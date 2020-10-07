Пока решается вопрос, состоятся ли 15 октября вторые дебаты Трамп - Байден, к словесной дуэли готовятся их напарники Майк Пенс и Камала Харрис. Тем временем президент РФ Владимир Путин рассказал о предпочтениях Москвы в американской предвыборной гонке

Быть или не быть дебатам — вот в чём вопрос

Американский лидер, сутки назад вернувшийся в Белый дом из госпиталя, уже рвётся в предвыборный бой.

«Я с нетерпением жду дебатов, которые пройдут вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Будет здорово!» — написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах в эфире телеканала Fox News уточнила, что на следующих дебатах глава государства намерен уделить особое внимание своему личному опыту, полученному после заражения коронавирусом. По её словам, состояние Трампа значительно улучшается, это происходит быстро, но радоваться пока рано, поэтому в администрации примут дополнительные меры, чтобы предотвратить инфицирование ключевых сотрудников.

К слову, в Белом доме заболели уже больше 10 человек. При этом Фарах не исключила публичного выступления президента в ближайшее время. Жизнь и смерть президента Трампа. Готова ли Америка к худшему варианту © AP, Alex Brandon

Второй кандидат в президенты Джо Байден очень насторожен таким рвением оппонента. Он заявил, что если Трамп не успеет излечиться от COVID-19, то дебаты 15 октября проводить не следует. Бывший вице-президент строго выполняет все меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом, но дело не только в этом — его устраивает нынешний ход избирательной кампании: на первом раунде дебатов, вопреки прогнозам многих, он выступил неплохо, его отрыв от главы государства увеличивается с каждым днём, поэтому чем позже состоится их следующая встреча, тем для него лучше.

Но повод радоваться есть и у Трампа. Министерство труда США в конце прошлой недели сообщило, что уровень безработицы в сентябре сократился больше прогнозируемого уровня — с 8,4 до 7,9%, а также индекс потребительского доверия за месяц вырос сразу на 15,5%, а это ни много ни мало лучший показатель за 17 лет.

Кроме того, эксперты прогнозируют хороший рост ВВП в третьем квартале — от 25% до 30% в годовом исчислении. Будет ли так на самом деле, станет известно 29 октября из отчёта Министерства торговли США.

Американские выборы без России уже немыслимы

В отличие от избирательной кампании 2016 года, сейчас о России вспоминают намного реже, но всё же она вновь фигурирует в контексте американских выборов.

6 октября Трамп сообщил, что разрешил рассекретить целиком и без изъятия какой-либо конфиденциальной информации все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связей с Москвой, а также скандала с электронной почтой бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на прошлых выборах.

«Судя по всему, это тот самый козырь, который Трамп припасал до финальной стадии избирательной кампании. Из серии «выдерни шнур, выдави стекло». Уверен, что там будет много неприятного для Клинтонов и Байденов. Может развернуть течение событий. Сила в правде, это правда. Хотя и досадно, что всё это будет оттеняться российской темой. Но уж лучше так», — прокомментировал эту новость председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Тем временем о будущем российско-американских отношений после выборов в интервью телеканалу «Россия-24» высказался президент РФ Владимир Путин. Говоря о периоде правления Трампа, глава государства сказал, что были как позитивные моменты, в частности, рост товарооборота и стабилизация ситуации на энергорынках, так и негативные — антироссийские санкции и выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам главы государства, те намерения относительно двустороннего сотрудничества, о которых раньше говорил Трамп, не реализованы в полной мере в значительной степени из-за сложившегося в Штатах двухпартийного консенсуса по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны.

«Говоря о предпочтениях, что можно сказать? Мы знаем, что действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это очень ценим. Действительно нам многое удалось в двустороннем плане сделать. Но надо объективно смотреть на вещи, которые происходили в последние годы. Всё-таки при президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений. 46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что Москва будет работать с любым будущим президентом Соединённых Штатов — с тем человеком, которому окажет доверие американский народ.

Что касается Джо Байдена, Путин отметил, что он демонстрирует достаточно острую антироссийскую риторику.

«Но есть и вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. Во-первых, Демократическая партия традиционно ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и Коммунистическая партия. В этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителями Демократической партии», — сказал глава государства. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

На первых теледебатах Байден не скупился на оскорбления Трампа, в частности, назвал его «щенком Путина», намекая на тесные связи с Москвой.

«Это проявление уровня политической культуры или отсутствия таковой. Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, так или иначе приподнимает нас с вами, говоря о какой-то невероятной нашей влиятельности и мощи. В известной степени это, как у нас в народе говорят, льёт воду на нашу мельницу. Это всё-таки не наше дело, пусть они там разбираются между собой так, как считают нужным в контексте происходящих событий», — заявил Путин.

В бой вступают вторые номера

Ключевым событием сегодняшнего дня станут дебаты кандидатов в вице-президенты. Республиканец Майк Пенс и демократ Камала Харрис будут дискутировать в течение 1,5 часа о коронавирусе, восстановлении экономики, социальных вопросах и назначении судьи Верховного суда.

После того как заболел Трамп, организаторы усилили меры предосторожности, чтобы исключить возможность заражения напарников кандидатов в президенты. Как рассказали источники телеканала CNN, Харрис настояла, чтобы во время выступления её окружили щитками из плексигласа. Пенс отказался, чтобы такое же сооружение было установлено вокруг него. Расстояние между ними будет увеличено до 3,6 метра.

Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что с точки зрения охраны здоровья вице-президент может безопасно участвовать в предстоящих дебатах: его тесты на коронавирус дали отрицательный результат, он не вступал в близкий контакт ни с одним человеком, у которого был выявлен COVID-19, в том числе с Трампом.