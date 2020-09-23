Много лет в городе Жешув на границе с Украиной действовал VIP-бордель, который содержали украинцы под «крышей» местных правоохранителей. На видеозаписях оттуда могут оказаться и польские политики

В сентябре 2020 года на экраны польских кинотеатров вышел фильм местного режиссёра Патрика Веги «Петля», посвящённый так называемой «Подкарпатской афере» — событиям в городе Жешув, столице Подкарпатского воеводства Польши. Здесь с конца 1990-х годов работал бордель, который содержали два брата-близнеца, граждане Украины Алексей и Евгений Рысичи, уроженцы Хмельницкого. Однако «крышей» и «мозгом» этого бизнеса был высокопоставленный офицер польской полиции, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального следственного бюро (ЦСБ, аналог управления по борьбе с организованной преступностью) в Жешуве Даниэль С.

Нужно отметить, что формально занятие проституцией в Польше не запрещено, хотя криминализованы принуждение к ней, сутенёрство и работа публичных домов. Поэтому местные бордели работают под видом «эскорт-агентств», которых в стране насчитывается почти 20 тысяч, а всего в польском секс-бизнесе занято почти 200 тысяч человек, среди которых много украинок. Чаще всего такие агентства — это элегантные клубы высокого уровня. Помимо компании женщин (иногда мужчин) и многочисленных комнат для гостей, они предлагают полный пакет развлечений: музыку (во многих есть настоящие концертные залы), бары и рестораны, сауны, джакузи и даже бассейны. Кузьмин: «Игорный бизнес легализовали, на очереди проституция и торговля оружием» © Иван Пономарев

Полиция в основном игнорирует работу таких заведений — формально потому, что официальным предметом их деятельности является только оказание эскорт-услуг и предоставление места для встреч, и невозможно доказать обвинение в «получении доходов от проституции» собственникам и менеджменту. Официально то, что делает клиент или сотрудник (сотрудница) агентства за закрытыми дверями в помещениях клуба, является личным делом двух взрослых людей. Однако бывает, что полиция контролирует законность пребывания людей, приехавших из-за границы для работы в таких агентствах.

В борделе Алексея и Евгения Рысичей практически все работницы были гражданками Украины, как и хозяева секс-бизнеса. Братья начинали с небольшого клуба, однако в приграничном городе, бывшем (да и остающимся) одной из «столиц» польской контрабанды, конкуренция на рынке «эскорт-агентств» была велика. Но всё изменилось после начала их сотрудничества с местным полицейским Даниэлем. Тот способствовал братьям, как только мог, в первую очередь, натравливая своих коллег на бордели-конкуренты. Однако Даниэль помогал и лично: к примеру, перевёз из Украины в багажнике личного автомобиля проститутку, которую ранее депортировали из Польши и запретили ей въезд в эту страну на несколько лет. Но если польским пограничникам он мог просто показать удостоверение ЦСБ, то как был решён вопрос с проездом украинской границы — остаётся загадкой.

Именно Даниэль первым в Жешуве понял, что времена дешёвых борделей прошли, и рекомендовал украинским сутенёрам вложиться в создание VIP-заведения, куда можно было бы приглашать селебритиз, политиков и высокопоставленных правоохранителей. Это было сделано, клуб «Олимп» Алекса и Жени под прикрытием Даниэля рос как на дрожжах. Но беда пришла, откуда не ждали.

В октябре 2011 года суд в Жешуве приговорил к двум с половиной годам тюрьмы известного польского боксёра Давида «Цыгана» Костецкого за организацию преступной группы, содержащей два борделя в Кракове. Эти заведения ранее были закрыты полицией, поскольку составляли конкуренцию клубу украинцев. В мае следующего года апелляционный суд подтвердил этот приговор, и в ночь на 20 июня 2012-го «Цыган» был задержан полицией и отправлен в тюрьму. Это произошло за 10 дней до его рейтингового боя с известным американским боксёром Роем Джонсом-младшим. И тогда Костецкий, который до того молчал в ходе всех судебных заведений, не выдержал.

Через несколько дней после отправки за решётку на Facebook-профиле «Цыгана» появился пост о причастности полиции Жешува к преступному миру. «Есть десятки свидетелей того, что за деньгами к Алексу и Жене систематически приезжал функционер ЦСД в Жешуве Даниэль С. Поинтересуйтесь, как два бедных пацана с жешувского базара вдруг стали миллионерами», — написал боксёр, назвав настоящую фамилию полицейского (правда, вскоре пост был удалён). Костецкий был готов давать показания, но ничего не происходило до ноября 2015-го, когда во время одного из этапов на допрос боксёр чуть не погиб. Лишь после этого делом занялось «Агентство внутренней безопасности» Польши (АВБ, аналог ФСБ и СБУ). Проституция на Украине: Шаг до легализации © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

В конце февраля 2016 года сотрудники АВБ задержали и Даниэля С., и его непосредственного начальника, шефа ЦСБ в Жешуве Кшиштофа Б. Кроме того, были задержаны и братья-сутенёры Алексей и Евгений, а само дело получило в прессе название «Подкарпатской аферы». Но после громкого начала всё начали спускать на тормозах. Именно тогда впервые появилась информация, что во всех помещениях клуба «Олимп» были установлены видеокамеры, и на более чем четырёх тысячах записей есть весьма известные в Польше фигуры, в том числе политики от правящей партии и священники.

Братья Рысич были обвинены в сутенёрстве и торговле людьми, но получили чрезвычайно мягкое наказание — всего год с небольшим тюрьмы, при этом оказалось, что оба уже имеют польское гражданство. Хотя следствие, которое проводил отдел прокуратуры в Малопольском воеводстве, подтвердило, что секс-бизнес братьев-украинцев более 17 лет находился «под крышей» управления ЦСБ в Жешуве, но Даниэль С. был обвинён в коррупции и получении неправомерной выгоде, а не в самой организации борделя.

А в 2019 году начали загадочно гибнуть свидетели по делу «Подкарпатской аферы». В январе того года в автокатастрофе погиб Гжегож В., который ранее заявлял, что в клуб «Олимп» приглашали людей богатых, с хорошими связями и тех, от кого многое зависит в судебной системе или в политике. «Там они расслаблялись после алкоголя и других стимуляторов. Все их подвиги записывались, могут быть тысячи таких записей. Нынешняя ситуация — это не только эффект защиты со стороны некоторых полицейских, но и обеспокоенность их имиджем важных людей» — заявлял Гжегож В. незадолго до смерти. А 2 августа 2019-го в камере одного из СИЗО Варшавы был найден мёртвым Давид «Цыган» Костецкий. По официальной версии, он повесился на простыни, хотя сокамерники «ничего не заметили».

При этом ещё весной 2019 года один из агентов польского Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) Войцех Яник заявил, что в его распоряжении оказалось видео утех известного политика из правящей партии «Право и Справедливость» с несовершеннолетней украинской проституткой, снятое в заведении братьев Рысич. По информации левого польского политика Анджея Розенка, речь шла о маршалке (спикере) польского Сейма Мареке Кухциньском. А влиятельная газета Rzeczpospolita писала, что на записях были также замминистра обороны, начальник одного из воеводских управлений полиции и даже католический архиепископ. Однако видео, которое хранилось в сейфе ЦАБ, загадочным образом исчезло, что стало поводом для обращения агента к генеральному прокурору Польши Збигневу Зёбро и премьеру Матеушу Моравецкому.

Кроме того, по информации агента ЦАБ, часть секс-записей находится на Украине, в распоряжении СБУ, с которой также сотрудничали братья-сутенёры. Однако Алексей и Женя работу на украинских «рыцарей плаща и кинжала» отрицают: мол, попытки вербовать были, сотрудники СБУ даже допрашивали наших родителей и сотрудниц, когда те приезжали на Украину, и действительно требовали предоставить записи клиентов борделя — но мы никого никогда не записывали. Братья сообщили польской прокуратуре, что в 2007-2011 годах заплатили СБУ «за спокойствие» 172 тысячи долларов и 82 тысячи евро, а когда попытки вербовки стали слишком настойчивыми — заявили об этом польским правоохранителям. Братьев-сутенёров допрашивали в АВБ, но в результате дело по их заявлению было закрыто. Формулировка польской прокуратуры по этому поводу кажется написанной в Киеве: СБУ не является разведывательной организацией и работает только на территории Украины. Торговля людьми и проституция резко выросли на Украине © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

В ноябре 2019 года в рамках «Подкарпатской аферы» АВБ задержала двух бывших начальников ЦСБ в Подкарпатском воеводстве, одного действующего начальника управления ЦБС и бывшего начальника представительства ЦАБ в Жешуве (тоже выходца из рядов местного ЦСБ). Они были обвинены в коррупции, получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Однако после трёх месяцев предварительного ареста все четверо оказались на воле, а суды в Кракове с марта 2020 года отказываются рассматривать представление прокуратуры об аресте этих офицеров, ссылаясь то на эпидемическую опасность, то на отсутствие свободных помещений для слушаний по совершенно секретным делам.

Лишь 1 сентября 2020 года, накануне выхода на экраны фильма «Петля», прокуратура передала в суд обвинительное заключение в отношении этой четвёрки, а также вышеупомянутых Даниэля С. и Кшиштоф Б. Публичная часть документа содержит 164 страницы, а вот под гриф «совершенно секретно» помещены 633 страницы. Согласно информации, обнародованной Генеральной прокуратурой Польши, бывшие сотрудник ЦСБ и ЦАБ не только получали деньги от сутенеров Алексея и Евгения Рысичей, но и бесплатно пользовались услугами проституток и стриптизёрш, а также посещали роскошные вечеринки. За это они предоставляли владельцам «эскорт-агентства» свою защиту. Когда суд начнёт рассматривать дело — пока неизвестно.

В рамках рекламы своего фильма Патрик Вега неоднократно говорил, что у него есть записи с известными в Польше лицами, сделанные в заведении украинских сутенёров. Однако и братья Рысичи, и польские правоохранители заявили, что таких плёнок нет и быть не может, а режиссёр либо занимается манипуляцией, либо его самого кто-то ввёл в заблуждение, продав фейковое видео. Пока что Вега никаких записей не обнародовал, но его фильм вызвал скандал совсем иного порядка.

Дело в том, что все украинцы в «Петле» — либо проститутки, либо сутенёры и другие представители криминального мира. Украина изображена как тотально коррумпированная страна, где за деньги можно решить любой вопрос — например, без каких-либо документов перевезти через границу «живой товар». Среди героев фильма — украинский министр, который спонсировал открытие борделя, а позже получал процент с его доходов. При этом режиссёр, как и польские прокуроры, «отмазывает» СБУ: в фильме за видео, снятом в борделе украинских сутенёров, охотятся спецслужбы… РФ. Кстати, ранее польский либеральный портал Onet пытался доказать работу братьев Рысич на Россию при помощи следующих аргументов: во-первых, они русскоязычные, во-вторых, прыгали с красными парашютами, на которых изображены серп и молот, а в третьих — до 2014 года СБУ была полностью подчинена ФСБ и ГРУ. Рабинович: На Украине осталось три бизнеса - проституция, наркотики и торговля оружием © РИА Новости, Дэн Леви | Перейти в фотобанк

Кстати, тот факт, что все герои-украинцы в фильме Веги показаны русскоязычными, вызвал протест среди «профессиональных украинских патриотов», живущих в Польше. Эти люди упорно игнорируют тот факт, что подавляющее большинство украинских гастарбайтеров на берегах Вислы действительно говорит на русском языке — просто он для них родной, как и для значительной части жителей Украины. «Патриоты», среди которых оказался и известный польский русофоб, адвокат Пшемыслав Лис, предлагают всюду заявлять: мол, в «Петле» изображены не априори хорошие украинцы, а некие «малороссы», именно поэтому они говорят по-русски.

Киевский портал Strana.ua сообщает, что фильм «Петля» также может вызвать очередной дипломатический скандал между Украиной и Польшей. «На фоне накопившихся проблем с памятниками, Бандерой и законом об образовании это лишь один мазок. Но такие фильмы, которые крутят в кинотеатрах по всей стране, просто так не снимают», — приводят журналисты слова одного из украинских дипломатов, знакомых с ситуацией в Польше. Будут ли в Киеве угрожать польским политикам обнародованием записей их утех в борделе украинских сутенёров в Жешуве — пока сказать сложно.