Беспрецедентные по своему цинизму и уровню фальсификации политизированные уголовные дела на Украине, оказываются не такими уж беспрецедентными.Это тем более актуально, поскольку вокруг украинской журналистики возникло немало конфликтов и многие журналисты, включая автора статьи, уже побывали за решеткой за публикацию правды о происходящем в Украине

В сентябре в лондонском суде Олд-Бейли прошло несколько заседаний по делу об экстрадиции в США австралийского журналиста, основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Суд на стороне обвинения

Челси Мэннинг) правительство США признало, что доказательства причинения кому-либо вреда в результате публикаций WikiLeaks отсутствуют.

Благодаря журналисту Тареку Хаддаду, который поделился с нами показаниями свидетелей, а также публикациям The Morning Star, Canberra Times и Washington Times мы можем показать русскоязычному читателю прямую связь между массовыми преследованиями оппозиционных журналистов на Украине, разоблачающих в том числе военные преступления ВСУ и парамилитарес на Донбассе, и делом Джулиана Ассанжа.

Из-за пандемии коронавируса осуществление прав человека в судах даже в как бы демократических странах стало большой проблемой. Британский Минюст разработал «облачную видеоплатформу», чтобы журналисты могли виртуально следить за происходящим в заседании, однако окружной судья Ванесса Барайцер закрыла доступ к программе для международных организаций (в т.ч. «Репортеры без границ» и Amnesty International) по совершенно надуманной причине. После февральских слушаний кто-то распространил в соцсетях фото сидящего в Белмарше Ассанжа, а записывать ход судебного процесса посторонним нельзя. Непонятно, почему в таком случае нужно закрывать доступ международным организациям, а не привлечь к ответственности виновных в незаконной записи, и почему «Репортеры без границ» такую запись могут сделать, а независимые журналисты нет.

Сторона обвинения, как это любят делать на Украине, в последний момент, превысив установленные законом сроки, передала британскому суду и адвокатам новый обвинительный акт. Защитники ходатайствовали о его отклонении, но их аргументы услышаны не были. Также судья Барайцер не позволила перенести слушание, чтобы адвокаты могли изучить новый обвинительный акт и подготовить свои аргументы. Все это очень похоже на происходящее по аналогичным делам против журналистов в Украине.

Если Ассанж шпион, то вся журналистика — шпионаж

Марк Фельдштейн. Эксперт заявил, что это первый случай, когда Закон США о шпионаже применяется к журналистской деятельности. В ходе допроса адвокат Марк Саммерс напомнил, что слив секретной информации в СМИ — нормальная практика в США и происходит не впервые.

«Комитет Сената по разведке насчитал 147 секретных утечек в восемь ведущих американских газет всего за шесть месяцев», — сообщил он.

Всего же насчитываются «тысячи и тысячи утечек в СМИ, связанных с национальной безопасностью».

При этом правительство многократно предъявляло обвинения источникам, но никогда — издателям, поскольку это нарушение первой поправки к Конституции США (свобода слова).

«Правительство намеренно выставляет деятельность Джулиана Ассанжа в гнусном свете. Запрос информации, сбор информации — стандартное дело всех журналистов. Это стандартная рабочая процедура. Мы преподаем это на конференциях и в школе журналистики, — сказал профессор Фельдштейн. — The New York Times тесно сотрудничала с Дэниелом Эллсбергом по разоблачению секретных правительственных документов о войне во Вьетнаме. Однажды у репортера даже был ключ от комнаты, где хранились документы. Журналисты сговариваются со своими источниками каждый день. Они умоляют их получить то, что им нужно. Если вы называете это шпионажем, то это в основном то, чем занимается журналистика».

Также он скептически отнесся к пункту обвинения об угрозе людям вследствие публикаций WikiLeaks, поскольку по факту никто не пострадал. По мнению профессора, начать уголовное преследование Ассанжа хотела еще администрация Обамы (репутация которой и пострадала вследствие публикаций), но Минюст в 2013 году не пошел на это, поскольку «это создаст прецедент для судебного преследования журналистов». Однако при Трампе ситуация изменилась и госсекретарь Майк Помпео, будучи еще директором ЦРУ, назвал WikiLeaks вражеской спецслужбой.

Фельдштейн задал важный вопрос — почему правительство США выдвинуло против Ассанжа обвинение в шпионаже, а не в нарушении конфиденциальности личных данных за утечку правительственных документов? Не ради ли прецедента, с помощью которого можно будет держать в узде прессу?

Преследование Ассанжа — месть правительства США за разоблачение военных преступлений

Клайв Стаффорд-Смит рассказал о ключевой роли раскрытых WikiLeaks документов для расследования Международного уголовного суда (МУС). Рассекреченные документы Госдепа помогли пострадавшим от бомбардировок американскими беспилотниками в Пакистане. В итоге пакистанский суд постановил, что «удары дронов, нанесенные ЦРУ и властями США, были вопиющим нарушением основных прав человека, включая вопиющее нарушение абсолютного права на жизнь, и военным преступлением».

По словам Стаффорд-Смита, благодаря этому решению удары дронов очень быстро прекратились.

Ряд публикаций WikiLeaks в настоящее время являются предметом уголовного расследования МУС в отношении высокопоставленных лиц ЦРУ и правительства США. В частности, вопрос касается тайных тюрем ЦРУ в Афганистане, где некоторое время содержался и подвергался пыткам подзащитный Стаффорда-Смита, заключенный Гуантанамо-Бей Ахмед Раббани.

«Нападения правительства США на журналистов и их информаторов с самых первых дней афганского конфликта, по-видимому, оказали сильное сдерживающее воздействие, ведущее к нехватке лиц внутри правительства, готовых явиться в суд, чтобы доказать преступления США», — заявил правозащитник.

Стаффорд-Смит рассказал, что его организация Reprieve помогла выйти на свободу более 80 человек, которые содержались в Гуантанамо-Бей без предъявления обвинений и суда. WikiLeaks оказал большую помощь в этом процессе, предоставив доказательства пыток и психологического давления на заключенных.

При президенте Трампе США наложили санкции на сотрудников МУС за расследование военных преступлений американской армии, ЦРУ, союзников США и талибов в Афганистане против мирного населения, в том числе за расследование программы ЦРУ по выдаче заключенных и пыткам в стране.

По убеждению Стаффорд-Смита, приговор Ассанжу развяжет руки администрации Трампа в преследовании любого, кто занимается расследованием пыток и военных преступлений и на таком же основании (за защиту прав человека) можно было бы арестовать и адвокатов основателя WikiLeaks.

«Преследование Ассанжа — это возмездие за усиление внимания к действиям США во всем мире», — заявил правозащитник.

Ассанж — угроза для Трампа

Почетный профессор мирных исследований в Брэдфордском университете Пол Роджерс заявил, что опубликованные WikiLeaks документы раскрывают подробности 15 000 убийств гражданских лиц в Ираке. Успех же Ассанжа в привлечении внимания общественности к данному вопросу был расценен как «опасность» для режима Трампа. На вопрос одного из адвокатов, Эдварда Фитцджеральда, считает ли он, что обвинения против Ассанжа мотивированы «соображениями уголовного правосудия» или политическими соображениями, профессор Роджерс ответил: «Я должен сказать, что, похоже, последнее. Это похоже на политический процесс».

По словам Роджерса, разоблачения Wikileaks ослабили энтузиазм правительств США и Великобритании по поводу военного вмешательства, а решение привлечь к ответственности Ассанжа «политически мотивировано» в том числе и потому, что в 2013 году администрация Обамы приняла решение не преследовать основателя Wikileaks. Профессор Роджерс заявил суду, что, по его мнению, после избрания Дональда Трампа президентом США появилась новая решимость «достать Ассанжа».

«Трамп рассматривает Wikileaks как угрозу, а также стремится делать противоположное тому, что делал Обама, когда это возможно», — сказал профессор.

Все СМИ пользуются «утечками».

Основатель и исполнительный директор Фонда свободы прессы (FPF) Тревор Тимм заявил суду, что президент Трамп «ведет войну с журналистами» и если это судебное преследование увенчается успехом, оно приведет к криминализации многих повседневных действий журналистов.

«За журналистскую деятельность ему угрожают судебным преследованием, и если это удастся, то это угрожает каждому журналисту. Администрация Трампа намерена прямо криминализировать журналистику, и, если это судебное преследование будет продолжено, десятки репортеров в New York Times, Washington Post и других изданий также окажутся в опасности», — сообщил он.

Арест Ассанжа как приговор Западу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Система, разработанная FPF, доступна на 10 языках. Более 70 медиа-организаций по всему миру, включая New York Times, Wall Street Journal, Associated Press, USA Today, Bloomberg News, CBC и Toronto Globe and Mail используют систему для запроса или приема просочившихся документов. WikiLeaks широко известен как пионер такого рода «системы безопасной подачи материалов для журналистских источников».

Тревор Тимм рассказал, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), опубликовавший знаменитые «Панамские документы», имеет страницу на своем веб-сайте с надписью «Leak to us», т.е. «передавай нам утекшую информацию». Dropbox для утечек даже рекламируется в социальных сетях.

По словам Тимма, многие из этих изданий на своих сайтах открыто просят делиться с ними «утекшей» информацией и, если судебное преследование Ассанжа будет успешным, все они будут привлечены к уголовной ответственности.

На замечание прокурора Джеймса Льюиса, что США не считает Ассанжа журналистом, Тимм ответил, что никому не требуется официально выданная пресс-карта, чтобы иметь право на Первую поправку.

«Если Ассанж совершил преступление, то и другие журналисты совершили преступление», добавил он.

В ближайшее время ожидаются показания Дэниела Эллсберга из Pentagon Papers, ближневосточного журналиста Патрика Кокберна и соорганизатора движения #JournalistsSpeakForAssange Никки Хагера. Мы будем следить за этим судебным процессом.