Глава МИД Германии Хайко Маас, который заявил, что из-за отравления Навального строительство «Северного потока-2» может остановиться, - проамериканский политик, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

Российский оппозиционер Алексей Навальный накануне сообщил, что вышел из комы в берлинской клинике Charite и теперь может дышать без аппарата ИВЛ. Также СМИ сообщили о его планах вернуться в Россию.

- Сергей Александрович, удалось ли организаторам так называемого отравления Навального достичь своих целей?

— Очевидно, что организаторы своей цели не достигли, Навальный жив и выздоравливает. Но возникает вопрос: кто были эти организаторы? С моей точки зрения, организатором отравления Навального является Владимир Ашурков (бежавший в Лондон от уголовного преследования в России соратник Навального — Ред.).

Зарубежные СМИ: Судьба газопровода «Северный поток – 2» должна решаться в Берлине © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Любовь Соболь во главе ФБК (Фонд борьбы с коррупцией). Поскольку Навальный и Ашурков находились в серьезном стратегическом конфликте по поводу ФБК.

Непосредственно организовывала это Мария Певчих, по всей видимости, агент британских спецслужб, прикомандированная к Навальному. Кто именно подсунул яд Навальному, выяснит следствие. Организаторам удалось сделать из Алексея Навального фигуру мирового уровня. Раньше фамилию Навального российские руководители не произносили, а сейчас о нем пишет мировая пресса.

Насколько я понимаю, сейчас Франция и Германия требуют от России, чтобы она дала зеленый свет избранию Навального в Государственную думу, чтобы он стал главой фракции в Госдуме.

- Насколько эффективной была реакция российской стороны?

— Мне кажется, что российские власти должны занять более наступательную позицию. Позиция «а мы здесь ни при чем, у вас нет данных, вы ничего не докажете» была у нас и с МН17, и со Скрипалем и потерпела полный крах. Требуется другая стратегия, нужно назвать свою версию и ее продвигать. На сегодняшний день, я думаю, эта версия (организация отравления Владимиром Ашурковым) является наиболее реалистичной.

- История с Навальным получила широкий международный резонанс. На ваш взгляд, можно ли ее связать с внутриполитическим кризисом в Белоруссии, то есть с твердой позицией России в отношении белорусских протестов?

— Это еще одна версия. Известна позиция Александра Лукашенко относительно перехваченного разговора американцев между Варшавой и Берлином.

Но все-таки белорусским майданом руководят не американские спецслужбы, а польские. Американские спецслужбы все-таки не выполняют приказы польских. Представить себе, что американцы организовали отравление в рамках польского плана белорусской революции, вряд ли возможно. Но эта версия тоже имеет право на существование.

- А как бы вы оценили заявления некоторых немецких политиков, например главы МИД Германии Хайко Мааса, относительно того, что из-за скандала с Навальным может остановиться строительство «Северного потока-2»? Реакция Ангелы Меркель тоже была довольно эмоциональной.

— Это давление американских лоббистов на руководство Германии с целью торпедировать «Северный поток-2».

«Северный поток», на самом деле, для Германии намного выгоднее, чем для России. Хайко Маас является проамериканским политиком. Ангела Меркель под давлением американских лоббистов внутри немецкой власти готова к тому, чтобы сдаться. Попытка остановить «Северный поток» — это отчасти антироссийская, но прежде всего антинемецкая политика. «Северный поток» больше всего выгоден Германии. Именно немецкая промышленность получает доступ к дешевому гарантированному энергоносителю с целью повысить конкурентоспособность своих товаров.

- Как бы вы оценили перспективы Алексея Навального, если он вернется в Россию?

— Конечно, после отравления его перспективы усилятся. Общественное мнение в огромной степени будет следить за ним. Стратегия юридического выматывания, которая в отношении него применялась представителями власти, теперь будет реализовываться с трудом. Плюс к нему есть чисто человеческое сочувствие как к человеку, который обманул судьбу и выжил после многонедельной комы, а удачливость — это то, что нужно политику.

Поэтому, без сомнения, социальный и политический статус Навального после возвращения в Россию значительно повысится.