В сентябре этого года украинцев ожидает ряд изменений, которые существенно повлияют на их жизнь

В первую очередь следует отметить, что начало учебного года украинские школьники, преподаватели и студенты встретят в условиях продленного «адаптивного карантина». В регионах с наиболее высокими показателями заболеваемости, отнесенных к так называемым «красным зонам», обучение будет происходить дистанционно. В Ивано-Франковской области, входящей в «красную зону», каникулы были продлены до 11 сентября.

В остальных регионах школьники и студенты будут посещать занятия с соблюдением предписанных Минздравом мер безопасности — соблюдением дистанции и масочным режимом (кроме учеников 1-4 классов). Расписание занятий должно составляться таким образом, чтобы уроки начинались и заканчивались в разное время для разных классов, чтобы ограничить контакты между учениками. Если хотя бы у одного ученика или студента будет обнаружена коронавирусная инфекция, то весь класс или группа студентов должны будут отправляться на двухнедельную самоизоляцию. Естественно, это негативно скажется на качестве обучения и успеваемости. Зато школьники Киева и ряда других городов теперь будут обязаны торжественно петь гимн Украины каждое утро перед занятиями. Украинцы мигрируют в Польшу, «Нафтогаз» взвинтил цену для населения. Главное в экономике Украины 21-28 августа © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Основная проблема дистанционного обучения в украинских школах — нехватка материальной базы. В провинциальных школах не хватает компьютеров. Большинство детей и преподавателей пользуются не компьютерами, ноутбуками или планшетами, а мобильными телефонами с небольшим экраном. К тому же, в среднем по Украине около 7% школьников вообще не выходили на связь на дистанционном обучении весной — у них нет даже мобильного телефона.

В университетах занятия начнутся только 17 сентября и преимущественно — в онлайн-формате. Преподаватели будут получать меньше денег, так как Кабмин считает, что на дистанционном обучении учителя работают меньше, поэтому им недоплачивают.

С 1 сентября украинцам также придется ездить в соседнюю Белоруссию только по загранпаспортам. Ранее, с 1 марта этого года, украинцев обязали въезжать по загранпаспортам и в РФ.

С 29 августа по 28 сентября Украина запретила въезд всем иностранцам, что уже вызвало акции протеста работников туристической сферы, которые в этом году фактически остались без туристов и, соответственно, без прибыли.

С 1 сентября запретила въезд украинским сборщикам ягод и Финляндия — страна, где десятки тысяч украинцев подрабатывали последние годы, собирая клубнику и чернику вместе с тысячами трудовых мигрантов из Филиппин, Шри-Ланки и Йемена.

В августе президент Владимир Зеленский анонсировал также повышение минимальной зарплаты на 277 гривен ($10). В команде президента рассчитывают, что такой шаг поднимет падающий рейтинг президента и его партии. Однако следует отметить, что столь незначительное повышение на фоне роста цен будет практически неощутимым для рядовых граждан. Кроме того, с повышением «минималки» автоматически повысятся и налоги. Если в августе украинцы должны были заплатить 1960 гривен налогов, то с 1 сентября — 2075. С повышением минимальной зарплаты должна вырасти и минимальная пенсия — на 110 гривен, что равно стоимости примерно семи буханок хлеба. Минимальная зарплата на Украине: можно ли выжить на 5 тысяч гривен? - видео

Если с повышением «минималки» для бюджетников всё более-менее ясно, то в частном секторе повышение будут саботировать, так как бизнес во время пандемии и карантина «ушел в минус» практически во всех сферах. Экономист Олег Пендзин считает, что бизнес просто постарается уйти в тень.

«Думаю, бизнес это повышение воспримет негативно, поэтому с точки зрения экономических процессов никто не поднимает принудительно заработную плату при падающей экономике. Ведь когда падает экономика, то наоборот — уменьшается объем товарной базы в стране, и поднимать заработную плату — это из разряда достаточно тяжелых вещей для бизнеса», — утверждает Пендзин.

Даже небольшое повышение «минималки» с лихвой «съест» запланированное с сентября повышение цен на газ. Нафтогаз поднимает цену на газ в рамках «месячного» и «годового» тарифа. Рост цен в компании объясняют повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. В рамках месячного контракта в сентябре цена на газ вырастет с 2,59 грн до 4,7 грн за м³ (с НДС, но без стоимости распределения). В рамках годового контракта — до 15 сентября газ будет стоить 4,73 грн за м³, а с 16 сентября и до конца месяца — 5,24 грн за м³.

В итоге газ для населения подорожает на 10-45% относительно августа. Дело в том, что в августе перестали действовать специальные обязательства Нафтогаза перед населением, возложенные на компанию правительством Украины. По этой причине цена отныне может расти бесконтрольно и беспредельно.

Тем временем, общая сумма долгов украинцев за ЖКУ превышает отметку в 29 миллиардов гривен. Обязательство «дисциплинировать население» в связи с массовой неуплатой «коммуналки» было одним из условий меморандума с МВФ, подписанного правительством Украины. «Слуги народа» разработали специальный законопроект, благодаря которому, власть сможет отнимать у украинцев до 25% от зарплаты для погашения долга, автоматически списывая со счетов или вычитая с зарплаты. Кроме того, в руководстве страны идет обсуждение планов относительно изъятия имущества украинцев за долги.

Осенью в Украине начнется плавная девальвация гривны, которая связана с подготовкой отопительного сезона. По оценкам украинского аналитика Егора Комова, курс может вырасти до 27,8-28 грн/$. «Традиционно осенью наблюдаем плавную девальвацию гривны. Мы видим, что курс около 30 гривен на конец года это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка. Думаю, что девальвация будет», — рассказывает Комов. «Партия Шария» перед выборами: клон «Слуг народа» или обновление украинской политики © Facebook, Партія Шарія

По подсчетам украинских экономистов, при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине ускорится: будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 30 грн может вырасти в цене на 30-45 копеек). Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием опять начнут расти в цене коммунальные услуги: горячая вода, отопление, холодная вода и электроэнергия.

С 5 сентября официально начинается избирательная кампания, хотя по факту она уже активно идет последние месяцы. На украинцев обрушится целый ушат предвыборной пропаганды, сотни тысяч человек найдут себе временную работу в качестве агитаторов, распространителей агитационных материалов и участников митингов за тех или иных кандидатов. Как правило, на такой предвыборной подработке тысячи граждан Украины успевают совмещать работу за нескольких кандидатов или партий сразу. Для них сентябрь будет «горячим сезоном», как лето для работников туристической индустрии. Заработанные на предвыборных кампаниях средства позволят им хотя бы частично расплатиться по долгам за подорожавшие коммунальные услуги.