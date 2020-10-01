Сегодня Украина.ру расскажет о паре кандидатов Сейду — Додон подробнее.
Майя Санду: «Он хочет украсть у нас выборы»
Бывший премьер-министр Санду — классический пример прозападного политика. Впрочем, ни в Европе, ни в США не скрывают, что это их кандидат. Майя Григорьевна — частый гость иностранных дипмиссий в Молдове, а ее регулярные встречи с американским послом Дереком Хоганом стали такими частыми, что среди журналистов их стали называть «планерками».
На президентских выборах в Молдавии представители Запада решили не оригинальничать: как и в Белоруссии, задолго до голосования (оно состоится 1 ноября) Майя Санду заговорила о том, что победа Додона будет означать «массовые фальсификации».
Доходит до смешного. Санду говорит, что голоса избирателей из Приднестровья станут решающими, и, будто специально, в регионе объявляется карантин до 1 декабря. То есть отдать свои голоса они уже не смогут никому.
Но Санду не успокаивается. Есть еще избиратели в России, которые тоже «додоновские». И ЦИК сокращает количество участков в России, наращивая их число в Европе (например, в России — 17, в Италии — аж 30).
«Он хочет украсть у нас выборы!» — все равно продолжает твердить Майя Санду.
И практически сразу 19 европейских стран выступили с совместной декларацией о выборах в Молдове.
Декларация призывает политиков и госучреждения Молдовы провести "образцовый избирательный процесс", "свободный от вопиющих практик прошлого, таких как подкуп голосов, злоупотребление административным ресурсом, давление на местных лидеров и государственных служащих".
Нетрудно догадаться, что в случае победы Игоря Додона проигравшая Майя Санду попытается вывести недовольных на улицы. По крайней мере, говорит она об этом открыто. Главные обвинения Санду в адрес Додона: коррупция, неспособность управлять государством в условиях пандемии, измена Родине и «убийство» сельского хозяйства.
Пунктов на самом деле больше. Но из уст человека, который вышел из партии местного политика Влада Филата, осужденного как раз за коррупцию и который почти за полгода на посту премьер-министра откровенно провалился, такие обвинения звучат странно.
Игорь Додон: «Санду заранее оправдывает свое поражение»
Нынешний президент Молдавии понимает, к чему клонит Санду и ее "западные партнёры".
«Оппозиция готовит общество к якобы фальсификации президентских выборов. Никакой фальсификации не будет. Такими заявлениями Майя Санду заранее оправдывает свое возможное поражение на выборах», — отметил президент в одном из интервью.
Тем не менее, ситуация стала накаляться, а выпады оппозиционеров становились все более агрессивными. Масла в огонь добавляли и комментарии оппозиционных политологов о том, что «пророссийского» Додона в этот раз отказалась поддержать Россия. По крайней мере, публично.
Но в начале этой недели подобным разговорам был положен конец: в понедельник президент России Владимир Путин по видеосвязи провел переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном. И, помимо обсуждения важных вопросов (например, о выделении гуманитарной помощи на 500 миллионов рублей), Путин пожелал своему молдавскому коллеге успехов на предстоящих президентских выборах.
"Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц, — я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах, — нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию", — отметил Владимир Путин, обращаясь к Додону.
На Запад или на Восток?
Эти переговоры кардинально поменяли расстановку сил накануне президентской кампании. Теперь главные конкуренты на этот пост могут о себе заявить следующее.
1. Майя Санду — поддержка Запада и крайне негативное отношение к России.
2. Игорь Додон — поддержка России и выстраивание с Западом нормальных деловых отношений.
Что выберут молдавские избиратели? Ждать осталось недолго.