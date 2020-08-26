Уроки ненависти. Кто и как под видом летнего лагеря учит украинских детей национализму

Резкое ухудшение экономического положения проблематизировало летний отдых для граждан Украины. Особенно для детей. Со средней зарплатой, если верить официальной статистике, в 10 000 грн, из которых половина сразу уходит на еду и коммуналку, не так просто выложить 7-10-15 тысяч за детский лагерь

Этой ситуацией, то есть бедностью, обязательно пользуются праворадикальные группировки для того, чтобы вербовать своих будущих штурмовиков из числа детей.

Гитлерюгенд, где учат «любить людей»

Уже не первый год в 7 областях Украины (Киевской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и на Закарпатье) действуют детские лагеря, т.н. организации «Юношеский корпус» или «Юнкор». Детей и подростков там учат военной дисциплине, тактике, сборке/разборке боевого оружия и, естественно, специфической идеологии. Лагеря бесплатные, «сувенирная» продукция в виде шевронов, значков, книжек и т.д. также выдается бесплатно. Конечно, некоторые плохо понимающие ситуацию родители покупаются.

«Я оказалась в этом лагере, потому что больше некуда было ехать. В одном просили 7 тысяч, в другом — 10 тысяч за поездку. Тут папа нашел лагерь "Азовец", я посмотрела — вроде неплохой лагерь, можно поехать, посмотреть, что тут да как», — рассказывает 9-летняя девочка, которой дали позывной Кыця.

Некоторые родители по недомыслию искренне убеждены, что в таких лагерях учат «патриотизму» и ничего плохого там нет. Этим же пытается заманить детей и бунчужный (так там называют воспитателей) киевского лагеря с позывным Бурик и символом оккультного фашизма «черное солнце» на локте:

«В один рой (отряд. — Прим. редакции) могут входить от 8 до 14 детей. Программа выглядит так: за 12 дней лагеря дети проходят 10 дисциплин: история Украины, разборка/сборка автомата, тактика, медицина, веревочный парк, скалодром, самооборона, полоса препятствий, курс выживания и робототехника. Много нападок идет касательно того, что мы готовим детей, как «Гитлерюгенд». Это не так. Мы не готовим детей к войне. Мы пытаемся их объединить между собой, научить любить людей, чтобы они не хотели войны».

Так ли необоснованны разговоры о «Гитлерюгенде», разжигании национальной ненависти и подготовке будущих боевиков, если воспитатель лагеря с нацистской татуировкой вынужден их опровергать?

«Харьков имеет репутацию пророссийского города, но это не так, и мы решили показать это на практике. Мы воспитываем настоящих патриотов, которые будут защищать Украину», — говорит соорганизатор лагеря «Слобожанин» Олег Ширяев, а по совместительству участник беспорядков ультрас в Финляндии, где рядом с ним также полно нацистской символики.

Если в лагерях детей учат «любить людей, чтобы они не хотели войны», то успехи у учителей так себе.

«Все мы когда-то вырастем, и, может, это нам в жизни понадобится, может, кто-то пойдет на фронт защищать отечество», — рассказывает о поездке в запорожский лагерь «Сечевик» 11-летний Илья.

13-летние снайперы с Бандерой в сердце

Очень специфическое «Радио Свобода» дает ангажированный репортаж из киевского лагеря «Азовец», но отмеченные журналистами факты не могут не вызвать ряд закономерных вопросов именно о «Гитлерюгенде»:

«Утро в лагере начинается с построения и молитвы украинского националиста. «Украина, святая мать героев, сойди в мое сердце. Святая! Могучая! Соборная! Слава Украине! Героям слава!» — в запале выкрикивают дети. В этом лагере тех, кто простудился, в шутку называют «трехсотыми», а вместо имен дети части используют позывные.

В начале смены каждому ребенку выдается деревянный автомат. Старшие дети отправляются на остров, где получают макеты «настоящего» оружия. Это снайперская винтовка, которая стреляет лазером. Для 13-летнего Владимира это первая подобная игра. «Люблю тихое ведение боя, поэтому — снайпер», — объясняет мальчик.

А вот «Нью-Йорк Таймс» в своем материале «Украинский летний лагерь: Обучаясь сражаться» пишет:

«Станьте свидетелем летнего украинского военного детского лагеря под Киевом. Поскольку конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами продолжается, их поощряют готовиться к защите своей страны».

Так кто же обманывает граждан Украины — организаторы лагерей, которые утверждают, что учат детей миролюбию, или репортеры, зафиксировавшие все вышеперечисленное? А «молитва», в которой ничего не понимающих детей заставляют произносить лозунги коллаборационистской организации времен Второй мировой, которая занималась массовыми этническими чистками?

Впрочем, об этой организации дети получают тоже весьма специфическое представление.

«У нас для каждого роя приблизительно три лекции по истории Украины. В казачестве в основном разбираем Сагайдачного, потом — Хмельницкий, эпоха Руины, Мазепа, Филипп Орлик, быт и обычаи казачества. В ХХ веке — это Грушевский, Коновалец, Бандера, Шухевич, ОУН, УПА. В нынешней ситуации, когда нас начали называть бандеровцами, детям интересно, что это такое и с чего все пошло», — рассказывает один из воспитателей киевского лагеря.

Ясно, что для подверженных многолетней пропаганде родителей уже не очевидно, что Коновалец, Бандера, Шухевич, ОУН*, УПА* — что-то как минимум неприличное, а как максимум недопустимое для героизации. Но сам факт, что детей настропаляют на войну против соседнего государства и части собственных сограждан не смущает? Если броня настолько крепка, посмотрите хотя бы, кому конкретно в руки вы отдаете своих чад.

Воспитатели-террористы

Давайте посмотрим на персоналии на примере лагеря «Сечевик» неподалеку от моего родного Запорожья.

«Среди инструкторов в лагере — бойцы АТО. Например, боец Максим Зайченко пошел на фронт в 2014 году», — пишет одно украинское издание.

Максим Зайченко не просто боец АТО, он руководитель запорожской ячейки праворадикальной группировки «Нацкорпус», члены которой избивают оппозиционных политиков и активистов, устраивают беспорядки в судах, занимаются вандализмом и разжиганием межнациональной ненависти.

Учредителями организации «Юнкор Запорожья» также являются члены «Нацкорпуса» Ростислав Распутний, Алексей Корицкий и Никита Долинников.

Действительно ли родители захотят передавать своих детей в руки такого рода воспитателей? Очень сомнительно. Но разобраться им нелегко, поскольку не только СМИ, но и местные власти пиарят и поддерживают штурмовиков-праворадикалов.

Вот, например, утвержденный главой Запорожской облгосадминистрации состав координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Запорожской ОГА, в который входят наши знакомые Зайченко и Долинников. А вот еще один состав такого совета, в котором уже присутствуют Зайченко и Распутний.

Немаловажен и факт, что воспитатель лагеря «Сечевик», а по совместительству глава Нацдружин Запорожья Максим Зайченко вместе с неким Александром Великодним является учредителем ОО «Металлург навсегда», то есть фанатской организации запорожской футбольной команды. Великодний же был руководителем «Клуба любителей футбола ULTRA SICH». В общем, те самые ультрас, уличные хулиганы и дебоширы в стиле white power.

Воспитатели патриотизма, которые занимаются как минимум уличным хулиганством, а как максимум — терроризмом? В самом «Нацкорпусе» рассказывают, что за теракт в Полтаве (граната в офис партии ОПЗЖ) задержан некто Борисенко, который служил в «Азове» (материнская структура «Нацкорпуса») в 2014-2016 гг. Это не говоря о серии жестоких нападений на сторонников Партии Шария, осуществленных членами «Азова» и Нацдружин в Виннице, Житомире, Харькове и других городах. Есть даже задержанные представители данных праворадикальных организаций.

Интересно, как место работы в своей налоговой декларации Зайченко указывает некую общественную организацию «Ассоциация делового сотрудничества с секретариатом Президента, Верховной Радой, Кабинетом министров Украины «Координационный центр».

Что могут координировать с подобными персонажами президент, парламент и Кабмин, остается только предполагать. Однако в такой ситуации совсем не удивляет, что лагеря радикалов пиарят даже местные коммунальные организации. Например, Запорожский правобережный профессиональный лицей:

«Наши получатели образования с удовольствием посетили мероприятие на базе городского центра патриотического воспитания, посвященного лагерю «Сечевик». Работу представлял директор лагеря Ростислав Распутний и члены его команды. Приятно, что эти молодые люди заботятся о патриотично-физическом воспитании младшего поколения. Все желающие были приглашены для сотрудничества».

Или пресс-служба Акимовской территориальной общины Запорожской области:

«Администрация Коммунального учреждения «Областной центр патриотического воспитания молодежи» Запорожского облсовета информирует о проекте ОО Юношеский Корпус — Запорожье — Национально-патриотический лагерь «Сечевик». Лагерь проводится уже 4 года. За это время его посетило более 400 человек. Лагерь будет размещен в с. Строгановка Приазовского района».

Главный вопрос, который возникает после всего этого, — за чей счет банкет? Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил: «С 2014 года нам помогает малый и средний бизнес и простые украинцы».

Правда, бывший член организации рассказал, что стоимость одной акции «Нацкорпуса» — 3 млн гривен. Что это за «простые украинцы», которые дают 3 миллиона на одну акцию?

Впрочем, хоть 3, хоть 10. Суть в том, что уже 400 детей только в Запорожской области идеологически обработаны вышеназванными персонажами и их единомышленниками. А сколько по всей Украине?

Родители действительно хотят, чтобы их дети стали футбольными хулиганами, расистами и боевиками, которых будут посылать убивать и умирать за интересы «простых украинцев» с миллионами в карманах? Или родители пока чего-то не понимают? Тогда пора бы понять.

* Организации запрещены в РФ