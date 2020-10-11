Президент США Дональд Трамп, отстающий от своего оппонента демократа Джо Байдена на 9,8%, рассчитывает, что рассекреченные материалы о попытке бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон обвинить его в сговоре с Россией могут изменить итоги выборов, однако материалы по этому делу будут готовы после 3 ноября. Впрочем, шансы на победу у Трампа ещё есть

Трамп жаждет полного контакта

Американский лидер впервые с момента подтверждения диагноза «коронавирус» обратился к согражданам лично, а не через Twitter. 10 октября президент США Дональд Трамп выступил с краткой речью с балкона Белого дома, соблюдая все рекомендации Центров по контролю за заболеваниями и профилактике. Поприветствовав людей, собравшихся на лужайке перед зданием администрации, где в тот момент проходил митинг в поддержку правоохранительных органов, он заверил, что чувствует себя прекрасно и уже скоро возобновит предвыборные мероприятия. Трамп пообещал, что страна обязательно победит COVID-19, ведь скоро появится американская вакцина, и тогда начнётся быстрое экономическое восстановление Штатов. Обращаясь к афроамериканцам и латиноамериканцам, он сказал, что его оппонент по избирательной кампании бывший вице-президент Джо Байден «50 лет предавал их». Глава государств поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которым был посвящён митинг около Белого дома, за отличную работу, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны, а также он выразил уверенность, что демократы в случае прихода к власти начнут крестовый поход против полиции. Яков Кедми объяснил, почему Путин победил бы Трампа и Байдена на выборах в США © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Первое крупное предвыборное мероприятие с участием Трампа состоится 12 октября — он посетит митинг в городе Сэнфорд штате Флорида, об этом он написал на своей странице в Twitter. Кроме того, как сообщил агентству Bloomberg предвыборный штаб республиканцев, 13-го числа глава государства проведёт митинг в Пенсильвании на лётном поле около своего самолёта, а на следующий день аналогичное мероприятие состоится в Айове. Срок 2-недельного карантина американского лидера, у которого коронавирус подтвердился 1 октября, истекает только 15 октября, но его лечащий врач Шон Конли сообщил, что по результатам ПЦР-теста пациент №1 не заразен и больше не представляет никакой опасности для окружающих. Сам Трамп рассказал в эфире телеканала Fox News, что во время болезни испытывал слабость, «чувствовал себя не так, как должен себя чувствовать президент США», были подозрения на воспаления в лёгком, но они не подтвердились. ​​​​​

Президент, сильной стороной которого всегда было живое общение с аудиторией, хоть сегодня же вышел бы на дебаты с Байденом, например, на открытом воздухе, чтобы снизить риск распространения инфекции.

«Для меня это совсем не проблема. На самом деле, когда у нас были митинги на открытом воздухе, у нас не было проблем», — сказал он.

Однако накануне Управление здравоохранения штата Миннесота зафиксировало 9 случаев заражения COVID-19 среди участников сентябрьского предвыборного митинга Трампа, один из пациентов находится в реанимации. Где именно люди заразились, пока неизвестно, но представители ведомства считают, что это мероприятие могло поспособствовать распространению инфекции.

Второй раунд теледебатов Трампа и Байдена должен был состояться 15 октября, но, поскольку глава государства отказался от предложения комиссии по теледебатам провести их в онлайн-режиме, когда кандидаты находились бы в разных местах и отвечали на вопросы зрителей, его отметили вовсе. Предвыборные штабы сошлись на том, что следующая словесная дуэль состоится 22-го числа. На первых дебатах 29 сентября Трамп выступил не очень удачно в отличие от Байдена, который неожиданно для многих не только не допускал оговорок, но и чересчур дерзко общался с действующим президентом страны. В Белом доме нашли еще два случая коронавируса после заражения Трампа © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

В интервью радиопрограмме The Rush Limbaugh Show Трамп объяснил свою стратегию поведения в тот день: «Мне пришлось продемонстрировать жёсткость в ходе теледебатов, поскольку он неоднократно говорил неправду. Он говорил неправду по нескольким вопросам. Говорят, что я прерывал его. Лучше бы я давал ему возможность высказываться, поскольку он умственно неустойчив, временами отходил от обсуждаемой темы и начинал говорить то об одном, то о другом. Но я не мог поступить таким образом, поскольку многие его слова были неверными — о военнослужащих, о социальном страховании, которое он не обеспечит».

Русский сюрприз Трампа

В политической практике Соединённых Штатов существует такое явление как «октябрьский сюрприз». Это некое событие, которое присходит за месяц или меньше до голосования и способно изменить его результаты. Демократы, например, уверены, что занять президентский пост 4 года назад бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон помешало решение тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми за 11 дней до выборов возобновить расследование об использовании ею личной электронной почты для служебной переписки во времена работы в Госдепартаменте.

Сейчас Трамп пытается разыграть «русскую карту», несмотря на то, что его и до прихода к власти, и на протяжении всего президентского срока безосновательно обвиняли в связях с Кремлём, тем самым не позволив наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя это было одним из его предвыборных обещаний. 6 октября Трамп объявил, что дал разрешение рассекретить целиком и без изъятия какой-либо конфиденциальной информации все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией и скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Как уточнил глава Национальной разведки Джон Рэтклифф, в рассекреченных рукописных заметках бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана речь идёт о планов предвыборного штаба демократов в 2016 году обвинить кандидата от республиканцев в сговоре с РФ, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг электронной почты. В США начался «Октябрьский сюрприз»: Байдену готовят судьбу Хиллари Клинтон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако план Трампа может не сработать. 9 октября новостной портал Axios сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома высокого ранга и источник в аппарате Конгресса, что министр юстиции США, по совместительству генеральный прокурор, Уильям Барр уже предупредил руководство Республиканской партии, что итоговый доклад обстоятельств начала слежки со стороны спецслужб США за избирательным штабом Трампа в 2016 году будет опубликован уже после президентских выборов 3 ноября, к тому же ожидать каких-либо новых обвинений в рамках этого уголовного дела не стоит.

В комментарии РИА Новости бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди заявил, что у истории с возможными планами Клинтон в 2016 году обвинить Трампа в сговоре с Россией огромный потенциал, но уже слишком поздно для того, чтобы она оказала какое-либо реальное влияние, по крайней мере, до тех пор, пока не станут известны подтверждающие факты.

«Трамп бросает вызов американскому разведывательному истеблишменту, когда до президентских выборов осталось менее 4 недель, однако шансы складываются против него… Трамп бросил вызов авторитету ЦРУ и ФБР, но даже если в долгосрочной перспективе он нанесёт ущерб их репутации в стране, в преддверии выборов он, вероятно, будет выглядеть импульсивным», — считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

А Трампу нужен результат здесь и сейчас. Его отставание от Байдена увеличивается с каждым днём: если 1 октября оно составляло 7,2%, то сегодня — 9,8%. Впрочем, избирательная система США устроена так, что победителем может стать тот кандидат, за которого проголосовало меньше избирателей, поэтому списывать Трампа со счетов ещё рано.

«Я не уверен, что Байден одержит победу, потому что многие сторонники Трампа относятся к так называемому молчаливому большинству — это белые американцы среднего класса, которые на опросах воздерживаются от поддержки каких-то ультраконсервативных взглядов, но на выборы ходят, а радикальные противники Трампа — это расовые и этнические меньшинства, молодёжь — протестовать на улицах могут, а идти на избирательный участок — не очень», — отмечает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.