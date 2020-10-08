Вечером 7 октября напарники претендентов на высший пост встретились лицом к лицу на сцене зала Kingsbury Hall Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Права на ошибку у них не было, ведь эти теледебаты — первые и единственные.
Избиратели надеялись, что хоть вице-президент Майк Пенс и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис представят представят предвыборные программы своих партий по выводу страны из кризиса, потому что кандидаты в президенты Дональд Трамп и Джо Байден на своих первых дебатах этого не сделали, а лишь обменялись оскорблениями, переходя на личности.
На фоне болезни главы государства коронавирусом мероприятие в Солт-Лейк-Сити проходило при повышенных мерах предосторожности: Пенс и Харрис накануне сдали тест на COVID-19, и у обоих дал отрицательный результат, между ними увеличили расстояние на сцене с 2,1 до 3,6 метра и установили перегородку из прозрачного пластика.
Впрочем, эксперты в области эпидемиологии, опрошенные телеканалом CNBС, усомнились, что щитки сдержат распространение инфекции, если, например, один из кандидатов в вице-президенты уже болен. По их словам, без вентиляции помещения и масочного режима перегородки представляют собой чисто символическое средство защиты от коронавируса. Пенс, Харрис и ведущая дебаты руководитель вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж находились без масок в отличие от остальных присутствующих.
Обошлось без рукопожатий, более того, кандидаты даже не обменялись взаимными приветствиями, а лишь поприветствовали собравшихся в зале и сели за столы. В отличие от Трампа и Байдена, они дискутировали сидя. Дебаты продолжались 1,5 часа и были разбиты на 9 блоков, посвящённых отдельной теме, по 10 минут.
Внутренняя политика
Одной из ключевых тем, конечно же, стала эпидемия COVID-19. Количество умерших от него в США превысило 1 млн человек, а заразившихся — 36,4 млн, среди которых и президент страны. Харрис упрекнула Трампа и Пенса в том, что об опасности вируса они знали ещё в конце января, но скрыли эту информацию, что в итоге привело к таким негативным последствиям.
«Американцы стали свидетелями крупнейшей неудачи из тех, которые когда-либо допускала администрация президента за всю историю нашей страны», — заявила она.
Сенатор упрекнула Белый дом в отсутствии плана по борьбе с инфекцией и подчеркнула, что у них с Байденом таковой имеется.
«Реальность такова, что, когда вы смотрите на план Байдена, он ужасно похож на то, что мы с президентом Трампом и нашей межведомственной группой при Белом доме делаем. Откровенно говоря, когда я смотрю на его план, в котором говорится о совершенствовании тестирования, производстве новых индивидуальных средств защиты, разработке вакцины, это немного похоже на плагиат, о котором не понаслышке знает Джо Байден», — парировал Пенс.
За 47-летнюю политическую карьеры Байдена неоднократно ловили на плагиате. Так, в 1988 году, когда он впервые пытался добиться выдвижения кандидатом в президенты, его уличили во заимствовании в своём выступлении слов лидера британских лейбористов Нила Киннока, а в заключительной речи на национальном съезде Демократической партии в 2020 году обнаружили почти полное совпадение с речью канадского политика левого толка Джека Лейтона.
Ведущая спросила Харрис, воспользуется ли она вакциной от коронавируса, если её одобрит нынешняя администрация до или после выборов.
«Если врачи и специалисты скажут, что её можно вводить, то я встану первой в очередь на вакцинацию, но если такое скажет администрация Трампа, то я такую вакцину ставить не буду», — ответила она.
Президент несколько раз называл сроки готовности американской вакцины, но все они прошли. Он надеялся, что завершить испытания и разрешить применение препарата удастся раньше 3 ноября, но накануне в видеообращении заявил, что из-за политических разногласий вакцина от коронавирусной инфекции будет готова уже после выборов.
Обращаясь к Харрис, Пенс сказал: «Тот факт, что Вы продолжаете подрывать общественное доверие к вакцине, если она будет создана при администрации Дональда Трампа, — это просто невообразимо нечестно. Сенатор, я хочу просто попросить Вас: прекратите играть с жизнями людей в политические игры. Реальность заключается в том, сенатор, что у нас будет вакцина в рекордно короткое время, неслыханно короткое — меньше, чем за год».
Ведущая также задала Харрис вопрос, должны ли кандидаты в президенты страны публиковать сведения о состоянии своего здоровья.
«Конечно, и поэтому Джозеф Байден был абсолютно прозрачен, особенно в сравнении с президентом, который не делал этого. Но, говоря о медицинских сведениях, давайте не будем забывать о налогах», — ответила она.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на анонимный источник, написала, что президент многие годы либо не платил налоги вовсе, либо отчислял мизерные суммы, например, $750 в 2016 году, а также получил из федерального бюджета налоговые возмещения. О чём ему на первых дебатах припоминал и Байден.
«Было бы неплохо узнать, кому президент США, главнокомандующий, должен денег. Потому что американцы имеют право знать, что влияет на решения президента и принимает ли он их в интересах американцев или в своих», — добавила Харрис.
Вступаясь за своего напарника, Пенс заявил, что Трамп заплатил десятки миллионов долларов налогов, создал десятки миллионов американских рабочих мест, а эта газетная статья не соответствует действительности. Он подчеркнул, что глава государства неоднократно публиковал собственные финансовые документы.
На вопрос, что он будет делать, если Трамп откажется признать поражение на президентских выборах, Пенс предпочёл не отвечать, переведя разговор на другую тему — о том, что при администрации Барака Обамы, где Байден занимал пост вице-президента, ФБР установила слежку за предвыборным штабом Трампа в 2016 году. По его словам, рассекреченные ЦРУ записи, представленные на этой неделе, отсылают к документам ФБР, где прослеживается связь с бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон, баллотировавшейся в президенты от демократов 4 года назад.
Американские выборы и Россия неразрывны
Много внимания на дебатах кандидаты в вице-президенты уделили вопросам внешней политики. Не обошлось без упоминания России. Харрис обвинила Москву во вмешательстве в американские выборы, не приведя как обычно никаких доказательств.
«То же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей, но Дональд Трамп, являющийся главнокомандующим американскими Вооружёнными силами, предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества», — заявила она.
Действительно, Рей, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей по внутренней безопасности в сентябре повторил утверждение, что Россия не оставляет активных попыток влияния на американский избирательный процесс, в том числе якобы стремясь очернить кандидата от Демократической партии, но при этом признал, что никаких кибератак на инфраструктуру, предназначенную для проведения выборов, спецслужбы США не зафиксировали.
В интервью телеканалу «Россия-24» президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не вмешивается в избирательную кампанию в США, она лишь сторонний наблюдатель, а позиции кандидатов в президенты этой страны должны оценивать избиратели.
Харрис на этом не остановилась. Она упрекнула Трампа в бездействии по вопросу о том, что, как написала газета New York Times со ссылкой на свои анонимные источники в американской разведке, военная разведка России якобы платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане.
«Опубликованы данные о том, что Россия предлагала вознаграждения за американских солдат. Дональд Трамп по меньшей мере шесть раз разговаривал с Владимиром Путиным и ни разу не поднимал этот вопрос. Джо Байден привлёк бы Россию к ответственности за любую угрозу нашей национальной безопасности или нашим войскам», — заявила Харрис.
Прежде чем кого-то обвинять, хорошо бы проверить эту информацию, а в её достоверности сомневаются и командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи, и американское Агентство национальной безопасности усомнилось в достоверности этих сведений, к тому же не соответствующей действительности новость назвал и официальный представитель «Талибан» Сухейль Шахин. Комментируя эту публикацию, МИД РФ отмечал, что «этот вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь».
Антикитайский фронт
Ещё больше внимания кандидаты уделили Китаю, который Вашингтон объявил своим врагом №1.
«Торговая война президента с Китаем. Вы проиграли эту торговую войну. Вы её проиграли. В итоге из-за так называемой торговой войны с Китаем Америка потеряла 300 тысяч рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности, из-за неё фермеры обанкротились», — заявила Харрис, обращаясь к Пенсу.
Первая фаза торговой сделки, которую 15 января в Вашингтоне заключили Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, предусматривает, что за 2 года Китай должен увеличить импорт американской продукции, в том числе сельскохозяйственной, на $200 млрд по сравнению с показателями 2017-го: на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго.
По словам Трампа, это позволит США сократить дефицит в торговом обороте с Китаем.
Пенс подчеркнул, что американские власти хотят улучшить отношения с Пекином, но в то же время намерены привлечь его в распространении коронавируса по всему миру, в результате чего эпидемия распространилась и на Штаты. Трамп называет COVID-19 китайским вирусом, потому что КНР стал первой страной, где его зафиксировали, но, как сообщают учёные, его обнаружили несколькими месяцами ранее в частности в Европе.
«Джо Байден и Камала Харрис хотят поднять налоги. Они хотят похоронить нашу экономику под «Новым зелёным курсом» на $2 трлн. Джо Байден хочет вернуться к экономической капитуляции перед Китаем. Когда мы (с Дональдом Трампом — ред.) заняли свои должности, только на Китай приходилась половина нашего торгового дефицита. Джо Байден хочет отменить все пошлины, введённые президентом Трампом в борьбе за американские рабочие места и американских рабочих», — заявил вице-президент.
Пенс предупредил, что на предстоящих выборах на кону стоит национльная экономика. Он уверен, что в случае прихода к власти демократы реализуют «новую зелёную сделку» с жёстким регулированием, запретят полезные ископаемые и природный газ, что приведёт к разрушению американской энергетики, а именно — к увеличению расходы на энергию и сокращению количества рабочих мест в отрасли.
Харрис поспешила опровергнуть эту информацию. По её словам, их администрация благодаря претворению в жизнь своей предвыборной программы создаст на 7 млн рабочих мест больше, чем было создано при администрации Трампа, причём половина из них появится за счёт применения чистых и возобновляемых источников энергии. На вопрос, будет ли Байден проводить «зелёную сделку» в случае победы, Харрис не ответила. Как известно, по этой теме между кандидатами-демократами есть разногласия.
Восток — дело тонкое
На внешнеполитическом направлении нынешняя администрация делает ставку на Ближний Восток.
«(Когда Трамп пришёл в Белый дом, запрещённая в РФ террористическая организация ИГ — ред.) захватила территорию на Ближнем Востоке размером с Пенсильванию. Президент обрушил на них наших военных, наши силы разгромили халифат ИГ и уничтожили Абу-Бакра аль-Багдади. Аль-Багдади ответственен за убийство тысяч людей», — заявил Пенс.
Лидер террористической группировки был ликвидирован 27 октября 2019 года в результате спецоперации подразделении «Дельта» Вооружённых сил США в сирийской провинции Идлиб. После начала штурма здания американскими военными Абу-Бакр аль-Багдади пытался скрыться в одном из тоннелей и там же привёл в действие пояс смертника, подорвав себя и двух своих детей. Позже Трамп говорил, что «он умер как собака, он умер как трус, плача, скуля и крича».
На теледебаты Пенс пригласил родителей 17-летней Кайлы Мюллер, убитой боевиками «Исламского государства» в Сирии 9 февраля 2015 года. И в их присутствии объявил, что 7 октября в Штаты доставили двоих её убийц девушки, чтобы они предстали перед судом и понесли наказание за преступление. По его словам, родители заявили, что трагедия не произошла бы, если бы в тот момент президентом страны был Трамп,
«Реальность в том, что при Байдене на посту вице-президента у нас не было возможности спасти Кейлу», — заявил Пенс.
Белый дом рассчитывает, что очки на выборах республиканцам принесут «Авраамовы соглашения», благодаря которым Израиль при посредничестве США нормализуют отношения с арабскими государствами. К тому же в день дебатов советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен объявил, что примеру ОАЭ и Бахрейна могут присоединиться ещё до 9 стран.
«Президент США Дональд Трамп сдержал своё слово по переводу посольства в Иерусалим. Джозеф Байден, когда занимал должность вице-президента, обещал это сделать, но так никогда и не сделал», — сказал Пенс, продолжая ближневосточную тему.
Решение о переносе американской дипмиссии в Израиле было принято Конгрессом ещё в 1995 году, но предшественники 45-го президента не реализовывали его.
Однако Харрис нашла за что поругать администрацию Белого дома.
«Только посмотрите на иранскую ядерную сделку. В результате мы оказались в меньшей безопасности, поскольку они (иранцы — ред.) создают сейчас то, что может оказаться значительным ядерным арсеналом. Мы были участниками этого соглашения, и из-за односторонних действий Дональда Трампа мы оказались в изоляции. Он вышел из этого соглашения, и мы оказались в меньшей безопасности», — заявила сенатор.
После выхода из сделки в 2018 году американские власти усилили санкционное давление на Иран, а 20 августа 2020-го госсекретарь Майкл Помпео направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу запрос от Вашингтона на восстановление ограничительных мер организации в отношении Ирана, но он отказался делать подобные шаги. Кроме того, эту американскую инициативу не поддерживают остальные члены Совета Безопасности ООН.
Серьёзное мероприятие с нотками юмора
Помимо дискуссии по политическим вопросам, теледебаты кандидатов в вице-президенты запомнится ещё несколькими забавными моментами.
Во время выступления на голову Пенса села муха. Насекомое пользователи Twitter упомянули в своих постах несколько сотен тысяч раз. Например, отметили, что она улетела через 2 минуты, а значит соблюдает лимит по времени выступления кандидатов.
Кроме того, республиканцы ухватился за заявление Харрис в одном интервью. На вопрос о любимом из ныне живущих рэперов она ответила, что это Тупак Шакур, хотя его убили в 1996 году. Правда, сенатор добавила, что знает о его смерти, но продолжает так говорить. Накануне дебатов советник предвыборного штаба действующего главы государства Джейсон Миллер заявил: «Я могу подтвердить, что мы оставили билет для Тупака Шакура, который, как мы знаем, является любимым из ныне живущих рэперов для сенатора Харрис».
Вице-президент выходит из тени
После завершения дебатов Байден написал в Twitter, что гордится Харрис. Трамп в своём микроблоге тоже высоко оценил выступление своего напарника, отметив, что он отлично справился, в то время как его визави допускала ошибки, по его словам, Пенс выиграл «по-крупному».
По результатам опроса общественного мнения, проведённого службой SSRS по заказу телекомпании CNN, 59% респондентов назвали победителем дебатов Харрис, за Пенса проголосовали 38%. А вот в вопросе, кто достаточно квалифицирован, чтобы исполнять обязанности и президента США, с небольшим отрывом победил республиканец — 65% против 63% у сенатора-демократа.
К теледебатам кандидатов в вице-президенты, пожалуй, ещё никогда не было приковано столько внимания. По Конституции, он не наделён широкими полномочиями, но одно из них может оказать большое влияние на жизнь страны — если президент по каким-либо причинам (смерть, болезнь, импичмент) не может управлять страной, но его полномочия до следующих плановых выборов исполняет вице-президент.
Если учесть возраст обоих претендентов на высший государственный пост (Трампу — 74 года, а Байдену — 77), то теоретически есть вероятность, что либо Пенс, либо Харрис придётся занять Овальный кабинет раньше 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация победителя следующих выборов.