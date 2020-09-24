США готовят коалицию с целью не допустить завершения строительства «Северного потока - 2» и добились отказа страховщиков работать с судами, прокладывающими газопровод. Но в России уже нашли выход из ситуации

Соединённые Штаты Америки хотят заручиться международной поддержкой своих усилий, направленных на остановку проекта «Северный поток — 2» (СП-2). Как заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном в понедельник, 21 сентября, власти США намерены сформировать коалицию, чтобы не допустить завершения строительства этого газопровода. «Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток — 2» создает риск для Европы, так как она становится зависимой от поступающего из России газа, а также угрожает Украине. Мы надеемся, что «Северный поток — 2» не будет завершен, мы работает над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — сказал глава Госдепартамента.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, комментируя публикацию в газете Die Zeit о миллиардном предложении Берлина Вашингтону, призвала германское правительство не увязывать переговоры о диверсификации источников энергоресурсов ФРГ с судьбой проекта «Северный поток — 2». «Хотя мы приветствуем любые усилия Германии, направленные на то, чтобы диверсифицировать её источники энергоресурсов, эти переговоры не следует никоим образом увязывать с судьбой «Северного потока — 2». Противодействие США «Северному потоку — 2» никогда не сводилось просто к продаже большего объема американского природного газа Германии», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Стало известно, кто сможет застраховать «Северный поток – 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Мы хотим, чтобы у наших европейских союзников и партнеров был надёжный выбор энергоресурсов, не использующийся для геополитического давления и контроля. Приоритетом в нашей политике обеспечения энергетической безопасности остается поддержка Европы с целью минимизировать зависимость от одного поставщика. Мы тесно работаем со своими европейскими партнерами, чтобы укрепить их энергетическую безопасность посредством диверсификации поставщиков энергоресурсов, маршрутов доставки и типов топлива, включая получаемое из возобновляемых источников», — заверила Ортэгус.

При этом 18 сентября немецкий Бундестаг отказался голосовать за взаимоисключающие резолюции относительно «Северного потока — 2». Фракция партии «Союз-90»/«Зелёные» требовала лишить проект политической поддержки и остановить его сооружение, а депутаты правопопулистской «Альтернативы для Германии», наоборот, настаивали на поддержке этого газопровода во имя обеспечения энергетической безопасности страны. После того, как депутат Дитмар Бартш из Левой партии задал «Зелёным» вопрос, почему они не требуют остановить импорт саудовской нефти в ответ на убийство журналиста Хашогги, большинство депутатов Бундестага приняло решение передать оба проекта резолюций в парламентский комитет по экономике и энергетике.

А вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Augsburger Allgemeinen, опубликованном в среду, 23 сентября, отметил, что «Северный поток — 2» не является немецким государственным проектом. «Это частный энергетический проект, в котором участвуют очень многие компании», — напомнил политик. Шольц также отверг критику проекта со стороны США и ряда восточноевропейских стран. «И другие страны, которые сейчас нас критикуют, получают газ из России, и не в меньших объёмах, чем Германия», — подчеркнул вице-канцлер. Он также добавил, что Германия не зависит от поставок газа по строящемуся трубопроводу. «Наши поставки очень диверсифицированы», — отметил Шольц. Вице-канцлер не считает, что реакцией германских властей на возможное отравление Алексея Навального может стать приостановка строительства СП-2.

Ранее премьер-министры восточногерманских земель единогласно выступили за реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи в столице ФРГ глав шести регионов — Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. «Проект важен для будущего энергоснабжения Германии и Европы», и потому его завершение «правильно и целесообразно», отмечается в совместном заявлении политиков.

«Нужно посмотреть на то, какие последствия имел бы выход из этого проекта. Здесь премьер-министры едины во мнении, что они были бы значительными, прежде всего для энергоснабжения», — отметил правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, который сейчас председательствует в конференции глав восточногерманских земель. «Мы дали ясно понять, что осознаем значение проекта», — сказал Мюллер журналистам. По его словам, газ будет оставаться важным энергоресурсом в период перехода страны к возобновляемым источникам. «Это проект, который играет решающую роль в рамках нашей измененной энергетической и климатической политики, и поэтому мы пришли к выводу, что хотим его продолжать», — подытожил Мюллер. В свою очередь, премьер Саксонии Михаэль Кречмер указал на то, что «Северный поток — 2» «нужен с экономической точки зрения», и необходим для того, чтобы сохранить связи с Россией. «Все битвы будут проиграны»: Рар пояснил, что произойдет, если Германия «сдаст» «Северный поток-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Немецкую точку зрения на проект попыталась представить 23 сентября и британская газета The Financial Times. Глава берлинского бюро этого издания Гай Чазан написал, что Германия не может отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2», поскольку это нанесет значительный ущерб Европе, нуждающейся в энергоресурсах. Журналист отметил, что немецкие политики хорошо понимают это, и поэтому поддерживают канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая ранее говорила, что СП-2 — это исключительно экономический проект, и его нужно реализовать.

В статье отмечено, что категорическое требование остановить проект со стороны партии «Союз-90»/«Зелёные» привело к её изоляции в Бундестаге. Оппоненты со всего политического спектра «объединились, чтобы воспрепятствовать их инициативе», подчеркивает газета. Это был один из тех немногих случаев, когда правящий блок христианских демократов и социал-демократов, а также крайне левые и крайне правые «сумели о чем-то договориться», говорится в материале.

Немецкие политики, по словам корреспондента The Financial Times, находятся в затруднительном положении: они хотят принятия мер в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным, однако понимают, что остановка «Северного потока — 2» нанесет «значительный сопутствующий ущерб Европе». Спрос в ЕС на газ растет, поскольку внутренние запасы топлива в странах сообщества истощаются.

Речь идет и о нанесении значительного ущерба европейским инвесторам в случае отказа от поддержки проекта. Половина стоимости строительства трубопровода обеспечивается за счет кредитов европейских инвесторов, таких как британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV и французская Engie. Правительству Германии, вероятно, придется выложить миллиарды в качестве компенсации, если оно заблокирует «Северный поток — 2», констатирует издание.

Берлин стремится избежать любых шагов, которые подрывают правовую основу для крупных инвестиций в энергетику, указывает в комментарии британской газете аналитик Немецкого института международных отношений и безопасности Кирстен Вестфаль. «В отличие от других стран, в Германии нет национального лидера в области энергетики, и поэтому её энергоснабжение полностью зависит от частных компаний», — поясняет она. «Этим компаниям нужна надежная нормативно-правовая база, и Берлин это знает», — добавила Вестфаль.

Днём ранее глава Службы внешней разведки России (СВЗ) Сергей Нарышкин заявил, что отказ от трубопровода «Северный поток — 2» нанесёт «существенный ущерб» экономике ЕС. По его словам, грядущие экономические проблемы в случае сворачивания проекта «понимают большинство европейцев». «Сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6% ВВП», — пояснил Нарышкин, добавив, что также обострится проблема обеспечения занятости в условиях коронакризиса.

«Думается, что ЕСовцы не будут действовать в отношении «Северного потока — 2» по принципу «назло бабушке отморожу уши». Тем более, что зиму обещают холодную, и газа потребуется много», — заявил глава СВР. По словам Нарышкина, кампанию давления на европейские страны с требованием заблокировать строительство «Северного потока — 2» развернули США, цель которых — продвижение на рынок ЕС собственного сжиженного газа. Это «типичный пример недобросовестной конкуренции», подчеркнул глава СВР, добавив, что «Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу».

При этом логика западных стран, согласно которой доходы, полученные Россией от продажи газа в Европу, идут на создание угроз европейской стабильности, не выдерживает, по словам Нарышкина, «никакой критики». «С таким же успехом можно было бы утверждать, что экспортная выручка США используется для подавления протестов в Портленде, а продажи французских вин и устриц способствуют систематическому избиению «жёлтых жилетов». Но мы же не опускаемся до такого абсурда», — сказал глава СВР.

Аргументы главы российской разведки поддержала также официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которая на брифинге 23 сентября заявила, что Россия отвергает попытки США противодействовать строительству «Северного потока — 2» путём создания некой коалиции противников проекта. «Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который германскими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции», — отметила она.

«Когда мы говорим об инвестициях, мы говорим не только о крупном капитале и транснациональных компаниях, о флагманах бизнеса, гигантах индустрии, — продолжила дипломат. — Речь идет об инвестициях, которые основаны на ежедневном труде миллионов граждан различных стан. Именно они создают реальный продукт, который затем дает возможность вложиться крупным компаниям в некий проект». Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что «американские партнеры активнейшим образом обрабатывают Берлин на протяжении многих месяцев и лет в отношении «Северного потока — 2». По её словам, истинные намерения США скрыть невозможно: Вашингтон стремится «неконкурентными средствами занять западноевропейский рынок газа, связать регион будущими поставками дорогого американского сжиженного природного газа».

«Со своей стороны подтверждаем твердое намерение оставаться надежными поставщиками энергоресурсов для наших партнеров в Европе, — подчеркнула Захарова. — Ведь качество нашего взаимодействия проверено не интервью представителей Госдепа США, не политическими заявлениями тех от политиков, о которых завтра не вспомнят, а десятилетиями. Менялись названия стран, менялись политические системы, а наше взаимодействие по энергетическому треку с европейцами всегда оставалось на самом высоком уровне. Мы никогда их не подводили». Западные СМИ: какая судьба ждёт газопровод «Северный поток-2» © Nord Stream 2/Axel Schmidt

Ещё один российский дипломат, посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью газете Berliner Zeitung, опубликованном 23 сентября, что Польша выступает против «Северного потока — 2», так как сама хочет стать энергетическим центром для Европы. «В Восточной Европе, как говорят критики России в Германии и в США, не приветствуют сближения Москвы и Берлина. Важную роль тут играют и солидные экономические интересы: Польша хочет сама стать энергетическим центром Европы, и поэтому выступает против «Северного потока — 2». Я не хочу вдаваться в подробности российско-польских отношений. Но мы, естественно, сожалеем об антироссийской политике, которую в настоящее время проводит правительство в Варшаве. К сожалению, среди польской элиты очень распространена антироссийская рефлексия» — отметил посол.

Как известно, в начале августа 2020 года польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на 213 миллионов злотых (50 миллионов евро) за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2» (хотя газопровод не проходит через территориальные воды Польши или её исключительную морскую зону). В конце августа «Газпром» подал в польский суд апелляционную жалобу на это решение, пока дата разбирательства не назначена.

Однако если решение польского антимонопольного регулятора остановить или даже замедлить проект не может, это решение международных страховщиков об отказе предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве «Северного потока — 2», является серьёзной проблемой для газопровода. 23 сентября Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), страхующая 90% кораблей в мире, выпустила соответствующий циркуляр от имени всех 13 клубов, входящих в ассоциацию. Причина — действующие и возможные санкции против СП-2.

«Участники должны помнить, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлечённых в незаконную деятельность и/или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («О защите энергетической безопасности Европы»), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам «Северный поток — 2» или «Турецкий поток», — говорится в документе.

При этом оператор проекта «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG, рассчитывает на защиту европейских властей — как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. «Нам известно о рекомендациях Международной группы клубов. Мы не можем комментировать предполагаемые бизнес-решения потенциальных подрядчиков, как и возможные последствия угроз введения США санкций», — сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG, отметив, что защищать европейские компании от незаконных экстерриториальных санкций «должны правительства и Европейская комиссия».

В июне 2020 года в сенат США был внесен законопроект, расширяющий санкции против СП-2 на компании, предоставляющие услуги страхования или перестрахования. «Если этот законопроект будет принят, он будет иметь серьезное влияние на неамериканских судовладельцев, операторов судов и их страховщиков», — указано в циркуляре IG P&I.

Рекомендации Международной группы в значительной степени осложняют поиск судов, которые могли бы работать на прокладке оставшихся 160 км «Северного потока — 2». Любая страна ставит условием доступа в свои припортовые воды страхование ответственности судовладельца. При недоступности страховой/перестраховочной емкости международных клубов суда, которые будут укладывать трубы СП-2, смогут страховать ответственность «только на весьма ограниченном коммерческом рынке», сообщают источники на страховом рынке.

Однако, как сообщило 23 сентября РИА Новости, участники страхового рынка нашли способ застраховать суда и обеспечить достройку газопровода «Северный поток — 2». Для этого придётся задействовать страховую компанию, уже находящуюся под западными санкциями. «На прямой руке [первом этапе страхования] может быть любой страховщик, которому уже терять нечего», — отметил собеседник агентства, уточнив, что главные сложности могут возникнуть на этапе перестрахования — переноса части рисков и ответственности одним страховщиком на другого. Поскольку в Международной группе клубов взаимного страхования судовладельцев не состоит ни одна российская компания, то единственно возможным вариантом может стать перестрахование у государственной Российской национальной перестраховочной компании. Собеседник РИА Новости отметил, что в случае какого-то события, например, загрязнения моря, выплаты могут оказаться крупными. «Клубы страхуют на 1-2 миллиарда долларов», — уточнил он.

АО «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК) — перестраховщик, единственным учредителем и акционером которого является ЦБ РФ. Оплаченный уставный капитал компании — 21,3 миллиарда рублей, по данным на конец июня 2020 года активы РНПК составили 50,4 миллиарда рублей, увеличившись на 6,7 млрд. р. по сравнению с концом прошлого года. Чистая прибыль РНПК по итогам первого полугодия 2020-го выросла на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 3,9 млрд. р. В конце апреля 2020 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика АО «Российская национальная перестраховочная компания» на уровне «BBВ» с прогнозом «Стабильный».