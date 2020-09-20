В выходные в Белоруссии вновь прошли митинги и марши несогласных с результатами президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

Акции по всей в стране проходят уже второй месяц, как в будние дни, так и в выходные. 

Суббота: новый «женский марш» и раскрытие данных силовиков

В субботу в Минске состоялся оппозиционный «женский марш». По разным данным, в нем приняли участие от нескольких сотен до тысячи человек.

Участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по заявлению ГУВД, были задержаны несколько человек «за участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Белорусский эксперт сказал, из кого именно состоит протестная масса в республике
Белорусский эксперт сказал, из кого именно состоит протестная масса в республике
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В то же время, по данным ряда СМИ, задержали более 150 человек. 

Около 21:00 стало известно, что из советского РОВД в Минске начали выпускать участников акции.

По словам одной из ранее задержанных, в советском РОВД с ними обращались нормально, внутри оставалось около 30 человек. Одна из жалоб, которую озвучила побывавшая в РОВД участница акции в субботу, это использующие нецензурную лексику сотрудники милиции.

Вечером в субботу, в ответ на задержания на марше, ведущийся из Польши оппозиционный Telegram-канал NEXTA обнародовал личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Ссылка в одном из сообщений канала ведет к списку с якобы данными более тысячи правоохранителей Белоруссии — датами рождения, должностями, местами работы. 

Второе сообщение канала содержит подробные сведения личного характера семи офицеров спецподразделения МВД «Алмаз» с указанием их мест прописки, мобильных телефонов, дат рождения. Как отмечает Telegram-канал, сведения получены якобы благодаря «киберпартизанам».

На этот «слив» отреагировали в МВД Белоруссии. Как заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, органы внутренних дел республики располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет личных данных правоохранителей.

Интервью Светланы Тихановской

В воскресенье, 20 сентября, издание РБК опубликовало интервью с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановский. Так, она заявила, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии.

Тихановская отказалась быть президентом Белоруссии
Тихановская отказалась быть президентом Белоруссии
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В то же время Тихановская продолжает выступать за «повторные выборы, честные и прозрачные и открытые», на которых будет избран глава белорусского государства.

Ранее, напомним, власти Литвы и Польши заявили, что не признают результатов выборов президента Белоруссии и объявили Тихановскую «легитимным главой государства».

Также в интервью Тихановская сообщила, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Белоруссию, поскольку не чувствует себя там в безопасности. 

Воскресенье: протесты в разных городах страны

В воскресенье же в разных городах Белоруссии продолжились уличные акции протеста.

В Минске до начала «Марша справедливости», назначенного на 14:00, в центр город начала съезжаться спецтехника. В городе были замечены военные грузовики и автозаки. Также сообщалось, что в район площади Государственного флага и дворца Независимости прибыли грузовик внутренних войск и колонна милицейской спецтехники.

Шесть станций метро в центре белорусской столицы приостановили работу. 

Митингующие собрались в районе станции метро Немига и на одноименной улице. Большинство из них были в бело-красной одежде и с оппозиционной символикой. 

Сотни людей направлялись по проспекту Победителей к стеле «Минск — город-герой», у которой уже собрались несколько тысяч протестующих. Сотрудники правоохранительных органов задерживали митингующих за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

По данным МВД Белоруссии, задержаны более десяти человек.

В Могилеве основная масса протестующих собралась у торгового центра «Атриум». По сообщениям белорусских СМИ, несколько десятков милиционеров оцепили проход на перекрестке улиц Первомайской и Тимирязевской.

В городе задержали журналистов польского телеканала «Белсат» Алину Скребунову и Александра Сидоревского. Их доставили в Ленинское РОВД.

В Гомеле колонна протестующих собралась на улице Советской и на проспекте Победы. Сторонники оппозиции сбили с ног нескольких бойцов ОМОНа, начались задержания.

Участники акции протеста какое-то время простояли в сквере Громыко и двинулись к зданию цирка, однако правоохранители не дали пройти колонне. Милиция оттеснила протестующих к фабрике «8 марта».

В Бресте митингующие собрались на проспекте Машерова возле перекрестка с улицей Советской. Милиция начала задерживать участников акции.

Также стало известно, что милиция сделала предупредительный выстрел в воздух. В распространяемом в Telegram-каналах ролике видны протестующие и сотрудники ОМОН в шлемах, которые идут им навстречу. Участники акции начинают разбегаться, слышен хлопок, похожий на выстрел из помпового ружья.

В белорусском МВД подтвердили, что милиция в Бресте действительно произвела предупредительный выстрел из карабина, чтобы предотвратить нападение на силовиков. В ведомстве уточнили, что это был светошумовой патрон.

Кроме того, в МВД заявили, что правоохранители распылили в Бресте газ для «пресечения противоправных действий» протестующих. После этого последовали задержания.

«Нам было нестрашно»: сын Лукашенко высказался о протестах в Белоруссии
«Нам было нестрашно»: сын Лукашенко высказался о протестах в Белоруссии
© Sputnik | Перейти в фотобанк

Кредит Минску от Москвы: «здесь обоюдный интерес»

Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».

Он также подчеркнул надежность белорусской стороны.

Это минимум. Украинский эксперт сказал, зачем на самом деле Россия дала кредит Белоруссии
Это минимум. Украинский эксперт сказал, зачем на самом деле Россия дала кредит Белоруссии
© РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк
«Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик», — отметил министр.

Напомним, в середине сентября стало известно, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на полтора миллиарда долларов.

Как пояснил Силуанов, часть суммы, полученной от Евразийского фонда стабилизации и развития (около 330 миллионов долларов), Белоруссия направит на погашение долга перед «Газпромом».