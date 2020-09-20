Протесты в Белоруссии не утихают, Светлана Тихановская отказалась быть президентом, а министр финансов России Антон Силуанов заявил, что кредит Минску от Москвы будет выгодным для обеих сторон

В выходные в Белоруссии вновь прошли митинги и марши несогласных с результатами президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

Акции по всей в стране проходят уже второй месяц, как в будние дни, так и в выходные.

Суббота: новый «женский марш» и раскрытие данных силовиков

В субботу в Минске состоялся оппозиционный «женский марш». По разным данным, в нем приняли участие от нескольких сотен до тысячи человек.

Участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по заявлению ГУВД, были задержаны несколько человек «за участие в несанкционированном массовом мероприятии». Белорусский эксперт сказал, из кого именно состоит протестная масса в республике © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В то же время, по данным ряда СМИ, задержали более 150 человек.

Около 21:00 стало известно, что из советского РОВД в Минске начали выпускать участников акции.

По словам одной из ранее задержанных, в советском РОВД с ними обращались нормально, внутри оставалось около 30 человек. Одна из жалоб, которую озвучила побывавшая в РОВД участница акции в субботу, это использующие нецензурную лексику сотрудники милиции.

Вечером в субботу, в ответ на задержания на марше, ведущийся из Польши оппозиционный Telegram-канал NEXTA обнародовал личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Ссылка в одном из сообщений канала ведет к списку с якобы данными более тысячи правоохранителей Белоруссии — датами рождения, должностями, местами работы.

Второе сообщение канала содержит подробные сведения личного характера семи офицеров спецподразделения МВД «Алмаз» с указанием их мест прописки, мобильных телефонов, дат рождения. Как отмечает Telegram-канал, сведения получены якобы благодаря «киберпартизанам».

На этот «слив» отреагировали в МВД Белоруссии. Как заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, органы внутренних дел республики располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет личных данных правоохранителей.

Интервью Светланы Тихановской

В воскресенье, 20 сентября, издание РБК опубликовало интервью с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановский. Так, она заявила, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии. Тихановская отказалась быть президентом Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В то же время Тихановская продолжает выступать за «повторные выборы, честные и прозрачные и открытые», на которых будет избран глава белорусского государства.

Ранее, напомним, власти Литвы и Польши заявили, что не признают результатов выборов президента Белоруссии и объявили Тихановскую «легитимным главой государства».

Также в интервью Тихановская сообщила, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Белоруссию, поскольку не чувствует себя там в безопасности.

Воскресенье: протесты в разных городах страны

В воскресенье же в разных городах Белоруссии продолжились уличные акции протеста.

В Минске до начала «Марша справедливости», назначенного на 14:00, в центр город начала съезжаться спецтехника. В городе были замечены военные грузовики и автозаки. Также сообщалось, что в район площади Государственного флага и дворца Независимости прибыли грузовик внутренних войск и колонна милицейской спецтехники.

Шесть станций метро в центре белорусской столицы приостановили работу.

Митингующие собрались в районе станции метро Немига и на одноименной улице. Большинство из них были в бело-красной одежде и с оппозиционной символикой.

Сотни людей направлялись по проспекту Победителей к стеле «Минск — город-герой», у которой уже собрались несколько тысяч протестующих. Сотрудники правоохранительных органов задерживали митингующих за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

По данным МВД Белоруссии, задержаны более десяти человек.

В Могилеве основная масса протестующих собралась у торгового центра «Атриум». По сообщениям белорусских СМИ, несколько десятков милиционеров оцепили проход на перекрестке улиц Первомайской и Тимирязевской.

В городе задержали журналистов польского телеканала «Белсат» Алину Скребунову и Александра Сидоревского. Их доставили в Ленинское РОВД.

В Гомеле колонна протестующих собралась на улице Советской и на проспекте Победы. Сторонники оппозиции сбили с ног нескольких бойцов ОМОНа, начались задержания.

Участники акции протеста какое-то время простояли в сквере Громыко и двинулись к зданию цирка, однако правоохранители не дали пройти колонне. Милиция оттеснила протестующих к фабрике «8 марта».

В Бресте митингующие собрались на проспекте Машерова возле перекрестка с улицей Советской. Милиция начала задерживать участников акции.

Также стало известно, что милиция сделала предупредительный выстрел в воздух. В распространяемом в Telegram-каналах ролике видны протестующие и сотрудники ОМОН в шлемах, которые идут им навстречу. Участники акции начинают разбегаться, слышен хлопок, похожий на выстрел из помпового ружья.

В белорусском МВД подтвердили, что милиция в Бресте действительно произвела предупредительный выстрел из карабина, чтобы предотвратить нападение на силовиков. В ведомстве уточнили, что это был светошумовой патрон.

Кроме того, в МВД заявили, что правоохранители распылили в Бресте газ для «пресечения противоправных действий» протестующих. После этого последовали задержания. «Нам было нестрашно»: сын Лукашенко высказался о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кредит Минску от Москвы: «здесь обоюдный интерес»

Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою собственную экономику, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».

Он также подчеркнул надежность белорусской стороны.

Это минимум. Украинский эксперт сказал, зачем на самом деле Россия дала кредит Белоруссии © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Напомним, в середине сентября стало известно, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на полтора миллиарда долларов.

Как пояснил Силуанов, часть суммы, полученной от Евразийского фонда стабилизации и развития (около 330 миллионов долларов), Белоруссия направит на погашение долга перед «Газпромом».