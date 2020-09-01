Прошло три недели с тех пор, как украинская пресса свергла президента РБ Александра Лукашенко. Украинская, потому что Киев впервые выступил в обязательной программе буферного государства, для чего, собственно, и делался в 2014 году госпереворот. И вот Украина обозначила себя как вражеское нынешней Белоруссии государство

Но обозначила себя таковым Украина как-то робко и очень плохо. Никаких конкретных мер украинская власть не предприняла, кроме ряда враждебных заявлений, за которыми ничего не стоит.

Зато прибалтийская «троица» показала всю мощь дипломатической войны: в воскресенье стало известно, что Литва, Латвия и Эстония объявят об антибелорусских санкциях. Озвучил намерение президент Литвы. А в понедельник конкретные действия предприняла только Латвия. Может, Вильнюс и Таллин последуют ее примеру, может нет. Санкционный список согласован, в нем 30 человек, возглавляет его Александр Лукашенко.

Атака клонов

Ставки сделаны, на войне как на войне. Латвия бросилась в атаку по приказу коллективного Запада первой и очутилась меж двух огней. Нельзя отказать Европе, которая требует напасть на Белоруссию, хотя поддержки не обещает. С другой стороны, в Риге еще пару месяцев назад назначили официальный визит Лукашенко. Два месяца назад — это июнь. До 9 августа еще очень далеко, даже Бацька не ожидает никаких проблем и спокойно ездит по госпредприятиям читать лекции о международном положении. Он ничуть не подозревает, что часть этих бюджетников предадут и доставят массу головной боли лично ему, засветившись в протестном «Беломайдане», как символе общенациональной забастовки. О Лукашенко откровенно и без иллюзий. Какое будущее есть у президента Белоруссии, его страны и как быть России? © REUTERS, Stringer

В июне Лукашенко занимал твердую антироссийскую позицию в экономическом конфликте, а на горизонте маячил политический кульбит в сторону Запада. В этом преферансе особую роль президент Белоруссии отводил Прибалтике, как транзитному маршруту альтернативных поставок нефти из Норвегии и США. Главным союзником была Литва. Именно через ее порт Клайпеда «альтернативка» закачивалась в эшелоны и доставлялась на два белорусских НПЗ, чтобы показать Москве суверенитет РБ, ее независимость от РФ, но главное — суверенность белорусского президента.

С Литвой было все отлично, кроме одной небольшой, но принципиальной проблемы. Вильнюс категорически сопротивлялся, как мог, запуску Белорусской АЭС в Островце. Литовская власть, которая ради евроинтеграции закрыла собственную, Игналинскую АЭС, вышвырнула атомщиков на улицу и потеряла источник дешевой электроэнергии, чувствовала себя скверно, наблюдая, как в 50 километрах от Вильнюса растет ядерный объект. Для его очернения были затрачены средства, силы и время. Пугали «чернобыльским набатом», а потом торговали конспирологией «энергетического демпинга» и «руки Кремля».

Но ни ЕС, ни тем более США на взывания литовских властей не реагировали. И, как бы насмехаясь над незадачливыми злопыхателями, Лукашенко анонсировал свой собственный план залить Прибалтику дешевой белорусской электроэнергией и дать работу безработным энергетикам из Островца. Поскольку Вильнюс упирался, президент Белоруссии договорился посетить Ригу, с предложением, от которого латвийская сторона не собиралась отказываться.

На этом фоне «Беломайдан» был очень неприятным сюрпризом не только для Минска, но и для Риги. Поскольку в этих условиях Латвия мобилизовывалась коллективным Западом на войну против «последнего диктатора Европы», ради отрывания Белоруссии от России.

Именно это — магистральная задача буферных государств бывшей российской и советской Прибалтики. Других в «меню» Литвы, Латвии и Эстонии нет. Это марионеточные государства с функцией бампера и пушечного мяса, если завтра война. Расходные материалы. Так что спасение латвийского транзита и дешевая электроэнергия пошли псу под хвост. Лукашенко взбешен поведением марионеток, визит в Ригу отменён, Вильнюсу было обещано показать «кузькину мать», главам правительств и МИД Литвы, Латвии и Эстонии запрещено появляться на территории Белоруссии, а белорусский транзит приказано перенаправить в обход «шпротных» республик. Так что, собственно запрет на въезд 30 белорусских чиновников во главе с Лукашенко — это просто ответная мера, под прикрытием «попрания» выборов.

Как будто раньше выборы в РБ проходили как-то по-другому! На фоне всего этого битья посуды в воздухе повис детский вопрос: а куда пойдут белорусские грузы? В Усть-Лугу или Новороссийск? А может, в Керчь?

Странная война

Пока несчастные прибалтийские сателлиты нехотя шли в атаку, опасаясь идеологических пулеметных заградотрядов Евросоюза за спиной, сам «коллективный запад» вел себя точно так же, как в 1939 году, когда Германия напала на Польшу. Под танки кинули буферные государства, выполнять свою единственную функцию штрафбата для разведки боем. Чем это обернется конкретно для них и их экономик никого не волнует. Обычно такой расход в официальные статистики потерь не включается.

Тем не менее, чуть ранее, в пятницу 28 августа, верховный представитесь еврозоны по иностранным делам Жозеп Боррель, в Берлине после совещания глав МИД стран ЕС объявил, что Брюссель имеет согласованный список из 20-ти белорусов, относительно которых будет выражен санкционный гнев. Фамилий не зачитали, зато пообещали, что секретный список расширят. При этом против самого Лукашенко санкции не анонсировали, поскольку министры иностранных дел не смогли согласовать единой позиции по этому вопросу. В 1939 году точно, как сегодня, запад в лице Англии и Франции сначала толкнул буферное государство Польша к войне с Германией. Затем, как и сейчас, англо-французские партнеры Варшавы воевать против Рейха не торопились, а когда Варшава пала и в Восточные Кресы вступила Красная армия, решили войну не прекращать, но активные боевые действия свернуть.То, что сегодня Вильнюс является столицей независимой и суверенной в некоторых вопросах Литвы — прямое последствие тех событий. Богдан Безпалько: России и ЕС точно не нужна вторая Украина в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Но вернемся в сейчас. Пока Брюссель выражает решимость отстоять право белорусов выбрать домохозяйку Светлану Тихановскую вместо диктатора Александра Лукашенко, а сам санкции не вводит, Латвия побежала в атаку в гордом одиночестве. Литва и Эстония пока аналогичных шагов не предприняли. Возможно ирония ни к чему, и в конечном счете санкции объявит даже Брюссель. Но пока так не случилось. Потому что есть серьезные основания. И опасения.

Мифы и реальность

За спиной у прибалтийских «тигров» — Евросоюз. За спиной Лукашенко — Россия. На днях руководство РФ окончательно объявило о том, что Москва выполнит в полном объеме свои союзнические и партнерские обязательства по отношению к Минску, а иностранного вмешательства в дела РБ не допустит. Также был анонсирован российско-белорусский саммит на уровне президентов.

ЕС в этой ситуации в сложном положении. С одной стороны, Брюссель давным-давно желает избавиться от обременительного ярма в виде санкций, которые были введены против РФ из-за Украины. Их требует более старший партнер ЕС — США. На этом уровне роль буфера, бампера и пушечного мяса уже не у «шпротных республик», а у почтенных европейских стран, с впечатляющей историей, туристическими объектами, ВВП и репутацией.

Но старая Европа в отношении Нового Света занимает точно такое же положение младших партнеров, которое бывшая советская Прибалтика имеет в ЕС. Таков современный мир. Нужно признать, он меняется, и сегодня Москва больше не глядит в рот всему, что приходит с Запада. А друзья Кремля имеют возможность не брать телефонную трубку, когда звонят президент Франции и канцлер Германии. Именно так поступил президент Белоруссии. Это событие уже стало городской легендой и обрастает красивыми небылицами. Алексей Мухин: Путин протянул руку Лукашенко, признав выборы законными © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но тут речь не столько о мифе про «железного Бацьку», сколько о другом. Сама жизнь напомнила о том, насколько хрупко положение Белоруссии без российского зонтика и как опасны ее связи с коллективным Западом. А вот Западу поспешность, с которой он вмешался в белорусские выборы, напомнила, что второй Украины ему не потянуть, если США заставят отминусовывать от своего ВВП новые санкции против Москвы. И Макрон, с присущей ему непосредственностью, выразил эту мысль открытым текстом. В общем, напрасно пропагандисты пугают «венесуэльским сценарием», отключением SWIFT и экономической «анакондой». Видали! Если этот кризис и должен чему-нибудь научить что Минск, что Брюссель, то только тому, что Белоруссия — продолжение России. И сегодня не 1991 год.

Плавали — знаем

В общем, ясно, что санкции ЕС против РБ если и будут объявлены, то не в виде секторальных запретов и ограничений. Это будут персональные экзекуции, причем в отношении тех, кто и так в Европу ездит как-то не особенно часто. Им не привыкать — бывали. Впервые таким пугали еще в 1998-м. Тогда в черном списке был 131 человек, включая Александра Лукашенко. За что? Бацька махнул шашкой и выселил западных послов из посольских резиденций в Дроздах.

Через год санкции отменили. В 2004-м Виктора Шеймана, Юрия Сивакова, Дмитрия Павличенко и Владимира Наумова обвинили в исчезновении людей в период 1999—2000 годов. В декабре 2004-го, после парламентских выборов и референдума, по итогам которого Александр Лукашенко получил право избираться на пост президента неограниченное количество раз, санкционный список пополнили глава ЦИК Лидия Ермошина и начальник полка милиции спецназначения Юрий Подобед. ЕС впервые ввел санкции в 2006 году, и тоже после президентских выборов. В списке значился 41 человек. Первым был Александр Лукашенко.

В октябре 2008 года действие санкций в отношении Лукашенко и еще 35 чиновников было приостановлено. В 2010 году после президентских выборов, действие санкций ЕС возобновилось, в 2011-м даже ввели эмбарго на поставки оружия. Через 6 лет часть ограничений отменили в отношении 169 человек, четырех компаний и Александра Лукашенко. Под санкциями остались Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. Сохранили и эмбарго на поставки оружия, что помешало Белоруссии отремонтировать на своей территории болгарские боевые самолеты НАТО. С тех пор ЕС каждый год продлевает это эмбарго, а также визовые санкции против четырех белорусских граждан. В 2017 году из оружейного перечня были исключены биатлонные винтовки. Анекдот.