Объединение украинцев Франции выступило против выставки российского фотографа Валерия Мельникова в Совете Европы. Диаспоряне открыто ненавидят Мельникова за его работу в Донбассе

Во вторник, 20 октября, СМИ сообщили об обращении Объединения украинцев Франции к государственному министру и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жану-Иву ле Дриану по поводу российского фотографа Валерия Мельникова. Украинская диаспора Франции требует закрыть выставку корреспондента МИА «Россия сегодня» © Валерий Мельников, РИА Новости

«Прошу получить прикреплённую ниже копию письма, посланного Объединением украинцев Франции господину президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы и госпоже Генеральному секретарю Совета Европы. Благодарим, господин министр, за внимание, которое вы уделите этому письму», — говорилось в обращении от 12 октября.

К обращению украинцы прикрепили письмо в адрес Генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Украинских диаспорян возмутило проведение посвящённой балету выставки Мельникова в Совете Европы.

«Выставка, посвященная балетному искусству, сама по себе не вызывает осуждения и не является несовместимой с ценностями, которые отстаивает Совет Европы и которое одобрены государствами, которые входят в этот Совет, включая Российскую Федерацию. Однако личность экспонента, господина Валерия Мельникова, более, чем сомнительна — она возмутительна.

Господин Мельников является фотографом-корреспондентом российского СМИ «Россия сегодня». С 2014 года господин Мельников не единожды незаконно пересекал украинскую границу для того, чтобы проникнуть в зону боевых действий в Донбассе и работать там в пользу российской дезинформации. Эти пересечения границ являются нарушением международного и украинского права», — говорилось в письме Генсеку Совета Европы.

Особенно украинцев возмутило заявление заместителя генсекретаря Совета Европы Габриэллы Баттаини-Драгони о том, что культура объединяет человечество во всём её однообразии.

«После чего, демонстрируя неимоверное простодушие, уточняет, что эта выставка поддерживается французской редакцией информационного агентства «Спутник». Неужели госпожа Баттаини-Драгони не знает, что европейские службы, которые занимаются борьбой с дезинформацией и публикацией фейковых новостей, регулярно осуждают действия агентства «Спутник»? В 2017 году президент Макрон заявил, что «Спутник» и RT распространяют пропаганду и ложь. В результате чего журналисты этих двух агентств не получают аккредитации в Елисейском дворце», — говорилось в письме, подписанном главой Объединения украинцев Франции Богданом Билогоцким. Украинская диаспора Западного полушария ликует: Христя Фриланд возглавила Минфин Канады © World Economic Forum

В общем, украинцы оказались не рады приобщению европейцев к русскому балету только потому, что фотограф — сотрудник МИА «Россия сегодня».

«Связали мою работу на Донбассе и балет. Приятно, что кто-то следит за моей скромной персоной, но это полный бред. Съемки были в течение двух лет в Москве, в Питере. Много артистов балета приняли участие. Это о красоте, искусстве, нашем наследии. Не надо сюда тащить политику», — прокомментировал активность украинцев фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», двукратный обладатель приза World Press Photo Валерий Мельников.

Однако украинцы Франции так не думают. Ведь их цель — бороться с российскими СМИ, Россией и русскими любой ценой.

Первая цель французского украинца

Три года назад — в октябре 2017 года — на сайте государственного украинского информационного агентства «Укринформ» вышло интервью с главой Объединения украинцев Франции. Примечательно, что подзаголовком в нём было: «Первое наше задание — это противодействие пропаганде Russia Today».

Собственно, это была почти что прямая цитата.

«Первым заданием, которое мы сейчас поставили перед собой, является противодействие Russia Today. Они получили лицензию, чтобы с декабря транслировать свои программы на французских волнах. Планируем организовать акции протеста. Отправили по почте официальные письма президенту, премьер-министру, министру иностранных дел, министру внутренних дел, президенту Национальной ассамблеи, главе Сената, 577 депутатам Национальной ассамблеи, 348 сенаторам, 74 депутатам Европарламенту, другим должностным лицам. По электронной почте мы отправили это письмо еще 1200 разным адресатам», — рассказывал в октябре 2017 года Билогоцкий.

Он также заявил, что до конца года они планируют создать информационное агентство, главным заданием которого было бы «противодействие российской пропаганде».

Кроме того, Билогоцкий указывал, что диаспоряне пытаются изменить отношение во французском обществе к русским, а также к украинцам.

«Сейчас во французском обществе намного меньше ощущается русское влияние. Мне 76 лет и я помню тот послевоенный период, когда Коммунистическая партия Франции составляла почти третью часть парламента. Тогда очень сильно нападали на Украину вообще, не только на эмиграцию. Сегодня КПФ почти не существует, на выборах она получает минимальные проценты — 3-4%. Но ментально осталось то искривлённое представление, что украинцы сотрудничали с немцами, что уничтожали евреев. Медленно, но это меняется. В основном благодаря работе историков», — заявил Билогоцкий, отметив и заслуги своего предшественника — профессора Владимира Коцыка. Оскорбили атошников. Диаспору в Канаде возмутила поездка украинских гимнасток в Москву © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

При этом Билогоцкий указывал, что его объединение планировало расширять своё влияние, в том числе и сотрудничая с другими представителями диаспоры. Он указал на интересную особенность диаспоры по Франции — помимо того, что большинство её сконцентрировано в Париже, есть и центр в Страсбурге. Эту общину составляют чиновники, работающие в Совете Европе и их близкие. С ними и пытался наладить общение Билогоцкий.

Впрочем, во Франции есть и другие объединения и учреждения украинцев.

И «немножко» русофобии

За десять месяцев до интервью Билогоцкого издание «Мост» выпустило интервью с украинской эмигранткой во Франции Надеждой Шевченко.

«Культурная жизнь украинцев хорошо развита. Прежде всего необходимо выделить Украинский культурный центр в Париже, которым занимается писательница и музыкантка Ирена Карпа. Не менее важным является факультет украинского языка и культуры при Национальном институте восточных языков и цивилизаций в Париже во главе с Ириной Дмитришин. Они также организовывают разные культурные мероприятия, направленные на то, чтобы лучше представить Украину во Францию.

Украинцы Страсбурга не пасут задних и активно представляют Украину, приглашая украинских писателей и культурных деятелей в Совет Европы. В то же время они организовывают политические манифестации около Совета Европы, просто собираются вместе, поболтать на родном языке, сходить в кино или просто на посиделки», — хвалила она земляков.

Карпа, о которой упоминала Шевченко, вхожа во французскую элиту. Когда-то Карпа с презрением высмеивала в своих романах девушек, желающих выйти замуж за богатых.

«Я не хочу ни замуж, ни в мир шугар-лайф (сахарной жизни — Ред.). Буээээ… Кариес и диабет», — говорила одна из её героинь в романе «Фрейд бы плакал».

Правда, сама Карпа вышла замуж за американского финансиста, развелась, а после, уже пребывая во Франции, вышла за потомка Виктора Гюго — инженера Людовика Требюше.

Во Франции Карпа очутилась «за заслуги»: она сыграла свою роль и в Майдане, и в информационной войне против жителей Донбасса. Именно Карпа — сценарист мультфильмов про «ватников», выходивших на сайте Podrobnosti.ua. Эти мультфильмы дегуманизировали жителей Донбасса, беженцев, православных, тех, кто чтит победу в Великой Отечественной Войне, тех, кто отстаивает право говорить на русском языке и выступает за дружбу с РФ.

Подчас мультфильмы были посвящены и отдельным политикам вроде Нели Штепы.

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Закадровый текст зачитывала автор — сама Карпа.

Эти мультфильмы вызвали скандал в украинском обществе. Производил их новостной продакшн «Национальные информационные системы», которому телеканал «Интер» отдал на откуп свой новостной блок. После негативной реакции части украинского общества, «Интер» выступил с заявлением. Общество обиженных водовозов. Интеллектуальная элита служит Украине плохую службу © Facebook Larysa Denysenko

«Телеканал «Интер» и Inter Media Group также заявляют, что выступают категорически против производства и демонстрации контента, унижающего человеческое достоинство, разжигающего межнациональную рознь, провоцирующего ненависть к определенным социальным группам, содержащего ненормативную лексику и сцены сексуального характера

<…> Телеканал «Интер» подчеркивает, что не имеет отношения к разработке и производству мультфильмов компании НИС. Более того, юридический департамент Телеканала «Интер» направил в НИС претензию с требованием прекратить незаконное использование в этих мультфильмах торговой марки ПОДРОБНОСТИ. В случае, если авторы и производители мультфильмов не отреагируют на претензию, «Интер» оставляет за собой право на решение вопроса в судебном порядке», — гласило оно.

В октябре 2015 года Карпу «наградили»: её назначили на должность первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции, хотя профильного образования и опыта подобной работы Карпа не имела.

В 2019 году она прославилась тем, что пригрозила устроить «международный скандал» за то, что её дочь в школе на одном из занятий по итальянскому языку определили в группу с россиянами. При этом преподавательница заявила, что русские и украинцы — «одно и то же».

Карпа устроила разбирательство с директором, а своей дочери выдала книжку об Украине, чтобы она распространяла её среди одноклассников. «Устрою международный скандал». Дочь майданной писательницы во Франции признали россиянкой © Ирена Карпа Facebook

Сейчас Карпа остаётся на своей дипломатической должности. А потому можно не сомневаться, что украинское посольство поддержит почин Общества украинцев Франции.

Всё это в очередной раз ставит вопрос о русской «мягкой силе» за рубежом. Ведь пока одни надеются на здравый смысл и объединяющую силу культуры, другие используют все поводы для разжигания ненависти.