Влияние Коломойского на политическую жизнь Украины вообще и Днепра-Днепропетровска в частности выглядит одновременно переоценённым и недооценённым. С одной стороны, всё вокруг покрыто густым слоем людей, так или иначе ассоциируемых с Коломойским. С другой стороны, люди эти играют за себя, а не за Коломойского

Связано это с особенностью кадровой политики Игоря Валерьевича — у него нет «своих» людей. Он не «делает» кадры, он делает вложения. Выслушивает коммерческое предложение, вкладывает деньги и получает прибыль. При этом никто, никому и ничего, кроме означенной прибыли, не должен. Поэтому «люди Коломойского» — совершенно самостоятельные фигуры, объединённые только статусом бизнес-партнёров «Бени» на определённом этапе.

Группы влияния, обозначившиеся на местных выборах 2020 года в «не первом, но и не втором» городе Украины, наглядно показывают эту особенность.

1. Партия «Пропозиция» и Филатов

Центром этой группы являются давние бизнес-партнёры Коломойского Геннадий Корбан и Борис Филатов. Отношения у них примерно как у Добкина и Кернеса в известном комедийном ролике. Но это не точно.

В команде Коломойского Корбан и Филатов, как говорят злые языки, занимались не совсем добровольными слияниями и поглощениями, причём первый заведовал силовой составляющей, а первый — юридической. В постоянную команду они не входили.

После ухода Коломойского с поста губернатора группа Корбана-Филатова сначала рассорилась с ним (и отношения по сей день остаются в статусе «холодной войны»), а потом и друг с другом. Потом опять объединились. В общем — всё сложно.

Несмотря на некоторую неадекватность Филатова, он проявил себя сравнительно неплохим мэром (уж никак не хуже Кличко). Замечаемый упадок города связан не так с его деятельностью, как с общими процессами в стране. Как показывают результаты фокус-групп, Филатова в городе не любят, но его организационным способностям отдают должное. Соответственно, у него самый высокий рейтинг (по данным августовского исследования группы «Рейтинг» — 48,5% активных избирателей) и вполне реальные шансы задержаться в мэрии на второй срок. Ну а партия «Пропозиция» является «бесплатным приложением» к нему и, соответственно, большинство его избирателей проголосуют и за список «Пропозиции» (по данным того же исследования — 28%).

2. «Слуга народа» и «Нарик»

Тут вообще ситуация несколько загадочная.

«Нарик» — Александр Петровский, урождённый Налекрешвили. Впервые он кажется публично засветился 17 декабря 2018 года во время молебна в храме Рождества пресвятой Богородицы ПЦУ в Днепре. Причём стоял он аккурат между Петром Порошенко и митрополитом Епифанием. Случайностью это не было — позже «Нарик» финансировал доставку Томоса на Украину. Забавно, но ещё в 2010-11 годах такой видный соратник Порошенко как Юрий Луценко называл «Нарика» уголовным авторитетом.

Но, видимо, никто из более солидных бизнесменов лезть в грязную историю с Томосом не захотел.

Несмотря на столь очевидный «порохоботский» стаж, «Нарик» легко вписался во власть новую. Если не оперировать сомнительными гипотезами, то причина, вероятно, была с том, что «Слуга народа» никак не могла определиться с кандидатом в мэры. Популярный Максим Бужанский Офис президента не устраивал не столько даже из-за его довольно радикальных взглядов (по высказываниям он ближе к «Оппозиционной платформе»), сколько из-за того, что он тоже относился к окружению Коломойского. Потому выбор был сделан в пользу главврача областной больницы Сергея Рыженко — депутата облслвета от БПП. А «Нарик» контролировал фракции БПП/«Европейской солидарности» в местных советах…

По данным «Рейтинга», за Рыженко собирались голосовать 7% днепропетровчан, а СН — 15%.

3. «За будущее» и Олейник

Эта группа — единственная, которая не просто происходит из окружения совладельца «Привата», но и до сих пор на него ориентируется. Именно руками этой группы Коломойский будет мстить «предателям».

Председатель областного совета Святослав Олейник был городским прокурором, дважды — народным депутатом. Именно он является создателем партии «За будущее» (при рождении — «Украина будущего»).

Сказать что-то определённое о перспективах этой политической силы нельзя. В городе её рейтинг — 0,1%, а Олейника «Рейтинг» вообще не мерял (он, вроде бы, не заявлял о своих мэрских амбициях). В общем, ставка у Коломойского так себе.

4. «Блок Вилкула» и сам Вилкул

Александр Вилкул ушёл из клиентской группы Рината Ахметова «Оппозиционный блок» не просто так, а из-за конфликта с Вадимом Новинским. Тот, будучи не чужим Днепропетровщине человеком (его «Смарт-груп» изначально именно там базировалась), начал рулить в области сам.

Вилкул долго бесхозным не остался — ходят упорные слухи, что у него есть какие-то договорённости с Коломойским. Почему с Коломойским? Потому что больше договариваться в области не с кем — от Ахметова Вилкул ушёл, а Пинчук сам уходит.

Кстати, рейтинги Вилкула в областном центре неплохие. Конечно, многие были разочарованы его поражением на выборах 2015 года, но и сейчас за него собирается голосовать 15% избирателей (второе место после Филатова), а за его блок — 8%.

5. «Гражданская сила» и Загид Краснов

Краснов (в оригинале — Загиддин Габибулаев) — самостоятельный игрок в днепропетровской политике, также густо в прошлом замазанный в криминале, как и «Нарик». Впрочем, в политике он появился гораздо раньше — «Гражданская сила» (в виде общественной организации) появилась ещё в 2007 году.

Правда, особыми успехами он не отличался, но отличался настойчивостью в достижении своих политических целей и какое-то место в политическом спектре выгрыз: за Краснова собираются голосовать 13% избирателей, за его партию — 10%.

Казалось бы, причём тут Коломойский? Вроде бы не причём, но его дух в проекте явно присутствует.

6. «Батькивщина» и Тимошенко

«Батькивщина» выдвинула на пост мэра города Мгера Куюмчяна. Не знаем почему, но знаем, что ещё организация БЮТ в городе и области опекалась армянским бизнесом. Легендарный Гарегин Арутюнов из партии давно изгнан, но его соотечественники там по-прежнему живут и благоденствуют. Во всяком случае, после того как тётку Тимошенко Антонину Ульяхину отстранили от партийных дел.

Рейтинг Куюмчана — 1%, а «Батькивщины» — 3%. И это правильно — нечего было Тимошенко бросать свою малую родину.

У Тимошенко долгая и сложная история отношений с Коломойским. Игорь Валерьевич неоднократно финансировал её политические проекты. Последний раз — на президентских выборах 2019 года (но слил их под Зеленского). Какие отношения между ними сейчас неизвестно, но они вполне могут быть.

7. «Наш край» и Куличенко

Иван Куличенко возглавлял город на протяжении 14-ти лет и по-прежнему уважаем, хотя горожане к возможности его возвращения в кресло мэра относятся без особого восторга. Рейтинг партии — что-то около полупроцента.

Вообще эта группа скорее была ориентирована на Пинчука, чем на Коломойского. Но Пинчук в местной политической жизни участия почти не принимает.

8. «Оппозиционная платформа» и Гуфман

Геннадия Гуфмана в местных СМИ называют «серым кардиналом». Он в начале 2000-х годов руководил КП «Бюро по учету имущественных прав и деятельности с недвижимостью». Сотрудничал с Вилкулом. Сейчас, однако, его всё чаще связывают с Филатовым, хотя каких-то фактов сотрудничества в прошлом между ними найти не удалось. Впрочем, объективно сейчас ОПЗЖ — союзник Филатова, поскольку отбирает голоса у «Слуги народа».

Рейтинг у партии есть: за ОПЗЖ собираются голосовать 14%, за Геннадия Гуфмана — 8%.

P.S.: В контексте приближающихся местных выборов герб города — не реки должен выглядеть так: Днепр, три холма, а над ними парит Игорь Коломойский в развевающимся плаще. Ну и подпись какая-то вроде «кофе пить будешь» или «люблю тебя, Бени творенье».