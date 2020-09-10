После победы Евромайдана рождаемость на Украине упала на 40%. При этом рождённые в стране дети с первых дней жизни становятся заложниками разрушенной системы здравоохранения и образования, а также обрекают своих родителей на нищенское существование

«У нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество рождаемости детей», — рассказал глава директората защиты прав детей министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса.

Колбаса отметил, что за последние пять лет число родившихся детей уменьшилось примерно на 30% — до 330 тысяч, в сравнении с 465 тысячами родившихся пятилеткой ранее.

Также, по его словам, на Украине растёт число детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

По данным Колбасы, с 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребёнка, лишённого родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей — в сложных жизненных обстоятельствах. Кабмин Украины пообещал направить новый бюджет на социалку © Facebook, Верховна Рада України

О том, что рождаемость в стране сократилась с 2014 года на 40%, говорила год назад тогдашний министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Неутешительную статистику озвучил в 2019 году и акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.

«В 2011-м, 2012-м, 2013-м году уровень рождаемости на Украине был примерно 500 тысяч в год. Начиная с 2014 года, с 2014-го по 2016-й, за прошлый год мы вышли на цифру, немного превышающую 300 тысяч родов. На 40% родов на Украине стало меньше.

И это кризис, это даже не кризис — это пропасть. Она наслоилась на демографическую пропасть 90-х годов, когда почти в 2,5 раза рождалось меньше детей, и дети, которые родились в 90-х, уже бы рожали своих детей», — рассказал Каминский в эфире одного из украинских телеканалов.

Исторический минимум

Действительно, согласно официальным данным Госстата, рождаемость на Украине в 2019 году упала до самого низкого уровня в истории — 7,4 новорожденного на тысячу человек населения. При этом смертность почти вдвое выше — около 13,8 на тысячу человек.

Граждан Украины в возрасте до одного года в стране стало меньше, чем жителей любого другого возраста до 72 лет включительно — такое наблюдается впервые, по крайней мере, в новейшей истории. И это настоящая демографическая катастрофа.

Украинцев впору заносить в «Красную книгу» как исчезающий вид. По рождаемости Украина входит в пятерку худших показателей в мире.

Согласно данным Всемирной книги фактов ЦРУ США (CIA World Factbook) от 2016 года Украина по естественному приросту населения оказалась на 222 месте в списке из 226 стран: естественный прирост составил отрицательное значение в — 3,9% (человека на тысячу населения). Правительство Украины задумало провести перепись населения, но не решило когда © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вряд ли кто-то сейчас вспомнит социальную рекламу «Кохаймося, бо ми того варті» («Любите, ведь мы этого достойны»), лет двадцать тому заполонившую украинские города, и призывающую сделать страну 52-миллионной, как когда-то. Более того, мало кто помнит, что в стране совсем недавно проживало 52 миллиона.

Максимум численности населения Украины был отмечен в 1993 году, когда она достигла 52,2 млн. Начиная с этого года, регистрируется постоянное сокращение численности как городского, так и сельского населения.

За годы независимости население Украины сократилось с 51 миллиона 838 тысяч в 1990 году до 41 млн 762 тысяч на середину 2020 года. Это по данным официальной статистики. Если же брать во внимание результаты электронной переписи населения, проведенной правительством Гончарука, в конце 2019 года на Украине жили 37 миллионов 289 тысяч человек.

За 30 лет население страны (без учета Крыма и неподконтрольных правительству районов Донбасса) сократилось на 14,5 млн человек.

Без материальных стимулов

За последние пять лет правительство пересмотрело демографическую политику государства, отказывая семьям с детьми в социальной помощи. В результате рождаемость в стране резко пошла на спад.

Естественное сокращение населения Украины, по данным Госстата, в 2019 году достигло — 272 человек. Наблюдавшийся с 2002-го и прерывавшийся в 2010 и 2013 годах рост рождаемости в значительной мере был связан с высокими, по украинскими стандартам, выплатами при рождении ребенка.

В 2013 году при рождении первого ребенка государство выплачивало 29,8 тыс. грн ($3,7 тыс. по курсу 8 грн за доллар), на второго — 59,7 тыс. грн (почти $7,5 тыс.), на третьего и следующего ребенка — 119,4 тыс. грн (около $15 тыс.). Сохранить уровень рождаемости удалось бы, только резко увеличив размер выплат.

Однако сформированное после Майдана правительство Арсения Яценюка решило сокращать расходы государственного бюджета именно за счет детей. Депутат объяснил, почему в масштабном наводнении на Украине виноват Яценюк © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После первого июня 2014 года, помощь при рождении выплачивается в размере, который не зависит от того, какой по счету ребенок в семье. С этой даты размер выплаты за рождение ребенка был установлен на уровне 41 280 гривен ($1483) и остается неизменным до сих пор.

Стоит напомнить, что средняя заработная плата с 2014 года выросла втрое — с 3601 до 11579 грн, а кумулятивная потребительская инфляция составила 108,2%, то есть цены выросли вдвое.

Дети становятся роскошью

На Украину давно вернулась добрая традиция, когда считалось, что каждая женщина должна иметь навыки медицинской сестры. Украинцы, имеющие детей, поневоле вынуждены вникать в медицинские тонкости и становиться медицинскими работниками среднего звена — в стране практически полностью разрушена система педиатрии.

Система профилактики заболеваний отсутствует.

Дефицит мест в детских садах по всей стране — одна из главных проблем молодых родителей. Ведь для того, чтобы устроить малыша в дошкольное учреждение, нужно запастись не только терпением и необходимыми связями, но и финансами.

Иногда, чтобы устроить ребенка в детсад, родители сразу же после его рождения спешат в районное управление образования, чтобы загодя договориться с чиновниками о месте в детском саду. Коронавирус атаковал детский сад под Киевом © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Ограниченное количество мест в дошкольных заведениях дает возможность чиновникам от образования неплохо подзаработать. В зависимости от уровня и аппетитов школьного или дошкольного учреждения, родители должны выложить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен на ребенка. Эту сумму приходится выложить в начале года почти каждой украинской семье.

И это не считая сборов средств в «фонд класса» и «фонд школы». Большинство опрошенных родителей говорят, что сумма составляет около 50 гривен (около 130 рублей) в месяц. Собирают на все: от туалетной бумаги до ремонтов.

Эксперты вынуждены констатировать, что с каждым годом состояние среднего образования на Украине ухудшается. Свидетельством тому низкое качество образования, недостаточное финансирование, коррумпированность, отсутствие учебников. При этом из-за недостаточного бюджетного финансирования деньги на школу изымаются из карманов родителей.

По оценкам специалистов, 80% украинцев живут за чертой бедности, то есть имеют денежное обеспечение меньше норм, установленных ООН и международными стандартами.

В соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне $5 в день. На Украине в соответствии с законодательством прожиточный минимум составляет $2,5 в день, то есть в 2 раза меньше установленных норм.

В частности, по международным нормам бедность наступает за чертой, если человек располагает в месяц суммой менее $150 (учитывая не только питание, а и расходы на коммунальные платежи, проезд и т. д). На Украине же официальный прожиточный минимум с июля этого года установлен в 2118 грн. По официальному курсу НБУ это $76. Ищенко VLOG. Повышение минималки не спасет украинцев от бедности © Скриншот из видео Украина.ру

Именно семьи с детьми составляют главную группу среди бедного населения и наиболее уязвимы к социально-экономической ситуации на Украине. Согласно докладу ООН, каждое третье домохозяйство с детьми находится за гранью бедности, наличие одного ребенка повышает риск бедности по относительному критерию на 17%, а наличие трех и более детей — уже на 42%.

Самыми бедными на Украине являются многодетные семьи и семьи с детьми до 3 лет.

Наибольшая доля бедных — именно среди многодетных семей. И с рождением каждого следующего ребенка риск бедности возрастает. А там, где более 4 детей, почти 90% бедных.

Отобрать льготы

Видимо, чтобы еще больше усугубить бедственное положение семей с детьми, власть в 2016 году решила существенно урезать им социальную помощь. Тогда части государственных льгот лишились дети-сироты, а также дети и молодежь из малообеспеченных семей и других социально уязвимых категорий.

У многих детей из неполных семей отобрали выплаты, а у детей-инвалидов — бесплатное питание за счет государства. Обеспечивают питание теперь местные бюджеты, если найдут деньги.

Снижены социальные гарантии по обеспечению материальной поддержки детей, если место проживания родителей неизвестно или если они уклоняются от уплаты алиментов. Прежде всего, государство учитывает материальное состояние семьи, где воспитывается ребенок, а размер помощи определяется Кабмином.

И не исключено, что правительство «экономит» на поддержке таких детей. Уроки ненависти. Кто и как под видом летнего лагеря учит украинских детей национализму © предоставлено автором

Сокращены социальные льготы, связанные с обеспечением бесплатного или льготного питания детей в садиках, школьников, а также учащихся ПТУ. Отменена норма, согласно которой родители только частично оплачивали питание детей в государственных и коммунальных яслях и детсадах — 60% его стоимости в городе и 40% — в селах.

Размер оплаты устанавливается местными властями, и на деле это означает, что практически повсеместно родители оплачивают 100 % стоимости питания своих детей в дошкольных учреждениях.

Перевыполнить прогноз ООН

Согласно прогнозу, подготовленному департаментом экономических и социальных вопросов секретариата ООН, к 2050 году население Украины сократится на 30-50%.

По мнению экспертов ООН, украинцев к этому времени останется 33 миллиона. Украинские ученые прогнозировали, что к 2050 году количество жителей Украины сократится до 36 миллионов. Но этот прогноз был сделан еще в ту пору, когда рождаемость в стране росла.

Исходя из социальной политики, Украина рискует «перевыполнить» прогноз ООН, и к обозначенной дате население страны будет едва насчитывать 20 миллионов человек. Хотя, по экспертным оценкам, аграрная страна, участь которой нам уготована западными партнерами, не в состоянии прокормить и обеспечить работой более 20 миллионов граждан.