В нынешней избирательной кампании как никогда важную роль играют кандидаты в вице-президенты. Республиканец Майк Пенс и демократ Камала Харрис в словесной дуэли не скатывались до личных оскорблений и очертили планы своих партий на случай прихода к власти. Кто победил на дебатах - вопрос открытый

Вечером 7 октября напарники претендентов на высший пост встретились лицом к лицу на сцене зала Kingsbury Hall Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Права на ошибку у них не было, ведь эти теледебаты — первые и единственные.

Избиратели надеялись, что хоть вице-президент Майк Пенс и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис представят представят предвыборные программы своих партий по выводу страны из кризиса, потому что кандидаты в президенты Дональд Трамп и Джо Байден на своих первых дебатах этого не сделали, а лишь обменялись оскорблениями, переходя на личности. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

На фоне болезни главы государства коронавирусом мероприятие в Солт-Лейк-Сити проходило при повышенных мерах предосторожности: Пенс и Харрис накануне сдали тест на COVID-19, и у обоих дал отрицательный результат, между ними увеличили расстояние на сцене с 2,1 до 3,6 метра и установили перегородку из прозрачного пластика.

Впрочем, эксперты в области эпидемиологии, опрошенные телеканалом CNBС, усомнились, что щитки сдержат распространение инфекции, если, например, один из кандидатов в вице-президенты уже болен. По их словам, без вентиляции помещения и масочного режима перегородки представляют собой чисто символическое средство защиты от коронавируса. Пенс, Харрис и ведущая дебаты руководитель вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж находились без масок в отличие от остальных присутствующих.

Обошлось без рукопожатий, более того, кандидаты даже не обменялись взаимными приветствиями, а лишь поприветствовали собравшихся в зале и сели за столы. В отличие от Трампа и Байдена, они дискутировали сидя. Дебаты продолжались 1,5 часа и были разбиты на 9 блоков, посвящённых отдельной теме, по 10 минут.

Внутренняя политика

Одной из ключевых тем, конечно же, стала эпидемия COVID-19. Количество умерших от него в США превысило 1 млн человек, а заразившихся — 36,4 млн, среди которых и президент страны. Харрис упрекнула Трампа и Пенса в том, что об опасности вируса они знали ещё в конце января, но скрыли эту информацию, что в итоге привело к таким негативным последствиям.

«Американцы стали свидетелями крупнейшей неудачи из тех, которые когда-либо допускала администрация президента за всю историю нашей страны», — заявила она.

Сенатор упрекнула Белый дом в отсутствии плана по борьбе с инфекцией и подчеркнула, что у них с Байденом таковой имеется.

«Реальность такова, что, когда вы смотрите на план Байдена, он ужасно похож на то, что мы с президентом Трампом и нашей межведомственной группой при Белом доме делаем. Откровенно говоря, когда я смотрю на его план, в котором говорится о совершенствовании тестирования, производстве новых индивидуальных средств защиты, разработке вакцины, это немного похоже на плагиат, о котором не понаслышке знает Джо Байден», — парировал Пенс.

За 47-летнюю политическую карьеры Байдена неоднократно ловили на плагиате. Так, в 1988 году, когда он впервые пытался добиться выдвижения кандидатом в президенты, его уличили во заимствовании в своём выступлении слов лидера британских лейбористов Нила Киннока, а в заключительной речи на национальном съезде Демократической партии в 2020 году обнаружили почти полное совпадение с речью канадского политика левого толка Джека Лейтона.

Ведущая спросила Харрис, воспользуется ли она вакциной от коронавируса, если её одобрит нынешняя администрация до или после выборов.

«Если врачи и специалисты скажут, что её можно вводить, то я встану первой в очередь на вакцинацию, но если такое скажет администрация Трампа, то я такую вакцину ставить не буду», — ответила она. Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

Президент несколько раз называл сроки готовности американской вакцины, но все они прошли. Он надеялся, что завершить испытания и разрешить применение препарата удастся раньше 3 ноября, но накануне в видеообращении заявил, что из-за политических разногласий вакцина от коронавирусной инфекции будет готова уже после выборов.

Обращаясь к Харрис, Пенс сказал: «Тот факт, что Вы продолжаете подрывать общественное доверие к вакцине, если она будет создана при администрации Дональда Трампа, — это просто невообразимо нечестно. Сенатор, я хочу просто попросить Вас: прекратите играть с жизнями людей в политические игры. Реальность заключается в том, сенатор, что у нас будет вакцина в рекордно короткое время, неслыханно короткое — меньше, чем за год».

Ведущая также задала Харрис вопрос, должны ли кандидаты в президенты страны публиковать сведения о состоянии своего здоровья.

«Конечно, и поэтому Джозеф Байден был абсолютно прозрачен, особенно в сравнении с президентом, который не делал этого. Но, говоря о медицинских сведениях, давайте не будем забывать о налогах», — ответила она.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на анонимный источник, написала, что президент многие годы либо не платил налоги вовсе, либо отчислял мизерные суммы, например, $750 в 2016 году, а также получил из федерального бюджета налоговые возмещения. О чём ему на первых дебатах припоминал и Байден.

«Было бы неплохо узнать, кому президент США, главнокомандующий, должен денег. Потому что американцы имеют право знать, что влияет на решения президента и принимает ли он их в интересах американцев или в своих», — добавила Харрис.

Вступаясь за своего напарника, Пенс заявил, что Трамп заплатил десятки миллионов долларов налогов, создал десятки миллионов американских рабочих мест, а эта газетная статья не соответствует действительности. Он подчеркнул, что глава государства неоднократно публиковал собственные финансовые документы. В США начался «Октябрьский сюрприз»: Байдену готовят судьбу Хиллари Клинтон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На вопрос, что он будет делать, если Трамп откажется признать поражение на президентских выборах, Пенс предпочёл не отвечать, переведя разговор на другую тему — о том, что при администрации Барака Обамы, где Байден занимал пост вице-президента, ФБР установила слежку за предвыборным штабом Трампа в 2016 году. По его словам, рассекреченные ЦРУ записи, представленные на этой неделе, отсылают к документам ФБР, где прослеживается связь с бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон, баллотировавшейся в президенты от демократов 4 года назад.

Американские выборы и Россия неразрывны

Много внимания на дебатах кандидаты в вице-президенты уделили вопросам внешней политики. Не обошлось без упоминания России. Харрис обвинила Москву во вмешательстве в американские выборы, не приведя как обычно никаких доказательств.

«То же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей, но Дональд Трамп, являющийся главнокомандующим американскими Вооружёнными силами, предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества», — заявила она.

Действительно, Рей, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей по внутренней безопасности в сентябре повторил утверждение, что Россия не оставляет активных попыток влияния на американский избирательный процесс, в том числе якобы стремясь очернить кандидата от Демократической партии, но при этом признал, что никаких кибератак на инфраструктуру, предназначенную для проведения выборов, спецслужбы США не зафиксировали.

В интервью телеканалу «Россия-24» президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не вмешивается в избирательную кампанию в США, она лишь сторонний наблюдатель, а позиции кандидатов в президенты этой страны должны оценивать избиратели.

Харрис на этом не остановилась. Она упрекнула Трампа в бездействии по вопросу о том, что, как написала газета New York Times со ссылкой на свои анонимные источники в американской разведке, военная разведка России якобы платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане.

«Опубликованы данные о том, что Россия предлагала вознаграждения за американских солдат. Дональд Трамп по меньшей мере шесть раз разговаривал с Владимиром Путиным и ни разу не поднимал этот вопрос. Джо Байден привлёк бы Россию к ответственности за любую угрозу нашей национальной безопасности или нашим войскам», — заявила Харрис.

Прежде чем кого-то обвинять, хорошо бы проверить эту информацию, а в её достоверности сомневаются и командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи, и американское Агентство национальной безопасности усомнилось в достоверности этих сведений, к тому же не соответствующей действительности новость назвал и официальный представитель «Талибан» Сухейль Шахин. Комментируя эту публикацию, МИД РФ отмечал, что «этот вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь».

Антикитайский фронт

Ещё больше внимания кандидаты уделили Китаю, который Вашингтон объявил своим врагом №1.

«Торговая война президента с Китаем. Вы проиграли эту торговую войну. Вы её проиграли. В итоге из-за так называемой торговой войны с Китаем Америка потеряла 300 тысяч рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности, из-за неё фермеры обанкротились», — заявила Харрис, обращаясь к Пенсу.

Первая фаза торговой сделки, которую 15 января в Вашингтоне заключили Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, предусматривает, что за 2 года Китай должен увеличить импорт американской продукции, в том числе сельскохозяйственной, на $200 млрд по сравнению с показателями 2017-го: на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго.

По словам Трампа, это позволит США сократить дефицит в торговом обороте с Китаем.

Пенс подчеркнул, что американские власти хотят улучшить отношения с Пекином, но в то же время намерены привлечь его в распространении коронавируса по всему миру, в результате чего эпидемия распространилась и на Штаты. Трамп называет COVID-19 китайским вирусом, потому что КНР стал первой страной, где его зафиксировали, но, как сообщают учёные, его обнаружили несколькими месяцами ранее в частности в Европе.

«Джо Байден и Камала Харрис хотят поднять налоги. Они хотят похоронить нашу экономику под «Новым зелёным курсом» на $2 трлн. Джо Байден хочет вернуться к экономической капитуляции перед Китаем. Когда мы (с Дональдом Трампом — ред.) заняли свои должности, только на Китай приходилась половина нашего торгового дефицита. Джо Байден хочет отменить все пошлины, введённые президентом Трампом в борьбе за американские рабочие места и американских рабочих», — заявил вице-президент.

Пенс предупредил, что на предстоящих выборах на кону стоит национльная экономика. Он уверен, что в случае прихода к власти демократы реализуют «новую зелёную сделку» с жёстким регулированием, запретят полезные ископаемые и природный газ, что приведёт к разрушению американской энергетики, а именно — к увеличению расходы на энергию и сокращению количества рабочих мест в отрасли.

Харрис поспешила опровергнуть эту информацию. По её словам, их администрация благодаря претворению в жизнь своей предвыборной программы создаст на 7 млн рабочих мест больше, чем было создано при администрации Трампа, причём половина из них появится за счёт применения чистых и возобновляемых источников энергии. На вопрос, будет ли Байден проводить «зелёную сделку» в случае победы, Харрис не ответила. Как известно, по этой теме между кандидатами-демократами есть разногласия.

Восток — дело тонкое

На внешнеполитическом направлении нынешняя администрация делает ставку на Ближний Восток.

«(Когда Трамп пришёл в Белый дом, запрещённая в РФ террористическая организация ИГ — ред.) захватила территорию на Ближнем Востоке размером с Пенсильванию. Президент обрушил на них наших военных, наши силы разгромили халифат ИГ и уничтожили Абу-Бакра аль-Багдади. Аль-Багдади ответственен за убийство тысяч людей», — заявил Пенс.

Лидер террористической группировки был ликвидирован 27 октября 2019 года в результате спецоперации подразделении «Дельта» Вооружённых сил США в сирийской провинции Идлиб. После начала штурма здания американскими военными Абу-Бакр аль-Багдади пытался скрыться в одном из тоннелей и там же привёл в действие пояс смертника, подорвав себя и двух своих детей. Позже Трамп говорил, что «он умер как собака, он умер как трус, плача, скуля и крича».

На теледебаты Пенс пригласил родителей 17-летней Кайлы Мюллер, убитой боевиками «Исламского государства» в Сирии 9 февраля 2015 года. И в их присутствии объявил, что 7 октября в Штаты доставили двоих её убийц девушки, чтобы они предстали перед судом и понесли наказание за преступление. По его словам, родители заявили, что трагедия не произошла бы, если бы в тот момент президентом страны был Трамп,

«Реальность в том, что при Байдене на посту вице-президента у нас не было возможности спасти Кейлу», — заявил Пенс.

Белый дом рассчитывает, что очки на выборах республиканцам принесут «Авраамовы соглашения», благодаря которым Израиль при посредничестве США нормализуют отношения с арабскими государствами. К тому же в день дебатов советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен объявил, что примеру ОАЭ и Бахрейна могут присоединиться ещё до 9 стран.

«Президент США Дональд Трамп сдержал своё слово по переводу посольства в Иерусалим. Джозеф Байден, когда занимал должность вице-президента, обещал это сделать, но так никогда и не сделал», — сказал Пенс, продолжая ближневосточную тему. Взрывоопасный мир: что означает сделка между Израилем, ОАЭ и Бахрейном при посредничестве Трампа © РИА Новости, Ахмет Абед | Перейти в фотобанк

Решение о переносе американской дипмиссии в Израиле было принято Конгрессом ещё в 1995 году, но предшественники 45-го президента не реализовывали его.

Однако Харрис нашла за что поругать администрацию Белого дома.

«Только посмотрите на иранскую ядерную сделку. В результате мы оказались в меньшей безопасности, поскольку они (иранцы — ред.) создают сейчас то, что может оказаться значительным ядерным арсеналом. Мы были участниками этого соглашения, и из-за односторонних действий Дональда Трампа мы оказались в изоляции. Он вышел из этого соглашения, и мы оказались в меньшей безопасности», — заявила сенатор.

После выхода из сделки в 2018 году американские власти усилили санкционное давление на Иран, а 20 августа 2020-го госсекретарь Майкл Помпео направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу запрос от Вашингтона на восстановление ограничительных мер организации в отношении Ирана, но он отказался делать подобные шаги. Кроме того, эту американскую инициативу не поддерживают остальные члены Совета Безопасности ООН.

Серьёзное мероприятие с нотками юмора

Помимо дискуссии по политическим вопросам, теледебаты кандидатов в вице-президенты запомнится ещё несколькими забавными моментами.

Во время выступления на голову Пенса села муха. Насекомое пользователи Twitter упомянули в своих постах несколько сотен тысяч раз. Например, отметили, что она улетела через 2 минуты, а значит соблюдает лимит по времени выступления кандидатов.

Кроме того, республиканцы ухватился за заявление Харрис в одном интервью. На вопрос о любимом из ныне живущих рэперов она ответила, что это Тупак Шакур, хотя его убили в 1996 году. Правда, сенатор добавила, что знает о его смерти, но продолжает так говорить. Накануне дебатов советник предвыборного штаба действующего главы государства Джейсон Миллер заявил: «Я могу подтвердить, что мы оставили билет для Тупака Шакура, который, как мы знаем, является любимым из ныне живущих рэперов для сенатора Харрис».

Вице-президент выходит из тени

После завершения дебатов Байден написал в Twitter, что гордится Харрис. Трамп в своём микроблоге тоже высоко оценил выступление своего напарника, отметив, что он отлично справился, в то время как его визави допускала ошибки, по его словам, Пенс выиграл «по-крупному». Жизнь и смерть президента Трампа. Готова ли Америка к худшему варианту © AP, Alex Brandon

По результатам опроса общественного мнения, проведённого службой SSRS по заказу телекомпании CNN, 59% респондентов назвали победителем дебатов Харрис, за Пенса проголосовали 38%. А вот в вопросе, кто достаточно квалифицирован, чтобы исполнять обязанности и президента США, с небольшим отрывом победил республиканец — 65% против 63% у сенатора-демократа.

К теледебатам кандидатов в вице-президенты, пожалуй, ещё никогда не было приковано столько внимания. По Конституции, он не наделён широкими полномочиями, но одно из них может оказать большое влияние на жизнь страны — если президент по каким-либо причинам (смерть, болезнь, импичмент) не может управлять страной, но его полномочия до следующих плановых выборов исполняет вице-президент.

Если учесть возраст обоих претендентов на высший государственный пост (Трампу — 74 года, а Байдену — 77), то теоретически есть вероятность, что либо Пенс, либо Харрис придётся занять Овальный кабинет раньше 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация победителя следующих выборов.