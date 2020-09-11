В четверг, 10 сентября, посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим пожаловался на досмотр, который ему устроили при въезде белорусские таможенники. Отношения между странами находятся, пожалуй, в наихудшем состоянии за всю историю независимости этих государств

В четверг, 10 сентября, посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим пожаловался журналистам на ухудшение отношений между государствами.

«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте с Украины, меня осматривали. Осматривали мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике», — рассказал Кизим в интервью Hromadske.ua.

Он заявил, что за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины. Литовская истерика. Зачем Вильнюс признал Тихановскую президентом Белоруссии © AFP, PETRAS MALUKAS

Вообще же, по словам Кизима, последние события в Белоруссии сказались на отношениях между странами.

«Потеря доверия — это очень плохо. Это меня больше всего беспокоит как руководителя дипломатической службы. Считаю, что понадобится много времени, чтобы восстановить это доверие», — указал Кизим.

В то же время причиной ухудшения отношений между странами является в первую очередь Киев, но не Минск.

Отношения на паузе?

Почти за две недели до истории с досмотром посла — 27 августа — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Белоруссией поставлены на паузу.

«У нас сейчас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены», — отметил Кулеба.

Однако спустя несколько дней выяснилось, что если по официальной линии контакты действительно поставлены на паузу, то вот по неофициальной Украина очень плотно «контактирует» с Белоруссией, если так можно выразиться. Украинцы сильно вовлечены в протестные акции в соседнем государстве. Украинскую операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии курировали в ЦРУ — СМИ © East News, FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite

«Мы также видим и знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет. О тех людях, к которым корреспонденты наших изданий, изданий других СМИ, не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины.

Там есть и «Трезубец Степана Бандеры»*, и С14, есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор»*. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси. Финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице», — заявил 2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в Белоруссии на тот момент находилось «порядка двухсот экстремистов натренированных на украинской территории».

В ответ Кулеба жёстко раскритиковал своего российского коллегу, заявив, что «Украина не вела, не ведёт и не будет вести никакой подрывной деятельности против Белоруссии».

Однако уже через два дня — 4 сентября — в Верховной Раде депутаты и от партии власти, и от оппозиционных политсил выразили поддержку белорусским протестующим. При этом они принесли в зал пленарных заседаний бело-красно-белые знамёна.

«Диктатор Лукашенко сливает Белоруссию Путину. Этого нельзя допустить. Но каждого Алехандро встретит леди Гаага. Так будет и в этот раз! Жыве Беларусь», — заявил с трибуны тоже покрытый бело-красно-белым флагом с «Погоней» в центре депутат-оппозиционер Алексей Гончаренко.

А позже его сменила депутат от партии Елизавета Ясько, заявив, что украинские депутаты должны быть «с белорусским народом, защищая свободу».

Примечательно, что именно на Украину выехали два члена Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов. Впрочем, добровольность их пути на Украину под вопросом. Сами оппозиционеры утверждают, что их на Украину практически выдавили. А вот белорусская власть утверждает, что оппозиционеры прямо-таки прорывались на Украину.

Уже после того, как Кравцов и Родненков оказались на Украине, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна просит у Украины выдать им оппозиционеров.

«Этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну, — будем разбираться, что произошло», — заявил Лукашенко.

Таким образом, причина, по которой обыскивается машина посла Украины на белорусской границе, понятна: слишком уж вовлечена Украина (несмотря на все официальные заявления) в происходящее в Белоруссии. Тем более новые данные свидетельствуют — украинцы стали причиной существенного осложнения отношений РБ и РФ.

Игрушка в руках США

В конце июля отношения между Россией и Белоруссией существенно осложнились. Причиной стало задержание 33 россиян, которых в СМИ окрестили «вагнеровцами». Изначально их обвинили в попытке дестабилизации в Белоруссии. Однако позже — 14 августа — белорусы отправили задержанных в Россию, хотя их выдачи добивалась и Украина. «Вербовали самых податливых». Царев рассказал, как США создавали агентурную сеть на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принёс извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали «мы хотим в Россию». И, собственно, они уехали», — заявил 8 сентября во время большого интервью российским журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как выяснилось, задержанных заманили в Белоруссию украинские спецслужбы. Это, кстати, подтвердил и ряд украинских политиков, в том числе и депутат Гончаренко. По украинской версии, из Минска «вагнеровцы» должны были лететь в Стамбул, а над территорией Украины самолёт принудили бы сесть, и арестовали этих людей, часть из которых воевали в Донбассе.

Но потом якобы произошла утечка из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, и рейс отменили, а «вагнеровцев» позже задержали.

Однако источники издания «Комсомольская правда» в российских спецслужбах утверждают: именно с целью осложнить отношения между Белоруссией и Россией украинцы и планировали эту операцию.

«Изначальный план — заманить в ловушку интересующих украинские спецслужбы граждан России. На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная более глобальная, стратегическая цель — внесение раскола в белорусско-российские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул», — цитирует издание в статье от 11 сентября свой источник.

При этом, по словам источника, решение о смене цели операции было принято далеко не в последний момент, а значит, все рассказы украинцев о «сливе» из окружения Зеленского — выдумка и попытка использовать провал во внутриполитческой борьбе.

«Уже весной 2020 года было принято решение затаскивать группу условных «вагнеровцев» в Минск и руками спецслужб Белоруссии их задерживать. Напомню, что в момент пересечения границы с Белоруссией поздно ночью 24 июля билеты всех 33 граждан России с первоначальной датой вылета утром 25 июля из Минска были отменены, о чем члены группы не знали. Возможно, 24 июля у Зеленского и было какое-то совещание. Может быть, даже и по этой теме. Только напомню, что бронь на билеты по маршруту «Минск-Стамбул» для всех 33 россиян с датой вылета 25 июля была отменена из Киева еще 20 июля! То есть за четыре дня до 24 числа организаторы акции исходили из того, что все граждане России останутся в Белоруссии, а потом окажутся на Украине», — отметил сотрудник спецслужб.

При этом он указал на молниеносную быстроту, с которой Украина подготовила на задержанных экстрадиционные документы.

С учётом всего вышесказанного неудивительно, что в Белоруссии чрезвычайно подозрительно относятся к украинским дипломатам. Последние, как и остальные украинские госслужащие, уже шесть лет как стали «мальчиками на побегушках» у американских спецслужб. Поэтому бдительность белорусских пограничников понятна и оправданна.

* Запрещенные в РФ организации