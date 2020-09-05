За 3,5 месяца акций протеста из-за расового неравенства и полицейского произвола пропасть между афроамериканцами и белыми, сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа только увеличилась

Ключевой темой президентских выборов в Америке станут беспорядки, а также спровоцировавшие их расовое неравенство и полицейский произвол. Акции протестов начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе и не прекращаются до сих пор, более того, они перекинулись и на другие города. Активисты объединились под знамёнами движения Black Lives Matter, созданного в 2013 году. Проблема расизма настолько глубоко засела в головы населения США, что 13 из 15 самых покупаемых книг в мягком переплёте в списке, составленном газетой The New York, посвящены именно этой теме. Дмитрий Дробницкий: В США паралич власти и государства © РИА Новости, Нина Зотина

В начале июня, как показал опрос телеканала CNN, американцы считали расовые отношения самым важным вопросом при голосовании за будущего президента, даже вопросы экономики, здравоохранения или пандемия коронавируса для них не имели такого большого значения. Более того, 84% респондентов назвали мирные протесты против насилия полиции в отношении чернокожих американцев обоснованными.

На улицы выходили не только темнокожие жители страны, хотя их, конечно, было большинство, но и белые. Впрочем, их запала хватило ненадолго. Они не только стали реже участвовать в протестах, но и изменили свой взгляд на ситуацию: если в июне, по опросу социологического агентства YouGov и издания The Economist, серьёзной проблемой расизм назвали 45% белых респондентов, то к началу августа — 33%.

«Похоже, что участие белых в протестах было отчасти продиктовано потребностью выйти из дома. Когда умер Флойд, страна уже третий месяц жила в условиях карантина. Учебные заведения, многие фирмы и предприятия были закрыты, погода стояла хорошая, и у людей было много свободного времени. Протестные акции были для них местом, куда можно было пойти, и возможностью похвалить себя за то, что они хоть какую-то малость сделали ради расовой справедливости. С открытием школ и возвращением людей к некоему подобию нормальной жизни многие белые американцы потеряли интерес к тому, что, по их мнению, их непосредственно не касается», — пишет газета The Boston Globe.

Разочарование белых росло и по мере того, как протесты переросли в самые настоящие погромы, которыми движет жажда наживы. Афроамериканцы громят всё на своём пути и грабят магазины, бары, рестораны, часто принадлежащие белым, без разбора. К победе через погромы. Как Трамп сократил разрыв с Байденом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Предметом дискуссии в американском обществе стал не только сам расизм, но и действия властей по обеспечению порядка на улицах. И здесь население разделилось надвое: одни считают, что президент США Дональд Трамп перегибает палку, вводя подразделения Национальной гвардии в бушующие города и штаты, а другие уверены, что именно его решительные действия не позволили ситуации ещё больше выйти из-под контроля. И этот раскол был очень хорошо виден на примере жителей Кеноше, где 23 августа полицейский в упор выстрелил несколько раз в афроамериканца Джейкоба Блейка, когда туда 1 сентября приехал Трамп. Губернатор штата Висконсин демократ Тони Эверс отговаривал его от поездки, опасаясь, что это может только обострить ситуацию в городе, но президент был настроен решительно. Ожидая главу государства, его противники, в основном активисты Black Lives Matter, выстроились по одну строну дороги, а сторонники — по другую. Получилась такая стенка на стенку, они пытались перекричать друг друга, дело доходило до потасовок. Когда правительственный кортеж проезжал мимо, первые показывали непристойные жесты и размахивали плакатам с надписями «Уходи», «Нет полицейскому произволу», а у вторых были таблички с фразой «Спасибо, мистер президент» и атрибутика предвыборной кампании Трампа.

Итогов президентских выборов ждут не только в самих США, но и в других странах.

«Дональд Трамп увёл американских союзников так далеко, что все взгляды европейцев прикованы к 3 ноября, чтобы понять, получится ли вновь найти общий курс», — пишет французская газета Le Monde.

За 3 года президент США умудрился испортить отношения с европейцами, которые всегда были ближайшими соратниками американцев. В первую очередь речь о Германии, которую Трамп заставлял отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2».

«Как ни парадоксально, эпидемия не стала фактором развала, а сыграла роль катализатора. Смелый план спасения экономик ЕС, который был представлен Еврокомиссией на основании франко-немецкой инициативы, стал толчком для всего европейского проекта и закрепил принцип солидарности. Хотя ЕС сейчас несравненно лучше подготовлен во внутреннем плане для противостояния новому усилению эпидемии, этого не сказать о внешней политике. Ситуация обострилась, и Европа сегодня буквально окружена кризисами», — подчёркивает автор статьи Сильви Кауфманн.

К югу от ЕС продолжаются конфликты в Сирии, Ливии, напряжённой остаётся ситуация в Ливане, к востоку — протесты в Белоруссии, украинская тематика по-прежнему актуальна, в конце концов, не лучшим образом на состояние Евросоюза влияет Brexit. Для того чтобы эффективнее противостоять потенциальным угрозам, Брюсселю требуется надёжный союзник в лице США.