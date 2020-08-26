В последние дни главный оппозиционный Telegram-канал Белоруссии Νexta_live приостановил свой рост. Это может быть связано с переходом протестов на новый уровень

В первую неделю после выборов в Белоруссии Τelegram-канал Nexta_live получил взрывную популярность. Его аудитория выросла с трёх сотен тысяч подписчиков до двух миллионов.

«Два лимона на Nexte. Миллионная аудитория, к которой прямо в карман приходит протестный месседж, — это бомба, объёмный взрыв. Точнее, уже две бомбы. Теперь, теоретически, наука и жизнь должны породить броню против таких снарядов. Для равновесия», — прокомментировал 15 августа этот рост бывший глава одесской телекомпании АТВ и генеральный продюсер ТРК «Крым», экс-глава партии «Русское единство» в Одесской области Борис Емец. Польский империализм. Зачем Польше война с Россией © CC0, Pixabay

С тех пор прошло больше десяти дней, но рост аудитории Nexta_live если не прекратился, то серьёзно замедлился. На сегодняшний момент количество подписчиков канала составляет около 2,16 млн. То есть почти столько же, что и неделю назад. И тому есть ряд причин.

Читатели или электорат?

Одно из популярных предположений гласит: миллионные показатели Nexta_live коррелируют с количеством реальных избирателей лидера оппозиции Светланы Тихановской. На деле это не совсем так.

Как сообщает издание «КоммерсантЪ», к началу протеста у Nexta_live было чуть более 300 тыс. подписчиков. Это меньше, чем число избирателей Тихановской даже по официальным данным белорусской Центральной избирательной комиссии. Согласно этим данным, за Тихановскую проголосовало 10,12% от всех 5 818 955 избирателей в стране. Точное количество проголосовавших за Тихановскую по данным ЦИК РБ избирателей составляет 588 622 человека. Это уже больше допротестной аудитории канала, но меньше того количества подписчиков, которое появилось у канала в первую неделю протестов.

Но что если верить оппозиции, которая утверждает, что результат выборов сфальсифицирован? Тут следует обратить внимание на данные оппозиционной платформы «Голос», проводившей параллельный подсчёт голосов. Согласно данным протоколов УИК с 1310 участков (где проголосовали 1 875 998 избирателей), Тихановская набрала 25,4% голосов белорусов.

Правда, это лишь данные анализа 32,2% всех голосов избирателей. Но если их экстраполировать на всю страну, получится, что за Тихановскую проголосовали почти 1,48 млн белорусов, что всё же меньше аудитории канала, которая на сегодня составляет 2,16 млн человек.

Однако оппозиционеры утверждают: даже эти данные можно поставить под сомнение, а некоторые из оппозиционеров и вовсе твердят, что победила Тихановская (подчас называются фантастические цифры в 80 с лишним процентов голосов). Но и в этом случае получается, что аудитория Telegram-канала Nexta_live не соотносится с количеством сторонников. Ведь половина от всех избирателей в Белоруссии — это свыше 2,9 млн человек. Т.е. больше, чем количество подписчиков Nexta_live. Белоруссия на пути к Руанде. Как белорусов стравливают между собой © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Да и в целом количество подписчиков канала составляет 37% от количества избирателей в Белоруссии.

В общем, цифры не бьются. Впрочем, у падения популярности канала есть и другая причина.

Устали от пропаганды

Сами авторы и ведущие канала Nexta_live уже после получения популярности признались: их канал нельзя считать полноценным СМИ.

«Сейчас понятно, что мы уже не СМИ, мы уже такой рупор революции, можно сказать, показываем то, что происходит в режиме реального времени, и просто рассказываем людям о том, что происходит, возможно, где-то с нашей субъективной оценкой. Но, тем не менее, люди благодарят за это, мы видим рост подписчиков, и значит, это дело важное и нужное», — цитировало издание «КоммерсантЪ» создателя канала Степана Светлова, также известного как Степан Путило.

Собственно то, что канал не раз ловили на вбросах и недостоверной информации, а также на изменении задним числом своих публикаций, если не подорвало к нему доверие, то серьёзно поколебало его.

Последним вопиющим случаем были сообщения о якобы бегстве президента Белоруссии Александра Лукашенко из Дворца Независимости. Через несколько минут после сообщений Лукашенко, напротив, прилетел в Дворец Независимости и отметился ставшей знаменитой сценой прохождения с автоматом.

В среду, 26 августа, Telegram-канал редакции Sputnik Ближнее зарубежье составил рейтинг белорусских фейков. И Nexta_live занимает там одно из первых мест.

«Лидер по фейк-ньюз — польский телеграм-канал Nexta. 11 августа он сообщил, что в разгоне протестующих якобы участвует российский спецназ. Основание — видео "очевидцев". Голос за кадром уверяет, что на силовиках российские опознавательные знаки. Позже выяснилось — это новая белорусская форма.

Еще один фейк от Nexta. Якобы рабочие Мозырского НПЗ объявили забастовку. Подтверждение — скан листа А4 с требованиями рабочих. Фейк опровергли сами сотрудники НПЗ. Слухи о вмешательстве иностранных военных. Сообщения о колоннах российской техники у границы с Беларусью публиковались неоднократно. Например, об этом написала Медуза. «Новость» подхватили СМИ Ходорковского, та же Nexta и другие оппозиционные каналы. Во всех случаях это был фейк — одну колонну сняли в Ленинградской области аж в 400 км от границы. Другую — на день ВДВ в Беларуси», — перечислил Τelegram-канал одни из самых популярных фейков. Золотарев объяснил, почему в белорусских протестах так и не наступает определенность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом против Nexta_live играет и то, что авторы этого канала находятся в Польше, которая активно помогает белорусской оппозиции. Иными словами, канал — не беспристрастен.

Отдельный вопрос о том, за счёт чего живут ведущие канал люди. Сегодня его штат, по разным данным, может насчитывать до шести человек. А это требует серьёзных вложений.

Всё это, а также переход белорусских протестов в вялотекущую фазу, скорее всего, и привело к прекращению роста подписчиков канала.

Свою роль сыграло и то, что Тихановская, а также другие лидеры белорусского протеста, стали активнее общаться со СМИ. Они перетянули внимание с того, что происходит на белорусских улицах, на себя. Это тоже внесло свою лепту.

Но списывать Nexta_live со счетов не стоит. Канал показал, что при случае может координировать протесты. Кроме того, его аудитория сегодня превышает аудиторию иных СМИ.