Спустя почти полтора года после отъезда Мари Йованович из Киева американские власти готовы направить нового посла - кадрового военного, работавшего в России и проводившего реформы Вооружённых сил Украины

22 сентября комитет Сената по иностранным делам рассмотрел кандидатуры новых послов в разные страны.

«Я особенно рад отправлять на финальное утверждение Сенатом номинантов на должности послов в Японии и на Украине. Эти должности играют жизненно важную роль во внешней политике США, и я надеюсь, что кандидатуры господина Вайнштайна и господина Дейтона будут утверждены в ближайшее время», — заявил председатель комитета Джим Риш.

Теперь одобренные профильным комитетом кандидатуры должен утвердить Сенат полного состава, но каких-либо трудностей не предвидится, поскольку большинство принадлежит однопартийцам президента страны Дональда Трампа, который и предложил направить Кита Дейтона послом на Украину.

Who is Mr. посол?

71-летний Кит Дейтон — вовсе не дипломат, а карьерный военный. Службе он отдал больше 40 лет своей жизни: возглавлял Управление стратегии, планирования и политики Министерства Сухопутных войск США, агентурную разведку разведывательного управления Пентагона в Вашингтоне, в том числе был директором Группы по изучению Ирака для операции «Иракская свобода», которая завершилась свержением президента Саддама Хусейна, необоснованно обвинённого в производстве оружия массового поражения.

Кроме того, Дейтон работал военным атташе США в России и координатором безопасности США в Израиле и Палестинской автономии. Партнер Джулиани знал о слежке за Йованович на Украине — The New York Times © Crzrussian / wikimedia.org

Учился будущий американский посол на историческом факультете колледжа Вильгельма и Марии в Уильямсберге (штат Вирджиния); в Кембриджском университете и Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе получил магистерские степени по истории и в области международных отношений соответственно; а также окончил Военный институт иностранных языков Пентагона и Командно-штабной колледж сухопутных войск, где изучал СССР и русский язык; Российский институт армии США в Гармиш-Пантеркирхене в Германии, который специализировался на подготовке специалистов по русскому языку, культуре, советской идеологии, экономике и вооружённым силам для армии, Пентагона и Госдепа.

Неудивительно, что Дейтон свободно говорит по-русски.

После выхода в отставку в 2010 году в звании генерал-лейтенанта возглавил Европейский центр исследований безопасности Джорджа Маршалла, расположенный в немецком городе Гармиш-Партенкирхен. Этот центр связан с Пентагоном и проводит обучение свыше 14 тысяч чиновников из 156 государств по вопросам, связанным с международной безопасностью, обороной и иностранными делами. Совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины в июне 2019 года представители центра провели семинар «Осуществление трансформации командования и управления» для офицеров и гражданских представителей правительства, на котором эксперты из США, Канады и Литвы рассказали о внедрении стандартов НАТО в Вооружённых силах Украины и принципах командования в Североатлантическом Альянсе.

В ноябре 2018 года Джеймс Мэттис, будучи главой Пентагона, назначил отставного военного старшим советником США по обороне на Украине. Незадолго до этого, в конце сентября, Дейтон встретился с Мари Йованович и Степаном Полтораком, которые тогда занимали посты посла США на Украине и министра обороны Украины соответственно, и заявил: «Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов НАТО. Я буду очень предан делу и хочу найти решение для внедрения этих норм. В условиях военного положения проводятся мероприятия по повышению уровня готовности ВСУ к отражению внешней агрессии. Сюда входит обеспечение подготовки всех министерств и ведомств страны к любому возможному развитию событий».

Американца включили в состав комитета реформ при Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ. Американские заслуги украинских чинов. США указывают Киеву его место © AP, Efrem Lukatsky

По информации из открытых источников, во время пятидневной войны 2008 года Дейтон выполнял роль негласного советника тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и помогал ему разработать стратегию, как «победить Россию». Однако, как известно, после того как Грузия открыла огонь по Цхинвалу и попыталась установить контроль над всей территорией Южной Осетии, по указу Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ, российские войска вошли в регион и начали операцию по принуждению к миру.

Спустя несколько дней военные из России и Южной Осетии вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также совместно с бойцами Абхазии — из Кодорского ущелья. 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.

Почему Украина так важна для США?

Дональд Трамп ещё на этапе избирательной кампании 2016 года дал понять, что не будет уделять Украине так много внимания, как администрация Барака Обамы, которая, по признанию самого 44-го президента, стала посредником при переходе власти во время майдана.

Однако на практике получилось, что если Трамп не идёт к Украине, то Украина идёт к Трампу. В сентябре 2019 года демократы, контролирующие Палату представителей, запустили процедуру импичмента главы государства на основе жалобы сотрудника Национальной разведки США, пожелавшего остаться неизвестным, который заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля не только поздравил его с победой партии «Слуга народа» на парламентских выборах, но и принуждал провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера на Украине в обмен на продолжение военной помощи Киеву.

Разбирательства в Конгрессе длились почти 5 месяцев, и в конечном итоге 5 февраля Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, оправдал президента.

Несмотря на то, что Трамп официально оправдан, украинская тема наверняка будет затронута на теледебатах кандидатов в президенты США. Причём бить будет Трамп, припомнив Байдену, как он с трибуны Верховной Рады заявлял, что невозможно найти вторую такую страну, где «раковая опухоль коррупции» процветает в таких же масштабах, как на Украине, а его сын получал $1,4 млн за «консультационные услуги» энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского. Неспроста же личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани летал за тысячи километров в Европу, чтобы встретиться с украинскими чиновниками, в поисках компромата на Байденов. Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Помимо личного интереса Трампа, Украина имеет значение и для США в целом. В феврале 2020 года агентство Bloomberg в своей статье в частности написало, что Украина важна, поскольку Соединённые Штаты должны стремиться соперничать с конкурирующими державами как можно ближе к их границам и как можно дальше от Америки и её ключевых союзников.

«Если США и Россия должны конкурировать за будущее Европы, то лучше, чтобы они делали это главным образом на Украине, а не в Польше или Германии. Помощь Украине в защите её суверенитета позволяет сделать так, чтобы Россия была постоянно занята на своём собственном «заднем дворе». Во время холодной войны одной из причин, по которой Советский Союз стремился закрепиться в Латинской Америке, было стремление отвлечь силы США от других регионов и театров военных действий. Эта обратная логика применима и к российско-американским отношениям сегодня», — поясняет автор.

Как бы то ни было, посла на Украину Вашингтону нужно назначить как можно скорее — пост остаётся вакантным без малого полтора года: в мае 2019-го Дональд Трамп досрочно отозвал из Киева Мари Йованович, назначенную ещё Бараком Обамой, после чего дипмиссией руководили поверенные в делах.