По состоянию на 12:30 10 сентября в мире зарегистрировали свыше 27,8 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 903,7 тыс. человек, 18,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,3 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 190,8 тыс. человек, больше 2,3 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4,4 млн жителей, свыше 75 тыс. человек скончались, больше 3,4 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,1 млн случаев заражения, 128,5 тыс. смертей, 3,6 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1,046 млн человек (плюс 5363 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 263 человека (плюс 128 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 862,3 тыс. больных.

В Москве за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в столице составило 4947 человек.

В России официально началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Для участия в третьей фазе за десять дней уже зарегистрировались 31 тыс. добровольцев, уточнил он.

Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. Говорить о сроках появления такой вакцины, по его словам, еще рано.

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила плановый и экстренный прием пациентов после проверки городского управления Роспотребнадзора, который выявил вспышку коронавируса. Заражены оказались пациенты, которые лечатся не в COVID-отделении Мариинской больницы, а проходят по другому профилю. Через сутки может быть принято решение о полном закрытии больницы.

Народный артист России Юрий Назаров заболел COVID-19, с двусторонним воспалением легких его поместили в реанимацию 52-й больницы Москвы.

Чтобы предотвратить массовое заражение врачей, работающих с инфицированными COVID-19 пациентами, власти подготовят новые рекомендации по времени ротации смен медперсонала и нахождения в «красной зоне». Специально для этого Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создаст информационную систему, в которой будет содержаться вся информация о работе и отдыхе врачей в условиях пандемии.

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты на Мальдивы. Рейсы из Москвы в Мале будут выполняться с 10 сентября дважды в неделю. Кроме того, с 11 сентября перевозчик начнет отправлять самолеты с туристами в Дубай.

Украина и коронавирус

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за прошедшие сутки выросло на 2582, скончались еще 44 человека.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших 178 детей, а также 157 медработников.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской области (339), Киеве (298), Тернопольской (251) и Львовской (183) областях.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 145 612 случаев COVID-19, скончались 3023 человека, выздоровели 65 877 человек.

Более 40 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 643 человека.

Министерство внутренних дел Украины запретило въезд в страну иностранцам, которые следуют транзитом.

Городской совет Ивано-Франковска оспаривает в суде постановление о делении Украины на карантинные зоны.

Городской совет Черновцов решил подать в суд на решение правительства Украины, согласно которому город попал в «красную зону» карантина в связи с пандемией коронавируса.

Народный депутат из Днепра, член фракции «Слуга народа» и заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин ушел на самоизоляцию в связи с подозрением на наличие коронавируса COVID-19 у работников аппарата комитета.

Через десять дней после начала учебного года в Украине 145 классов отправили на самоизоляцию.

Ситуация в мире

Министерство здравоохранения Белоруссии подключилось к последнему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он отметил, что вакцина может быть использована только после ее регистрации в соответствии с белорусским законодательством.

Коронавирус оставил Украину без транзитных пассажиров © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Лос-Анджелес запретили традиционное «выпрашивание сладостей» на Хеллоуин из-за риска распространения коронавируса. Как заявил департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес, традиция отменена, потому что «из-за нее будет трудно поддерживать социальную дистанцию на крыльце или у входных дверей». Также запрещены вечеринки с участием людей, не проживающих вместе, даже если они проходят на открытом воздухе.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году, заявил глава организации Томас Бах. Подробностей пока нет, но один из наиболее важных вопросов — соблюдение социальной дистанции.

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден обвинил главу государства Дональда Трампа в том, что тот знал об опасности, которую представляет COVID-19, но скрывал это от общественности. По словам политика, американский лидер лгал людям на протяжении «многих месяцев». Сам Трамп сказал, что он лишь демонстрировал спокойствие, чтобы предотвратить панику.