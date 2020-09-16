Ночью во вторник, 15 сентября, возле элитных поселков Чабаны, Хотов и Иванковичи на окраине Киева прогремел взрыв, перепугавший жителей и вызвавший у них ассоциации с апокалипсисом. Кому-то показалось, что на поселок рухнул самолет, кому-то это напомнило землетрясение, так как в течение двух часов после взрыва земля в буквальном смысле шаталась

Стены домов двигались и покрывались трещинами. Сопровождалось всё подземным гулом и шипением такой громкости, что людям было сложно разговаривать в радиусе полукилометра от места происшествия.

Перепуганные люди, схватив детей, бросились из домов на улицу. Через час после взрыва в районе поселков спасатели с фонариками начали искать причину инцидента.

В результате был обнаружен котлован с торчащими из него кусками газовой трубы. По сообщениям МЧС, произошел подземный взрыв газа из-за разгерметизации трубы.

«В районе с. Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1,5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет», — сообщили спасатели. От мощности взрыва людям было сложно разговаривать: появились подробности ЧП на украинском газопроводе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

К счастью, никто не пострадал, но компания-оператор ГТС понесла существенные убытки — в воздух ушло газа на миллионы гривен. Утечку газа, по идее, должна компенсировать потребителям компания-оператор ГТС. Тем более, что благодаря низким ценам на газ Украина последнее время закачала в подземные хранилища около 26 млрд кубометров газа.

По информации сельсовета поселка Чабаны, рванул газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, а оператор «ГТС Украины» утверждает, что речь идет о газопроводе «Киев-Запад Украины» (КЗУ1).

Происшествие в очередной раз напомнило о состоянии украинских газопроводов и надежности Украины как транзитера газа, так как аналогичные случаи разгерметизации труб происходили на Украине как минимум четыре раза за последние годы.

В июне 2014-го произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области. Полиция тогда подозревала теракт, совершенный «пророссийскими диверсантами», но следствие показало, что просто прохудилась труба. Тогда европейские эксперты синхронно выражали мнение, что этот инцидент ускорит модернизацию украинской ГТС.

Украинской части газопровода Уренгой-Помары-Ужгород уже около 40 лет. Трубы, как сказал бы мэр Киева Виталий Кличко, тоже устали. Газопроводы давно требуют модернизации, но у Украины на это нет средств, несмотря на стабильное получение крупных средств за транзит.

На стабильность поставок газа в ЕС происшествие вряд ли сильно повлияет, так как с советских времен на Украине существует разветвленная сеть газопроводов, позволяющая перенаправить газ по параллельному маршруту. Однако их состояние тоже не лучше, и рвануть они могут в любом месте. «Уже сокращают». Марунич о том, когда украинская ГТС превратится в металлолом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Еще в начале 2010-х годов руководство Украины предпринимало многочисленные попытки привлечь стратегических инвесторов для модернизации ГТС, чтобы повысить ее пропускную способность, однако никаких серьезных успехов в этом направлении достигнуто не было.

Затем модернизация ГТС была запланирована правительством Николая Азарова, но последовавший Евромайдан перечеркнул эти планы.

Последний технический аудит ГТС Украины состоялся в 2015 году. В 2018 году на пресс-конференции в Киеве директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений АН Украины Валентин Землянский сообщал, что ГТС находится «в аховом состоянии». Порядка 18 тысяч километров газопроводов, по его словам, самортизированы на 100% и требуют замены, а еще порядка четырех тысяч километров в аварийном состоянии.

Оценки затрат, необходимых на модернизацию украинской ГТС, сильно разнятся. Разные эксперты называют суммы от 5 до 15 миллиардов долларов. В прошлом году «Нафтогаз» озвучивал планы отсудить эти средства у РФ «за вызванный энергетический кризис» вследствие срыва поставок, а этот энергетический кризис Киев при желании мог бы организовать, но это может ускорить достройку «Северного потока — 2».

Уже сам факт строительства этого альтернативного маршрута резко снизил инвестиционную привлекательность украинской трубы. В прошлом году «Нафтогаз» заключил с «Газпромом» контракт на пять лет на прокачку газа в Европу, но уже в следующем году с каждым годом объемы прокачки будут сокращаться до уровня 40 млрд кубометров (сейчас около 70).

Нацбанк Украины опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что экономика Украины из-за сокращения транзита российского газа потеряет 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента ВВП в 2021 году. Только с запуском «Турецкого потока» Украина потеряла 15 миллиардов кубометров газа в год, как сообщил оператор ГТС Украины Сергей Макогон. Один с сошкой, семеро с ложкой. Украина идёт навстречу коллапсу инфраструктуры © Стрингер

На этом основании никто не желает инвестировать в «умирающую» ГТС, как считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Если загрузка в лучшие времена, в конце нулевых годов, была больше 110 млрд кубометров газа в год, то в прошлом году была в районе 80-90. В текущем году запланировано 60 млрд кубов по новому договору. В следующем будет вообще 40 млрд. Соответственно, где гарантии, что дальше будет загрузка, через 10 лет?» — говорит Митрахович.

Не надеясь на модернизацию украинской ГТС и не возлагая особых надежд на этот маршрут, «Газпром» в июне текущего года начал демонтаж газопроводов, ведущих к украинской границе.

В итоге же может оказаться, что украинская ГТС окончательно «устанет», а «Северный поток — 2» так и не будет достроен. Тогда немецким потребителям не останется иного выхода, кроме как закупать сжиженный газ у США, но намного дороже, что подорвет конкурентные преимущества европейских производителей.

Украина при таком сценарии, конечно, теряет значительную часть бюджетных поступлений, но власти Украины уже шесть лет действуют не в своих интересах.

Несложно предугадать, что без капитального ремонта и модернизации подобные аварии будут происходить всё чаще. Следствием этого будет лишь усиление экономического давления и зависимости от США как Украины, так и РФ с Германией.

Киеву в этой схеме отведена роль инструмента, с помощью которого можно разделять и властвовать.