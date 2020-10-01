Вечером в среду, 30 сентября, в качестве кандидата на пост президента Молдавии ЦИК зарегистрировал Майю Санду. По результатам социологических опросов, именно она станет главным конкурентом нынешнего главы государства Игоря Додона (он зарегистрировался на прошлой неделе). Наверняка дело не обойдётся без второго тура

Сегодня Украина.ру расскажет о паре кандидатов Сейду — Додон подробнее.

Майя Санду: «Он хочет украсть у нас выборы»

Бывший премьер-министр Санду — классический пример прозападного политика. Впрочем, ни в Европе, ни в США не скрывают, что это их кандидат. Майя Григорьевна — частый гость иностранных дипмиссий в Молдове, а ее регулярные встречи с американским послом Дереком Хоганом стали такими частыми, что среди журналистов их стали называть «планерками».

Для маленькой такой кампании. В Молдавии началась президентская гонка © AFP, DANIEL MIHAILESCU Додона будет означать «массовые фальсификации».

Доходит до смешного. Санду говорит, что голоса избирателей из Приднестровья станут решающими, и, будто специально, в регионе объявляется карантин до 1 декабря. То есть отдать свои голоса они уже не смогут никому.

Но Санду не успокаивается. Есть еще избиратели в России, которые тоже «додоновские». И ЦИК сокращает количество участков в России, наращивая их число в Европе (например, в России — 17, в Италии — аж 30).

«Он хочет украсть у нас выборы!» — все равно продолжает твердить Майя Санду.

И практически сразу 19 европейских стран выступили с совместной декларацией о выборах в Молдове.

Декларация призывает политиков и госучреждения Молдовы провести "образцовый избирательный процесс", "свободный от вопиющих практик прошлого, таких как подкуп голосов, злоупотребление административным ресурсом, давление на местных лидеров и государственных служащих".

Нетрудно догадаться, что в случае победы Игоря Додона проигравшая Майя Санду попытается вывести недовольных на улицы. По крайней мере, говорит она об этом открыто. Главные обвинения Санду в адрес Додона: коррупция, неспособность управлять государством в условиях пандемии, измена Родине и «убийство» сельского хозяйства.

Президент Молдавии Додон готов испытать на себе российскую вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Влада Филата, осужденного как раз за коррупцию и который почти за полгода на посту премьер-министра откровенно провалился, такие обвинения звучат странно.

Игорь Додон: «Санду заранее оправдывает свое поражение»

Нынешний президент Молдавии понимает, к чему клонит Санду и ее "западные партнёры".

«Оппозиция готовит общество к якобы фальсификации президентских выборов. Никакой фальсификации не будет. Такими заявлениями Майя Санду заранее оправдывает свое возможное поражение на выборах», — отметил президент в одном из интервью.

Тем не менее, ситуация стала накаляться, а выпады оппозиционеров становились все более агрессивными. Масла в огонь добавляли и комментарии оппозиционных политологов о том, что «пророссийского» Додона в этот раз отказалась поддержать Россия. По крайней мере, публично.

Администрация Додона прокомментировала информацию об отдыхе молдавского президента в Крыму © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Владимир Путин по видеосвязи провел переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном. И, помимо обсуждения важных вопросов (например, о выделении гуманитарной помощи на 500 миллионов рублей), Путин пожелал своему молдавскому коллеге успехов на предстоящих президентских выборах.

"Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц, — я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах, — нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию", — отметил Владимир Путин, обращаясь к Додону.

На Запад или на Восток?

Эти переговоры кардинально поменяли расстановку сил накануне президентской кампании. Теперь главные конкуренты на этот пост могут о себе заявить следующее.

1. Майя Санду — поддержка Запада и крайне негативное отношение к России.

2. Игорь Додон — поддержка России и выстраивание с Западом нормальных деловых отношений.

Что выберут молдавские избиратели? Ждать осталось недолго.