в Венгрии — 9%, а в оффшорных юрисдикциях — 0%.

Уже традиционной проблемой для Украины стали бедность граждан и государства, причин тому эксперты видят много и одни из наиболее часто упоминаемых — коррупция, неуплата налогов и офшоры. Собственно, все они напрямую связаны друг с другом.

Тем не менее, еще недавно на Украине вопрос проблемы офшоризации бизнеса не поднимался вообще, несмотря на многочисленные скандалы, которые так возмущали общество.

Особый интерес общественности вызвало упоминание в «панамском досье», опубликованном в 2015 году Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), имени на тот момент президента Украины Петра Порошенко.

Криминальная панама. На Порошенко пало панамское проклятье украинских политиков
Криминальная панама. На Порошенко пало панамское проклятье украинских политиков
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как выяснилось, на Британских Виргинских островах были созданы три офшорные компании, связанные с главой украинского государства. По словам самого Порошенко, это было необходимо для процедуры передачи в «слепой» траст его доли в корпорации Roshen банку Rothschild. Он также всячески подчеркивал, что этим он принципиально отличается от других политиков, которые стали фигурантами «панамагейта».

Офшорный скандал стал поводом для проведения расследований в различных государствах, однако Украина оказалась в числе стран, которые расследование «замяли».

И вот уже в октябре 2020 года стало известно, что, по меньшей мере, четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) о подозрительных транзакциях компаний, связанных с экс-президентом Петром Порошенко, на сумму $65 млн.

В отчётах банки отмечают, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию офшорных компаний и не декларировать это.

Согласно исследованиям международных компаний, в «офшорах» скрывается более 10-13% мирового ВВП, что превышает сумму в $10 трлн. И как отмечает издание The Guardian, из Украины ежегодно выводится и оседает в «налоговых гаванях» от 100 до 300 млрд гривен.

Мировой тренд борьбы с офшорами

Впрочем, мировой тренд на борьбу с офшорами в ближайшие несколько лет должен сделать их непопулярными. Использование тихих налоговых гаваней фактически потеряет смысл.

Мир начал активно бороться с офшорами в 2013 году. Именно тогда был представлен план BEPS. Base erosion and Profit Shifting — это глобальный проект по борьбе с уклонением от налогообложения и выводом денег в офшоры, предусматривающий системные меры направленные, в частности, на борьбу со злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, и применением конвенций об избежание двойного налогообложения.

Уже через несколько лет План вышел за рамки ОЭСР.

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«Киприотам России» приготовиться. Что означают слова Путина по офшорам
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР еще в 2017 году. Украина обязалась имплементировать так называемый Минимальный стандарт Плана действий BEPS — обязательные четыре мероприятия из пятнадцати предложенных.

Если объяснять простыми словами, то речь идет о присоединении к к Плану мероприятий, который имеет целью заставить компании облагать налогом прибыль там, где создается добавочная стоимость и непосредственно осуществляется экономическая деятельность, а не просто зарегистрирована компания.

Конвенция по противодействию выводу денег в офшоры вступила в силу на Украине с 1 декабря 2019 года. И хотя Украина подписала конвенцию еще в 2018 году, для ратификации необходимо было одобрение Организации экономического сотрудничества и развития.

Как сообщали тогда в украинском Минфине, благодаря Конвенции, Украина сможет внести необходимые изменения в большинстве международных договоров об избежание двойного налогообложения между Украиной и другими государствами.

А это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета.

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Портнов рассказал об офшорах Вакарчука
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как объяснил экономист Алексей Кущ, самая главная часть Конвенции пока на Украине не действует, поэтому капитал продолжает утекать в офшоры.

«Мы имплементировали пока рамочную конвенцию, а теперь должны подписать международные протоколы с каждой страной. Соответственно процесс этот продвигается очень слабо.

У нас со следующего года может быть запущен механизм контроля за контролируемыми физическими лицами-резидентами Украины иностранными компаниями, будет применяться понятие деловой цели, чтобы не пользовались договорами об избежание двойного налогообложения в целях оптимизации.

То есть, конвенция в полном объеме еще не действует», — рассказал в комментарии Украина.ру Алексей Кущ.

По мнению экономиста, соотношение объемов прямых иностранных инвестиций, которые заходят в страну с объемами капитала, которые выводятся из Украины в виде дивидендов, погашения кредитов нерезидентов и так далее, дает качественное понимание об инвестиционном климате Украины.

«И анализ, сделанный Данилишиным, показывает, что инвестиционный климат у нас носит негативный оттенок. Соотношение же кредитных средств, которые заведены в страну и выведены из страны, показывает степень управления страной со стороны внешних кредиторов.

Один из американских президентов еще в 19-м веке сказал, что нам не нужно контролировать правительство чужой страны, нам нужно контролировать долги этой страны», — подчеркнул Алексей Кущ.

Артподготовка к амнистии капитала

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Офшоры Суркисов отсудили у «Приватбанка» $350 млн
© CC0, Pixabay
По словам экономиста, что заявление главы Совета Национального банка Украины не означает, что на Украине будет объявлена война с офшорами и, соответственно, изменится политика НБУ.

«Если сейчас и прорываются какие-то кадровые назначения, которые идут вразрез с интересами внешних сил влияния, то буквально на следующий день, или через неделю, или через месяц, от этих новых людей идут заявления о приверженности прежней политике. Здесь всё очевидно.

Были определенные ожидания, что с приходом нового главы НБУ внешнее управление центральным банком страны ослабнет. Мы увидели, что вроде бы начались какие-то кадровые перестановки, которые вызвали недовольство внешних кредиторов. Но мы же говорим не о персоналиях, а об изменении политики. А политика НБУ осталась прежней — и в части инфляционного таргетирования, и монетарная политика, регулятивная и так далее.

Можно вспомнить, например, Игоря Уманского, который был назначен министром финансов. Это человек, который захотел не просто ограничиться сменой персоналий, а системно изменить политику. Его идеей было начать разговор о реструктуризации наших внешних долгов с кредиторами. И мы видели, как это быстро закончилось для Уманского.

Я думаю, что ни о какой войне с офшорами речь не идет. Пост Данилишина в Facebook может быть связан с тем, что сейчас в Верховной Раде будет рассматриваться закон об амнистии капиталов. И подобные посты сейчас будут появляться часто, и смысл их будет сводиться примерно к следующему: зачем нам брать кредиты у кредиторов, если, смотрите, сколько денег выводится из страны — их нужно просто вернуть обратно.

Хотя вопрос амнистии ни в коем случае нельзя решать так, как предлагают сейчас решить наши законодатели», — пояснил Алексей Кущ.