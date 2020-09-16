Высокопоставленный представитель органов безопасности ФРГ сообщил газете New York Times, что оппозиционный блогер Алексей Навальный после выздоровления планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Что его ждёт на Родине?

Российский блогер Алексей Навальный за месяц после инцидента на борту самолёта Томск-Москва, когда почувствовал себя плохо, стал чуть ли не ключевой фигурой мировой политики.

В Европе разгорелся спор, стоит ли остановить строительство газопровода «Северный поток-2» в качестве «наказания» России, которая якобы отравила оппозиционера нервно-паралитическим газом из группы «Новичок». Кроме того, как заявил 15 сентября в Европарламенте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз должен ввести санкции имени Навального по аналогии с американским «актом Магнитского», этот вопрос главы МИД стран-членов союза обсудит на встрече 21 сентября. Девять вопросов и ни одного ответа: Россия спросила ЕС о нестыковках в ситуации с Навальным © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Западные политики наперебой призывают российские власти провести расследование произошедшего с Навальным, но при этом Германия официально не передавала Москве результаты заключения своих военных медиков о наличии в организме блогера отравляющих веществ и до сих пор не ответила на запрос Генеральной прокуратуры РФ, датированный 27 августа.

В интервью телеканалу RTVI 14 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «Мне кажется, наши западные партнёры просто перешли все рамки разумного и по сути от нас требуют признаться, нам говорят: «Вы что не верите специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами, вы что нам не верите? Кто-то из наших коллег, по-моему, те же немцы то ли в Spiegel, то ли в Die Welt написали, что, как выяснили немецкие врачи, действительно был тот самый пресловутый «Новичок», но Навальный спасся благодаря счастливому стечению обстоятельств. Какое же это счастливое стечение обстоятельств? Во-первых, пилот посадил самолёт немедленною. Во-вторых, то, что у трапа самолёта дежурила уже «скорая помощь». В-третьих, то, что врачи немедленно приступили к выполнению своего профессионального долга. То есть нам отказывают в том, что мы люди».

США воюют с Германией руками России

Добились ли организаторы «отравления» Навального своих целей, у экспертов однозначного ответа нет. Но точно по российско-немецким отношениям нанесён удар, как отметил в интервью изданию Украина.ру экономист Александр Дудчак.

В свою очередь публицист Анатолий Вассерман уверен, что главной мишенью всего этого антироссийского скандала была не Российская Федерация, а Германия и через неё — Евросоюз в целом.

«Трамп пытается возродить собственное промышленное производство в США, но у него сейчас для этого ограничены возможность, и чуть ли не единственное, что он может сделать — снижать конкурентоспособность импорта. Для этих целей он пытается ограничить доступ германской промышленности — высокотехнологичной и потому энергоёмкой — к дешёвой энергии. Если Трампу удастся повысить цену энергии для германской промышленности, её продукция резко подорожает и окажется неконкурентоспособной. Именно этим и объясняются все танцы с бубном вокруг «Северных потоков», — объяснил Вассерман в интервью изданию Украина.ру. У Германии есть 6 вариантов, как остановить «Северный поток-2». Что будет, если Берлин пойдёт на этот шаг? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

А директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что всё произошедшее — это не более чем личные разборки, и даже называет имена участников конфликта.

По его мнению, организатором «отравления» Навального был его соратник Владимир Ашурков, бежавший в Лондон от уголовного преследования в России и, вероятно, связанный с британскими спецслужбами. По версии Маркова, которую он высказал в интервью изданию Украина.ру, устранить блогера Ашурков хотел для того, чтобы вместо него Фонд борьбы с коррупцией возглавила Любовь Соболь.

Хватит обороняться, пора атаковать

На все обвинения других стран Россия предпочитает отвечать, руководствуясь фактами, а не действуя по принципу highly likely. Ситуация с Навальным не стала исключением — Москва готова предоставить результаты обследования блогера, проведённого в Омске, где пришлось экстренно посадить самолёт, и ждёт информации от Германии. Эксперты считают, что этого недостаточно и пора менять стратегию.

«В информационном ключе это была очень слабая реакция. Россия, к сожалению, не сочла важным эту историю как-то отмодерировать, и в очередной раз стала жертвой, которую все обвиняют в отравлении. Хотя никаких фактов, подтверждающих это, нет. А Россия вместо того, чтобы самостоятельно атаковать, наоборот, ничего не делала», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Бондаренко. Владимир Корнилов: После «дела Навального» Россия и Запад вступают в эпоху новой холодной войны © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сергей Марков напомнил, что позиция «мы здесь ни при чём, у вас нет данных, вы ничего не докажете» потерпела крах и в истории с атакой на самолёт Малайзийских авиалиний МН-17 в Донецкой области 17 июля 2014 года, и в истории с «отравлением» тем же самым «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осуждённого в РФ за шпионаж в пользу британских спецслужб, в Солсбери 4 марта 2018 года.

«С точки зрения дипломатии понятно, что всяких гневных высказываний всегда будет очень много. Дипломатия — это искусство торга, когда ты закатываешь, как говорили в лихие 90-е, «предъяву», а потом вокруг этой «предъявы» идёт долгий «гнилой базар». Гневные заявления — это тоже элемент торга. Все эти обвинения — это тоже предмет торга, и наши совершенно разумно требуют предъявить доказательства. Смею заверить, доказательств не будет. Невооружённым глазом видно, что болезнь Навального вызвана никак не отравлением, а уж тем более не отравлением знаменитым «Новичком». Этот яд, судя по западной рекламе, абсолютно смертельный, но, тем не менее, он ещё никого не убил», — заявил Вассерман.

Добро пожаловать в Россию?

14 сентября представители берлинской клиники Charite сообщали об улучшении самочувствия Навального — его отключили от аппарата искусственного дыхания, он может вставать с постели. Сам пациент рассказал об этом на следующий день на своей странице в Instagram.

Высокопоставленный представитель органов безопасности ФРГ рассказал газете New York Times, что Навальный после выздоровления планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что, как и любой гражданин России, Навальный может уезжать и приезжать в страну. При этом он отметил, что в Кремле не видят причин для встречи блогера с главой государства Владимиром Путиным, и выразил уверенность, что такой встречи не будет.

«Скорее бы Навальный выздоравливал и возвращался в Россию, потому что там его ждёт камера. Думаю, что в этом случае правоохранительные органы будут действовать исключительно в соответствии с буквой закона. Из Навального будут лепить страдальца. Но для начала ему нужно выздороветь и вернуться, а там — ну, будет, наверное, вести переписку в соответствии с распорядком какого-либо учреждения, где он будет отбывать давно заслуженный срок», — заявил Дудчак. Германский кризис имени Навального © REUTERS, Courtesy of Instagram @NAVALNY

По мнению Маркова, после возвращения в Россию социальный и политический статус Навального значительно повысится.

«Общественное мнение в огромной степени будет следить за ним. Стратегия юридического выматывания, которая в отношении него применялась представителями власти, теперь будет реализовываться с трудом. Плюс к нему есть чисто человеческое сочувствие как к человеку, который обманул судьбу и выжил после многонедельной комы, а удачливость это то, что нужно политику», — сказал эксперт.

Первые политические результаты «отравления» уже есть. Пока Навальный лежал под ИВЛ в немецкой клинике, представители его штаба по итогам местных выборов в России, которые состоялись 11-13 сентября, прошли в законодательные органы Новосибирска и Томска.

«Навальный теперь получил статус «бессмертного» в каком-то смысле. Он прошёл серьёзные испытания жизнью, и это в значительной степени делает его таким сакральным героем. Навальный значительно повысил свои ставки», — заявил Бондаренко.

Противоположного мнения придерживается Вассерман. Он считает, что если оппозиционер действительно вернется на Родину, то, скорее всего, в качестве околополитического деятеля вскоре будет забыт.