Сам по себе формат полученного ПЦУ Томоса как бы намекал, что церковь эта не обладает основными признаками автокефалии, значит, Константинополь будет постепенно усиливать своё присутствие на Украине и постепенно перехватывать управление формально самостоятельной ПЦУ. Ничего особенного — обычная византийская хитрость

Довольно радикальное событие в этом направлении произошло 7 октября — Синод Константинопольского патриархата избрал архимандрита Михаила (Анищенко) епископом Команским.

Отец Михаил не просто архимандрит — в начале прошлого года он стал сначала председателем ставропигии константинопольского патриархата в Киеве, а потом и патриаршим экзархом Украины. Службы он ведёт не где-нибудь, а в самом сердце православной Украины — в Андреевской церкви, обменянной «патриотами» на томос. Службы он, правда, ведёт по-украински — греческий в Киеве, оказывается, не в ходу…

Благо для Михаила это не проблема — родился он в Луцке, до 2003 года жил на Украине и служил в УПЦ.

Михаил, кстати, уже второй константинопольский епископ на Украине. Первым стал епископ Ольвийский, викарий Киевского митрополита Епифаний (Димитриу). Правда, в епископы его рукополагал, в том числе, и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко), но патриарх благословил его на окормление греческих православных.

Глава УПЦ-КП Филарет решение о назначении Епифания викарием критиковал: «Чисто греческих приходов в Украине нет. Есть греки, которые рассеяны по разным украинским приходам — в основном вокруг Мариуполя Донецкой области. Предстоятелю не нужен греческий епископ, особенно викарный. А если он есть, значит, он имеет какую-то цель: информировать патриарха Варфоломея о том, что происходит в украинской церкви. Это первое. Второе — указания, которые идут от патриарха Варфоломея, он должен передавать предстоятелю». Кстати, в чём он не прав?

Наличие уже двух греческих епископов даёт основание для рассуждений о подлинном статусе ПЦУ.

Новые епископы имеют право рукополагать священников, причём делать это они могут в обход ПЦУ. Наличие же ставропигий позволяет им, опять же — независимо от ПЦУ, пристраивать таких священников на службу. И ПЦУ никак повлиять на такую деятельность не может — ставропигии ей неподконтрольны. То есть экзархат и ставропигии — инструмент прямого влияния и на верующих, и на структуру ПЦУ.

Несамостоятельность украинской церкви приобретает всё более отчётливые формы…

Разумеется, никакого экзархата при наличии автокефальной якобы ПЦУ быть не должно. Да и ставропигии Константинополя на Украине мало сообразуются с православными канонами. Но на это никто особенно внимания не обращает, поскольку Константинополь давно уже наплевал на нормы о том, что на одной территории может быть только одна церковь. Началось это ещё в Эстонии.

Тем не менее, экзархат и ставропигии, как бы они не были сомнительны с церковно-юридической точки зрения, существуют и выполняют определённые функции.

Святослав Галан в «Правблоге» указывает на пять таких функций.

Во-первых, это функция непосредственного контроля на месте.

В соответствии с томосом ПЦУ взяла на себя ряд обязательств перед Константинополем и выполнение этих обязательств надо контролировать по месту возможного нарушения. А ну как в Киеве сами миро начнут варить? Вряд ли конечно, но мало ли? Кстати, это непременное право автокефальной церкви, которого якобы автокефальная ПЦУ лишена.

Во-вторых, экзархат является формально независимой от ПЦУ структурой, которая сможет привлекать тех раскольников, для которых Епифаний неприемлем.

Как указывает Галан, «в частности, речь идет о "Киевском патриархате", остатки которого после смерти Филарета могли бы найти пристанище под омофором Константинопольского патриархата». Кстати, в УПЦ-КП народу немного конечно, но если процесс пойдёт таким образом, то к экзарху могут примкнуть многие бывшие иерархи УПЦ-КП из ПЦУ.

В-третьих, это финансовые вопросы.

«В случае если бы Порошенко выполнил договоренности и передал бы экзархату обещанные ставропигии (а в этот список входили достаточно известные святыни), это могло бы стать существенным источником доходов для Фанара». Кстати, если мы правильно поняли смысл этой оговорки, то Порошенко и Епифаний в этом отношении выполнили далеко не все свои обещания. Ай-ай-ай, нехорошо-то как.

Скворцов: почему на самом деле Зеленский и Варфоломей не смогли договориться © Скриншот из видео Украина.ру

В будущем не надо будет удивляться, если епископ Михаил будет вести от имени Константинополя какие-то переговоры с украинской властью или, например, с УГКЦ. А потом принятые в ходе этих переговоров решения будут доноситься до Епифания. Скажите, такого не может быть? Не может быть экзархата при наличии автокефальной церкви. А если он есть — не удивляйтесь.

В-пятых, кстати об УГКЦ.

Галан пишет, что «не стоит забывать и о планах Фанара реализовать унию с католиками, одним из этапов на пути к этому должно стать слияние или возобновление евхаристического общения между УГКЦ и "ПЦУ". Экзархат может быть координатором этого процесса».

Правда, презабавная рисуется картинка? Получается, что Порошенко боролся за создание украинской национальной церкви, подчинённой зарубежному патриарху. Прав был Филарет — томос у них не той системы…