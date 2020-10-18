В США разгорается скандал, связанный с негласной поддержкой корпорациями одного из кандидатов в президенты - демократа Джо Байдена. Страна, порицающая цензуру и выступающая за свободу слова, оказалась одной из самых несвободных в этом отношении

В среду 14 октября журналист американского издания Τhe New York Post Сохраб Ахмари заявил о гражданской цифровой войне в США.

«Это информационный переворот технологических корпораций. Это цифровая гражданская война. Я, редактор New York Post, одной из крупнейших газет страны по тиражу, не могу опубликовать одну из наших статей, в которых подробно рассказывается о коррупции со стороны кандидата в президенты от самой влиятельной партии — Байдена», — написал он в Twitter.

This is a Big Tech information coup. This is digital civil war.



I, an editor at The New York Post, one of the nation’s largest papers by circulation, can’t post one of our own stories that details corruption by a major-party presidential candidate, Biden. pic.twitter.com/BKNQmAG19H — Sohrab Ahmari (@SohrabAhmari) October 14, 2020

​По иронии судьбы он критиковал сам сервис микроблогов Twitter. Именно эта соцсеть блокировала попытки разместить ссылку на статью New York Post, выдавая сообщение, что считает её вредоносной. При этом Twitter помечала как вредоносные ссылки и на другие ресурсы, перепечатавшие статью о Байдене, даже если речь шла об органах государственной власти — например — юридического комитета палаты представителей.

Другая соцсеть — Facebook — поступила хитрее. Она не блокировала ссылку, но понижала выдачу статьи в ленте новостей.

Такое поведение соцсетей возмутило американцев, в том числе и одного из участников избирательной гонки — президента США Дональда Трампа.

«Ужасно, что Facebook и Twitter удалили историю с неопровержимыми доказательствами в электронной переписке сонного Джо Байдена и его сына, Хантера, в New York Post. Это только начало. Нет ничего хуже коррумпированного политика!» — написал Трамп в Twitter 15 октября.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

​Но одним возмущением дело не ограничилось.

В тот же день стало известно, что у руководства Twitter — проблемы.

«Сенатор Круз заявил, что юридический комитет Сената вызвал для дачи показаний о вмешательстве в выборы генерального директора Twitter Джека Дорси», — сообщил бывший кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто.

BREAKING REPORT: Senator Cruz announces The Senate Judicial Committee will SUBPONEA TWITTER CEO Jack Dorsey to testify on ELETION INTERFERENCE… — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) October 15, 2020

​А сенатор-республиканец Джош Хоули сообщил, что помимо Дорси он отправил вызов в сенат и главе Facebook Марку Цукербергу.

Но что это за статья, из-за которой две влиятельнейшие соцсети фактически раскрыли свои политические пристрастия?

И снова Украина или Почему нельзя забывать ноутбук в ремонте

Вряд ли владелец мастерской в штате Делавэр в апреле 2019 года, принимая в ремонт пострадавший от воды ноутбук MacBook Pro с наклейкой благотворительного фонда, подозревал, что получил в руки настоящее сокровище. Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu

Мастера честно проделали свою работу: они восстановили все данные с жёсткого диска, среди которых оказался ряд писем, а также 12-минутное видео, на которых сын вице-президента США Джо Байдена Хантер курит крэк (смесь кокаина и пищевой соды — Ред.) и занимается сексом с неизвестной женщиной. Человек, отдавший в ремонт ноутбук, за своим MacBook Pro так и не пришёл. А владелец мастерской, после многочисленных попыток связаться с клиентом сообщил о ноутбуке ФБР.

Правда, перед этим он передал копию файлов Роберту Костелло — адвокату Рудольфа Джулиани, который в свою очередь является личным адвокатом самого президента США Трампа. А уж Джулиани позаботился о том, чтобы файлы попали к журналистам.

Самым ценным для республиканцев оказались не видео секса Байдена-младшего под крэком. Гораздо ценнее была переписка. Она касалась страны, которая вот уже который месяц подряд у многих американский политиков вызывает тремор. Речь об Украине.

Одно из писем было направлено Хантеру Байдену от советника руководства украинской энергетической компании Burisma Вадима Пожарского, который благодарил американца за встречу с его отцом — ныне — кандидатом в президенты США Джо Байденом. В другом письме Пожарский просил подумать Байдена-младшего, как тот может «использовать своё влияние», чтобы помочь компании.

Историю с ноутбуком, а также копии писем и опубликовало в среду 14 октября издание New York Post.

И тут же столкнулось с цензурой.

Это другое!

После того, как стало известно о попытке крупнейших соцсетей замолчать скандал с Байденом-младшим, соцсети принялись оправдываться.

«Мы хотим внести столь необходимую ясность по поводу действий, которые мы предприняли в отношении двух статей New York Post, которые были твитнуты этим утром (в среду 14 октября — Ред.). В изображениях в статьях содержится частная и личная информация, как адреса электронной почты и номера телефонов, что является нарушением наших правил», — говорилось в заявлении Τwitter. Сенатор США вызвал глав Twitter и Facebook на слушание из-за статьи о сыне Байдена © AFP, JIM LO SCALZO/POOL

Там же отмечалось, что само издание New York Post нарушило правило этой соцсети.

«Как было отмечено сегодня утром, в настоящее время мы также рассматриваем содержащиеся в статьях материалы как нарушение нашей политики в отношении распространения материалов, полученных путем взлома», — отмечалось в заявлении.

В Facebook оправдывались по-другому. Там заявили о возможной недостоверности данных, изложенных в статье издания. Поэтому, мол, распространение ссылки и ограничили до тех пор, пока публикацию не проверят эксперты сети.

При этом показательным было поведение и ряда американских СМИ, также игнорировавших цензурный скандал. Более того, штаб самого Байдена попытался использовать этот скандал себе на пользу.

«Штаб Байдена до сих пор толком не опроверг статьи New York Post. У него не было официальных встреч с украинскими олигархами, а что насчёт неофициальных — мы как бы не знаем. А ещё они придумали новое слово в антикризисном пиаре — сослались на цензуру соцсетей как доказательство того, что все обвинения против Байдена ложны. Им не приходит в голову, что упрямая блокировка статей о коррупции Байдена как раз и подтверждает их достоверность — иначе зачем это удалять?» — отметил у себя в Telegram-канале американист Дмитрий Дробницкий. Миллиардеры США пожертвовали больше $1 млн на проигрыш Трампа на выборах © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Он уверен: такая склонность соцсетей к противнику Трампа возникла не просто так. В то же время, этот скандал в очередной раз поставит перед властями США вопрос о статусе социальных сетей.

«Между соцсетями и кампанией Байдена действует система вращающихся дверей — их штат во многом пересекается. Поэтому соцсети так активно и помогают Байдену. Но это им вряд ли поможет: реформа статуса соцсетей — теперь дело решённое», — указал американист.

Остаётся лишь добавить, что поддерживающая Байдена американская пресса после того, как скандал не удалось замолчать, обвинила во всём… Россию, назвав публикацию New York Post и связанные с ней события — «российской пропагандой».

Между тем, история с публикацией New York Post показывает: в цензуре и пропаганде если кто и даст фору всему миру, так это США.